Live Report

Il "Pumpkins United World Tour 2017/2018" degli Helloween era senza ombra di dubbio uno degli eventi metal più attesi dell'anno. La reunion assieme a Michael Kiske e Kai Hansen annunciata lo scorso novembre ha suscitato un immenso piacere nel cuore di tutti i fans delle "zucche di Amburgo". Il luogo preposto ad ospitare la band nel nostro Paese è il Mediolanum Forum di Assago dove assieme alla mia ragazza mi dirigo attorno alle 18 e 30, orario di apertura dei cancelli. La fila per entrare in zona parterre risulta già lunga da diverse ore, mentre nelle tribune numerate si scorre velocemente così entriamo agilmente nella parta alta del palazzetto da dove seguiremo il concerto, il quale inizia alle 20 e 30 circa.



HELLOWEEN

Dopo l'insolita intro affidata alla registrazione di Let Me Entertain You di Robbie Williams i nostri scendono sul palco sommersi dagli applausi e iniziano a fare sul serio con l'open-track Halloween. Fin dalle prime battute è chiara e vivida la collaborazione fra i due cantanti: Deris e Kiske si dividono equamente i ritornelli e le strofe delle songs in modo da sostenere le tre ore di spettacolo anche grazie all'inossidabile Hansen, impegnato in più di un'occasione al microfono. I suoni sono potenti e ben bilanciati e le tre chitarre non offuscano minimamente i bassi portentosi di Grosskopf. Dr. Stein manda in visibilio i 7000 del Forum (nonostante un problemino sull'assolo di chitarra) con una prestazione commovente di Kiske che parte a cento all'ora, considerando pure l'eccellente prova sulla successiva I'm Alive, per poi manifestare ovvi cali di voce nella seconda parte di concerto, dove però arriverà puntuale in suo soccorso il benevolo pubblico. Dopo un assaggio dei Keeper of the Seven Keys il pallino passa a Deris il quale si conferma vero animale da palcoscenico tramite l'esecuzione di brani più recenti ma già monumentali, come la ballata If I Could Fly e Are You Metal? , rispettivamente unici estratti da The Dark Ride e 7 Sinners. Il biondo singer continua a flirtare col pubblico su Perfect Gentleman, uscendo vestito in maniera improponibile: veramente divertente il siparietto fra lui, Kiske e il pubblico per individuare i "perfetti gentiluomini" presenti al Forum. Non mancherà difatti l'ironia che da sempre contraddistingue il gruppo, il quale per l'occasione ha preparato dei divertenti video trasmessi sul maxi schermo del palazzetto con protagoniste due zucche che le combinano di tutti i colori. Uno dei momenti più attesi è sicuramente quello dedicato al "classic fucking metal of Hamburg" come lo definirà un gasatissimo Kai Hansen al centro del palcoscenico. Il medley Starlight/Ride the Sky/Judas è veramente entusiasmante col chitarrista che demolisce le orecchie dei presenti tramite acuti altissimi e riff impetuosi. La successiva Heavy Metal (Is the Law) conclude il fantastico momento dedicato ai primi Helloween con un Hansen che grida "e che caxxo!"per incitare il pubblico a rispondere ai suoi continui inneggi all'heavy metal. Gran parte dei presenti sembrano non aspettare altro e il leader dei Gamma Ray si conferma autentico mattatore della serata, peraltro più tardi ricorderà Malcolm Young, scomparso poche ore prima del concerto, prendendosi giustamente una buona dose di applausi. Dopo questa scarica di adrenalina giusto lasciare spazio al duetto parzialmente acustico di Forever and One e all'altra splendida ballad della storia della band, ovvero A Tale That Wasn't Right presentata da Kiske e cantata assieme a Deris. Ma il momento più emozionante non è affidato ad una semplice canzone bensì alla dedica del compianto primo batterista degli Helloween, Ingo Schwichtenberg, mai dimenticato dai membri della band e neanche dal pubblico che grida ad alta voce il suo nome dopo il video tributo con uno dei suoi assolo, seguito dalla "battle" con Dani Löble. A proposito, quest'ultimo per nostra fortuna riposerà veramente poco durante la serata continuando imperterrito a pestare come un martello pneumatico. Procede tutto alla grande con un Deris instancabile, protagonista della doppietta estratta dall'album Master of the Rings (Why?, Sole Survivor) ma anche della successiva Power di The Time of the Oath. Prima della pausa viene raggiunto da Hansen e Kiske per una memorabile versione di How Many Tears. All'encore sono riservate le pietre miliari del gruppo, così Eagle Fly Free, Keeper of the Seven Keys e Future World mandano in estasi una stanca platea dopo quasi tre ore di concerto e la festa si conclude con I Want Out, tanti palloncini arancioni che ricordano delle zucche e una cascata di coriandoli. Un finale che più indicato non si può per una delle band metal più divertenti di sempre.



