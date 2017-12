DONNE ROCCIOSE - # 40 - Debbie Harry

11/12/2017 (38 letture) Heart of Glass e Call Me. Chi, almeno tra gli over 40/45, non è stato travolto dalla forza magnetica di certi filmati che nella seconda parte degli anni 70 mamma RAI trasmetteva, più o meno convinta della loro bontà? All'interno di contenitori televisivi rivoluzionari come Odeon, trovavano spazio spezzoni del fenomeno Punk -storico lo sputo sulla telecamera alla fine di un servizio firmato da un giornalista che, palesemente, non me sapeva nulla come Andreassi- e trasmissioni come Discoring ospitavano, rigorosamente in playback e nel tradizionale ritardo storico italico, anche gruppi come i Blondie, in cui un'affascinante Debbie Harry stregava i più giovani, pur già "sgrezzata" rispetto agli inizi. Della carica punk degli esordi non rimaneva già allora che una parte minoritaria, ma il personaggio era ancora forte e, nonostante col trascorrere degli anni sia molto cambiata/evoluta, resta ancora una figura chiave per capire come il punk si affermò partendo da NY e come il rock al femminile si sia ritagliato uno spazio ufficiale in certi periodi storici in cui era quasi solo declinato al maschile.



UNO STILETTO TRA I SALICI

Nata a Miami nel 1945 e praticamente subito abbandonata dalla madre, viene adottata dalla famiglia Harry, che le dona una casa ed il cognome con cui diventerà famosa. Dopo un'infanzia ed un'adolescenza abbastanza normali, con tanta TV (western e sport come pattinaggio e lotta libera tra le sue visioni preferite), Elvis, il coro della chiesa, un diploma, l'incoronazione come reginetta di bellezza e poi l'Università, si trasferisce a NY. Lì frequenta il Village nel momento il cui il beat si esauriva e si mantiene con lavori da cameriera (anche nel famoso Max's Kansas City), facendo la coniglietta e comincia la sua carriera in campo musicale nei Wind in the Willows incidendo con loro un album del 68, ma soprattutto con le Stilettoes. Con questo gruppo si segnala per le esibizioni live a metà tra musica e performance che includono già elementi primordiali del punk. Almeno a livello visuale e ribadendo ancora una volta con ciò, come il fenomeno abbia avuto un'origine più statunitense che non britannica. Il gruppo resta importante per questi motivi generali, ma nell'ottica di questo scritto rappresenta una tappa importante perché le consente di conoscere Chris Stein, il quale poi sarà suo compagno di vita e di musica nei Blondie.



UNA PUNK PER AMIGA

La band che passerà alla storia del rock nasce nel 1974 proprio per iniziativa dei due e vede la luce in un periodo che stabilisce la nascita ufficiale del punk. Blondie, Ramones ed un pugno di altre band rivoluzionarie; il basilare Punk Magazine nato nel 1975 per iniziativa di John Holmstrom, Ged Dunn e Legs McNeil che "legalizzò" il termine punk e la scena del CBGB, la vede sulle proprie pagine insieme a Joey Ramone ed altri personaggi noti del giro. Nel corso della seconda metà degli anni 70 i Blondie ottengono un successo planetario inserendosi nel filone new-wave/rock dell'epoca, sviluppando la loro carriera tra l'esordio del 1976 (poi ristampato ufficialmente dalla Chrysalis nel 1977); il tour con Plastic Letters prima -ottime vendite, critiche meno buone- ed europea dopo, con Debbie Harry ormai divenuta icona pop nel senso più lato del termine, lasciando solo uno sfumato retrogusto punk. Almeno per i canoni europei. Il punto è importante per inquadrare l'approccio del gruppo e della cantante all'arte. Fin dall'inizio della loro attività i Blondie mostrano infatti un atteggiamento peculiare verso la costruzione del loro progetto musicale. O meglio: del personaggio interpretato dalla cantante. Questo era infatti concepito per inserire nella musica un atteggiamento in una certa misura hollywoodiano -e quindi cinematografico- in un ambiente di estrazione rock alternativo, facendone qualcosa di estremamente statunitense e warholiano. Ed infatti Warhol farà parte della vita della Harry, con il famoso ritratto del 1980 e con quelli al computer del 1986, ottenuti utilizzando un Amiga. Ed anche qui saranno i lettori più attempati a ricordarsi del vecchio computer Commodore con affetto.



