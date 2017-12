THE SUBSTITUTE - # 3 - Ripper Owens Vs. Rob Halford - Rock Star Wars: La Sconfitta dei Cloni

29/12/2017 (297 letture) Come fare per sostituire il cantante di una band identificata col metal, ed esso stesso considerato dai più come voce ed immagine dell'Heavy più puro, quando questo decide di separarsi dai compagni? In questo caso si può agire in tre modi:



1 - Sciogliere la band. Eventualità citata solo per dovere di cronaca, date le implicazioni artistiche e, più ancora, economiche;

2 - Prendere un sostituto completamente diverso ed aprire un capitolo del tutto nuovo che rappresenti un distacco dal passato ed un nuovo inizio in tutti i sensi;

3 - Assumere un cantante quanto più simile possibile a quello da sostituire e proseguire sostanzialmente come se nulla fosse. Possibilmente esperto.



Puntando su Owens , i Judas Priest scelsero in pratica la terza via. Apparentemente quella più logica, ma inevitabilmente destinata a perdere. Anche perché, a ben vedere, i Judas non scelsero esattamente la terza soluzione pura, ma una ibrida che contribuì ad affossare quasi sul nascere la storia del Carneade Owens .



M.C. HALFORD ED IL MONOLITE DEL PRETE

Diciamo la verità: quando si sparse la notizia dello split tra Rob Halford ed i Judas Priest, per quasi tutti gli appassionati si trattò di una notizia ai limiti del luttuoso. Specialmente per i metallari ormai entrati negli "anta", dato che, con la sola eccezione di Ronnie James Dio, non c'è un'altra voce che abbia incarnato l'essenza stessa del metal come quella di Rob. Per soprammercato, nel caso del singer del Prete di Giuda abbiamo a che fare anche con una "aggravante" importante. Il fatto, cioè, che oltre alla voce più metal in senso stretto degli anni 80, che cantava nella band più metal di tutte, egli aveva contribuito in modo determinante a creare l'immagine stessa del metallaro, diventando iconico in ogni senso. Insomma, Rob ed i Judas sembravano un monoblocco privo di crepe, un'entità costituita dalla somma dei suoi membri e resa coesa proprio dalla presenza di un maestro di cerimonia come lui. Impensabile concepire il gruppo senza. Invece, la separazione causata da un certo esaurimento per l'attività forsennata della band, per lo stress derivante dalla causa loro intentata per un duplice suicidio causato -secondo l'accusa- dal testo di una loro canzone e per la voglia di fare qualcosa come solista, portò la band a dover cercare un sostituto. E le modalità della scelta, oltre al soggetto, resero tutto simile alla trama di un film. Senza il lieto fine, però.



COME UNA ROCK STAR HOLLYWOODIANA

In casi come questo, è lecito attendersi il grosso nome o, almeno, la persona di esperienza, con anni di servizio nel giro e dimostrate capacità di gestire grosse folle dal vivo e ciò che ruota attorno ad una band di primo piano. Ed invece, a venire fuori più che a sorpresa fu il nome di un autentico carneade come Tim "Ripper" Owens. Forte -si fa per dire- di credenziali quali la militanza nei Winters Bane e nei British Steel, cover band proprio dei Judas Priest, la voce del buon Tim giunse alle orecchie di Scott Travis prima e del resto della band poi, impressionando tutti per il modo in cui sembrava in grado di replicare il lavoro di Halford. I Judas, probabilmente irretiti dalla possibilità di inserire nella band quasi un vero clone del cantante del quale erano rimasti orfani e pensando di evitare così contraccolpi, decisero di scegliere proprio lo sconosciuto Owens. Elevandolo con ciò dal rango di fan/imitatore a quello di sostituto del suo idolo, rendendolo da un momento all'altro un personaggio di rilievo della scena metal mondiale. Sembra la trama di un film? Esatto, tanto che ne venne ricavata proprio una pellicola intitolata Rock Star, prodotta da George Clooney ed interpretata da Jennifer Aniston e Mark Wahlberg. Questa, però, è un'altra storia.



CAMBIARE IL VECCHIO COL VECCHIO

Come sappiamo, la storia di Owens con i Judas durò alla fine relativamente poco e non ebbe un lieto fine, ma perché? Solo in quanto sostituire un dio con un mortale funziona davvero solo nei film? Anche; dato che, come abbiamo già altre volte indicato, il pubblico difficilmente accetta la figura del sostituto quando l'uomo da rimpiazzare rappresenta non solo il cantante di una band, ma la voce e l'immagine di un movimento e, per molti, anche qualcosa di intimamente legati ai migliori anni della propria vita. Farlo andare via accettando che il tempo scorra e modifichi tutto, senza curarsi del fatto che la nostra mente consideri certe cose come cristallizzate, fisse, ed i mutamenti ci schiaffeggino con la consapevolezza che la nostra gioventù sia temporanea, quindi, significa accettare la resa. E non tutti sono disposti a farlo. Al di là di questo, però, i Judas Priest fecero un altro imperdonabile errore agli occhi di un pubblico sostanzialmente conservatore come quello del metal e, per di più, lo fecero male. Cambiarono musicalmente strada e senza colpire nel segno, presentandosi con un nuovo cantante che sembrava il vecchio, ma con dischi di impianto diverso rispetto al consueto ed abbastanza deboli. Fattori che non contribuirono di certo a presentare e far accettare il nuovo singer il quale, oltretutto, venne incolpato da alcuni di avere avuto anche un ruolo sia nell'indesiderato cambiamento, che nello scarso costrutto con cui venne condotta l'operazione "Nuovi Judas".



