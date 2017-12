Live Report

MANOWAR - Zenith, Monaco di Baviera (Germania), 25/11/2017

01/12/2017 (409 letture) PREMESSA

Siamo stati indecisi fino all置ltimo: andare o non andare?

Il The Final Battle World Tour dei Manowar prevedeva, per ora, solo date in Scandinavia e in Germania ad un prezzo del biglietto a dir poco scandaloso: 90 euro. Ma sta di fatto che, nonostante il sentimento comune sul tour finale sia che si tratti pi che altro di uno stratagemma di Joey De Maio per attirare pi pubblico possibile, non possiamo negare che la band di New York, nel bene o nel male, abbia scritto pagine importanti nella storia della musica heavy metal e abbia di fatto inventato una vera e propria attitudine che ben si sintetizza con l誕ppellativo 鍍rue metal. Il periodo d弛ro dei Manowar passato da molto tempo, ma, nonostante diversi passi falsi sia discografici che di immagine, la band capitanata dal carismatico Joey De Maio regala ancora in sede live delle performance di notevole intensit. E cos, complice anche un誕llegra ed eterogenea comitiva che vanta tra le sue file anche esponenti della storica band epic metal italiana Wotan, decidiamo di noleggiare un furgoncino a sette posti e dar corso alla trasferta per presenziare alla seconda data prevista allo Zenith, noto locale in quel di Monaco di Baviera.



IL VIAGGIO

Ritrovo ore 8:00. Dopo alcuni intoppi logistici in autonoleggio, verso le 9:30 partiamo da Milano alla volta di Monaco di Baviera; in men che non si dica, superiamo il confine italiano, le alpi svizzere ci aspettano e, nonostante una leggera pioggia, tutto prosegue nel migliore dei modi, tra grandi risate e dibattiti musicali. Siamo stranamente in anticipo sulla tabella di marcia e optiamo quindi per una sosta tattica in autogrill per un pranzo veloce. Notiamo dei ragazzi austriaci che, dotati di felpe e magliette a tema, si stanno dirigendo anche loro a Monaco per assistere al concerto: scambi di intesa, sorrisi e, dopo esserci immersi appieno nell誕tmosfera svizzero-tedesca grazie a un bratwurst e una birra, riprendiamo il nostro tragitto. Breve passaggio in Austria ed entriamo in Germania, niente traffico, niente limiti di velocit e alle ore 16:30 circa siamo gi comodamente sistemati nel nostro appartamento trovato col portale Airbnb. I cancelli dello Zenith aprono alle 19:00 ed abbiamo quindi anche il tempo di fare una veloce passeggiata per il centro di Monaco, intento ad addobbarsi per i mercatini di Natale e alla fine, dopo qualche immancabile birra, ci ritroviamo presso l弾ntrata dello Zenith.



MANOWAR

Pubblico delle grandi occasioni stasera: se infatti il concerto del giorno prima aveva fatto registrare il sold-out gi in prevendita, anche lo show di sabato 25 novembre ha riscosso un notevole interesse ed infatti lo Zenith quasi gremito e con piacere notiamo nella folla anche un folto numero di italiani. Il palco preparato dai Manowar prevede un grosso schermo retroilluminato che avvolge tre lati del palco ed un doppio livello sulla cui sommit svetta la batteria. Ad onore di cronaca, dobbiamo segnalare che lo storico batterista Donnie Hamzik stato sostituito dal giovane e promettente brasiliano Marcus Castellani. Sul perch sia stato sostituito il precedente batterista non ne abbiamo notizia certa, ma sono in molti a sospettare che il motivo scatenante sia stato qualche attrito di natura economica sorto con Joey De Maio.

