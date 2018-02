THE OTHERS - # 7 - Corea del Sud; metalleggiando sotto il 38° Parallelo

20/02/2018 (10 letture) i>Tralasciando di fare la cronaca della storia della Penisola Coreana dai Tre Regni fino a stamattina, la trattazione della situazione della scena heavy in Corea del Sud non può comunque prescindere da alcuni cenni alle vicende recenti del Paese. Anche in questo caso, difatti, la politica ed il militarismo hanno avuto un ruolo preciso nella percezione della nostra musica nel sentire comune, legando certi suoni a qualcosa di non opportuno, di lontano dalla tradizione locale e da guardare sempre con sospetto. Il tutto, dopo una certa fiammata di interesse durata fino a circa una dozzina di anni fa, ha portato a confinare il metal in un ambito abbastanza ristretto nei numeri, specialmente in questi ultimi tempi. A questi fatti, però, accenneremo in maniera più approfondita nel paragrafo finale in cui, come di consueto, cercheremo di dare dei cenni sociali in rapporto alla musica. Come peraltro da "mission" di questa serie. Per il momento, eccovi invece l'ormai classico elenco di venti gruppi provenienti dalla nazione in cui sono ancora in corso di svolgimento quei Giochi Olimpici invernali numero XXIII che molti di voi staranno seguendo. Sempre mischiando volutamente band più in vista con realtà più giovani e dalla storia limitata, in modo da cercare di dare una panoramica più viva dello stato dell'arte metallica.



HARD ROCK/HEAVY/POWER

BAEKDOOSAN

Nome storico della scena della Corea del Sud, la band ha attraversato dal 1986 ad oggi varie fasi che la hanno portata dall'iniziale heavy al thrash, ed ora più verso l'hard rock/heavy rock. Una storia piuttosto singolare che li riguarda e piuttosto esplicativa della considerazione del metal da parte della popolazione locale, riguarda il fatto che uno dei fondatori -Yoo Hyeon-Sang- è stato costretto a darsi al teuroteu (una specie di pop classico del posto) per ottenere l'approvazione dei genitori della ragazza che doveva sposare, per poi tornare in seno al gruppo nel 2009. Tra vari cambi di formazione, possono vantare sei album ed un EP.



DISCOGRAFIA

Too Fast! Too Loud! Too Heavy!! - 1986

The King of Rock'n Roll - 1987

Golden Album - Compilation 1991

III - 1992

Savage Violence - 2006

Return of the King - 2009

Rush to the World - 2011

(Titolo in lingua coreana) - EP 2011



SINAWE

Altro nome da inserire tra quelli dei "prime movers" locali è quello dei Sinawe. Partiti come band tipicamente HR/HM nel lontano 1983 e messi in pausa tra il 91 ed il 94, sono via via arrivati in territori Alternative, presentano una particolarità. Il vecchio cantante e membro fondatore Seo Tae-Ji diventò immensamente popolare in patria durante gli anni 90. Dopo il primo stop, quello del 91, si lanciò infatti nel mondo del pop commerciale con i Seo Taiji and Boys, ottenendo un successo immenso, salvo ritornare negli ultimi anni al NU-Metal/Alternative rock come solista. Corposa la loro discografia.



SINAWE

Heavy Metal Sinawe - 1986

Down and Up - 1987

Best Collection Compilation - 1988

(Titolo in lingua originale) - 1988

Free-Man - 1988

Four - 1990

Whipped Child - 1995

Circus - EP 1996

Retired Declaration - 1997

Psychedelos - 1998

Mini Album / Sinawe 7.5 EP - 2000

Cheerleading Fan - 2001

Reason of Dead Bugs - 2006

Mirrorview - EP 2013



BOOWHAL

Anche loro facenti parte della prima ondata, i Boowhal (ex The End) fanno parte del filone HR/HM non privo di venature rock e persino pop, ma negli anni in cui iniziarono erano decisamente pesanti rispetto alla tradizione coreana in fatto di musica. Per la cronaca Boohwal, Baekdoosan e Sinawe vengono indicati come i "Big 3" della scena locale. Non per i suoni thrash, ma per averla di fatto avviata. Più leggeri degli altri due, i Boowhal si segnalarono anche per le qualità del vecchio cantante Shin Dae Chul. Tantissime le formazioni nel corso degli anni. Dopo uno stop, sono recentemente ritornati sulla scena.