CONCLUSIONI

L'unica tappa italiana del tour degli Helloween è da considerarsi un successo. Non tanto per la partecipazione (7000 spettatori circa a fronte di un impianto che può contenerne quasi 13000), ma per l'entusiasmo trasmesso dai fans storici della band, i quali si sono sgolati per tutta la durata del concerto. Il finale fra gli inchini, i sorrisi e la gioia dei più sapeva di saluto definitivo: di un percorso apertosi nel lontano 1985 con quel magico EP omonimo e arrivato con continuità fino ad oggi, alla reunion di coloro che hanno segnato la storia della band. Il fatto che alla serata abbia partecipato anche Ingo, seppur purtroppo solo su uno schermo, è stato alquanto significativo. I fans da quel che si è visto non sono pronti per una chiusura definitiva della storia e ovviamente sperano in un disco in studio con la numerosa nuova formazione… chi lo sa? Intanto godiamoci il ricordo del concerto in una struttura adatta (con tutto il rispetto per l'Alcatraz ma il Forum è ben altra cosa) e con un alto livello organizzativo. Non è facile trovare band che fanno tre ore di concerto durante un tour mondiale, rimane però un po' l'amaro in bocca per non aver ascoltato track epiche come March of Time e Rise and Fall, ma era anche difficile chiedere di più ad un Kiske che ha terminato il concerto praticamente senza voce, dando tutto quello che aveva sul palco.



