Live Report

DOBERMANN - Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL), 23/12/2017

27/12/2017 (31 letture) Dobermann e il sottoscritto non intende perdersi il concerto di questi talentuosi ragazzi, indi per cui salgo in auto alla volta del Mephisto in questa fredda notte di dicembre. Arrivo al locale in perfetto orario, giacché a mezzanotte il trio torinese sale sul palco pronto a iniziare il proprio show...



DOBERMANN

Avevo già avuto occasione di assistere a un concerto dei Dobermann ma ancora con la line up precedente, mentre ora alla chitarra troviamo Valerio Ricciardi -alias Ritchie Mohicano- un vero fenomeno della sei corde (cosa che dimostrerà, fra le altre, durante l'esecuzione della celebre Hot for Teacher). Si parte a mille con Everybody Wants to be a Dog, brano che apriva Testarossa EP, ed è subito chiaro che questa sarà una serata di grande hard rock. Il cantante Paul Del Bello sa stare sul palco e seppur "limitato" dal fatto di dover anche suonare il basso si dimostra un frontman di tutto rispetto, capace di coinvolgere il pubblico durante tutto il set. Ovviamente la scaletta è incentrata sui pezzi del I Need a Holiday -col suo riff à la Radioactive e il suo chorus trascinante, per non parlare della potenza di War Thunder sulla quale lo scapocciamento è d'obbligo. Ma la setlist propone anche diverse cover, la prima delle quali è un'ottima Doctor Doctor ballata da ognuno degli intervenuti nonostante Paul -scherzando, spero- temesse non fosse conosciuta da tutti. Dopo Please Don't Touch -pezzo del 1959 già ripreso dai Antonio Burzotta ed è uno spettacolo nello spettacolo: il batterista dà prova di incredibile bravura e l'ovazione è tanto scontata quanto dovuta. Testarossa, estratta dal L.A. Woman davvero ben eseguita. Quando poi è il turno della già citata War Thunder Del Bello si prodiga nel suo ormai abituale numero circense di sputafuoco che fa molta scena, arricchendo così la spettacolarità dell'esibizione. Grande apprezzamento anche per la cover di War Pigs, quindi Paul festeggia il giorno della nascita di Lemmy con Ace of Spades e, a grande richiesta del pubblico, decide con i suoi compagni di terminare il set tributando la memoria di un altro rocker scomparso, Malcolm Young, con l'esplosiva Whole Lotta Rosie. I Dobermann salutano tra i meritati applausi e ci danno appuntamento alla prossima volta: bravi ragazzi, rock on!



SETLIST DOBERMANN

1. Everybody Wants to be a Dog

2. I Need a Holiday

3. Radioactive

4. Doctor Doctor (UFO cover)

5. Taking in the Out Takes

6. Stuck in Traffic

7. Please Don't Touch (Johnny Kidd & the Pirates cover)

8. Drum Solo

9. Pure Breed

10. Testarossa

11. L.A. Woman (The Doors cover)

12. Magic Mountain

13. War Thunder

14. Hot for Teacher (Van Halen cover)

15. War Pigs (Black Sabbath cover)

16. Ace of Spades (Motörhead cover)

---Encore---

17. Whole Lotta Rosie (AC/DC cover) Anche quest'anno è tempo di regali e panettoni e cosa c'è di meglio che passare le meritate vacanze natalizie con un sottofondo di sano rock n'roll? Stasera a Lu sono ospiti ie il sottoscritto non intende perdersi il concerto di questi talentuosi ragazzi, indi per cui salgo in auto alla volta del Mephisto in questa fredda notte di dicembre. Arrivo al locale in perfetto orario, giacché a mezzanotte il trio torinese sale sul palco pronto a iniziare il proprio show...Avevo già avuto occasione di assistere a un concerto deima ancora con la line up precedente, mentre ora alla chitarra troviamo-alias- un vero fenomeno della sei corde (cosa che dimostrerà, fra le altre, durante l'esecuzione della celebre). Si parte a mille con, brano che apriva, ed è subito chiaro che questa sarà una serata di grande hard rock. Il cantantesa stare sul palco e seppur "limitato" dal fatto di dover anche suonare il basso si dimostra un frontman di tutto rispetto, capace di coinvolgere il pubblico durante tutto il set. Ovviamente la scaletta è incentrata sui pezzi del nuovo album di recente pubblicazione e quindi possiamo apprezzare la validità in sede live di brani come-col suo riff à la AC/DC sul quale è impossibile non saltare a tempo- oe il suo chorus trascinante, per non parlare della potenza disulla quale lo scapocciamento è d'obbligo. Ma la setlist propone anche diverse cover, la prima delle quali è un'ottimaballata da ognuno degli intervenuti nonostante-scherzando, spero- temesse non fosse conosciuta da tutti. Dopo-pezzo del 1959 già ripreso dai Motörhead insieme alle Girlschool - assistiamo rapiti al solo died è uno spettacolo nello spettacolo: il batterista dà prova di incredibile bravura e l'ovazione è tanto scontata quanto dovuta., estratta dal secondo disco della band , è l'unico pezzo in italiano della serata seguito da un'energicadavvero ben eseguita. Quando poi è il turno della già citatasi prodiga nel suo ormai abituale numero circense di sputafuoco che fa molta scena, arricchendo così la spettacolarità dell'esibizione. Grande apprezzamento anche per la cover di, quindifesteggia il giorno della nascita dicone, a grande richiesta del pubblico, decide con i suoi compagni di terminare il set tributando la memoria di un altro rocker scomparso,, con l'esplosiva. Isalutano tra i meritati applausi e ci danno appuntamento alla prossima volta: bravi ragazzi, rock on!





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc"