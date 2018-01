THE OTHERXXX - # 1 - L'altro (e ben nascosto) lato del romanticismo metallico

16/01/2018 (47 letture) Che si tratti di Heavy classico, di Thrash, di Doom, di Black, di Death o di qualsivoglia altro genere, il metal è sempre stato per sua natura destinato ad essere ascoltato con incredibile passione, ma da una piccola minoranza rispetto al pubblico generalista. A partire più o meno dagli anni 90, abbiamo assistito al fiorire di una miriade di sotto-generi che hanno fatto nascere una serie di apposite definizioni che, talvolta, rendono addirittura difficoltoso seguire gli sviluppi della situazione. Sempre ammesso che le etichette abbiano un senso. Seguendo il canovaccio della serie The Others, ma indicando meno band per volta e solo tre "canzoni consigliate" invece della discografia ufficiale, con l'obiettivo dichiarato di dare solo delle coordinate molto generali in maniera ironica e scanzonata eccovi, in un rigoroso ordine alfabetico per non far torto a nessuno, un brevissimo elenco di quindici gruppi. Ciò in modo da essere introdotti per sommi capi nel lato più scostumato del metal. E senza nemmeno doversi collegare a Youporn o Youoldfuckingpervertchestaifacendodavantiaquelpc?.



PATOLOGICAMENTE METAL

Parlando del Pornogrind (o Pornogore, nella sua declinazione con tematiche gore, appunto), possiamo sommariamente definirlo come un sottogenere del Grindcore -evitiamo di fare la genealogia completa dello stile per non allargare troppo il discorso- basato su testi riguardanti temi pornografici spesso uniti a tutto ciò che è in qualche modo purulento, malato, marcio (letteralmente) e deviato, su una base musicale più lenta e, in un certo senso, più rock. Con alcune differenze anche nell'uso della voce, molto frequentemente alterata dall'uso del pitch-shift. Tuttavia, ad essere centrale in questo tipo di proposta sono più i testi, le copertine e gli artwork in generale. Le tematiche estreme si uniscono infatti ad immagini altrettanto estreme, anche e soprattutto splatter/horror riguardanti patologie ributtanti, perversioni malate, squartamenti vari ed altre amenità simili e peggiori. Tutte cose che sono almeno in parte già "patrimonio" dei generi che hanno partorito il Pornogrind. Così dando un senso di continuità agli ascolti per chi viene già dall'estremo in musica ed è già arrivato o vuole arrivare ad ascoltare qualcosa di appartenente ad uno stile che si può a tutti gli effetti definire una sub sub-cultura. Eccovi quindi quindici suggerimenti ad hoc estrapolati senza un vero criterio dalla scena internazionale, se non quello di introdurre con leggerezza al settore. E mi raccomando: se non siete pratici, ascoltate e guardate a piccole dosi ed occhio a non farvi beccare da mamma. O dallo psichiatra.



BUKKAKE VIOLENCE KOMMANDO

Partiamo per il nostro viaggio con un doveroso omaggio alla madrepatria. Un Paese con le nostre tradizioni di morigeratezza e castità dei costumi, del resto, non poteva che produrre un discreto numero di realtà interessanti, tra queste i Bukkake Violence Kommando. Per quanto riguarda la filosofia della proposta, non ho avuto mododi leggere i testi, ma suppongo si tratti di qualcosa che abbia attinenza con temi guerreschi riguardanti i samurai giapponesi; almeno per ciò che capisco dalla scelta del moniker. Per loro, quasi solo uscite in split.



CANZONI CONSIGLIATE

Dirty Debutantes Auditions; Silvia Is A Good Slave; Dildo From Hell



CLITEATER

Dall'Olanda arrivano invece i Cliteater. Nati a Limburg nel 2002 come trio dotato di drum-machine, si sono poi stabilizzati in formazione completa. Nel gruppo è transitata anche la chitarrista Susan Gerl (Desensitized, God Dethroned). La loro produzione vede un "focus peculiare", bene evidenziato da titoli quali Clit'Em All; Eat Clit or Die; Scream Bloody Clit e The Great Southern Clitkill tra gli altri. Tutte scelte che, al pari di quelle evidenziate per i titoli delle canzoni segnalate in basso, testimoniano della loro rara sensibilità e di uno spiccato romanticismo tipico del Ducato del Limburgo (credo).



CANZONI CONSIGLIATE

Bruce-dick-in-son; Didgeridildo; Your Mouth, My Seed



COCK AND BALL TORTURE

"Teteski Ti Cermania", terra che ha partorito varie realtà importanti in questo raffinato settore i Cock and Ball Torture, basati su un nucleo di ex Carnal Tomb, propongono fin dal 1997 le loro canzoni a tema. Oltre ad una miriade di EP/Split dal profondo significato culturale, tra i quali possiamo ricordare Cocktales; Big Tits, Big Dicks e Where Girls Learn to Piss on Command, abbiamo tre album all'attivo. L'ultimo dei quali, Egoleech, mostra alcune variazioni sul tema.