Ad ogni modo, a seguito della consueta intro, alle 20:40, ossia in leggero ritardo sui tempi previsti, il brano Manowar, tratto dal primissimo album, d inizio allo show della band americana. Notiamo fin da subito un volume assordante, ma anche dei suoni molto buoni, nei quali si riescono a distinguere tutti gli strumenti e soprattutto a godere dell置gola di Eric Adams. Il singer, nonostante sia visibilmente invecchiato, mostra fin dalle prime battute uno smalto invidiabile per i suoi sessantatr anni. Senza soluzione di continuit vengono eseguite con il solito mordente canzoni facenti parte del repertorio storico della band: Blood of My Enemies, Metal Warriors e Brothers of Metal Pt. 1 incendiano il pubblico dello Zenith che, entusiasta, canta ogni singola strofa di ciascun pezzo. Mountain si rivela la prima perla nella setlist di un concerto che, diciamolo subito, rimarr impresso a molti. Direttamente dal capolavoro Sign of the Hammer, Mountain uno dei pezzi pi evocativi della band e stasera viene eseguito alla perfezione, facendo ripercorrere tantissimi ricordi ai fans storici della band e non solo. Altro momento intenso l弾secuzione di Fallen Brothers, l誕ssolo di Karl Logan che viene introdotto da un video con le immagini di eroi del metal caduti (Scott Columbus, Dio, Lemmy e tanti altri musicisti, nonch membri scomparsi della crew della band.) Dopo Heart of Steel eseguita in lingua tedesca, ecco due altre perle della serata: direttamente da Into Glory ride, Secret of Steel ci riporta al lato pi epico ed oscuro della band, cosi come subito dopo la bellissima Spirit Horse of the Cherokee ci proietta verso le eroiche gesta degli indiani d但merica. Abbiamo davvero una band in splendida forma che fortunatamente non si dilunga in troppi assoli o fronzoli, ma si concentra sull弾secuzione dei pezzi, trascinata dalle pose di Eric Adams e di Joey De Maio che catturano tutta l誕ttenzione del pubblico. Spazio anche per i classici intramontabili come Kings of Metal, subito dopo seguita da una distorta e un po confusa esecuzione di Sting of the Bumblebee al basso, ed arriva il momento del consueto discorso da parte di chi diventato un simbolo stesso di un genere musicale. Joey De Maio, birra in mano, si atteggia come di consueto in un concentrato di virilit e machismo ed inizia ad esaltare la strumentazione che i Manowar portano sul palco: 18.000 watt of true power!, specificando che il costo del biglietto deriva sostanzialmente da quello e che, citando l弾sempio dell但ustralia, la mancanza di promoter efficienti in grado di garantire lo standard qualitativo della strumentazione che non ha ancora permesso alla band di esibirsi anche nel continente Australiano... 添ou get what you pay and we want just the best for our fans. Ora, al netto della comprensibile parte teatrale interpretata dall段strionico bassista -parte integrante dello show dei Manowar- dobbiamo rilevare che, seppur sia vero che la strumentazione dei Manowar sia oggettivamente di prim弛rdine, non ci pare una giustificazione esaustiva per i 90 euro del costo del biglietto. I suoni erano perfetti, ma non cos lontani da tante altre situazioni in concerti a cui abbiamo assistito, inoltre, questo concerto merita di essere ricordato per la performance complessiva della band che in due ore ha eseguito una setlist entusiasmante e non tanto per il contorno. Infatti, la scenografia/grafica proiettata ci ha lasciato a tratti un po perplessi. Joey De Maio continua il suo personale show, orgogliosamente rivendicando inoltre il suo prossimo e primo tour in qualit di narratore. S, ufficiale, nel 2019 previsto il The Blood of the Kings spoken-word tour, uno show senza musica in cui pare venga raccontata la storia della band. Senza dilungarci troppo, lasciamo libero arbitrio in merito alla valutazione sull弛pportunit o meno di questa operazione. Parlando di quello che conta invece, ovvero la musica, subito dopo il discorso, l弾secuzione di Fighting the World, Kill with Power e Sign of the Hammer, ci riporta al meglio delle composizioni dei Manowar. Trascinati da un Eric Adams superlativo, danno luogo al consueto inferno sonoro, ricco di pathos e intensit. Che i pilastri portanti e i trascinatori di tutto siano la coppia De Maio/Adams risaputo, ma rileviamo come in questo tour la figura di Karl Logan sia stata ulteriormente messa in disparte. Il rosso chitarrista risulta ovviamente impeccabile in tutto quello che esegue, ma pare sempre di pi un freddo musicista, concentrato ad eseguire esattamente quello che gli stato detto di fare, n pi n meno. Certo, i tempi di Ross the Bosserano tutta un誕ltra cosa, ma ormai sono lontani anni luce; oggi pi che mai si comprende come gran parte dell誕nima dei Manowar si sia smarrita dopo il suo abbandono. Una velocissima e un po frettolosa The Power ci porta ad un誕ltra pietra miliare della band, ossia la stupenda Battle Hymns, su cui ogni commento ci pare superfluo: una epica ed esaltante cavalcata condotta dal pathos interpretativo di un Eric Adams un po affaticato verso fine concerto, ma che si conferma su uno standard qualitativo di primissimo piano e ne sono la conferma i brividi percepiti lungo la nostra schiena durante gli acuti. Bellissimo!

