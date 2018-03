Live Report

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + GORILLA PULP - Jailbreak Live Club, Roma, 16/03/2018

20/03/2018 (173 letture) UNA FAMIGLIA ROCK 'N' ROLL

La scomparsa di Lemmy ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo, ma anche e soprattutto in quelli dei suoi amici e compagni di lunga data, il batterista Mikkey Dee ed il chitarrista Phil Campbell; mentre il drummer si è gettato a capofitto in una nuova avventura con gli Scorpions, il riffmaker gallese ha dichiarato più volte di aver seriamente pensato al ritiro, tanto era il dolore per la scomparsa dell'amico di una vita. Successivamente, una volta superata la perdita, il nostro aveva di fronte a sé due strade: la prima, più logica, sarebbe stata quella di procurarsi un ingaggio in un'altra band famosa, dal momento che le richieste, verosimilmente, non sarebbero mancate; in alternativa, sarebbe potuto tornare ai primordi della sua carriera, suonando nei piccoli club con nuovi compagni di avventure. Un po' inaspettatamente, ma dimostrando grande coerenza ed umiltà, il nostro ha scelto di intraprendere la seconda strada, portandosi per di più dietro i suoi tre figli (chitarrista, bassista e batterista) ed il cantante Neil Starr, amico di famiglia da anni. Il rock 'n' roll, del resto, è un affare di famiglia, hanno dichiarato i Phil Campbell and The Bastard Sons (chissà che ne pensa la signora Campbell...)!

Dopo un paio di EP, discreti ma nulla più, il gruppo (o sarebbe più corretto definirli “impresa familiare”?) ha rilasciato un ottimo full-length, Motorhead, decido dunque di prender parte alla data romana del quintetto presso il Jailbreak Live Club, confortevole locale sito in zona Tiburtina; per rendere ulteriormente succosa la serata, riesco oltretutto ad ottenere un'intervista con Neil Starr ed uno dei “Figli Bastardi”, il batterista Dane, che confido di farvi leggere a breve su queste pagine.



GORILLA PULP

Ad aprire le danze provvedono i viterbesi Gorilla Pulp, che hanno da poco pubblicato il loro secondo album, intitolato Heavy Lips; accade di frequente che l'esibizione del gruppo spalla costituisca tutt'al più un onesto diversivo per ingannare il tempo in attesa degli headliner, ma in questo caso devo dire che il quartetto fa decisamente di più: la proposta musicale, che si muove fra riff sabbathiani, echi blues e torbide suggestioni stoner (i musicisti la definiscono “tufo rock”), mi cattura infatti sin dalla prima nota e sono ben lieto di trattenermi sotto al palco per godermi l'esibizione. Il gruppo è infatti coeso e decisamente scatenato, benché la scena venga per forza di cose rubata dall'esibizione del cantante/chitarrista Maurice Flee, abile sia al microfono, sia alle sei corde, sia nel dare spettacolo, con l'aiuto anche di theremin e talkbox! Fra i brani che più mi colpiscono segnalo senza ombra di dubbio la graffiante Peyote Queen, la bluesy Witch Boogie e la scanzonata Heavy Lips. La chiusura del concerto, affidata alla valida Witchcraft, che furbescamente i nostri introducono con una breve cover di Iron Man, mi lascia con un po' di amaro in bocca, nel senso che avrei voluto sentire ancora qualche pezzo! Da notare che ad un certo punto, a godersi lo spettacolo, arriva anche Tyla Campbell, bassista degli headliner; se apprezza lui, figlio di cotanto padre e cresciuto con cotanta musica, perché non dovremmo farlo noi?



