26/02/2018 (20 letture) Di ciò che il Pornogrind (o Gore) è oppure vuole essere, ci siamo già occupati nell'introduzione della prima puntata della serie. Pertanto, è a quella che vi rimandiamo nel caso in cui foste a digiuno sull'argomento e voleste farvi un'idea generale in merito. Per quanto attiene a questa seconda puntata, invece, prima di leggere non resta che ricordare il format adottato, che ricalca per sommi capi quello della serie The Others. Un elenco di band scelte sia tra quelle più famose che tra quelle di secondo piano, in modo da dare una panoramica generale della situazione -ma con elenco ridotto a 15 nomi anziché 20 e senza seguire un criterio geografico- e, al posto della discografia, solo tre "canzoni consigliate". Infine, un paragrafo conclusivo in cui si tirano le somme e si introducono spunti di discussione per i vostri commenti. Non resta allora che leggere i nomi compresi nella nuova quindicina e farsi due risate insieme. Ed occhio a controllare che mamma sia uscita o che la perpetua del parroco non venga a chiedere una tazza di zucchero in prestito; potrebbe essere imbarazzante.



PIGTO

Come già accennato nella puntata 1, il Messico sembra essere uno dei principali "giacimenti" per il Porno Grind/Gore, dato lo sterminato elenco di gruppi provenienti da quel Paese. Nella assolata e modaiola Acapulco, agiscono dei veri gentiluomini del calibro dei Pigto. Questi raffinati musicisti insieme già a partire dal 2004, si sono sempre segnalati per la promozione del turismo nella loro cittadina, tanto da produrre un demo che lo incentiva intitolato Bienvenido a Coitolandia, in cui si segnalano i passatempi disponibili in quel luogo ameno. Da allora, due album interi e due split, sempre nel segno della cul-tura.



CANZONI CONSIGLIATE

Gangbang With Huge Cocks; Vaginal Cake; Gloryhole



LORD PIGGY

Restiamo dunque nell'allegra terra dei mariachi per parlare di un'altro vanto locale: i Lord Piggy. Provenienti da Chihuahua -la città, del resto, doveva potersi gloriare di aver dato i natali a qualcuno o qualcosa d'altro, oltre che al pestifero cagnolino dagli occhi che costituiscono il 50% del cranio- si muovono tra grind, punk, brutal e death, non disdegnando anche tematiche sociali. Del resto, come non amare una band che incide un pezzo intitolato Sinfonia Porcina?



CANZONI CONSIGLIATE

Putazos En México; La Letrina Del Imperio; Sinfonía Porcina



BIZARRE EJACULATION

Ma perché abbandonare subito il caro, vecchio Messico, quando prima di farlo possiamo ancora affrontare il discorso Bizarre Ejaculation? Attivi dal 2009 ed autori di molti lavori in formato "split" (non si tratta di un suono onomatopeico), si segnalano comunque per un album denso di... significato intitolato Klismaniac



CANZONI CONSIGLIATE

Reviled by Dildos; Show Me Your Clit; Your Hymen... My Fetish



HYMEN HOLOCAUST

Dato l'humus profondamente culturale e stimolante in cui questi gruppi si muovono, non è raro che qualcuno dei musicisti coinvolti nella scena senta l'esigenza di dire qualcosa di più approfondito e personale. Ricordate i Cliteater, band olandese incontrata nella scorsa puntata? Ebbene, gli Hymen Holocaust sono un progetto personale di Morris "Cliteater", nato appunto per allargare le tematice alle zone circostanti a quelle trattate dalla band madre. Ritmi abbastanza lenti, riff catchy e semplici ed argomenti umid.. alti; molto alti, per i ragazzi che si esibiscono in tuta bianca.