Cala il sipario prima dei bis: il consueto trittico formato da Warriors of the World United, Hail and Kill e Black Wind, Fire and Steel ci regala gli ultimi scampoli di un concerto ottimo, intenso e trascinante e ci fa interrogare ancora una volta sull弾ffettiva decisione di smettere da parte dei Manowar. Con un cantante in questa forma, rimangono ancora una delle migliori band dal vivo in circolazione e, mentre viene eseguito l弛utro The Crown and the Ring (Lament of the Kings), ci rendiamo conto che sono volate due ore.



CONCLUSIONI

Un concerto esaltante che ci ha pienamente soddisfatti e che ci ha dato la sensazione che questa non sar l置ltima volta a cui assisteremo a una performance della band di New York. A voler trovare un difetto alla convincente prova dei Manowar di stasera la mancata esecuzione di Thor oppure di pi estratti da Into Glory Ride, come per esempio la mitica Revelation, ma questi sono dettagli perch le due ore piene di concerto certificano una bellissima serata all段nsegna di un gruppo che, a discapito dei suoi detrattori, merita di essere incluso tra le band fondamentali della storia dell檀eavy metal.



SETLIST MANOWAR

1. Manowar

2. Blood of My Enemies

3. Metal Warriors

4. Brothers of Metal Pt. 1

5. Mountains

6. Fallen Brothers - Karl's Solo

7. Heart of Steel

8. Secret of Steel

9. Spirit Horse of the Cherokee

10. Call to Arms

11. Sons of Odin

12. Kings of Metal

13. Sting of the Bumblebee

14. Joey痴 Speech

15. Fighting the World

16. Kill with Power

17. Sign of the Hammer

18. The Power

19. Battle Hymn

----ENCORE----

20. Warriors of the World United

21. Hail and Kill

22. Black Wind, Fire and Steel

23. The Crown and the Ring (Lament of the Kings)



Foto tratte dal sito e dalla pagina Facebook ufficiale dei Manowar.