SETLIST GORILLA PULP

1. In Your Waters

2. Bless the Moon

3. Witch Boogie

4. Peyote Queen

5. Heavy Lips

6. Intro Iron Man + Witchcraft



PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

Terminata l'ottima esibizione dei Gorilla Pulp, l'attesa si fa palpabile per l'inizio del concerto degli headliner, il cui logo palesemente ispirato alla celebre serie TV Sons of Anarchy campeggia su tutti gli strumenti; nonostante i numeri siano tutto, tranne che esaltanti (credo che i partecipanti, alla fine, siano stati poco più di un centinaio), i presenti si fanno sentire ed accolgono con un boato l'ingresso dei musicisti. Neil Starr, che durante l'intervista si è dimostrato un ragazzo di una tranquillità quasi disarmante, sul palco si trasforma in un animale del rock 'n' roll e non cessa un istante di saltare ed incitare il pubblico; la sua voce, che su disco mi era piaciuta fino ad un certo punto, guadagna decisamente punti dal vivo ed è ottimamente supportata da un comparto strumentale di tutto rispetto: benché gli occhi siano naturalmente tutti per il carismatico Phil Campbell, sempre sorridente, sarebbe infatti ingiusto trattare i suoi tre ragazzi semplicemente come “figli di papà”, dal momento che si dimostrano eccellenti esecutori, soprattutto il chitarrista Todd. La scaletta, come prevedibile, pesca tanto dal nuovo repertorio del gruppo, quanto da quello quasi infinito dei Motorhead, con tanto di qualche chicca meno conosciuta come Cradle to the Grave e Just 'Cos You Got the Power; naturalmente il cantante si trova più a suo agio con i brani che ha contribuito a scrivere, come l'energica Big Mouth e la graffiante Get On Your Knees, ma se la cava bene anche nell'interpretare i pezzi resi immortali dall'ugola rauca di Lemmy: Deaf Forever, Rock Out sono infatti ottimamente resi dalla band, con l'eccezione forse delle linee di basso di Tyla Campbell, non rivestite della stessa potenza del leggendario Rickenbacker di mister Kilmister. Poco male, i presenti apprezzano ugualmente ed accolgono con favore anche le canzoni tratte da The Age of Absurdity, come la tirata Welcome to Hell; particolarmente gradite, sempre dall'album pubblicato a gennaio, risultano la bellissima Ringleader e, soprattutto, la bluesy Dark Days, che è anche uno dei miei pezzi preferiti del gruppo; con un po' di disappunto da parte mia, i Phil Campbell and The Bastard Sons non eseguono Gypsy Kiss, forse il pezzo più debitore dei Motorhead presente sull'album ed un altro dei miei preferiti, ma si fanno “perdonare” con la micidiale doppietta R.A.M.O.N.E.S./Born to Raise Hell, cantate entrambe a squarciagola. Il papà rock Phil Campbell, a differenza di quanto era normale immaginare, lascia spesso la scena ai figli e soprattutto all'indiavolato cantante, limitandosi a poche parole di ringraziamento, a molti sorrisi e, naturalmente, a suonare divinamente come sa fare; il suo tocco, squisitamente tinteggiato da venature blues, è davvero splendido! Una delle poche eccezioni al suo scarso mettersi in mostra arriva a tre quarti dello show, quando prende brevemente la parola per annunciare un paio di pezzi espressamente dedicati al suo amico scomparso Lemmy, tributato dai presenti con un applauso: il primo è Silver Machine, ottima cover degli Hawkwind, che su disco vede la presenza anche del leader del gruppo, Dave Brock; il secondo, invece viene annunciato da una delle più famose linee di basso della storia del metal...non occorre dirvi che su Ace of Spades si raggiunge l'apice del concerto e si scatena un pogo di notevole entità, considerate le ridotte dimensioni del locale! Dopo il brano simbolo dei Motorhead, il concerto si avvia verso la sua conclusione con un altro brano tratto da The Age of Absurdity (l'interessante High Rule), ulteriori omaggi al fondatore dei Motorhead, ma anche con uno meno scontato: i Phil Campbell and The Bastard Sons si esibiscono infatti in una strana, ma intrigante reinterpretazione hard 'n' heavy di Heroes, classico di David Bowie, altro artista straordinario, peraltro scomparso pochi giorni dopo Lemmy. Chissà che i due, da qualche parte lassù, non si siano goduti lo spettacolo.