LA TURBO DEMOLIZIONE DEL PUNTO DI ENTRATA

Jugulator e Demolition, pur non essendo certo disastrosi in senso stretto, non rappresentano certo il top della produzione del gruppo. Tanto che al secondo abbiamo addirittura dedicato una puntata della rubrica "Ripper". Se andiamo ad analizzare la carriera pregressa dei Judas Priest, ci accorgiamo infatti che quella rappresentata dal dittico Jugulator/Demolition non è stata la loro unica sbandata. Dischi come Point of Entry e Turbo non rappresentano certo lavori compositivamente di altissimo profilo complessivo ed erano stati guidati nella loro composizione da precise scelte. Anche, se non esclusivamente, di mero commercio. Eppure, il pubblico non aveva abbandonato la band. Semmai, ne era mutata in parte la composizione, ma i Judas non avevano sofferto di un calo sostanziale della loro popolarità. Per di più, i nuovi album erano comunque più metal dei due prima citati. E allora?



DIE HARD SINGER

E allora il punto è più o meno sempre lo stesso. Molte volte non importa quanto un sostituto sia bravo; quanto ricordi lo stile del precedente; quanto sia di conseguenza estremamente adatto ad occupare un certo posto; con quanta sincera dedizione si dedichi al suo nuovo compito; con quanta genuina passione viva il metal e l'essere parte di una band di genere. Qualunque cosa faccia, sembrerà ugualmente un usurpatore. Per la gran parte dei "die hard fans" del gruppo nel quale entra, infatti, egli sarà sempre uno che è andato ad occupare il posto non di un collega, ma di una venerata icona che rappresenta anche una parte della vita degli ascoltatori. Quella che ha dato loro l'imprinting principale. Il fatto che tutto ciò abbia coinciso con un tentativo di cambiamento comprensibile, dato che poteva essere opportuno tracciare una linea di demarcazione tra un "prima" ed un "dopo" artistico ed umano, ma poco riuscito, è stato solo un ulteriore danno per Owens, ma non il principale. @Mulo i Maiden erano già famosi e molti fans non accettarono il cambiamento infatti ma Bruce fece un tale fantastico lavoro e con una personalità tanto forte che non restava altro che inchinarsi secondo me (lo dico da fan di Di'Anno che fra l'altro fu il primo a riconoscerlo). Inoltre i primi album con Bruce sono capolavori anche da un punto di vista musicale. La situazione era proprio diversa da questo caso. @rik, esatto, "Dobbiamo pensare che halford è (sono) i judas priest e l' essenza stessa dell' heavy metal quindi una specie di idolo da tramandare ai posteri", la penso anch'io così. Anche x me Baloff è il preferito inarrivabile, spero ci possa essere un articolo in cui discuterne senza andare OT. Su Di'Anno sono di parte sì È abbastanza normale che i metalhead vedano e considerino i componenti di una band mooolto importante ( e considerata come un monoblocco inscindibile), nel momento che si verifica un cambiamento non richiesto e non desiderato come un qualcosa che mette a repentaglio l' integrità e l'essenza stessa della band ( vedi cambio stilistico e/o componente) ci sia una certa irrequitezza e malumore nei fan. È ben evidenziato il fatto anagrafico e cioè chi è cresciuto musicalmente anche con questa band. Tutti fattori che non aiutano di certo al cambiamento. Point of entry venne osteggiato da subito e se ne resero conto anche i judas che cambiarono rotta subito dopo. Non era (è) un pessimo ma non rappresenta l'essenza heavy dei priest. Come tutti sanno, i judas hanno fatto diverse 'sbandate' stilistiche per poi rimettersi in carreggiata. Qui con il nuovo singer hanno tentato in qualche modo di galleggiare nello show biz. Dobbiamo pensare che halford è (sono) i judas priest e l' essenza stessa dell' heavy metal quindi una specie di idolo da tramandare ai posteri. Halford è una icona un simbolo del movimento che ha dettato le regole. Impersonifica tutto l'immaginario dei true metalhead. Come ho scritto all' inizio tutto muta nulla cambia e cioè : halford come dickinson sono tornati all' ovile per la felicità di tutti ( o quasi). X Rob... secondo me Tim ha avuto solo tanta fortuna che non è riuscito a sfruttare in pieno. Ma l'essere stato il cantante di band quali judas, Iced Earth e Malmsteen non è poi cosi male. Purtroppo senza chi lo guida è zero. Ma anche sul palco purtroppo non ne ha. Anche se, se trovasse da compagni giusti potrebbe sorvolae questo difetto. Sono d'accordo con Galilee e Lisa, Rob è (o è stato, a 66 anni non si può davvero pretendere che abbia la stessa