Live Report

Quando un amico davanti a un boccale di birra mi disse che da lì a qualche mese sarebbe andato a vedere Alice Cooper a Milano insieme ad alcuni colleghi ci ho pensato un attimo: non avevo mai assistito a un suo show e siccome nonostante le sue quasi 70 primavere so che il signor Vincent Damon Furnier è in forma smagliante la decisione è stata soppesata per non più di 6 secondi: vengo anch'io! Giunge così il fatidico giorno, macchinata bella piena e trasferta collettiva in terra lombarda. Arrivati sul posto troviamo parcheggio nelle vicinanze del locale e ci mettiamo in coda a una già piuttosto nutrita fila di persone che attendono l'apertura delle porte. Una volta dentro il tempo scorre tra una battuta e l'altra e quando si fa una certa ora appare chiaro che non è previsto nessun opener a dispetto di ciò che è scritto sul ticket; poco male, prendiamo posto nelle primissime file e aspettiamo finché si abbassano le luci tra il boato di un Alcatraz sold out...



ALICE COOPER

Tanta attesa viene ampiamente ripagata, lo capisco subito: nonostante io non sia un fan sfegatato che conosce a menadito l'intera discografia di Alice Cooper il sound e l'impatto visivo sono enormi. Il frontman, carismatico come sempre, si materializza sulle assi del palco e immediatamente ce lo ritroviamo di fronte che lancia verso di noi il bastone col quale si è presentato in scena: ovviamente quello che succede per accaparrarselo tra i fan è una lotta all'ultimo sangue che finisce con la distruzione dell'oggetto di scena; come inizio non c'è male! Ma il prosieguo è anche meglio, c'è tutto quello che volevo vedere dal re dell'horror rock: scenografia adeguata, la camicia di forza, la bambola-ballerina e l'infermiera non-morta, i vari cambi d'abito d'ordinanza, la ghigliottina che fa perdere la testa al cantante sulle note di Killer... uno spettacolo in piena regola. Ero davvero curioso di assistere a questa sorta di Grand Guignol del metal ma ciò che mi ha stupito di più è stato proprio Alice Cooper: non solo vocalmente è stato fenomenale, ma la sua presenza scenica e la vitalità sono quelle di un ragazzino: smorfie, mosse, sguardi... una recitazione degna del miglior attore di teatro che riesce a catalizzare l'attenzione del pubblico oggi come quaranta anni fa. Certo, il Nostro non è un ingenuo: si è circondato di musicisti di grandissima levatura, come le asce Ryan Roxie -davanti al quale ci eravamo posizionati- Tommy Herniksen e il mefistofelico Chuck Garric al basso (per non parlare di Glen Sobel dietro alle pelli) ma chiaramente gli sguardi dei presenti -soprattutto i maschietti- erano tutti per la bella Nita Strauss, sempre in posa plastica e autrice di un guitar-solo fantastico, così come pure il batterista, una vera piovra. I classici si susseguono uno dietro l'altro, a partire da No More Mr. Nice Guy passando per Billion Dollar Babies e giungendo fino a I'm Eighteen, ma bisogna segnalare che come prevedibile l'apice lo si raggiunge con la strafamosissima Poison, cantata in coro da tutti i presenti entusiasti di questa serata perfetta. Altro momento attesissimo dal sottoscritto quello di Feed My Frankenstein con relativa trasformazione di Alice/mad doctor in mostro gigantesco che si aggira caracollando minaccioso sullo stage. Il divertimento e la partecipazione degli astanti sono al massimo e noto con piacere che c'è gente di ogni età, dalla coppia di attempati signori con t-shirt del loro idolo al bambino il cui papà ha deciso di regalare una serata da ricordare quando sarà cresciuto. Il gran finale affidato a School's Out con l'aggiunta di Another Brick in the Wall Part 2 vede un'esplosione di coriandoli e palloni riversarsi sulla platea, degno finale per questo circo che ancora una volta è passato in città. Che spettacolo, zio Alice tira fuori dal cilindro una prova maiuscola dando l'impressione di divertirsi ancora oggi come ieri: le nuove leve hanno solo da imparare.



SETLIST ALICE COOPER

1. Brutal Planet

2. No More Mr. Nice Guy

3. Under My Wheels

4. Department of Youth

5. Pain

6. Billion Dollar Babies

7. The World Needs Guts

8. Woman of Mass Distraction

9. Guitar Solo

10. Poison

11. Halo of Flies

12. Drum Solo

13. Feed My Frankenstein

14. Cold Ethyl

15. Only Women Bleed

16. Paranoiac Personality

17. Ballad of Dwight Fry

18. Killer / I Love the Dead

19. I'm Eighteen

---Encore---

20. School's Out



foto a cura di Pafio, MV & Diego