CANZONI CONSIGLIATE

Pimp My Hymen; German Goo Girls; Punk Rock Pussy



EROTIC GORE CUNT

Goregrind con parecchio groove per la band di Aurich, in Germania. Fondata da Scumbag-Bam e Monster Dick mentre distruggevano i propri strumenti, hanno completato la formazione con musicisti all'altezza, quali Cunt Puncher e Cumshot Messiah. Gente la quale, come ben si evince dai oro nick, è ben capace di esaltare sia la musicalità che, soprattutto, le tematiche di grande spessore da loro affrontate. Si sono espressi con due album ed uno split, tra i quali The Gore Clit Arise è il più impegnato.



CANZONI CONSIGLIATE

Gang Bang Fisting; Raped By A Cucumber; Fatal Blowjob



Intracerebrally Consuming Cephalalgia Through the Cranium Macerating Debrisfucked Manure Ingested Remains of the Mindfucked Cataplexic Wicked Mankind Whom Fistfucked the Progenies from the Deepest Depths of the Analmaggot Raped Human Pieces of Erotic Shitmasses Which Gave Birth to Worthless Eunuchs as Travesty for Cumstained Whorefaced Sluts Enslaved by This Stupid Society Full of Fetal Garbages (A.K.A. 55Gore)

E niente... 'sti finlandesi si sono già fottuti tutto lo spazio solo col nome.



CANZONI CONSIGLIATE

They Will Do Anything To Get Beer And Turn Into Consensual Professional Whores With High Scores; Drunk And Wretched Impressions On Perverted Battering Patterns On A Pubescent Teen's..; Spreading Your Semen Like an Animal Until You Realize That Your Cock is Been Destroyed by Bunch of Nasty STDs... Still Fucking Like a Pornstar



CHEERLEADER CONCUBINE

Ma lasciamo gli Intracerebrally Consuming Cephalalgia Through the Cr... -seee, vabbè- per approdare negli U.S.A., dove finalmente troviamo una band con un nome normale; più o meno. Duo con forti interessi nel settore Hentai (ve l'abbiamo già detto nella puntata precedente: inutile che facciate finta di non sapere cosa siano) nella sua declinazione guro, usano chitarre ultra-ribassate, batteria programmata su "high speed" e voci gutturali e gorgoglianti su testi adeguati.



CANZONI CONSIGLIATE

External Womb Penetration; Lolicon Bukkake; Nothing Left But The Labia



BLOOD DUSTER

Abbastanza (realmente) interessanti, questi australiani. Base Grind, ma anche concreti inserimenti Death, Blues e Stoner per la band nata nel 1991 a Melbourne. Addirittura, le caratteristiche della loro musica li hanno resi discretamente popolari al di fuori della normale cerchia ristretta dei pervert... degli appassionati di queste sonorità. Tanto da partecipare al Big Day Out festival, grandissima e notissima manifestazione che concede spazio a vari generi musicali -dal metal al jazz- che ha luogo ogni anno tra Australia e Nuova Zelanda.



CANZONI CONSIGLIATE

SixSixSixteen; ForThoseAboutToFuck: DrinkFightFuck



INFERIA

Ma torniamo nella fredda Finlandia, dove troviamo gli Inferia da Lahti. Il quartetto di lungo corso -attività iniziata nel 1989- un po' Napalm Death, un po' Malevolent Creation con grunt e growl vocals, ha ottenuto una certa ed insperata visibilità in patria, dato che la TV di Stato li ha proposti, unici nel loro genere, all'interno di un report sulla scena estrema del posto.

Esattamente come accade da noi, no?



CANZONI CONSIGLIATE

Hymn Of The Stretching; Sex Inch Deeper; Cockalypse Experience



FEMALEPENIS

Ma restiamo nel paese delle renne per incontrare i FemalPenis da Tampere. Dediti ad un Goregrind integrato da black, NU-metal, Metalcore, Rap e vari altri stili, sono sulla scena ormai da dieci anni. In questo lasso di tempo sono stati capaci di produrre un EP, un mini e soprattutto cinque album. La band, in passato, è stata messa da parte dal mastermind Henkka perché, in maniera del tutto inaspettata, sembra che le ragazze fossero leggermente sospettose nei suoi confronti a causa della sua appartenenza ad un gruppo dal simile moniker. Vai a capire il perché.

