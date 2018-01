Intervista

Fates WarningJim Matheos

Alessandro Pavoncello: Ciao Jim e benvenuto su Metallized.it. Da quanto ho avuto modo di vedere, il vostro ultimo album Theories of Flight ha ricevuto un gran numero di recensioni positive. Potresti descriverne il processo di scrittura?

: Sì, siamo stati molto contenti della reazione suscitata da. Per quanto riguarda la scrittura, si è svolta più o meno nel solito modo a cui ci affidiamo ormai da parecchio tempo. Lavoriamo ognuno per conto suo, per la maggior parte. Di solito io comincio a scrivere una canzone, ne registro un demo e lo mando a tutti i ragazzi in modo che possano scrivere le loro parti. Se ho scritto i testi, includo anche una bozza di linea melodica da seguire per, cantante solista dei, ndr.). Ultimamente lascio più spesso ail compito di occuparsi dei testi e delle linee melodiche.

Alessandro Pavoncello: Riguardo alla prestazione vocale di Ray sul disco, sembra che si trovi più a suo agio che mai nel cantare i nuovi pezzi. Si tratta di una conseguenza del "mood" e della struttura dei brani oppure è un approccio premeditato?

: Sono d'accordo, penso che sia una delle performance migliori di. Tuttavia, trovo difficile definire con precisione perché. Penso che per qualche motivo ci sentissimo tutti ben propensi a lavorare su questo disco, avendo passato molto tempo insieme in viaggio. Un altro motivo è il fatto che, come dicevo prima,ha scritto molti dei testi e delle melodie. Penso che quando un cantante scrive le sue liriche e le sue melodie, riesca a mettere molta più emozione nella performance.

Alessandro Pavoncello: Tra Darkness in a Different Light" e l'ultima produzione, ho riscontrato un certo ammorbidimento del suono. In passato siete stati criticati per aver presto questa direzione (mi riferisco in particolare a FWX). Pensi che sia possibile tornare nuovamente a quel sound?

: Hmm, è una domanda difficile perché non sono propriamente d'accordo con la premessa. Quello che posso dire è che non abbiamo mai un'idea precisa su quale direzione prenderà un disco finché non è quasi completato. Non ne discutiamo praticamente mai, tutto avviene in maniera molto naturale. Per questo motivo è molto difficile dire in che direzione andremo da qui. È una cosa a cui in realtà non mi piace neanche pensare.

Alessandro Pavoncello: I testi di Theories of Flight, in particolare quelli di pezzi come The Ghosts of Home e From the Rooftops sono molto personali e si riferiscono a episodi diretti delle vostre vite. Ti andrebbe di parlarne più in dettaglio?

: Beh, molti dei testi dihanno a che fare con la sua situazione personale al momento della scrittura. Si stava preparando al matrimonio e al trasloco dagli Stati Uniti alla Spagna e quindi questi grandi cambiamenti di vita erano nei suoi pensieri. Per quanto riguarda me, ho scritto solo i testi di, che è anche molto personale e parla di quando ero ragazzino e mi spostavo continuamente e del modo in cui questo mi ha influenzato allora e adesso. Perciò entrambi, senza saperlo, in quel momento avevamo in mente diversi tipi di "voli": quello dinel presente e il mio nel passato.

Alessandro Pavoncello: Tu sei molto impegnato con i tuoi progetti e Ray è membro di un'altra band. Come riuscite a organizzarvi per collaborare insieme ai Fates Warning?

: Dopoci siamo presi un periodo di pausa e abbiamo avuto tutti da fare con vari side-project. Quando ci siamo riuniti per registrareed io abbiamo deciso di metterli da parte per qualche tempo e concentrarci sui. Quindi, sebbene siamo tutti impegnati a fare altre cose, in questo momento isono la priorità.

Alessandro Pavoncello: Come mai avete deciso di continuare a promuovere Theories of Flight con un nuovo tour? È stata una decisione spontanea o la vostra label, Inside Out ha pensato che fosse necessario?

: Ci sono ancora un sacco di posti in cui non siamo stati! Faremo alcune date sulla costa occidentale degli Stati Uniti dove non abbiamo ancora portato, anche se il disco è stato pubblicato un anno e mezzo fa. Andremo anche a Città del Messico, dove non abbiamo mai suonato. Per le date europee, ci sono alcune aree in cui siamo stati poco tempo fa e altre no (Milano, Roma). Lo scopo principale di queste date europee, però, è registrare un album dal vivo. Il nostro ultimo, nonché unico, disco dal vivo,, è stato registrato vent'anni fa. Ci piacerebbe quindi pubblicare un album con la lineup di adesso e che contenga anche alcune delle nuove canzoni.

Alessandro Pavoncello: Dopo questo nuovo tour a supporto dell'album che cosa hai in mente di fare, sia sul piano personale che su quello musicale? ?

: Sarò impegnato per qualche mese per preparare l'album dal vivo, con tutto quello che ne consegue. Dopo quello, scriverò inoltre per un altro progetto, ma non sono ancora sicuro di quando sarà pronto e quindi non posso dirti molto al momento.

Alessandro Pavoncello: Durante il tour di Theories of Flight, avete suonato alcuni dei nuovi brani. Quali erano le vostre aspettative al riguardo e qual è stata la risposta del pubblico?

: È sempre un po' rischioso suonare il nuovo materiale. Le nuove canzoni, però, sono state accolte alla grande. Forse il motivo è in parte il fatto che ci siamo messi in viaggio immediatamente. Penso che siano passati circa sei mesi prima dell'inizio delle date live, quindi i fan hanno avuto un po' di tempo per imparare le nuove canzoni.

Alessandro Pavoncello: Il tuo nuovo progetto solista, Tuesday The Sky, è molto influenzato dal post-rock e dalla musica new-age, vagamente sullo stile dei Mogway. Ho avuto modo di notare queste sonorità anche su Theories of Flight, sebbene in misura minore. Da dove arriva l'ispirazione?

: Non penso di essere molto diverso dalla maggioranza delle persone, dal momento che i miei gusti in fatto di musica spaziano ampiamente. Ciò che ho voluto fare con iè semplicemente esplorare un altro tipo di musica che mi attira e che mi ispira. Penso che avere uno sbocco per creare altre forme di musica sia una delle cose che mantiene ifreschi. Non penso che sarebbe stato possibile per idurare per così tanto tempo se non fosse stato per questi altri sfoghi.

Alessandro Pavoncello: Bene Jim, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ti andrebbe di lasciare un messaggio ai lettori di Metallized.it?

: Grazie per il vostro supporto! È un po' che non veniamo a Milano e ancora più tempo che non veniamo a Roma – Spero di vedere molti di voi a queste imminenti date speciali!