SETLIST HELLOWEEN

1. Halloween

2. Dr. Stein

3. I'm Alive

4. If I Could Fly

5. Are You Metal?

6. Kids of the Century

7. Waiting for the Thunder

8. Perfect Gentleman

9. Starlight / Ride the Sky / Judas

10. Heavy Metal (Is the Law)

11. Forever and One (Neverland)

12. A Tale That Wasn't Right

13. I Can

14. Drum Solo (Dani Löble & Ingo Schwichtenberg "battle")

15. Livin' Ain't No Crime/A Little Time

16. Why?

17. Sole Survivor

18. Power

19. How Many Tears



---- Encore ----

20. Eagle Fly Free

21. Keeper of the Seven Keys



---- Encore 2 ----

22. Guitar Solo (Kai Hansen)

23. Future World

24. I Want Out



Foto a cura di Federico "Vandroy" Landini





Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 46 Serata indimenticabile a prescindere da chi fosse meglio tra Kiske o Deris che io reputo entrambi fenomenali seppur molto diversi. Non sono d'accordo con l'affermazione che i suoni fozzero fin da subito ben bilanciati... A mio parere le prime 2/3 canzoni avevano la doppia cassa troppo alta poi il basso è stato quasi inesistente durante tutto il concerto e continui errori da parte dei fonici ad aprire le chitarre sugli assoli. Alcuni sono proprio passati sotto silenzio. Ero sul tunnel dei cavi 5 metri davanti al mixer. 45 Io sono rimasto intrappolato nella magia dell'outtro di Keeper of the seven keys, con l'arpeggio e il coro che sembravano non finire mai. A dirla tutta, a distanza di giorni, devo ancora comprendere bene cosa è accaduto in questo incredibile concerto pur confermando tutti i commenti positivi qui sotto. Non era un concerto di addio ma se lo fosse stato avrebbe chiuso perfettamente il cerchio, dando un senso compiuto e profondo alle migliaia di ore passate ad ascoltarli. Senza parole. 44 @Silvia: per me ha sempre fatto parte della sacra triade, Halford/Kiske/Dickinson...e nel tour di pink bubbles ricordo che ad un cero punto il suo microfono smise di funzionare...e chi come me era in prima fila lo sentiva lo stesso.... 43 Hahaha swarovski, bellissimo! 42 a inizio concerto quando sono passati uno a uno sulla passerella..arriva Kiske, un boato tutto il forum che gridava il suo nome...arriva Deris un pò meno 41 Il batterista un vero elicottero umano, veramente bravo mi ha veramente stregato.....daris con kiske sono molto complementari.... speriamo che facciano un album e un tour dedicato per regalarci ancora delle emozioni uniche e indimenticabili 40 Kay da pelle d’oca nel meddley....how many tears troppo bella la mia preferita....poi kay ai pezzi di daris con la sua chitarra e con l’aiuto nei cori gli ha dato una marcia in piu’ 39 Per me questo e’ stato uno dei piu bei concerti mai visti.....spettacolo allo stato puro.... a kiske non gli si puo’ dire nulla... semplicemente unico 38 ) lo soprannomineremo swarovski e' cagionevole di salute... ma ha una voce divina...) lo soprannomineremo swarovski 37 Non è riferito ai vostri commenti ma in generale a quello che leggo nel web. Chiaramente se in una data non è al top bisogna prenderne atto. 36 Esatto Claudio! Ricordiamoci che ha iniziato il tour sotto antibiotici se non ricordo male. Ripeto x me resta immenso, non c'è storia. Deris è bravissimo ma in molti video ho sentito un gracchiare pazzesco (il che non importa, è un tour impegnativo) solo che tutti cercano il pelo nell'uovo su Kiske. Io credo che non abbia bisogno di dimostrare niente, è uno dei cantanti più significativi della nostra era. 35 Concerto fantastico oggettivamente a Milano Deris meglio di Kiske ma per curiosità sono andato a guardare i video di altre date e Kiske è sovrumano come il suo solito in molte di esse ed in alcune come in quel di Milano TORNA mortale probabilmente tende ad ammalarsi facilmente... per il resto spettacolo indimenticabile 34 Scherzi a parte, non so... non mi piace comunque questo nuovo look rockeggiante che ha da due anni a questa parte. Molto meglio la semplicita' che aveva prima anche se ogni caso x me resta un mito Ma nei video cretini che posta su Facebook (che non fanno neppure ridere x me) ha tutti i segni del tempo, incluse molte rughe profonde... Eh allora si e' rifatto male, hahaha!Scherzi a parte, non so... non mi piace comunque questo nuovo look rockeggiante che ha da due anni a questa parte. Molto meglio la semplicita' che aveva prima anche se ogni caso x me resta un mito 33 Guardatevi il servizio con copertina su rock hard di questo mese...volto tirato alla silvio altroché 32 @silvia. Ho visto e ho parlato con kai all'Orion nel tour con gli edguy di un paio anni fa. Fidati, si e' rifatto e non poco, e lo dico da non fisionomista. per il resto, straquoto, ripetendomi, @painkiller al 29 e 30. 