Ritornati senza lui, il Pornogrind ha preso decisamente il sopravvento, aprendosi al gaycore.



CANZONI CONSIGLIATE

satANAL; Grinder, Testicle Grinder; The Lord is my Sheppard



VAGINAL OPENING

E dopo essere tornati in Finlandia, perché non rivedere anche la Spagna? E perché non approfittarne per conoscere dei simpaticoni come i Vaginal Opening? Proveniente dalla moderna e cosmopolita Barcellona, la band ha prodotto fin qui solo quattro demo. Tutti improntati ad un severo lavoro di ricerca e di approfondimento circa le funzioni e le potenzialità espressive di un particolare organo femminile del quale adesso mi sfugge il nome.

E data la mia età, anche la funzione.



CANZONI CONSIGLIATE

Vagina Function; Vagina Passion; Trumpet Vagina Of The Plump Bastard



PUSSYVIBES

Ed il Portogallo? Tranquilli; c'è. Partita e finita una prima volta come one-man band di Nelson, il quale si occupava di tutti gli strumenti mediante un programma per PC, si è riformata nel 2006 come gruppo vero e proprio, mettendo insieme moltissimi concerti e dividendo il palco con Mucupurulent, Cock and Ball Torture, Jig-Ai, Holocausto Canibal e compagnia brutta. Peculiare la loro visione del ruolo della donna nel Grindcore, descritta nella loro pagina Facebook con le parole: "PussyVibes’ focuses on their own particular vision of gore and sex, and especially the role of woman. No, you won’t find many demeaning remarks or bitch slapping in their lyrics, in fact, it may just be the other way around".



CANZONI CONSIGLIATE

Pussy Vengeance; Invasion of the Pussy Snatchers; Devil Girls from Mars



ROTTING COCK

Duo attivo dal 1998 per merito di simpaticoni quali Lord Butcher e Corpsesplitter, all'inizio usavano solo basso e batteria, per poi aggiungere le chitarre in un secondo tempo con Grim Behemoth e Sir Maniac Fucker.

Hanno inciso un EP solo nel 2006/2007, a tema necro-porno.



CANZONI CONSIGLIATE

Rotting Cock; Undead Dogs Are Fucking On My Street; Blowjob To The Satan



CRIMINAL VAGINA

E spostiamoci adesso decisamente ad Est, fino in Indonesia, per incontrare i Criminal Vagina. Influenzati da Brujeria, Lividity, Disgorge ed altre simpatiche canaglie come loro, i quattro puntano su un growl con accento locale e tematiche porno, anche se si sono comunque inseriti nel giro death locale. A referto quattro album ed un EP dei quali vantarsi. Si fa per dire.



CANZONI CONSIGLIATE

Free To Fuck; Cunt Grinder; Electric Turbo Penis



CICCIOLINA

Lo so; la musica non è esattamente Grind e nemmeno Gore, ma Porno si. E dato che la cara, vecchia Ilona, non solo è stata fonte di ispirazione per innumerevoli momenti che hanno segnato l'adolescenza di tanti ed hanno reso necessaria la costruzione in molti appartamenti di un secondo bagno ricavandolo da uno stanzino (ciò al fine di evitare lunghe code davanti all'unico di casa), ma anche per gruppi realmente appartenenti al settore, concludere la puntata ricordando alcuni dei suoi immortali capolavori nel mondo delle sette note era doveroso. L'ex parlamentare, infatti, non solo ha inciso canzoni intrise di un rarefatto romanticismo pre-raffaelita dal sapore ottocentesco, destinate a restare nel tempo come pietre miliari tra gli inni all'amore, ma le eseguiva anche durante i suoi spettacoli, classificandosi come cantante a tutti gli effetti. Quando declama con la sua conseuta passione il testo di Muscolo Rosso, oltretutto, è più credibile di qualsiasi band Porno/Goregrind.