HEART OF JEANS

Solo un atteggiamento? Per nulla, dato che la cantante già nel 1976 partecipa col gruppo al documentario Blank Generation di Amos Poe e Ivan Krall e poi ai film del primo intitolati Unmade Beds e The Foreigner del 1977. Nel 1979 è la protagonista di Union City di Marcus Reichert e poi, nel 1980, partecipa di nuovo con i Blondie a Roadie eseguendo una bella cover di Ring of Fire di Johnny Cash, per poi non smettere praticamente mai di stare davanti alla macchina da presa. Ed alla fine dei conti, se andiamo ad analizzare tutto quanto da lei prodotto, è forse la parte cinematografica ad essere numericamente preponderante su quella musicale; ammesso che l'artista le consideri su un piano differente. Su questo peculiare aspetto della sua personalità, però, torneremo al momento di trarre le conclusioni. I Blondie, comunque, andranno avanti fino al 1982 mietendo successi, per poi riformarsi nel 1997 e continuare fino ad oggi. In carriera la band metterà sul mercato vari dischi interessanti e singoli importanti -basti citare Heart Of Glass, a sua volta fusione di un loro vecchio brano con la disco. Per inciso, i ragazzi seppero di essere N. 1 negli USA con questo pezzo mentre erano a Milano- a fare da tratto d'unione tra il pop raffinato, il reggae e la new wave, soffrendo sempre della quasi forzata identificazione della band con la sola cantante. Uno dei motivi che portò allo split e che, fino al successo molto contenuto di The Hunter, era stato lasciato sullo sfondo. Per dare l'idea di quanto Debbie Harry fosse diventata popolare nel circuito mainstream pur conservando molti tratti non prettamente commerciali, basti pensare che nel 1980 partecipa cantando dal vivo al Muppet Show (chiunque abbia più di 45 anni sa che era un appuntamento irrinunciabile per i bambini di tutto il mondo e non solo per loro), duettando anche con Kermit. Oppure, altri la ricorderanno nel commercial di una nota marca di jeans che si trova ancora facilmente in rete, restituendo l'idea di una donna identificata contemporaneamente col punk, col pop, con la moda, con la new-wave, con la TV e molto altro. Per quanto riguarda i Blondie post-reunion, non direttamente oggetto di questo articolo, il loro ultimo album Pollinator è proprio di pochi mesi fa.



KOO KOO, SONO DEBORAH

All'inizio degli anni 80 Debbie Harry comincia una carriera solista che alla fine si comporrà di cinque album editi tra il 1981 ed il 2007, ma di impronta nettamente più "easy". Da notare, comunque, la copertina di Koo Koo disegnata da tale Polyester, recita Basquiat in New York Beat Movie e con un ruolo importante, quello di Nicki Brand, per Cronenberg nell'inquietante Videodrome, un altro cult citato anche dagli Strapping Young Lad. A teatro la troviamo in Teaneck Tanzi: The Venus Flytrap. Da notare un lungo stop, intervallato solo dall'uscita di due singoli e dal lavoro per i ritratti computerizzati prima citati, per stare a fianco del marito colpito da una malattia autoimmune molto grave. Evitando le recensioni dei suoi album solisti dato che, anche stavolta, non è questa la sede, citiamo almeno il buon Rockbird, con la partecipazione di Warhol alla composizione dell'immagine di copertina. A proposito di Warhol, la sua venerazione per il viso di Debbie Harry è passata alla storia. Tornando alla carriera della cantante/attrice, la troviamo al cinema con Alec Baldwin e Hanna Schygulla ed in TV in Tales From the Darkside e poi ancora sul grande schermo in Grasso è Bello. Esce un buon album come Def, Dumb and Blonde, un parziale ed abbastanza riuscito ritorno alla new wave e da qui in poi la troviamo come Deborah Harry. Gli anni 80 si chiudono con la sua partecipazione alla serie Wise Guys. Da notare, però, anche un paio di anni molto difficili con problemi di tossicodipendenza da cocaina seguiti alla temporanea fine dei Blondie, a difficoltà sul lavoro ed ad alcuni "fraintendimenti" col fisco.



Era un periodo deprimente: la nostra casa discografica ci aveva lasciati, il nostro manager se n'era andato mentre il Fisco si faceva avanti. Tutto cadeva in pezzi ed io sono caduta con tutto il resto.



BEVENDO UNA COCA IN INTIMITA' MORTALE CON UN GATTO NERO

Gli anni 90 partono con un duetto con Iggy Pop e con la sua presenza sul set de I Delitti del Gatto Nero prima e di Intimità Mortale poi. Nel 92 partecipa alle colonne sonore di Prelude to a Kiss e That Night, quindi un'incursione nel post-punk con i Die Haut. Nel 93 esce Debravation col video poi vietato di Strike Me Pink e del 94 è la collaborazione con i The Jazz Passengers, che la porta a contatto con le avanguardie del genere e varie altre realtà decisamente lontane dalla sua sfera di normale competenza. E' però con i Jazz Passengers che trova una nuova dimensione, sugellata da due album incisi con la band, con tanto di tour. Nel 98, comunque, Atomic dei Blondie viene scelta come canzone per i mondiali di calcio da parte della Coca-Cola, cosa che frutta una discreta sommetta, aumentata dai ricavi di una compilation immediatamente messa sul mercato. Complice del tutto, un ritorno dell'interesse del pubblico e di molti musicisti verso la band che era in atto già da un po'. La fine del decennio vede la quasi ovvia reunion dei Blondie per l'album No Exit. Per Deborah Harry arriva anche l'inserimento nelle VH1's 100 Women of Rock & Roll.



