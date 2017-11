...AND JUSTICE FOR RORY

Il mondo della musica, si sa, certe volte è profondamente ingiusto: in ambito chitarristico, uno dei musicisti più abili ed al tempo stesso più sottovalutati dal grande pubblico è senza ombra di dubbio Rory Gallagher, bluesman irlandese che, a dispetto di un'infinità di riconoscimenti da parte di colleghi e di un buon successo di pubblico, non viene quasi mai annoverato nell'Olimpo delle sei corde. Nel nostro Paese, in particolare, il musicista di Cork si può dire quasi sconosciuto, tant'è che non esisteva neppure un libro che parlasse della sua carriera, tanto straordinaria quanto, purtroppo, breve...fino ad oggi. Per fortuna, infatti, il nostro amico ed ex redattore Fabio “Heavy metal is the Law” Rossi, che i nostri lettori ricorderanno per le sue recensioni appassionate e scorrevoli, si è riproposto di rimediare ad una così grave lacuna: dopo aver esordito nel campo della scrittura professionale due anni fa con l'ottimo Quando il rock divenne musica colta: Storia del prog, il nostro ha deciso di provare a render giustizia all'abilità di questo sottovalutatissimo artista, dedicandogli il qui presente Rory Gallagher: Il bluesman bianco con la camicia a quadri.



HANDS UP FOR RORY

La prefazione del libro, ad opera del veterano di Metallized Francesco “Raven” Gallina, centra già un aspetto essenziale ed imprescindibile dell'opera: la passione. Come ci aveva abituati durante la sua collaborazione con noi e come ha già mostrato nel suo esordio, Fabio scrive con un'energia coinvolgente ed un amore smisurato per la musica, animato da una sorta di “sacro furore” che replica in maniera efficace lo stile con cui suonava l'eroe di giornata, Rory Gallagher. Se vi aspettate un resoconto freddo ed impersonale, da scribacchino impomatato, che elenca freddamente i lavori del bluesman irlandese e ne descrive la vita in modo giornalistico, allora siete decisamente fuori strada (e menomale, aggiungeremmo noi!). Come era facilmente intuibile, la maggioranza dell'opera si concentra sulla carriera solista del nostro, ma non viene affatto tralasciata la sua precedente avventura con i Fontana e soprattutto con i Taste, trio blues rock sulla falsariga dei maestri Cream che sono stati essenziali per la storia musicale e professionale dell'asso di Cork: è grazie ad essi infatti che il ragazzino un tempo tanto desideroso di avere la chitarra dei suoi sogni da tampinare letteralmente il venditore in attesa di un'occasione di seconda mano diviene “grande” e raccoglie i primi consensi; è grazie ad essi che il ragazzo innamorato del blues del Delta e dei suoi mostri sacri (fra cui Muddy Waters, con cui avrà anche occasione di suonare) sviluppa il suo stile unico a cavallo fra blues, hard rock e folk irlandese, giungendo ad esser definito da un certo Jimi Hendrix come il migliore al mondo; è grazie ad essi, infine, che Rory Gallagher sviluppa una sana idiosincrasia per il music business: il gruppo, infatti, nonostante un discreto successo ed un live straordinario al leggendario Festival dell'Isola di Wight, nel 1970, si scioglie dopo poche settimane per problematiche interne e non solo: benché le responsabilità non siano mai state del tutto chiarite, fra accuse di eccessivo protagonismo rivolte al musicista di Cork e diatribe economiche, Fabio punta il dito sull'avidità del manager del gruppo. Non a caso, da quel momento in avanti, Rory Gallagher manterrà sempre un atteggiamento diffidente nei confronti di tutto ciò che ruota attorno alla musica, giungendo in qualche modo perfino a “sabotare” se stesso, con il suo ostinato rifiuto di pubblicare singoli e di curare in modo particolare la propria immagine: quel che gli interessa è soltanto attaccare il jack e suonare, un atteggiamento che, se non ha giovato alla sua fama, lo ha però fatto passare alla storia come una delle rockstar più umili, dimesse ed amate che la storia ricordi.