CANZONI CONSIGLIATE

Muscolo Rosso; Pane Marmellata e Me; Goccioline



QUELLE FEMMINE GOLOSE

Ed anche stavolta abbiamo concluso. Altri quindici nomi sono stati inseriti in "data base" e, sono sicuro, molti di voi si staranno già chiedendo come sia possibile che a simili filosofi non sia stato dato il giusto spazio istituzionale. Magari con l'inclusione di alcune delle loro liriche nei libri di testo dei nostri ragazzi, accanto a quelli dei poeti più illustri.

Una boutade? Ovviamente si, eppure...



La nudità dei fiori è il loro odore carnale

Che palpita e si eccita come un sesso femminile



V'agina essa stessa le ulceri de muri

l'erosionedelle finestre e degli usci

condannati ad un'assenza d'occhi sani

blenorragia escrementizia

fetore tortuoso lungo i marciapiedi

una purulenza di fiori disonorati



Perché, perché, o mia crudele Amica

non vi lasciate mettere l'Uccello

in quella ricca e opulenta fica

che nel suo genere è il perfetto bello?



Vorrei essere davvero una formica

per entrare quatto quatto in quel corbello:

sapete, non m'importerebbe mica

di restar preso nel cresputo vello.



Voi fareste addolcir qualunque amaro

noi tutti quanti ripetia in coro:

Voi siete qualche cosa di ben raro



Portate di bellezze un gran tesoro

via, via, prendere un pugno di denaro

e lasciatemi entrar nel vostro foro



Il suo sperma bevuto dalle mie labbra

era la comunione.

Bevevo con la mia magnifica esultanza

guardando i suoi occhi neri che

fuggivano come gazzelle.

E mai coltre fu più calda e lontana e mai

fu più feroce il piacere dentro la carne.

Ci spezzavamo in due come il timone di

una nave che si era aperta per un lungo

viaggio. Avevamo con noi i viveri per

molti anni ancora i baci e le speranze

e non credevamo più in Dio perché

eravamo felici.



Quelle femmine golose

che si succhiano un ghiacciolo

-dice un saggio che sa tutto-

sono donne con carenze

e lo succhiano pian piano,

pare succhino una verga,

e succhiandolo ben sanno

che all'istante di dissolve

nell'inganno del piacere

il ghiacciolo fuggitivo

come in mente si dissolve

quell'immaginario pene.



Certo, la forma è meno diretta (ma non sempre, anzi), ma i versi che avete appena letto appartengono rispettivamente ad Apollinaire; Ardengo Soffici; Gabriele D'Annunzio, Alda Merini e Carlos Drummond de Andrade; e molto ancora si poteva continuare. In teoria, quindi, anche testi inseribili nei programmi scolastici, dato che questi nomi sono quelli di poeti normalmente insegnati nelle nostre scuole. O comunque di esponenti del mondo della cultura realmente "alta". Il fatto è che, al di là della forma meno raffinata e dell'iconografia di accompagnamento, anche in questo caso la particolare branca del metal che stiamo affrontando non piove dallo spazio, non è qualcosa di alieno che un gruppi di pervertiti decerebrati e ignoranti sbatte in faccia ai perbenisti per il gusto di farlo. Non solo, almeno. Invece, sempre al netto dell'immancabile presenza di qualche idiota e come già accennato nelle conclusioni della puntata 1, quello che il mondo del metal compie anche in questo caso è un rito trascendentale di esorcismo, di catalizzazione di tutte le sfumature nere del nostro ID e di restituzione verso l'esterno in una potente, a volte maleodorante, spesso eccessiva fiammata di energia che poi, si risolve quasi sempre in comportamenti che nulla hanno a che vedere con le immagini, le note e le parole che usiamo per farlo. Al contrario di quanti spingono sempre più in fondo le proprie pulsioni più sinistre o perverse che poi, spesso e volentieri, fuoriescono all'improvviso in forme realmente pericolose. Alda Merini e Gabriele D'Annunzio come i Vaginal Opening o gli Hymen Holocaust? Fate voi. Certamente eliminare il marcio e/o il disagio interiore in modo "sfregiante", ma innocuo è sempre meglio che lasciarlo covare dentro senza alcuna valvola di sfogo; no?





