Live Report

REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

12/12/2017 (91 letture) Qualche giorno fa il gruppo war metal degli Impiety è atterrato direttamente da Singapore, per dare il via al suo tour europeo con i francesi Necrowretch. La Capitale viene quindi scelta come tappa iniziale e banco di prova, accogliendo nella prima esibizione a Roma del gruppo, una buona manciata di presenti. Location è ancora il Traffic, che la settimana successiva ospiterà anche l'atteso ritorno in Italia dei finlandesi Archgoat, per una combo di concerti che sono stati successivamente accorpati sotto un unico evento/festival, il Goatvomit Fest: risoluto negli intenti già dalla scelta del nome.



IMPIETY + NECROWRETCH + GORT + NEFASTORETH, 01/12/2017 - Traffic Club, Roma

A causa alcuni imprevisti, con alle spalle una trasferta fiorentina per vedere al Circus Club il concerto dei doomster Procession con i nostrani Epitaph (un "Pacto de Sangre", dal nome del tour, a dir poco perfetto che purtroppo ha contato su un numero ingiustamente basso di presenze), arrivo al locale che hanno purtroppo appena terminato la loro esibizione i Gort. Entro in sala che quindi di lì a poco si appresteranno a salire sul palco i Necrowretch, band di supporto ufficiale durante il Winter War Apokalypse tour, nonostante le pareti del Traffic siano ancora impregnate del pungente odore dell'incenso, copiosamente usato in maniera scenografica dai blackster Nefastoreth in apertura.



NECROWRETCH

I deathsters francesi godono di un successo oramai riconosciuto: ricordo un certo hype su di loro, specie qualche anno fa, e tutt'ora la loro attività live sembra essere inesauribile, se si contano le numerose partecipazioni ai più importanti festival europei (Party.San, Hellfest, Fall of Summer, per citarne qualcuno), oltre che le date come supporte ed il sempre più corposo tour in promozione al loro ultimo album Satanic Slavery, uscito per Season of Mist. Tutti questi dati sembrano in qualche modo "assurdi" se si pensa alla relativa giovinezza della band, formatasi nel 2008, ma con un curriculum già molto vasto.

Eccomi dunque finalmente al loro cospetto, per la prima volta. I Necrowretch questa sera si fanno portavoci di uno show molto buono, trascinati dalla voce fortemente riverberata del frontman e chitarrista Vlad, ma guidati da un'insana performance del batterista: seppur in parte potesse risultare buffo col suo facepainting minimale e con le espressioni facciali inconsulte, che assumeva mentre suonava la sua batteria con disinvoltura, c'è da ammettere che la sua bravura ha impressionato tutti i presenti. Di fatto molti occhi erano puntati su di lui, complice questo mix grottesco ed un'esecuzione musicale precisissima e viscerale. Come gruppo i Necrowretch mi hanno sempre incuriosita, non sono stati di certo tra i miei ascolti abituali, ma dal vivo hanno saputo dare prova di grande impatto. Tuttavia, ciò che si può certamente imputare è una certa monotonia nella struttura dei brani, che sono tutti bene o male scomponibili negli stessi elementi/passaggi di base, operazione che li rende un po' (troppo) prevedibili e che ammortizza quel senso di incisività che sarebbe stato importante per conservare un certo coinvolgimento anche nell'audience.



IMPIETY

Terminata l'esibizione dei francesi, mentre siamo intenti a commentare ancora l'effetto conturbante che ci ha trasmesso il batterista, ci prepariamo all'ingresso dei protagonisti, che questa sera si esibiranno di fronte ad un numero ahimè esiguo di astanti, se si conta che il concerto si svolge di venerdì sera. Del resto la concentrazione di concerti di cui fortunatamente la Capitale è stata di recente investita costringe ad una scelta per mere questioni economiche e sicuramente la prossimità di gruppi ben più grossi e seguiti come Archgoat e Riot V (questi ultimi al Jailbreak Live Club il 9 dicembre) non ha giovato ad una serata come questa, decisamente più underground.

Gli Impiety salgono a questo punto sul palco e noi ci avviciniamo per apprezzare più da vicino i loro rigurgiti black/death. La loro esibizione raccoglierà sentori molto diversi e contrastanti, tra chi l'ha trovata un po' piatta e chi invece ha apprezzato proprio la nettezza compositiva del gruppo (non scevra da cliché legati al genere, vedasi il brano Bestial to The Bone), che diventa proprio un tramite per proiettare un suono rozzo e primitivo.

La condizione di bestialità più volte richiamata dalla band si incrocia con tematiche blasfeme in maniera pedissequa, tant'è che pezzi come Christfuckingchrist o Anal Madonna non necessitano di molti preamboli per essere compresi.. un mood che del resto vede un filo conduttore con gli altri headliners ideali del festival, gli Archgoat.

Il concerto degli Impiety scorre un po' altalenante, tra una prima parte un po' "di riscaldamento", come si evince anche da una risposta più statica del pubblico, ed una seconda parte che, soprattutto nei pezzi finali, sarà molto più d'impatto. L'aumentare della risposta ha fatto anche sì che, al termine del loro concerto, il gruppo di Singapore venisse richiamato a gran voce per un altro bis, a riprova del fatto che finalmente si fosse creato il giusto clima. Shyaithan decide, quindi, di premiare l'accorata richiesta dei presenti ripescando direttamente dal demo del 1992, Ceremonial Necrochrist Redesecration, il brano Intromancy: ...of Masse Acheronic Desolation, una degna conclusione insieme a Torment in Fire.

Seppur la loro esibizione abbia diviso nel giudizio finale, tra coloro che l'hanno apprezzata e coloro che invece l'hanno trovata insoddisfacente in relazione alle aspettative, a mio avviso il gruppo di Singapore ha dimostrato quanto rudezza e "primordialità" vogliano essere ancora parametri vivi nel loro approccio, a volte scadendo nella ripetitività, ma riuscendo in fin dei conti a dare prova di coerenza.