Come detto, buona parte del libro è incentrata sulla successiva carriera solista del chitarrista irlandese: Fabio illustra con dovizia di particolari (ma senza mai diventare pedante o didascalico) l'evoluzione dell'artista come musicista e compositore, recensendo i suoi lavori ed offrendo anche la traduzione di alcuni brani particolarmente significativi; pur essendo dichiaratamente suo grandissimo fan, Fabio ammette candidamente che Rory Gallagher non ha mai composto un album realmente in grado di entrare in pompa magna nella storia del rock, anche per la sua idiosincrasia verso gli studi di registrazione, che certamente non favoriva il perfezionamento dei suoi brani, spesso infatti molto “grezzi”; tuttavia, Fabio rileva anche come, pur non avendo mai prodotto il suo Led Zeppelin II o il suo In Rock, l'artista non abbia neppure mai sbagliato un lavoro, mantenendo sempre elevata la qualità delle sue opere ed offrendo alcuni live che ogni appassionato del rock e della chitarra elettrica dovrebbe ascoltare, fra cui l'incendiario Live! In Europe. I riconoscimenti da parte di colleghi ed addetti ai lavori, non a caso, non tardano ad arrivare e, nel 1972, la rivista Melody Maker elegge l'eroe di Cork come miglior chitarrista del mondo; gli anni 70, del resto, sono verosimilmente il decennio migliore per Rory Gallagher, che nel 1975 ha addirittura l'occasione di entrare a far parte di The Rolling Stones...niente male per un “ragazzo del popolo”, come lui stesso amava definirsi! Gli anni 80, come puntualmente evidenziato dall'autore del libro, sono viceversa più difficili per il nostro e per tutto il movimento classic rock, messo in secondo piano dall'esplosione del punk, dell'heavy metal e di genere più soft quali la new wave e la disco music; ciò nonostante, il musicista continua imperterrito per la sua strada lastricata di sanguigno blues, senza cedere alla tentazione di utilizzare strumentazione più moderna nei suoi album, in un atteggiamento estremamente coerente che non può non esser guardato con rispetto. Tuttavia, se la sua carriera si mantiene stabile, lo stesso non può dirsi per il suo equilibrio psicofisico: sempre più stressato e divorato da fobie di vario genere, non ultima quella di volare, il nostro abusa sempre più di alcool, fino a devastarsi letteralmente il fegato: nell'aprile del 1995 subisce addirittura un trapianto, che tuttavia non è sufficiente a salvargli la vita; poco più di due mesi dopo, a soli quarantasette anni, Rory Gallagher muore. La contagiosa passione di Fabio, che ha animato tutte le pagine precedenti, lascia ora spazio ad una sincera commozione e ad un bellissimo commiato, dove l'autore spera di esser riuscito a render giustizia all'antidivo del rock per eccellenza. Da parte nostra, non possiamo che rispondere in maniera assolutamente affermativa.



CONCLUSIONI

La parte conclusiva dell'opera è affidata innanzitutto alle dichiarazioni di celebri musicisti che hanno conosciuto ed apprezzato l'opera dell'asso irlandese: trovano dunque spazio i ricordi e le dimostrazioni di stima e rispetto da parte di personaggi come Eric Clapton, The Edge, Brian May, Glenn Tipton, Slash e Joe Bonamassa. In aggiunta, dal momento che Fabio ammette di non esser riuscito a vedere dal vivo l'eroe di questo libro, il nostro ha provveduto a raccogliere la testimonianza di chi, invece, ha avuto tale possibilità: troviamo dunque il racconto di magiche serate vissute in compagnia di Rory Gallagher in tutta Italia, da Viareggio a Brescia, passando per Porto Recanati e, naturalmente, per lo storico Piper Club di Roma. Proprio in questa sezione si riscontra l'unico “difetto” del libro, non imputabile però all'autore, dal momento che qui e là l'interlinea fra le righe sembra diversa a seconda del paragrafo ed alcuni passaggi, che dovrebbero essere in corsivo, risultano invece non esserlo. Poco male, si tratta di refusi che potranno esser tranquillamente corretti in una successiva ristampa, che sicuramente il libro raggiungerà e meriterà. Infine, come è d'uso, Fabio provvede ad elencare i concerti italiani del bluesman con la camicia a quadri e la sua discografia/videografia completa. Abbiamo dunque a che fare con un libro completo, appassionante e piacevole, privo di quell'alone di pedanteria che troppo spesso i libri del settore possiedono. Se siete fan del chitarrista di Cork, allora finalmente avete pane per i vostri denti. Se invece non lo siete...beh, che state aspettando a colmare questa lacuna?







::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Fabio Rossi

TITOLO: Rory Gallagher: Il bluesman bianco con la camicia a quadri

EDITORE: Chinaski Edizioni

N° PAGINE: 144

PREZZO: 14€