31 . Tornando agli Helloween hai ragione è stata una festa! Non metto in dubbio le vostre parole ragazzi, voi eravate al concerto ci mancherebbe! X quanto riguarda Kai non mi pare che si sia rifatto, semplicemente si veste in maniera stravagante. Non mi piace il suo look, x niente, però alla fine l'importante che faccia un bello spettacolo, sperando che torni a cantare coi Gamma Ray come voce principale Hahaha @Lisa dai Paul non si tocca e io lo adoro però quello che è avvenuto dopo è storia comunque. Tornando agli Helloween hai ragione è stata una festa! Non metto in dubbio le vostre parole ragazzi, voi eravate al concerto ci mancherebbe! X quanto riguarda Kai non mi pare che si sia rifatto, semplicemente si veste in maniera stravagante. Non mi piace il suo look, x niente, però alla fine l'importante che faccia un bello spettacolo, sperando che torni a cantare coi Gamma Ray come voce principale 30 Da grande fan di Kiske dico.....ma che bella Halloween a due voci!!!!! Spettacolo puro. Andi davvero fantastico. Preferisco le canzoni delle epoche precedent ma Deris è un grande cantante, sarebbe bello averli entrambi a bordo in futuro... 29 Concerto bellissimo! Quello che mi ha fatto più piacere è la chimica da Andi e Michi. Dai video delle prime date non l’avrei detto. Oltre al fatto che anche Kiske è stato piuttosto coinvolgente...beh, che Andi sia animale da palco lo sappiamo. Michi in difficoltà, aiutato nel finale prima dal pubblico (cui ha fatto un gesto per dire “non ho più voce, aiutatemi”), poi da Andi. Ma quisquilie. Grande setlist. Grazie ragazzi, non avevo mai visto due grandi cantanti dividersi equamente la scena per il piacere de pubblico. Emozionante. E che dire di Kai? In formissima! 28 Deve essere stato un concerto bellissimo, per i fans, è così che doveva andare, come ho più volte detto..una festa tutti insieme per omaggiare una band che ha dato davvero tanto! Senza tutte le seghe"meglio Deris" "meglio Kiske"...tanto gli Helloween hanno avuto 3 singer strepitosi, una delle poche band ad aver questo primato. Cambiare vocalist non è facile, ma loro ci sono riusciti alla grande..mica come gli Iron, che dopo Di Anno..non ne hanno azzeccato uno, questa battuta è per Silvia..ahahah la faccio contenta.. 27 @Silvia, kiske è stato eccezionale, ma tra i due chi ha impressionato sabato sera, credimi, li avevo a 5 metri, è stato Deris, e lo dico da fan di kiske. Comunque, parlando di voce, stiamo parlando di due grandi, uno più dotato naturalmente e uno più versatile e resistente, imho. @tino, ti straquoto su Hansen, purtroppo... 26 Non mi preoccuperei della voce di hansen ma del suo ricorrere al botox e ai ritocchi estetici. Le ultime foto lo ritraggono con un ghigno innaturale e un volto stravolto, sembra ivana spagna. Forse era meglio se si fermava al parrucchino alla jay jay french 25 Esatto c’è troppa gente in ballo, diventerebbe un ring come quando Kai lasciò. Ripeto, io credo che faranno solo dei tour come i System of a Down @Riccardo e fasanez, dai video su Youtube però Kiske sembra impeccabile... @Riccardo, vista la performance di Kai credo che oggi sia in una botte di ferro. Non puo’ che farmi piacere soprattutto dopo l’incredibile delusione di vederlo prendere un altro cantante nei Gamma Ray (uno dei miei gruppi preferiti, tra l’altro) 24 pensandoci a mente fredda anche fare un disco con tre voci, sarebbe una novità inaspettata, anche se i beatles hanno insegnato che un gruppo può avere più anime senza perdere una briciola di appeal. Da fan storico dei kiss quando ascolto i loro lavori rimango ancora affascinato dalle diverse anime delle canzoni che