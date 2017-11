Intervista

Akaah: Ciao Thomas, benvenuto su Metallized! Partiamo subito parlando della tua più recente fatica, : Ciao Thomas, benvenuto su Metallized! Partiamo subito parlando della tua più recente fatica, Eremittens Dal . Sei soddisfatto del risultato ottenuto?

: Ciao! Ritengo di essere stato parecchio fortunato con quest’album. È il primo che ho potuto licenziare sotto una grande etichetta, lae tutti i brani sono indipendenti, forti e camminano sulle proprie gambe. E la produzione per sé è stata a sua volta un successo. Questo disco riesce veramente a mostrare i tanti lati del mio songwriting, e le atmosfere, ritmiche ed energie contenute nelle varie canzoni.Sono orgoglioso di tutti i miei tre full-length, ma questo è sicuramente un’ottima rappresentazione di cosa sia

Akaah: Quest’album sembra provenire direttamente dalla scena black norvegese dei primi anni Novanta. Cosa ti ha portato a scegliere questo specifico stile per il tuo progetto? Hai mai temuto di essere criticato dai puristi del genere, o di rendere la tua proposta poco appetibile ad un pubblico che è già ben abituato a questo stile?

: L’ho scelto perché il black metal old school è ciò che mi ha trasmesso di più, come musica. Per cui mi è stato piuttosto naturale creare la musica dicon quell’ispirazione. Non mi sento un ‘copione’, tutto nasce da sensazioni che ho dentro di me, per dirla proprio sentimentalmente. È sicuramente un tributo che si basa su ciò che altri hanno fatto in passato, ma è anche qualcosa di vero e puro. Visto per altro che la mia musica non contiene solo fulminei blast beat, generici e caotici lungo tutti i pezzi, sono dell’idea che il metallaro medio possa apprezzare ciò che creo.

Akaah: Parlando di influenze, sicuramente come mi hai già detto ci sono delle band storiche che tornano in mente, ascoltando i tuoi brani, eppure si nota come tu ci abbia messo un tuo tocco personale e segua un approccio che ti rende lungi dall’essere una ‘brutta copia’ come tanti… cosa ti ispira, quando scrivi musica?

: Ti ringrazio per le belle parole! La mia musica ha le fondamenta nel black metal storico, ma tutti i riff e i testi nascono nel profondo della mia mente. Ora che ho tre full-length alle spalle, alle volte mi capita di trovare ispirazione nella mia stessa musica, anche perché voglio continuare a creare qualcosa che sia coerente e non si distacchi troppo da quanto ho fatto sinora. Per il resto, le foreste norvegesi, il buio, il mistero, l’ostilità, le sensazioni primitive sono la mia linfa ispiratrice.

Akaah: Il tuo amore per il black metal è storico, o è qualcosa che è sbocciato di recente?

: Il mio interesse per la musica e nella creazione di pezzi è nato oltre 20 anni fa. Ho iniziato con una passione per il punk rock inglese degli anni Settanta, passando poi aglie gli altri classici. Di lì a poco ho iniziato ad ascoltare thrash e nel 2001 ho visto per la prima volta idal vivo. Attorno al 2004 ho cominciato ad approfondire in maniera più dettagliata la mia conoscenza di black metal e ho cominciato il mio percorso da artista all’interno di quel genere.

Akaah: Parlando di nomi importanti, come ti sei trovato a lavorare per un’etichetta storica come la Peaceville?

: È stato un sollievo ed un onore poterlo fare. Si può dire quello che si vuole sulla crisi dell’industria musicale attuale, ma se è sì normale autoprodursi al giorno d’oggi, questo è stato un sogno che si è realizzato. Lo speravo sin da ragazzino e non ho voluto perdere l’occasione di lavorare con la. La comunicazione tra noi è andata alla grande e mi sono reso conto che il loro staff ha passione per ciò che fa, fattore che ha reso ovviamente le cose più facili per me. Il vinile di Eremittens Dal è andato sold out prima ancora che il disco uscisse eha ricevuto le attenzioni di tante riviste e siti di tutto il mondo, e recensioni positive. Per cui ritengo che lacreda in quest’album e stia mettendocela tutta per promuoverlo!

Akaah: Dopo aver avuto Nocturno Culto come ospite nel precedente Den Vandrende Skygge, questa volta sei stato affiancato da altri due nomi famosi all’interno della scena black, Silenoz e Seidemann. Come ti sei trovato, a collaborare con artisti del loro calibro?