CANZONI CONSIGLIATE

Anal Sex Terror; Kamikaze Incest; Supreme Genital Goddess



CREAMFACE

Poteva la Finlandia restare insensibile alle gioie dell'amore puro regalate dal Pornogrind? Ovviamente no. A farsi latore di un messaggio di fratellanza universale in tal senso e di riconciliazione tra i sessi sono i Creamface, one-man band di Mikko Aspa. Basando la propria proposta in maniera praticamente monotematica in relazione al nome della band (l'incitamento new-age ad usare prodotti di cosmesi naturale comprati esclusivamente dal produttore), Mikko Aspa ha poi allargato la sfera dei suoi interessi anche a tutto ciò che ruota attorno al tema principale, così mostrando un sincero atteggiamento da ricercatore.



CANZONI CONSIGLIATE

Deep Throat Practise; Feedback Of Oral Favors; Street Masturbator



DUODILDO VIBRATOR

Nemmeno la Grande Madre Russia poteva rimanere insensibile al fascino sottile della pervesione ed al richiamo della fi... data amica musica. E tanto per fare un esempio, possiamo citare il trio dei Duodildo Vibrator. Il loro EP ed i due album che costituiscono la loro discografia si basano su sesso perverso e deviazioni varie. Ma sospetto che ormai questa non sia una sorpresa per voi, no?



CANZONI CONSIGLIATE

Lesbian Cannibal Picnic; Bubbles on the Surface of Cumswap; Clit Minister



GUT

Provenienti ancora dalla terra dei crauti, quella dei Gut è considerata tra le band più importanti in assoluto. Nati anche loro negli anni 90 ed attivi in varie riprese fino ai nostri giorni, i padri (degenerati) del Pornogrind nella considerazione di molti si segnalano per il peculiare uso della voce e per la commistione più marcata nella musica tra rock, elettronica, hardcore e persino hip-hop. Difficile farsi strada nella giungla della loro discografia costituita perlopiù da 7", tra i quali spiccano Hyper-Intestinal Vulva Desecration; Fistful of Sperm e Assyfied/Pussyfied. E per le persone assennate ciò potrebbe essere un bene.



CANZONI CONSIGLIATE

Anal Sushi; Pussy Grinder; Sperminator



INFECTED PUSSY

I francesi, si sa, sono noti per essere popolo attento a tutto ciò che è raffinato e presentato nei modi più squisiti. Non sorprende, pertanto, che sia proprio dalla terra di Catherine Deneuve e Michèle Morgan venga un gruppo come gli Infected Pussy. Per loro una lunga schiera di uscite da soli o, molto più spesso, in condominio con altri colleghi. Imperdibile per le sue dotte dissertazioni sul tema dal taglio prettamente scientifico, il loro capolavoro Gynecrolorgy.



CANZONI CONSIGLIATE

Destroy Carrefour As Pearl Harbour; Starsky And Hutch On The Periph (Horrible Accident: Sabotage); Spermicide Ice Cream, Spermicide Scream



JIG-AI

Spostandoci nell'allegra Praga, troviamo una delle band più significative per quanto riguarda la scelta estetica. i Jig-Ai -il corrispondente femminile dell'harakiri- suonano più vicini al death metal, con maggiore uso di blast-beat, chitarre ribassate, growl e pig-squeals. Ciò che li rende un po' diversi, però, è il loro riferirsi al mondo dei fumetti giapponesi. In particolare, ad un sottogenere degli Hentai (siete autorizzati a sgranare gli occhi. Faremo finta di credere che non sappiate cosa siano), ossia l'ero-guru. In questa simpatica variante, le ragazze finiscono smembrate o mutilate da deviati sessuali. (Non) tanto ammmoooore....



CANZONI CONSIGLIATE

Japanese Gut Cake; Sadomasochistic Practices Manual; Anaal Forsage



PARACOCCIDIOIDOMICOSISPROCTITISSARCOMUCOSIS

Dotati di uno dei moniker più facili ed immediati da memorizzare e da un gusto nobiliare per tutto ciò che risulta infetto, malato, patologico e deviato, i messicani fanno davvero lustro alla loro terra. Peraltro patria di moltissime band Pornogrind. Attivi dal 1999 per merito (?) di musicisti di spessore quali Cutane And Sensation Genital (voce, chitarra, basso) e Ginecologic Cryptococcidioidomicosis (voce, batteria), la band della quale non riesco nemmeno a copia-incollare il nome senza slogarmi l'indice, si segnala per titoli dall'alto valore scientifico come quelli di seguito segnalati.



CANZONI CONSIGLIATE

Succionando Y Excitando Carcinomas Femininas (Falta de Higiene Genital); Orgia De Ninfomanas Con Mi Semen; Viscose And Menstruating Putrid Vaginas)



PORKY VAGINA

Al pari di quelle del Messico e del Nord Europa, anche le genti dell'Est mostrano un certo interesse per certe tematiche legate all'amore supremo e slegato dalla becera fisicità; come i polacchi Porky Vagina. La band, attiva dal 2009, è costituita dal trio Pig Fucker; Bukkake John; Pussy Pomper (purtroppo Gangbang Warrior e Lord Anal hanno dovuto abbandonare la band) e può vantare parecchie uscite; tutte rigorosamente indipendenti.



CANZONI CONSIGLIATE

Anal, Flaki i Prosiaki; Piggy Rangers; Fekal Disko Party



RECTAL SMEGMA

Ritorniamo nei Paesi Bassi, dove troviamo i Rectal Smegma, una band che Christian De Sica non esiterebbe a definire "delicatissssima". Gli ex Carnal Rancidity, dopo un avvio classico -si fa per dire- e improntato all'umorismo, ha virato ultimamente verso un death-punk un po' più strutturato. La loro biografia parla di un membro della band (nel senso di "elemento") che ha dovuto abbandonare il gruppo a causa degli arti amputati e di un homeless indiano investito con la macchina e reso, ipso facto, nuovo chitarrista prima e bassista poi. Un po' ciò che accade a tutte le band prima di trovare una formazione stabile. Si consiglia ad ascoltarli la prima volta tranquillamente seduti al tavolino di un lounge-bar del centro, dopo aver ordinato al cameriere un Milfshake al cioccolato.



CANZONI CONSIGLIATE

Sacred Semen Altar; Shit Squirting Sandy; Chocolate Milfshake



ROMPEPROP

Ma restiamo con gioia in Olanda (Eindhoven) per incontrare un gruppo che, dal 1999 ad oggi, ha messo insieme un paio di album ed il solito, infinito corredo di Split ed EP. Ultimamente, in particolare con l'album Gargle Cummics, si nota in loro una maggiore maturità. Per quanto questo possa avere un significato in questo campo ed intendendo con ciò il lasciare in sottofondo i temi porno per dare maggiore spazio all'umorismo demenziale. Come dire: la parte più culturale del Pornogrind, che renderebbe gli Steppenwolf fieri dell'eredità che hanno lasciato.



CANZONI CONSIGLIATE

Vaginal Luftwaffe; Dislocated Purple Stoma; Porn to be Wild



TU CARNE

Ovviamente, nemmeno la Spagna poteva restare a guardare senza far nulla. Uno dei gruppi più rappresentativi è quello dei Tu Carne il quale, "since 1996", delizia da Alicante le orecchie degli ascoltatori iberici e non. Inutile dire che, anche in questo caso, è difficile star dietro alle tante uscite singole od in condominio. Da ricordare almeno Mondo Carne e Desmembrados.



CANZONI CONSIGLIATE

El Masturbador; Ama De Casa Viciosa Y Lasciva Ofrece Sexo Estremo; Discalculia



ULTIMO MONDO CANNIBALE

Tornando all'interno dei confini della nostra penisola, la quale offre un discreto numero di cultori del genere, impossibile non citare gli Ultimo Mondo Cannibale, il cui moniker è chiaro omaggio sia a Ruggero Deodato che agli Impetigo. Provenienti dalla zona di Roma, si muovono tra horror movies, splatter e porno proprio con gli Impetigo ad ispirarli. Imperdibili PornoKult del 2009 e Drink My Milk del 2011, invito a curare la propria salute al fine di scongiurare i pericoli legati all'osteoporosi.



CANZONI CONSIGLIATE

Pornocrazia; Mommy Tranny; Cumshot Criminals



VULVATHRONE

Appena fuori dai nostri confini agiscono infine i cugini sloveni dei Vulvathrone. Su una base brutal death/grindcore, i quattro di Murska Sobota innestano delle liriche riguardanti -argomento che torna- in massima parte la cosmesi naturale per il viso. Nel loro ultimo Passion of Perversity hanno comunque allargato la sfera dei loro interessi di parecchio. Di una cinquantina di centimetri verso il basso, per la precisione, ma senza perdere mai di vista il nucleo dei loro studi scientifici sulle proprietà delle sostanze per la cura della pelle.



CANZONI CONSIGLIATE

The Cult of Vulva; She Will Never Do Porn Again; The Allure of Domination



PORNIRONICAMENTE VOSTRI...

Bene; con i Vulvathrone si conclude questo primo, rapidissimo excursus all'interno di un settore sicuramente molto peculiare, ma che conta una base di ascoltatori/appassionati molto più significativa di quanto comunemente si pensi. Dopo aver affrontato tutto con atteggiamento goliardico, tornando seri per un attimo una cosa deve essere sicuramente messa in luce: al netto di qualche esaltato che sicuramente esisterà come esiste in ogni categoria senza che ciò la possa definire nella sua interezza, è importante sottolineare alcuni punti importanti. Il Pornogrind è da intendere come sublimazione ancora più estrema rispetto al metal classico dell'istinto alla violenza, della sessualità nella sua forma priva di intelletto e, come tale, risulta una mega valvola di sfogo che rende comportamenti realmente pericolosi meno probabili qui che, per citare le prime due categorie che mi vengono in mente, tra gli Ingegneri o fra gli impiegati del Catasto. Da non sottovalutare affatto -anzi- la componente di pura ironia tesa al puro divertimento, che rende tutto una "cosa poco seria".

Esattamente come questo articolo :-)