Una cosa innegabile: i ManowaR sono un gruppo con una personalità forte. Possono non piacere o anche farsi odiare ma sempre meglio di band come gli Avenged che non ne hanno neanche un briciolo di personalità. Gli eroi del metal se ne vanno uno dopo l'altro e noi rimarremo senza più concerti da vedere nel piattume delle band moderne troppo preoccupate a non pestare i piedi a nessuno per rappresentare davvero un pubblico composto da minoranze fortemente caratterizzate. Qualcuno reclami il comando, il popolo è perso senza una guida. Qualcuno reclami il comando, il popolo perso senza una guida. 18 o forse sono joe d'amato! 17 comunque sono di messina! 16 sono rocco siffredi @tino 15 @ Tino: me lo sono chiesto anch`io, ma non ho ancora letto commenti chilometrici e la citta` dove vive (cosi` ha detto) e` diversa....pero` un po` manca sul sito uno come Mario o anche Sambalzalzal, e D.r.i che fine ha fatto??? 14 ma shadowplay mario o un algoritmo? 13 c' sempre una spiegazione...era ovvio grazie 12 In 7 non ci stavamo su una macchina....e a conti fatti cos abbiamo risparmiato. 11 Levatemi una curiosit, ma noleggiare una macchina per andare da Milano a Monaco di baviera? Strano perch ci vado da anni da Bologna (x il brennero e non per la svizzera) e sono appena 600km, non ho mai capito che senso ha pagare un誕uto propria per poi noleggiarne una a meno che non si vada in capo al mondo. Cio mi sembra ovvio che se uno pu permetterselo e una cosa gli piace non bada a spese, senn non ci sarebbe mercato per una mercedes, una birra trappista, una escort da 300 euro o un pranzo nel ristorante di canavacciuolo...giusto per fare degli esempi idioti. I manowar hanno un ego illimitato, ci hanno costruito abilmente carriera, quindi quando fanno un tour si fanno pagare come gli altri gruppi storici pi importanti. Una persone umile come joey de maio si sente secondo voi inferiore ai sabbath, ai maiden, ai guns, agli acdc ai metallica? Certo che no quindi ti spara la cifra che ti sparano gli altri, ovviamente la gente che se lo pu permettere c定, paga, riempie gli spazi e quindi il costo esagerato diventa una cosa normale. Poi dai sono simpatici pur nella loro attitudine pacchiana finta come las vegas tipicamente americana, fatta di luoghi comuni che stridono fra loro, lampante il loro atteggiarsi a maschio alfa italoamericano, da film di scorsese, per poi esaltare tutto quell段mmaginario pangermanico fatto di wagner, spadoni, aquile, ecc. Il problema che il loro show ormai insostenibile perch costruito su un edonismo giovanilistico non pi fatto per dei signori sessantenni ormai stanchi e appesantiti. Purtroppo se non fai della roba alla deep purple, alla black sabbath, alla skynyrd, alla pink floyd o alla toto, difficile fare i musicisti nella terza et. 10 errata corrige volevo scrivere quelle band da te citate mi piacciono tanto! 9 quelle band da te citate @ayreon,soprattutto i fates warning.band immensa! 8 concordo con shadowplay, io per gente come fates warning,neal morse,symphony x,vanden plas e pochi altri spenderei 90 euro senza lamentarmi,ho visto i wasp a trezzo e anche quello era un live che meritava ,non era caro ma se lo fosse stato credo nessuno si sarebbe lamentato. 7 possono piacere o non piacere,possono dire che sono tamarri,ma erano e restano una grande band che ha sfornato tanti capolavori! 6 Sempre grandi Manowar...il resto non conta nemmeno i giudicatori. 5 Gruppo che st andando verso la sua giusta fine. Li ho amati alla follia ma ultimamente sembra stiano recuperando fondi per passare una serena vecchiaia. Ciononostante se passassero da queste parti per 90 euro ci penserei... 4 visti un paio di volte a fine anni 90 e nella loro tamarraggine mi sono sempre piaciuti. con questa scaletta se venissero in italia quasi quasi ci andrei, per in un festival con altre band. Eric un grandissimo anche per me, poi in generale negli ultimi dischi sono diventati troppo piatti e anche lui mi sembra abbia cantato col freno a mano tirato. Direi comunque che ora anche per loro dell誕ddio, anche se poi si sa che i gruppi annunciano i ritiri e poi te li ritrovi in giro per dieci anni ancora! 3 irritante...volevo scrivere. 2 . De gustibus. @Metal Shock, concordo, sono sul viale del tramonto. Lo pensavo nel 2002 quando li ho visti live l'ultima volta, la settima o l'ottava, mi sembra.., figurati ora dopo 15 anni. E' forse il gruppo che ho amato di pi in assoluto, Eric uno dei pi grandi. Se venissero in Italia potrei pensarci, certo che 90 euro sono oggettivamente troppi. Joey ha sempre recitato la parte, come gli altri, del resto, Ross la recita ancora da solista, concordo che sia una cosa non da vie di mezzo, o la sopporti e in qualche modo ti piace, oppure diventa irritabile. Pensa che a me danno fastidio in un modo assurdo le lezioni politiche o religiose, di qualsiasi parte, fatte da un palco, per questo che nel metal sono andato sempre verso spade e draghi. De gustibus. 1 Musicalmente ineccepibili, almeno fino alla presenza di Ross in formazione, grandi interpreti, sopratutto Eric uno dei migliori cantanti metal di sempre, ma umanamente.....sopratutto mai soppoetato Joey, cosa che non me li ha mai fattoapprezzare al 100%. 90 euro per un concerto sono troppi, senza contare la vergognosa spiegazione del bassista.,...ma si sa` il Dio denaro.., Una band storica sul viale del tramonto??