AL CINEMA CON LA POLIZIA. UN'ICONA DI ELLE GANZA

L'entrata ufficiale nel nuovo millennio si concretizza nel 2001 con la partecipazione a Cinema Italiano e da una collaborazione con Andy Summers, mai dimenticato chitarrista dei Police, ed una con Bill Ware. Quindi il ritorno al cinema con Try Seventeen, un grande concerto con l'Orchestra della BBC e il riconoscimento come diciottesima artista più sexy di tutti i tempi. Molte comparsate tra cinema e musica, poi l'album The Curse of Blondie, dalla gestazione travagliata e dal minor successo. Ma la cosa principale da considerare è, forse, che la Nostra è ormai diventata un'icona ben più che pop, inserendosi nel mondo dell'alta moda, il quale le dedica varie collezioni. Una bella differenza con gli inizi al fianco dei Ramones e di Punk Magazine. Seguono altre collaborazioni: con Perry Farrell dei Jane's Addiction; Moby; Baryšnikov; Cindy Lauper e Fergie, ma nel frattempo anche l'entrata dei Blondie nella Rock and Roll Hall of Fame ed un altro album da solista intitolato Necessary Evil. Gli anni 10 la vedono lavorare con Nick Cave ed i Franz Ferdinand, mentre i Blondie producono altri due album e lei si concede varie "incursioni musicali" qua e là. Infine, in tempi molto recenti, l'abbiamo vista al Coachella Fest; alla Carnegie Hall; con Kate Pierson nel concerto tributo a David Bowie ed infine, proprio nei mesi scorsi e dopo "l'incoronazione" come icona di stile di "Elle", l'ultimo CD dei Blondie -nel quale compare anche Joan Jett- con tanto di tour mondiale con Phil Collins prima ed i Garbage dopo, con la Harry che, intanto, ha toccato quota 72 primavere. Dai palchi più Off di NY e da coniglietta di Playboy, a quelli di tutto il mondo come esempio di moda e stile, ma sempre da artista di livello. Sempre con l'idea di prendersi e prendere un po' in giro.



DEBBIE MONROE CHE SI FECE LUCE

Provocatrice più per gusto di esplorare e per voglia di divertirsi, periodo bisessuale compreso, Debbie Harry ha vissuto l'esplosione e l'affermazione del punk di NY, il primo e l'ispiratore di quello inglese, come voglia di distaccarsi e rifiutare musica e, soprattutto, atteggiamento dei musicisti e della società americana del tempo. Ed il tutto costruendo un personaggio da "bionditudine congenita", che era fuori dal sistema e contemporaneamente quanto di più accettato dal sistema stesso, tanto da essere mainstream. Una Marilyn un po' più ribelle (od una Jean Harlow, se preferite), da fumetto, ma non tanto da non suscitare simpatia anche fuori dal circuito del punk. E del resto, come precedentemente scritto, Debbie Harry è forse più che altro un'attrice ed anche la sua fortunata carriera musicale di basa sulla recitazione di un personaggio.



Io venivo dalla recitazione, dal famoso Metodo, ed ho cominciato a interpretare la mia idea di come avrebbe cantato una diva. Volevo essere la figura che appare sullo schermo, qualcosa che non puoi toccare, un’immagine impiantata nella mente del pubblico a sua insaputa, un mondo di luce. Un'idea un po’ folle, ma ha funzionato.



La Harry è poi passata attraverso new wave, pop ed una continua fusione di stili anche molto popular, spesso contribuendo a determinare il gusto del pubblico nei loro confronti. Senza troppa paura di alterarne il senso originale (la mano di Moroder in Heart of Glass, tanto per fare un esempio) e sfruttando la propria avvenenza con leggerezza e voglia di vivere la propria femminilità traendone il massimo in termini di soddisfazione personale e, perché no? Anche economica. Il tutto senza dimenticare completamente i vecchi tempi, come testimonia l'inserimento di qualche cover punk nei concerti dal vivo, affiancata ad altre di Ray Charles o di colonne sonore. La sua presenza nel mondo dell'arte e della moda, il suo farsi/essere fatta modello da seguire ed mezzo per vendere prodotti, rende l'idea di una donna sicura, capace di gestire immagine e arte in modo lucido e di attraversare un periodo che va dalla fine degli anni 60 ai nostri giorni; letteralmente. E considerando che nel frattempo tutto è cambiato e continua a cambiare continuamente, essere ancora sulla cresta dell'onda non è certo da tutti. Ma per capire chi sia Debbie Harry e come interpreti il mondo della musica odierno, bastano forse poche sue parole, ma che dovrebbero essere tenute a mente da molti musicisti ed a prescindere dal tipo di musica suonata.



