25/11/2017 (259 letture) Quando si analizzano le carriere dei vari gruppi, non è così raro imbattersi in cambi di rotta determinati non tanto da precise e coscienti scelte artistiche, ma, come direbbe Myrta Merlino, dall'aria che tira. Ogni decennio propone proprie mode, tendenze, suoni e look che spesso sono il risultato di una genuina voglia iniziale di innovare -ed è generalmente questo primo periodo a lasciare eredità più o meno importanti ai posteri- che poi degenerano nel manierismo o addirittura nella commercialità più becera. Sia producendo inutili cloni che non fanno che ribadire senza soluzione di continuità quanto già stabilito da altri, che costringendo band già famose a piegarsi alle contingenze del momento od a credere di dover cambiare per forza. Gli anni 90 ed i primi del decennio successivo sono stati (anche) quelli del NuMetal e dell'Industrial e pure Machine Head ed Annihilator hanno pagato pesante dazio all'ambiente del tempo.



MACHINE HEAD: Supercharger

Partendo dal presupposto che i Machine Head non sono mai stati il prototipo della classica thrash metal band e che ogni artista ha il diritto -se non il dovere- di cambiare quando lo ritiene opportuno, non sempre il mutamento porta dei frutti. Specialmente quando è l'ambiente esterno a determinarlo, più che scelte conseguenti a raggiunte consapevolezze circa il proprio ruolo come musicisti. Alla fine degli anni 90 i Nostri avevano già ceduto al vento del presunto rinnovamento che soffiava sul mondo del metal, pubblicando il discutibile e discusso Supercharger, però, era destinato a peggiorare le cose. Il problema di questo album e, in generale, di quasi tutti i dischi incisi da gruppi non "nativi numetallici", è che si sente che la rabbia e la voglia di cambiare che rende tali i migliori lavori NuMetal, risulta posticcia, non naturale. E come tale, priva di senso. Il NuMetal è un genere che probabilmente verrà inquadrato criticamente nel suo insieme in maniera completa solo tra qualche anno, ed allora verranno considerati come importanti quanto alcuni di quelli che oggi classifichiamo come classici, molti dischi che lo hanno rappresentato. Questo, però, varrà solo per chi ci ha creduto davvero, vivendo in maniera naturale quel modo di esprimersi e riversando questa genuinità nella propria opera. Chi si è adattato, chi si è adagiato sul genere, vuoi per cercare di sfruttare il trend, vuoi per le pressioni di alcune case discografiche, vuoi ancora per mancanza di idee proprie, lo ha fatto in modo meccanico, senza sentire davvero ciò che faceva e senza capire appieno i meccanismi mentali che governavano la scrittura di canzoni appartenenti a questo stile. Supercharger soffriva di tutti questi difetti a monte, proponendo un NuMetal da falso storico, addirittura paraculo, se mi concedete il piccolo eccesso. E come già scritto nella nostra recensione:



Supercharger è in sostanza un album sbagliato, un’appropriazione indebita nei confronti di altri gruppi chiaramente più meritevoli di menzione all’interno di questo filone musicale.



E dopo più di tre lustri dalla sua uscita, il giudizio è ormai definitivo.



ANNIHILATOR: Remains

Discorso almeno in parte simile per Remains degli Annihilator, una band che ha già avuto il molto discutibile onore di essere inserita all'interno di questa serie. Uscito quattro anni prima dell'album dei Machine Head, Remains è un disco di fatto attribuibile al solo Jeff Waters, anche se normalmente uscito con il logo Annihilator. L'album, infatti, si colloca non solo in un momento abbastanza particolare per il metal, quello post esplosione del Grunge, ma anche in uno altrettanto, se non più peculiare, per il gruppo di Alice in Hell. Un disco lontanissimo da quello qui esaminato. Una band che era andata incontro ad una rapidissima dissoluzione dopo l'uscita di Refresh the Demon, con Remains restava tale solo per motivi di marketing e per la cocciutaggine del suo mentore, dato che in occasione della sua incisione fu Waters ad occuparsi di voce, chitarra, basso e batteria, lasciando a terzi solo qualche coro ed un paio di riff. Degli splendori thrash del recente passato, però, ben poco restava, dato che anche in questo caso ci troviamo davanti ad un lavoro di fatto scritto dall'ambiente circostante, più che dal musicista/gruppo che lo firma. Ed allora spazio all'elettronica ed all'Industrial, altro modo di esprimersi esploso negli anni 90 ed altro stile con molte frecce al suo arco, a patto che suonarlo sia una scelta, un'esigenza interiore e non un tentativo artefatto di seguire una tendenza come in Remains. Da qui una batteria elettronica fastidiosa ed una produzione fredda, che sono solo ulteriori demeriti da assegnare ad un disco confusionario e quasi privo di idee. Anonimo come un prodotto concepito senza una base sulla quale poggiare e senza una direzione da seguire, Remains potrebbe essere portato ad esempio di ciò che il metal non dovrebbe mai diventare. Qualcosa che assomiglia ad una serie di note senz'anima, depauperate dello spirito "contro" e critico che ne dovrebbero fare qualcosa di non assimilabile ad un'accozzaglia di canzoni incise per dovere in un momento particolare.