DISCOGRAFIA

Rock Will Never Die - 1986

Remember - 1987

Loss of Memory - 1993

About The Idle Thoughts - 1995

Discovery of Fire - 1997

Ideal Sight - 1999

Color - 2000

A New Day - 2002

Over the Rainbow - 2003

(Titolo in lingua originale) - 2005

Love - 2006

Retrospect - 2009

Retrospect II - 2010

Purple Wave - 2012



H2O

E per continuare con il filotto dei gruppi storici partiti come band appartenenti al settore HR/HM poi approdati ad altri lidi, parliamo adesso degli H2O. Ascrivibili più precisamente all'HM e scivolati poi più che altro verso l'area dell'AOR dopo vari cambi di formazione ed arrivati infine all'alternative rock, hanno fatto uscire cinque album ed un EP. Il chitarrista Tommy Kim è anche apprezzato turnista. Per i primi anni hanno usato solo il coreano.



DISCOGRAFIA

(Titolo in lingua originale) - 1987

(Titolo in lingua originale) - 1991

(Titolo in lingua originale) - 1993

Boiling Point - 2004

House Temptation - EP 2013

Still Foggy..... But - 2014



DOWNHELL

Iniziata l'attività come Thrill Kill, hanno assunto l'attuale denominazione a partire dal 2003. Sotto questo nome hanno dato alle stampe, oltre ad un singolo ed un paio di split, tre album e due EP nel segno dell'heavy classico e molto sentito, cantato con accento locale.



DISCOGRAFIA

At the End of Death - 2006

Split - 2007

Karma - EP 2008

Karma - Full-length 2009

Rumaway - EP 2010

A Relative Coexistence - 2011



AUDIO BLOSSOM

Band heavy/power con voce femminile, ha cominciato a farsi conoscere nel 2002 come Mr. Queen. Dopo aver assunto l'attuale moniker ha messo insieme tre album di stampo molto classico fra il 2008 ed il 2012, ma cantato per la maggior parte in growl o con una specie di "raspato" dalla singer Son Hye-Jin "Lydia".



DISCOGRAFIA

Faust - 2008

Love of Malice - 2010

Inside of Me - 2012



BARKHOUSE

Altro nome con una storia alle spalle -sono ormai circa vent'anni che il gruppo va avanti- è quello dei Barkhouse. Provenienti da Busan e "di stanza" nel settore HM/HR, per loro solo tre album, tutti editi in piccole tirature ed in forma indipendente. Voce aggressiva e melodie decise nel solco della tradizione di genere per i cinque dalla cità del ponte di Diamante.



DISCOGRAFIA

Welcome to the Barkhouse - 2006

Secret Sunshine - 2008

Wastorea - 2015



THRASH/GROOVE

ABYSS

Attiva a Seoul in due riprese -tra il 92 ed il 94 prima e dal 2014 ad oggi poi- la band degli Abyss è riuscita a mettere insieme un EP ed un album, ambedue in tempi recenti. Partiti come thrash band pura, hanno adesso inserito elementi molto più groove-oriented nella scrittura.



DISCOGRAFIA

Enemy Inside - EP 2015

Recrowned - 2017



DIABLO

Il gruppo, a sua volta di stampo groove nella fase iniziale di una carriera iniziata nel 1993 ed andato avanti così per alcuni anni, si è in realtà via via spostato sempre più verso sonorità nu-metal ed è con questa veste che è più conosciuto. Niente contratto discografico per loro, ma un curriculum che può vantare la presenza di due album e due EP, oltre ad altrettanti split.



DISCOGRAFIA

Desirous Infection - 2000

Undefined - 2010

Dumb - EP 2012

The Keeper of Souls - EP 2013



MAHATMA

Thrash metal since 1993 nel segno di Kreator, Sodom, Coroner et similia per i Mahatma da Daejeon. Arrivati ad incidere dopo lunga gavetta solo nel 2005, hanno messo insieme da allora un singolo e, soprattutto, tre album molto sentiti, ma invero piuttosto derivativi.



DISCOGRAFIA

The Endless Struggle Against Time - 2005

Perseverance - 2007

New Justice - 2016



SAHON

Altro gruppo con anni di presenza sulla scena -in giro dal 1999- presenta un struttura musicale piuttosto pesante. Oltre al thrash, infatti, elementi black e death (Slayer e Venom restano comunque le fonti primarie di ispirazione per il trio di Seoul) si sposano a testi a sfondo talvolta politico o sessuale, talaltra di odio e rifiuto per la società. Per loro cinque album ed un EP nel curriculum vitae.



DISCOGRAFIA

Made in Judecca - 2002

Kill... but... (Shut Your Fucking Mouth) - 2003

The Feeble Mourning - EP 2005

Brutality Compelled - 2007

10 Years in the Battlefield - 2011

(Titolo in lingua originale) - 2013



PROGRESSIVE/AVANTGARDE

AU REVOIR MICHELLE

Difficile, in realtà, collocare la band all'interno di un genere preciso. I cinque miscelano una base sostanzialmente Heavy con l'Avantgarde, il punk e molto altro. Il vocalist Mark "Ishii" Choi è coinvolto anche nei più conosciuti Downhell ed è stato membro fondatore della Dope Entertainment, etichetta di genere metal e punk. Per loro alcuni singoli ed un EP.



DISCOGRAFIA

Les Cris de la Nuit - EP 2012



GOSTWIND

Anche in questo caso l'inserimento nel campo del progressive serve solo in parte ad inquadrare la band in questione. Elementi Groove, Folk ed Heavy innervano infatti profondamente la sua musica. I testi, inoltre, si riferiscono alla cultura nazionale ed anche l'abbigliamento, per quello che può contare, indica più una band Folk che altro. Al pari dell'uso di strumenti quali Daegeum -un flauto tradizionale- ed l'Haegeum, strumento a corda citato anche in un altro paragrafo del presente articolo. Forse, il modo migliore per definirli sarebbe "K-Rock", per quanto ambiguo possa essere.



DISCOGRAFIA

10,000 Years Ago - 2005

Korean Rd. - 2006

Kkokdugaksi - 2013



BLACK

DARK MIRROR OV TRAGEDY

Base black sinfonica con substrato death e gothic per i Dark Mirror ov Tragedy da Seoul. Con tre album, uno split ed un EP in carniere, il gruppo il cui nome presenta un esplicito riferimento allo specchio di Nostradamus, affronta perlopiù tematiche inerenti alla morte.



DISCOGRAFIA

Dark Mirror ov Tragedy - 2005

The Pregnant of Despair - 2009

Under a Withered Branch - EP 2010

The Lunatic Chapters of Heavenly Creatures - 2014



KRYPHOS

Progetto nato nel 2010 nella Capitale per iniziativa di Sane (tastiere, batteria programmata e basso) e integrato recentemente dalla cantante Kalte (anche violoncellista), presenta un black d'impatto basato su testi che parlano di suicidio e morte. I Kryphos hanno prodotto un album uscito pochi mesi fa ed un EP del 2010. A quanto sembra, però, tutte le 500 copie del secondo sono state distrutte dal proprietario della casa discografica, tale H. Navi, personaggio coinvolto nella scena sia come musicista che, appunto, come produttore.



DISCOGRAFIA

Suicide Suite - EP 2011

Jesus Devouring One of His Apostle - 2017



MALAKH

Nemmeno la Corea si sottrae alla presenza del white metal sulla propria scena, addirittura in salsa black -o meglio: "Unblack"- e con tematiche anche anti-comuniste. Di recente formazione in quel di Busan (2015), si tratta in realtà di una one-man band del polistrumentisa Heukmae, mastermind di vari altri progetti. Per coerenza, il progetto era stato messo da parte in quanto troppo malefico rispetto al messaggio di Malakh (Angelo di Dio), ma è stato rispolverato dopo breve tempo. Stessa sorte per il suo moniker Taekaury.



DISCOGRAFIA

Abnormal Killer - EP 2015

Abnormal Killer - Full 2015



DEATH/BRUTAL

EL PATRON

Passione a profusione ed i Cannibal Corpse nel cuore per gli El Patron da Suwon, grande città poco a sud di Seoul. Nato nel 2001 e passando attraverso vari cambi di formazione, il quintetto ha messo assieme due CD, uno a distanza di dieci anni dall'altro. L'ultimo è di poche settimane fa. Subito dopo la sua uscita, però, il cantante ha dovuto abbandonare la band per motivi familiari.



DISCOGRAFIA

Running Quickly Toward the Battle Line - 2007

The Alliance - 2017



FECUNDATION

Duo di recente formazione (2013) composto da una coppia di musicisti coinvolti in vari altri progetti quali Lithocystotomy, Naru and Boys, Seed -una condizione di normalità per la gran parte dei gruppi coreani- presentano un Death-Brutal tecnico con tematiche Gore. Da questo viene fuori un substrato Heavy, dal grande impatto complessivo che ricorda, tra gli altri, i Suffocation. Il loro ultimo album è uscito 17 Febbraio.



DISCOGRAFIA

Cadaveric Rigidity + From Grave to Cradle - 2015

Congenital Deformity - EP 2016

Decomposition of Existence - 2018



FOLK/GOTH

GAIA

Come per tutto quello orientale e dopo un avvio repulsivo in questo senso, anche il metal coreano non si è sottratto al recupero di suoni e strumenti tradizionali. Un esempio in tal senso può essere quello dei Gaia. Nati nel 2001 e con un solo album pubblicato, i sei musicisti propongono temi relativi a nostalgia e folklore locale, con uso di due voci: una maschile ed una femminile. Presenti in maniera fissa una violinista ed una suonatrice di Haegeum, tipico strumento a corda locale.



DISCOGRAFIA

Nostalgia - 2004



A DOOM

Trattando il settore Gothic, impossibile non citare gli A Doom. Nati nel 2005 e da molti considerati gli iniziatori del genere in Corea del Sud, i quattro mostrano chiaramente la loro devozione a gruppi quali Type O Negative, Lacrimosa ed anche agli Him, così come a tutto il lato finnico del genere. Per loro solo un'uscita ufficiale con testi cantati in parte in inglese ed in parte in coreano. Non è ben chiaro se siano ancora in attività.