voce dei 20 anni) un autentico fuoriclasse, un mito. Piuttosto io trovo un luogo comune dire che il sostituto non venga accettato a priori perché se è bravo, ha personalità e gli album sono di qualità, semplicemente i fans si dividono su una mera questione di gusto (Di'Anno/Dickinson, Hansen/Kiske/Deris, Lee Roth/Hagar, Baloff/Zetro/Dukes, Wayne/Howe etc etc). Il problema è sostituire le icone con interpreti che non hanno una spiccata personalità come loro e con albums che x giunta non sono stellari. Secondo me ovvio. Tim Owens ha avuto due enormi sfighe: la prima, ovvia, è di sostituire chi sappiamo. La seconda è mettere la sua voce di sostituto in album che intendevano percorrere strade diverse. Quindi se già era difficile essere accettato quale sostituto di Halford figuriamoci se gli veniva perdonato il cambio stilistico del gruppo (che immagino essere imputabile agli altri 4, ma tant'è...). Rob è stato un talento della natura, uno dei più grandi cantanti di sempre. Sia per tecnica che per interpretazione vocale, senza contare la presenza scenica unica nel suo genere. Insomma un genio. Ripper invece è stato l'uomo giusto al momento giusto. Cantante dotato di gran tecnica vocale, senza però lo stesso timbro di un Halford, se la cava ottimamente come interprete. Artisticamente siamo a zero. Il paragone non sa da fare difatti. È come paragonare lo spessore artistico di un Lambert e quello di Mercury. Ma nemmeno perche sul palco Owens è bravo quanto un cameriere dell'Oktoberfest, e questo con tutto il bene che gli ho sempre voluto. Non esiste proprio. Io invece la penso come Antonino: attualmente Tim è di gran lunga meglio di Rob, ed anche nel picco della carriera se la gioca. Jugulator è un grande disco, l'ultimo gran disco dei Priest e anche Demolition è un signor album cantato meravigliosamente da Tim. La verità è scritta nell'articolo: i fans non accettano il sostituto, quasi mai, Rob è il Metal God e chiunque non l'avrebbe sostituito degnanente. Io ragiono in modo molto diverso: oggi i Priest con Tim sarebbero ancora una grande band, con un signor cantante. Ma il 99,9% la pensa al contrario...... Esclusa la parentesi judas e iced earth dopo mi sembra che non ha fatto molto per costruirsi una sua personale carriera di musicista. Infatti si è ridotto a cantare con l'ologramma di ronnie james dio e questo è gia un indizio che fa capire il perchè del suo mancato successo. Per questo ho sempre nutrito più simpatia nei confronti di blaze che sicuramente non ha le doti vocali di owens ma che ha avuto una carriera dignitosa e di cui io rispetto. 2) point of entry e turbo è vero che sono diversi ma sono pur sempre album che suonano priest al 100% e secondo me non conta quanto un album suoni metal o meno ma la qualità (perche in teoria jugulator e demolition sono più metal di sad wings). E nonostante siano due album minori della discografia dei judas li trovo superiori a demolition e jugulator. Jugulator ha delle buone canzoni ma a parte qualche brano (bullet train e burn in hell)non mi fa scattare la scintilla. Concordo quando dici "l'uomo da rimpiazzare rappresenta non solo il cantante di una band, ma la voce e l'immagine di un movimento". Aggiungiamo anche la grande personalità di Rob e a quel punto si capisce che difficilmente Owens poteva avere vita facile. Non si stanno mettendo in dubbio le sue capacità @Antonino ma secondo me un Metal God come Rob Halford è insostituibile. Nei live arriva sempre il momento del confronto diretto e a quel punto non si considera più la bravura del nuovo cantante ma la capacità di sostituire il vecchio. X me è impossibile se il vecchio si chiama Rob Halford e la sostituzione avviene dopo 20 anni di carriera nel gruppo di cui diviene il simbolo Anche io faccio parte del 99.99 anche se riconosco le doti tecniche di tim, specie quando fa la cover di abigail, ma gli originali sono sempre gli originali Io non sono d'accordo faccio parte di quei 99,99 anche perché ho un'adorazione per Halford, comunque Owens mi piace molto e mi è piaciuto anche Jugulator che comprai appena uscito. Però il Metal God è unico..c'è poco da fa'..

So che il 99,99% dei metallari non sarà d'accordo con quanto scrivo, ma Owens se lo mangia a colazione zio Rob, a parte l'affetto che si può avere per il metal god, e poi jugulator è un abum con controcazzi, le sue sfortune sono state di essere uscito senza Halford e dopo Painkiller

Grande articolo che condivido completamente. Bravo Raven.