Akaah: Questo percorso ti ha anche portato a scegliere, per l’artwork di Jannicke Wiese-Hansen, non nuova alle collaborazioni con famosi artisti black (sue le prime copertine di Immortal, Burzum ed Enslaved, per citarne alcuni, NdR). Come è nata questa collaborazione e come ha preso vita la copertina? : Questo percorso ti ha anche portato a scegliere, per l’artwork di Eremittens Dal , un’artista d’esperienza come, non nuova alle collaborazioni con famosi artisti black (sue le prime copertine died, per citarne alcuni, NdR). Come è nata questa collaborazione e come ha preso vita la copertina?

: Beh sai, la Norvegia è una nazione piccola e anche la scena black è piccola. Per cui sono semplicemente diventato loro amico e a quel punto non mi è stato particolarmente difficile fargli accettare la mia proposta. È stato indubbiamente un onore ricevere il loro supporto, specialmente considerato che ho iniziato a comporre black da solo, senza conoscere nessuno in quell’universo, e ora ne sono parte. È stato un percorso davvero rapido e produttivo, quello che ho seguito negli ultimi quattro anni!: Inizialmente speravo di poterci lavorare assieme per la cover art di, ma quella volta non ci fu un seguito. Questa volta l’ho ricontattata e sono stato più fortunato. In quel momento avevo già la musica e il concept per l’album pronti, per cui le ho raccontato i miei pensieri e la mia visione per l’album. Mi ha quindi inviato solo uno schizzo all’inizio, ma aveva già fatto centro, per cui le ho dato la mia completa fiducia e l’ho lasciata lavorare all’artwork vero e proprio, chiedendole, come unico requisito e desiderio, che fosse chiaramente fatto a matita. Ma è indubbiamente una donna di grande talento.

Akaah: Mork è nata e continua ad essere una one-man band, è stato difficile per te scegliere i musicisti che ti accompagnano invece dal vivo ai concerti? E l’esibirti dal vivo era qualcosa a cui aspiravi sin dall’inizio?

: Considerato che ho iniziato il progetto nel 2004 e l’ho portato sul palco solo nel 2015, direi di no, non l’avevo previsto all’inizio. Ma con il passare del tempo ho scoperto quanto il black metal fosse importante per me e sarebbe stata una stupidaggine non fare dei live. Trovare dei musicisti che lavorassero con me non è stato difficile, non ho fatto provini o cose del genere. Ho semplicemente chiesto a degli amici, senza pensare troppo seriamente ad una line-up, perché tutto era ancora un semplice esperimento. E alla fine ha funzionato alla grande! Sono molto contento della band per com’è ora, siamo tutti amici e ci divertiamo nel passare del tempo assieme, fattori che rendonouna buona band anche dal vivo!

Akaah: Mi sembra quindi chiaro come ti piaccia suonare dal vivo, qual è stata la performance che sinora è stata la più degna di nota, nella tua carriera?

: Sì, adoro suonare dal vivo e mi sento molto fortunato considerando quante nazioni ho già visitato dopo il concerto di debutto, a gennaio 2015. Ci sono stati molti show grandiosi, è difficile sceglierne solo uno, ma sicuramente quelli più memorabili sono stati quelli che abbiamo suonato a Izmir, in Turchia, ai festival norvegesi, nonché aldurante il quale sul palco è salito anche

Akaah: Rimanendo in tema di live, hai qualche piano già stabilito in merito a future esibizioni? Vedremo mai Mork in Italia?

: Non siamo purtroppo ancora stati in Italia, ma siamo disposti a suonare in qualsiasi posto ce lo chiedano, quindi fate domanda alle vostre agenzie e faremo calare l’oscurità norvegese su di voi!

Akaah: La nostra intervista si chiude qui, grazie per il tuo tempo, è stato un piacere! Ti va di aggiungere qualcosa?

: Grazie a te! Beh, vorrei ringraziare per il supporto coloro i quali hanno già sentito parlare die hanno apprezzato ciò che abbiamo sinora pubblicato, così come ringrazio per l’attenzione chi ha letto quest’intervista e ha magari incrociato il nome di questo progetto per la prima volta. Spero che il verbo di Eremittens Dal si diffonda tra i blackster italiani e spero di vedervi presto! Continuate a far bruciare la fiamma nera!