DISCOGRAFIA

A Doom - 2007



DI CAPELLI TAGLIATI E CAMBI DI GONNE

Tantissimi altri i gruppi che sarebbe stato possibile citare tra grandi e piccoli -Black Hole; Skald; Isthar; Hammering; Metamorphosis; ChristFuck; Prominence; Jekyll; Midian; Zihard; Purgatorium; Disfigure; Erehwon; Knockdown; Wicked Solution e via discorrendo, ma non è fare un elenco completo delle band presenti in Corea del Sud o negli altri Paesi trattati lo scopo di questa collana di scritti, che puntano più a proporre un piccolo spaccato delle condizioni della scena metallica osservata. Come accade purtroppo quasi sempre quando si tratta di analizzare contesti nei quali la guerra, le giunte militari ed in generale governi oppressivi hanno caratterizzato gran parte della storia di un Paese, il rock in generale ed il metal in particolare hanno avuto vita molto dura. Nonostante un pioniere come Shin Jung-hyun abbia tentato di introdurre il rock in Corea alla fine delle Seconda Guerra Mondiale dopo averlo ascoltato in quel Giappone subito americanizzato, dagli anni 60 -quando si poteva ascoltare solo nelle basi americane- e fino al 1979 (governo di Park Chung-hee) il rock e la musica straniera sono stati ferocemente osteggiati, censurati e confinati in piccolissimi teatri "off". A quel tempo le "misure a lungo termine" introdotte dal governo, consentivano alla polizia di fermare la gente per strada e costringerla a tagliarsi i capelli se più lunghi del massimo ammesso e le donne ad indossare gonne caste dopo essere state scortate a casa per l'immediato cambio, se sorprese con una di taglio non ammesso. Con ovvia esclusione della minigonna e, in generale, di qualsiasi tipo di abbigliamento "ribelle". Questo costrinse la gioventù locale a saltare pressoché completamente le rivoluzioni musicali comprese in questo periodo. Dovendo comunque citare due gruppi base per lo stabilirsi del rock anche in Corea e considerando le condizioni esterne di estrema difficoltà, possiamo citare i The Key Boys per gli anni 60 ed i Sanulrim per il decennio successivo ed oltre. Ambedue i gruppi erano capitanati da un irriducibile Shin Jung-hyun. Curiosamente, le cose cominciarono a migliorare proprio nella prima parte degli anni 80 con l'ascolto di cassette pirata e pur in presenza di un altro "regime forte" nato a seguito di sconvolgimenti interni (quello di Chun Doo-hwan) e di forti tensioni con la Corea del Nord. Il fotografo e blogger Jon Dunbar, attivo anche sulla scena musicale locale, riferisce che:



"Dal 1975 fino all'inizio degli anni '90, i coreani non hanno avuto accesso alla musica straniera. Una volta che il divieto è stato revocato con l'elezione di un governo civile, hanno potuto ascoltare tutto ciò che volevano e trovarlo gratuitamente on line. Il mio primo spettacolo è stato nel dicembre del 2003. All'epoca la scena era molto piccola e connessa. Vi si potevano vedere 14 band per 10.000 Won (9.50 dollari americani). Lo spettacolo è stato organizzato dalla principale etichetta punk, la Skunk, e dalla GMC, principale etichetta hardcore.



Inoltre e come in tutti i casi simili, il rifiuto dei modelli tradizionali ed il rivolgere naturalmente lo sguardo all'estero in assenza di una storia metallica nazionale, ha prodotto una scarsa originalità della proposta. Le radici coreane, però, sono state parzialmente recuperate in seguito, con la maturazione dei musicisti, da alcuni dei gruppi inseriti nel gruppo delle 20 proposte che sono la base dell'articolo e da Dokaebi; Tugyeon; Gostwind; Bamseomhaejeokdan ed altri.



CONFUCIO DON'T LIKE IT

A pensarci bene e tornando agli anni 80, però, è normale che in presenza di un regime autoritario e repressivo la ribellione giovanile abbia trovato nel metal, una musica contenente una forte carica eversiva ed appunto ribelle, un modo molto congeniale di esprimersi. Nascono in questi anni gruppi basilari come H20, Black Syndrome, Sinawe, Baekdoosan, Black Hole ed altri, i quali ottengono buona visibilità anche tramite i canali ufficiali. Come ovunque, cominciarono poi ad affermarsi i generi più moderni come Thrash, Death e così via -con Seed; Crash e varie altre band- per affermarsi durante gli anni 90 e la prima parte degli anni 10 del nuovo millennio. Tuttavia e togliendo dal calderone i gruppi principali i quali, all'interno dei propri confini geografici e musicali, arrivarono in alcuni casi ad una discreta popolarità, bisogna sottolineare come il metal fosse e resti ancora ad oggi una cultura lontanissima da quella confuciana tradizionale e, per forza di cose, destinata a numeri comunque di nicchia. I concetti di "successo" e "popolarità" devono quindi essere intesi in maniera molto relativa. A questo proposito, è interessante riportare le parole di Kim Hee-Ju, membro dei deathsters Imperial Domination il quale, descrivendo la situazione del "K-metal" riferisce:



"La scena non era affatto male fino al 2006. Di norma si vedevano un centinaio di fan ai concerti, a volte 200 per le band più grosse. Gruppi come i Crash, per esempio, potevano radunare facilmente quel numero di persone per un loro concerto. Dal 2007, però, la scena è praticamente collassata, divenendo quasi nulla. Se si vedono 20 o 30 persone per un concerto si può già parlare di successo. Una vergogna".