mutano a seconda di chi canta. Se poi gli helloween facessero anche intrecci vocali all’interno degli stessi pezzi saremmo di fronte ad uno scenario stile avantasia, non a caso a dire il vero penso che dietro questa reunion ci sia lo zampone di sammett, kiskiano doc. Tornando a Deris, io ho seguito gli helloween per inerzia fino a better than raw dopo l’abbandono di kiske, mi piace ma non l’ho mai amato fino in fondo, lo stesso discorso vale per hansen con i ray. Viceversa aver sentito kiske interpretare ghostlight su avantasia (ma anche tate su seduction of decay) ti fa veramente capire quando una voce fa la differenza. Pensandoci lo scenario multiplo è possibile, ma sono convinto che sarà difficile trovare un accordo perché c’è troppa gente in ballo e alla fine la formazione da buon allenatore la fa weikath. 23 @Silvia, vero, Deris l'ha detto. Ma credo che un conto sia farsi da solo la scaletta di Wacken 2011, un conto sia "dare una mano" su quei pezzi 22 Kiske ha cantato benissimo, i suoi pezzi sono immortali, ve lo dice uno che si e' fatto quasi duemila chilometri per vederselo live in un pub nel warm up tour con i primi unisonic. Ha toccato punte eccelse, mi ha fatto piangere di goia, eppure in "A tale that wasn't right" la seconda strofa, quella "alta", l'ha fatta Deris... Kiske, ripeto, è stato anche più di quello che era lecito aspettarsi, ma non ce la farebbe a cantare due ore o anche un'ora e mezza di pezzi di keepers, almeno questa è la mia opinione e lo dico da suo fan. (con un paio di decenni di metal e live alle spalle). La soluzione a due/tre voci è "la soluzione" e in fondo, credo lo sappiano tutti. Altrimenti è meglio che continuino per le loro strade, dopo questa, straordinaria, parentesi. 21 Delusione Kiske...evidentemente non è cantante da tour, voce troppo delicata sulla lunga distanza. 20 @Silvia: in fondo questa reunion ha dimostrato che oggi (ripeto: oggi) Kiske è paradossalmente l’anello debole. Non riesce più a tenere un concerto completo con i pezzi dell’era Keeper, gli vogliamo tanto bene tutti, ma a Milano era obbiettivamente senza voce nel finale. Fuori dall’evento eccezionale, come la reunion, non so fino a che punto sia spendibile in una tournée e oggi la vera dimensione dei gruppi è quella live. Tutt’altro discorso sarebbe per Kai Hansen che, anzi, in concerto potrebbe rappresentare anche una bella pausa di respiro per Deris anche solo con il medley di “Walls of Jericho”. Davanti al musicbiz potrebbero anche ragionarci su... 19 Sì ma Deris ha detto di sentirsi sollevato perchè Kiske e’ tornato a fare i pezzi suoi e l’ha tolto dagli impicci di raggiungere quelle tonalità che non si addicono alla sua voce 18 Concordo con Metal Shock, fare fuori Deris sarebbe assurdo. Personalmente spero che rimangano così, facciano un disco tutti insieme e un alltro bel tour. Poi si starà a vedere. Per me sia i Gamma Ray che gl unisonic sono band con poco senso ormai, per motivi ovviamente molto diversi, questa reunion a ha rimesso le cose apposto. L'ho scritto nel report e lo ripeto, l'altra sera è stato Deris ad aiutare kiske e non viceversa, anche perchè kiske viene "valutato" comparandolo a lp registrati quando aveva diciotto anni..., e i pezzi suoi sono decisamente "complicati". La reunion è stata un successo per tutti, non ci ha rimesso nessuno, se non i compagni di band di Kai e Kiske... 17 . Comunque Kiske immenso da quel che ho visto sul web e soprattutto molto molto amato. Scusa perché Kai? Non credo rifarà l'errore di tornare con Weiki. Poi magari da adulti e più saggi e x il successo cambia tutto.... Comunque Kiske immenso da quel che ho visto sul web e soprattutto molto molto amato. 16 I “siparietti” a cartoni animati avevano il ruolo di dare il tempo a qualcuno di rifiatare. Non erano un granchè ma ci stavano. Io penso che alla fine l'unico che ha mostrato veramente, e comprensibilmente, l’usura del tempo è stato Kiske. Chi pensava che questa reunion complicasse la posizione di Deris, dovrà fare una veloce retromarcia. Il ritorno di Kai, invece, potrebbe essere un potenziale scenario percorribile, per quel che si è visto. 