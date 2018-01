HOLLYBLOOD - # 14 - The Witch - A New England Folktale

14/01/2018 (54 letture) The Witch. La Strega. Un titolo non troppo originale né particolarmente incitativo, seguito però da un sottotitolo ben più interessante, “A New-England Folktale” – una frase che suggerisce già molto sul contenuto del film. La vicenda si svolge infatti nella Nuova Inghilterra del 1630, durante la prima colonizzazione del continente americano da parte dei Puritani inglesi. Una storia che affonda le sue radici nel folklore di quel tempo, ispirata da giornali, diari e resoconti giudiziari dell’epoca. Siamo quindi di fronte ad un film horror dall’importante dimensione storica: si tratta di un contesto relativamente inusuale, che giova molto alla riuscita della pellicola. Acclamato da più parti come uno dei migliori film del 2015, The Witch è stato coronato da numerosi premi e riconoscimenti. Debutto del regista statunitense Robert Eggers, la pellicola ha incassato oltre 40 milioni di dollari per un budget di appena quattro.



SINOPSI

Al centro della storia vi è una famiglia di coloni inglesi, composta dal predicatore William (Ralph Ineson), sua moglie Katherine (Kate Dickie) e i loro cinque figli; l’adolescente Thomasin (Anya Taylor-Joy), il fratello poco più giovane Caleb, i gemellini Jonas e Mercy e il neonato Samuel. Il film inizia con l’allontanamento della famiglia dalla comunità puritana in cui vive: l’interpretazione di William della Bibbia è troppo radicale per gli standard della colonia. Dopo aver vagato nei boschi per alcuni giorni, egli decide di stabilirsi in una radura per fondare una fattoria. Benché salutata inizialmente come un dono di Dio, la terra non è portatrice di pace e prosperità, come William aveva sperato: costui si rivela infatti un pessimo contadino, tanto che la famiglia si ritrova presto a patire la fame. Peggio ancora, i boschi circostanti sono ammantati di un’aura cupa e misteriosa. Vi si aggira un’entità oscura – la strega del titolo? –, che ci viene mostrata in rare occasioni. Un incidente fa precipitare le cose: un mattino in cui Thomasin gioca con il piccolo Samuel quest’ultimo sparisce misteriosamente, forse rapito dalla strega. William archivia in fretta e furia la perdita del figlio, incolpandone i lupi, mentre Katherine inizia a sospettare di Thomasin, arrivando ad accusarla di essere lei la strega. Queste insinuazioni, ingigantite dall’accumularsi di eventi nefasti, scatenano un meccanismo di accuse reciproche alimentato dall’ignoranza, dalla ricerca di un capro espiatorio e dalla superstizione, che provocheranno la discesa agli inferi dell’intera famiglia.



UNA PERFETTA MESSA IN SCENA

Non bisogna svelare di più per non rovinare la visione di questa perla. Il film, molto ben congegnato e curato nei minimi dettagli, presenta molti punti positivi, primo dei quali la costruzione. L’inizio è molto lento, tanto da sembrare un susseguirsi di situazioni senza una vera continuità. L’apparente staticità si trasforma presto in tensione, spezzata da improvvisi e crudissimi scatti di violenza. La vicenda si sviluppa come un continuo crescendo fino all’allucinante finale, ottimo coronamento di un climax orchestrato per tutta la durata della pellicola. Il film si dipana emanando una crescente ambiguità: Eggers è bravissimo nello sfumare i contorni, tanto che alla fine non si capisce l’esatta dinamica dei fatti, che potrebbero anche essere frutto dell’isolamento e dei fantasmi psichici scatenati dalle tragiche vicende che coinvolgono i personaggi. Personaggi che sono resi ottimamente dagli attori: Ralph Ineson interpreta benissimo il predicatore, sempre più diviso fra l’amore per i figli e la condotta che la sua radicale visione delle cose gli impone, fino a sprofondare nella pazzia. Notevole anche la prestazione di Kate Dickie, che dà vita ad un personaggio davvero disturbato. Anche i figli non sono da meno: la prova attoriale della protagonista Anya Taylor-Joy è ottima, così come quella di tutti i bambini. Benché gli attori coinvolti siano fondamentalmente solo sei (se si escludono la strega, il neonato e alcuni coloni che si intravvedono all’inizio), il film mette in scena diverse altre figure. Primi fra tutti gli inquietanti animali, come la capra che espelle sangue dalle mammelle o la lepre che sembra portare presagi di sventura – ma protagonista indiscusso è certamente il caprone Black Phillip, di cui non diremo altro. Il bosco stesso, magnificato dalla splendida fotografia, pare un’entità a sé stante: misterioso ed ostile, rappresenta una vera e propria personificazione dell’ignoto. È abitato dalla strega, ma più in generale da quanto i personaggi non conoscono, non controllano e quindi temono. L’ignoranza e la paura dell’ignoto, che muovono tragicamente gli eventi, trovano la loro origine nell’applicazione estrema della Bibbia da parte di William. Memorabile la parte in cui quest’ultimo non riesce a rassicurare il figlio Caleb sul destino del defunto Samuel, che crede dannato perché morto non battezzato seppur senza peccato. Questo passaggio mostra come i personaggi non siano di per sé cattivi, ma accecati dalle proprie credenze. Una presenza, quella biblica, innanzitutto semantica. I passaggi della Parola sono citati sistematicamente dai personaggi durante tutto il film, particolare che contribuisce a rendere l’atmosfera opprimente ed angosciante. A tal proposito, è interessante soffermarsi sui nomi dei figli. Samuel, Caleb e Jonas sono nomi dei profeti dell’Antico testamento, mentre Mercy significa pietà, virtù cristiana per eccellenza. Il nome di Thomasin, personaggio accusato di tutti i mali, non ha una chiara origine biblica e contiene guarda caso la parola “sin”, “peccato”. Un piccolo dettaglio, che dimostra tuttavia la qualità e la cura dei particolari di cui The Witch beneficia. Un film cupo, che trova il punto di forza nelle atmosfere piuttosto che nell’azione (che comunque non manca), e realizzato ottimamente. Superlativo.