Rincara la dose Jang Jae-won dei Goatphomet:



In Corea metal, punk e rock sopravvivono appena. Solo 150 o 200 persone andrebbero a vedere un concerto dei Cannibal Corpse e 200 al massimo andrebbero a vedere i Cradle of Filth. Se venissero i Sex Pistols [Se fosse possibile - NdA] non più di 500 persone si riunirebbero per vederli, se una simile leggenda del punk rock potesse venire in Corea. Dubito che anche un concerto con Megadeth, Metallica, Anthrax e Slayer -i Big Four- raccoglierebbe più di 2000 spettatori [...] il genere rock non è mai stato percepito positivamente. Sotto la forte influenza del confucianesimo, i rocker degli anni 80 erano percepiti come produttori di guai a pelo lungo che amavano fumare, bere e pensare solo alla musica, soprattutto heavy metal e altri generi rock. E' stato qualcosa di molto rischioso in una cultura in cui l'obiettivo della maggior parte delle persone è focalizzato sull'ottenere un lavoro dopo essersi laureato in una delle migliori università.



Altro particolare da tenere presente è che i prezzi dei biglietti sono rimasti stabili, con variazioni riguardanti solo i grandi gruppi di passaggio in Corea. Per dare un'idea, tra 60 ed 80 dollari per At the Gates (pubblico sotto le 100 unità) Carcass e band simili. Cifre da valutare in relazione all'economia locale. Però, considerando la premessa che il metal attecchisce maggiormente e per sua natura dove esistono repressione e difficoltà socio-economiche -da qui il suo nascere e crescere negli anni 80- con il sorgere di un senso di ribellione e l'urgenza di esprimerla in forme artistiche e costruttive, il prendere nota del fatto che la Corea del Sud sia da tempo una potenza economica che proprio in quel 2007 prima citato ha raggiunto un reddito pro-capite di 20.000 dollari e che oggi come oggi, pur in una fase di contrazione netta, cresce del 2,7% ed ha un tasso di disoccupazione del 3,8%, si possono spiegare alcune cose. Anche il fatto che l'industria discografica e quella che vi gira intorno (TV; abbigliamento; etc.) abbia investito somme abnormi nel K-Pop, imponendolo di fatto ai giovani come "genere ufficiale del Paese", con la musica alternativa che non arriva ai potenziali destinatari e schiacciando completamente tutto il resto.