I RESTI DEL COMPRESSORE

Il problema di dischi simili non è, come si potrebbe pensare, quello di essersi staccati da un genere in cui ci si trovava perfettamente a proprio agio per passare ad uno più teoricamente moderno o, ancora, di ghettizzare certi stili, ma quello di averlo fatto in maniera artificiosa. Ogni artista, infatti, può e deve ritenersi libero di esplorare qualsiasi territorio la sua traiettoria di uomo e -in questo caso- di musicista lo porti a descrivere. Anche insistere vita natural durante sullo stesso suono e sulle stesse modalità compositive può essere una scelta rispettabile e talvolta vincente su tutti i fronti (AC/DC; Motorhead), ma non può certo essere la sola. Quando si cambia, comunque, è inevitabile essere seguiti solo da una parte del proprio pubblico, scontentandone una percentuale spesso maggiore e trovando per strada degli ammiratori completamente nuovi, come nel caso degli Ulver, per fare un esempio eclatante. In quel caso, però, abbiamo a che fare con un mutamento assoluto che ha portato a risultati importanti seguendo un percorso preciso e meditato, condotto in modo pervicace e seguendo evidentemente un impulso profondo, basato su scelte dettate dal bisogno artistico di esprimersi mediante linguaggi totalmente diversi. Producendo quindi lavori sinceri e di qualità, a prescindere dai gusti personali. Nel caso di questi due album, invece, è proprio il loro essere fittiziamente motivati da scelte artistiche a determinarne il fallimento. Mentre a dover essere tirate in ballo sono in prima battuta ragioni ben più prosaiche come la ricerca del facile consenso rincorrendo il trend del momento e la confusione mentale dettata da contingenze legate ad un periodo di difficoltà della carriera. Confusione che, nel caso di Waters, non sembra ancora essere superata, come testimonia la recentissima uscita di Supercharger e Remains restano anche a distanza di anni nella categoria degli "irrivalutabili".

Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 10 Chi si è adattato, chi si è adagiato sul genere, vuoi per cercare di sfruttare il trend, vuoi per le pressioni di alcune case discografiche, vuoi ancora per mancanza di idee proprie, lo ha fatto in modo meccanico, senza sentire davvero ciò che faceva e senza capire appieno i meccanismi mentali che governavano la scrittura di canzoni appartenenti a questo stile. Supercharger soffriva di tutti questi difetti a monte, proponendo un NuMetal da falso storico, addirittura paraculo, se mi concedete il piccolo eccesso le tue parole raven! 9 Cosa che tu raven hai scritto per i machine head.poi ognuno la pensa come vuole! 8 I machine head e gli annihilator sono 2 band oneste e non credo che abbiano fatto paraculate o abbiano fatto degli album,per seguire il trend imperante in quel momento! 7 Infatti ho detto che gli album in questione non sono eccezionali,ma che cambiare un po' la propria proposta musicale non signifa svendersi.a volte un artista sente la necessita' di fare qualcosa di diverso.poi puo' piacere o meno,puo' essere di qualita' o no,ma non per questo significa che tale band ha fatto una paraculata come ho letto da qualche commento! 6 Con un commento simile qui sbagli indirizzo. Nell'articolo è specificato chiaramente che non è quello il problema. Il nostro sito ha sempre puntato su considerazioni di merito e non di genere. 5 Il problema e' che quando i gruppi metal vogliono fare qualcosa di diverso,voi subito gridate allo scandalo! 4 A me the burning red piaceva.i machine head in questo album avevano tentato di fare qualcosa di nuovo.puo' piacere o no,ma il tentativo e' apprezzabile.supercharger era piu' scarso pero' in effetti! 3 ottimo articolo che condivido. semplicemente due album mediocri e nel caso dei MH una paraculata per seguire il trend, ma una paraculata venuta proprio male. 2 Articolo esemplificativo di come certe scelte 'artistiche' fatte a tavolino per seguire il trend, e quindi non sentite ma imposte, portino a pessimi risultati. Il mio post è riferito solo agli annihilator, in quanto non seguo assolutamente i machine head. Come tutti ci siamo resi conto, gli annihilator sono jeff waters e basta. Una one man band. Viene da pensare che i primi due/tre album realizzati con il logo annihilator siano stati più un colpo di 'fortuna' in quanto in seguito album nel loro complesso veramente validi non ne ha più fatti. Qualcosa qui e là ma non un album completo. Si qualcosa con cameau ma poca cosa. L' ultimo ' .... demented' è l'ennesima delusione. Waters è un grande esecutore ma un mediocre songwriting. Qualche volta bisogna avere l'umiltà di farsi aiutare, porterebbe a miglori risultati. Ma forse waters sotto questo aspetto non ci sente. Ormai la lista di album scadenti degli annihilator è bella lunga. (Imho). 1 Bell'articolo Raven! Ad oggi per me Supercharger rimane l'unico e solo passo falso fatto da Flynn e soci, un album veramente innocuo, al di la del genere (il precedente invece penso sia uno degli album piu riusciti del periodo nu, quindi non concordo col tuo punto di vista sui "nativi numetallici"), semplicemente qui le canzoni non funzionano. Per quanto riguarda remains invece é solo il picco in negativo raggiunto da una "band" che tranne i primi 2/3 lavoroni é sempre stata in 2a se non 3a fascia, devastata da cambi di line up e da un songwriting mai del tutto vincente