15 Il concerto più bello dell'anno, ed onestamente spero che sta reunion duri ancora per moooooooolto tempo 14 Mi sarebbe piaciuto esserci, e rosico ancora di piú perché da quello che leggo è stato un concerto memorabile (in senso positivo). 13 Concerto la dieci, impeccabili, mostri, evento dell'anno..unica pecca quei irritanti siparietti sul maxi schermo..evitabili! 10\10..l.attacco di eagle fly feee avrà fatto saltare qualche coronaria a molti 12 @tino, il tuo 11 non fa una piega ma ripeto ci sarebbero troppe scintille secondo me 11 parlo di numeri shock, passare dall'alcatraz (1500 persone) al forum 7000 è di fatto diventare più grossi. Non parlo di talento e meriti storici ma di capacità di attirare, con deris i numeri sono purtroppo bassi, la realtà e questa, con kiske e hansen nuovamente in formazione possono avvicinarsi come consenso a chi li ha preceduti e ancora detta legge sui palchi di tutto il mondo 10 @Tino: tornare in serie B? Gli Helloween??? Sono da decenni in serie A, e di certo spero che ritornino come prima. Far fuori Deris sarebbe la cazzata piu` grossa che possano fare, ma non succedera` perche` sono anni che lui tira avanti la baracca.... 9 mi pare l'avessero fatto. magari sul forum 8 ma...il report dei wasp ? a trezzo di giovedi' era strapieno 7 sicuramente miglior concerto dell'anno per emozione, pathos, durata, coinvolgimento. a differenza di altri, però, non ho apprezzato tanto il cartone dietro. ma sono quisquiglie di un concerto che rimarrà nella storia. grandissimi, veramente. 6 sicuramente miglior concerto dell'anno per emozione, pathos, durata, coinvolgimento. a differenza di altri, però, non ho apprezzato tanto il cartone dietro. ma sono quisquiglie di un concerto che rimarrà nella storia. grandissimi, veramente. 5 @tino io credo che tutte le band resteranno in piedi ma aggiungeranno questo spettacolo in comune, come i System of a Down che non fanno un album da secoli eppure i tour sono un successo strordinario. Kiske, Weiki e Kai assieme a tempo pieno credo che sia molto difficile, hanno 3 personalità troppo forti. Inoltre i fans amano Deris, nessuno lo caccera’ credo. Bello il report e non avevo dubbi che Kai fosse il mattatore, hahaha! 4 Dopo il bagno di folla da serie A adesso devono decidere cosa fare da grandi, se vogliono continuare così o tornare in serie B. Non sono gli iron maiden che hanno potuto integrare tre chitarristi come gli skynyrd dopo la reunion, I tedeschi hanno tre carriere parallele ben distinte, abbastanza conflittuali sotto il profilo vocale, con personalità diverse, e vedo una sola scappatoia in grado di dargli una continuità artistica ed economica ad alti livelli. L’unica strada che vedo è l’allontanamento di deris, lo scioglimento dei gamma ray (ormai superflui in caso di reunion) e il rientro in pompa magna di sua maestà kiske. Questo reunion serve a loro per motivi economici, serve al sistema perché portano businness e serve al popolo metal che ha bisogno di vedere che tra i grandi dinosauri che ancora richiamano grosse folle e i gruppi minori che ancora annaspano nei club ci può essere qualcuno che può raccogliere il testimone. Lieto comunque che abbiano fatto un signor spettacolo, chi ci ha creduto ed è andato se lo è meritato 3 Concerto bellissimo, momenti epici come il duetto tra Loebe ed Ingo! Halloween e How many tears da brividi con le 3 voci, Keeper of the seven keys da....boh, non ho le parole! Scaletta spettacolare (ma qui ognuno potrebbe aggiungere e togliere tracce a suo piacimento: io ad esempio avrei preferito The saint e King of 1000 years ad Are you metal, If I could fly e Waiting for the thunder nell'era Deris e non posso concepire la mancanza di March of time!!!) Bellissimo il duetto tra Kiske e Deris in Why (non citato da Togno89 nel report). Zucche stupende! Reunion riuscita! 2 Sinceramente considero un vero privilegio aver potuto assistere a questo concerto da favola. La scaletta è stata notevole e le esecuzioni impeccabili. 1 Che spettacolo! Che emozione! Grazie zucche 🎃! Bello vedere Andi e Michael collaborare e scherzare così. Setlist secondo me perfetta. Stupore nel sentire Kai cantare alla grandissima!