METROPOLITANA METAL

Ne è conseguito il solito travaso di audience e musicisti dal metal al mainstream -in questo caso dal K-Metal al K-Pop, come già accennato per Seo Taiji dei Sinawe- ed il calo pauroso dei numeri del già risicato pubblico, peraltro in massima parte concentrato a Seoul, dove incontrare qualcuno dedito ad ascoltare e/o suonare metal è diventato oggi rarissimo. Una situazione che, ancora una volta, ricorda almeno in parte quella di casa nostra, ma su questo torneremo in chiusura. Un incredibile paradosso che ostacola la diffusione della musica metal dal vivo, poi, è quasi indisponente da sentire per le orecchie di noi italiani ed è rappresentato dalla precisione con la quale vengono organizzati i trasporti pubblici. Dato che la scena è concentrata quasi esclusivamente a Seoul (ed in parte molto minore a Busan e Daegu), i giovanissimi interessati ad ascoltare concerti dal vivo, raramente autonomi per gli spostamenti, devono adeguarsi in buona parte agli orari della metropolitana locale che, a quanto pare, chiude ad un'ora non compatibile con le nottate brave nei locali. Ne conseguono manifestazioni musicali che cominciano intorno alle sei del pomeriggio e si concludono verso le 23 e comunque ben prima della mezzanotte, fattore che scoraggia molti dal partecipare ad eventi che li costringono a tornare a casa molto presto ed a limitare il divertimento, mentre il pubblico del metal è tradizionalmente portato per le ore piccole. Il rovescio della medaglia è classico: una grandissima dedizione da parte dei pochi fan e soprattutto delle band, note per essere sempre precise, professionali ed affidabili, con un diffuso senso di comunità, anche tra generi e stili diversi. Un altro sottoprodotto delle difficoltà legate all'appartenenza ad un mondo confinato in numeri minimi è lo spostamento naturale verso l'estremo. Come già visto anche in altre puntate di questa serie, più si soffre per le condizioni esterne, più la reazione spontanea dell'ambiente porta a trincerarsi in suoni sempre più violenti ed all'aumento dei gruppi estremi, quasi a ribadire la fierezza della propria fede ed a respingere le avversità con maggiore rabbia. In questi ultimi mesi, forse, la scena sud coreana sembra dare segni di risveglio, con un gruppo thrash chiamanto Method (uno di quelli non citati nell'elenco principale, ma con quattro album ed un paio di EP all'attivo) cha ha avuto passaggi televisivi, più gruppi stranieri giunti a suonare nel Paese ed il sorgere di alcune piccole etichette. Tuttavia, per il metal locale sembra che il momento migliore sia già passato e considerando che anche in questo caso la descrizione dello stato del settore sembra avere dei punti di contatto con quello italiano, forse dovremmo preoccuparci anche noi.

Da loro Confucio, da noi Sanremo. Abbiamo speranze?



P.S. (POSSIBILE SHOCK)

Parlando di Corea, non si può non andare con la mente anche a quella del Nord. Trattandosi di metal e considerando il regime vigente nel Paese, si potrebbe facilmente concludere che questo sia completamente assente; e probabilmente è così. "Smanettando" in rete, però, ci si imbatte in alcuni nomi riferibili a gruppi che agirebbero invece sotto la bandiera della stella rossa nel disco bianco. Di certo c'è che una band come i Laibach ha suonato a Pyongyang, ma i deathsters Red War ed il gruppo pornogrind dei Teagirl sembrano essere di base proprio al Nord. Tuttavia, dato che mancano notizie certe e che alcuni suggeriscono che l'appartenenza dei Red War alla Corea del Nord potrebbe non essere vera, abbiamo preferito non addentrarci nella questione. Per dare l'idea della difficoltà di reperire notizie minimamente verificabili in materia, c'è una storia incredibile che potrebbe riguardare una band di Technical Death come i Conquered Democracy, i quali sembrano essere direttamente collegati col dittatore in persona. Secondo il sito The Monolith, il quale suggerisce di avere un informatore, ma di non poter dire nulla di preciso, il dittatore Nordcoreano avrebbe visitato gli U.S.A. prima di essere "nominato" leader supremo ed avrebbe apprezzato il death metal. Tanto da mettere insieme un gruppo e suonare negli U.S.A., senza successo, con lo pseudonimo di Richard Chu e che abbia tentato di agganciarsi ad un tour dei Ring of Saturn, a loro volta al seguito dei Decapitated. Rifiutato, avrebbe sviluppato ulteriore astio verso gli U.S.A. ed il suo death metal. A quanto pare, tornato in Corea, Kim Jong-un avrebbe dato ordine di sabotare in ogni modo i Ring of Saturn i quali, quasi subito, ebbero problemi legali relativi all'uscita di Dingir, con la versione "raw" dell'album finita misteriosamente in rete ed una serie di voci circa la genuinità delle registrazioni dell'album precedente ed in generale sul gruppo. A quanto pare fomentate da un prezzolato Joel Omans e con l'obiettivo di togliere loro credibilità.

Un caso? Una storia inventata? Più che probabilissimo, per non dire quasi certo, ma è già sufficiente che qualcuno la riporti per consigliarci di evitare di affrontare la questione con la pretesa di dire qualcosa di certo.