FREAK SHOW

Terminato lo show sulle note di Going to Brazil e saccheggiato il banchetto del merchandising, mi dirigo all'esterno del locale, contento di aver assistito ad un ottimo concerto; Phil Campbell si è confermato musicista splendido e personaggio gradevole, Neil Starr è stato autore di un'ottima performance ed i “Figli Bastardi” hanno dimostrato che il rock può davvero trasmettersi con i geni. L'unica critica che posso muovere allo loro esibizione riguarda la scaletta: per quanto io per primo desiderassi ascoltare dal vivo alcuni classici dei Motorhead, trovo che occupare ben metà scaletta con cover del gruppo sia un po' eccessivo, specialmente quando si ha un validissimo album appena pubblicato da promuovere. Un paio di pezzi in meno di Lemmy e soci ed un paio in più dei Phil Campbell and The Bastard Sons, a mio modo di vedere, avrebbero reso la serata perfetta. Tuttavia, anche così, posso dire di essermi divertito moltissimo: dopo tanti concerti visti all'aperto, tornare a respirare l'aria di un piccolo club, recuperando una sorta di contatto “reale” con gli artisti, è un'esperienza che mi sento assolutamente di consigliare.



SETLIST PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

1. Big Mouth

2. Freak Show

3. Deaf Forever (Motorhead cover)

4. Rock Out (Motorhead cover)

5. Cradle to the Grave (Motorhead cover)

6. Welcome to Hell

7. Take Aim

8. Born to Raise Hell (Motorhead cover)

9. Get On Your Knees

10. R.A.M.O.N.E.S. (Motorhead cover)

11. Ringleader

12. Dark Days

13. Silver Machine (Hawkind cover)

14. Ace of Spades (Motorhead cover)

15. High Rule

16. Just 'Cos You Got the Power (Motorhead cover)

17. Rock 'n' Roll (Motorhead cover)

18. Heroes (David Bowie cover)

19. Going to Brazil (Motorhead cover) La scomparsa diha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di milioni di fan in tutto il mondo, ma anche e soprattutto in quelli dei suoi amici e compagni di lunga data, il batteristaed il chitarrista; mentre il drummer si è gettato a capofitto in una nuova avventura con gli, il riffmaker gallese ha dichiarato più volte di aver seriamente pensato al ritiro, tanto era il dolore per la scomparsa dell'amico di una vita. Successivamente, una volta superata la perdita, il nostro aveva di fronte a sé due strade: la prima, più logica, sarebbe stata quella di procurarsi un ingaggio in un'altra band famosa, dal momento che le richieste, verosimilmente, non sarebbero mancate; in alternativa, sarebbe potuto tornare ai primordi della sua carriera, suonando nei piccoli club con nuovi compagni di avventure. Un po' inaspettatamente, ma dimostrando grande coerenza ed umiltà, il nostro ha scelto di intraprendere la seconda strada, portandosi per di più dietro i suoi tre figli (chitarrista, bassista e batterista) ed il cantante, amico di famiglia da anni. Il rock 'n' roll, del resto, è un affare di famiglia, hanno dichiarato i(chissà che ne pensa la signora Campbell...)!Dopo un paio di EP, discreti ma nulla più, il gruppo (o sarebbe più corretto definirli “impresa familiare”?) ha rilasciato un ottimo full-length, The Age of Absurdity , mettendo in mostra naturalmente qualche contaminazione “motorheadiana”, ma anche influenze blues, hard rock e classic heavy. Avendo apprezzato l'album e, purtroppo, non essendo mai riuscito a vedere dal vivo i, decido dunque di prender parte alla data romana del quintetto presso il Jailbreak Live Club, confortevole locale sito in zona Tiburtina; per rendere ulteriormente succosa la serata, riesco oltretutto ad ottenere un'intervista coned uno dei “Figli Bastardi”, il batterista, che confido di farvi leggere a breve su queste pagine.Ad aprire le danze provvedono i viterbesi, che hanno da poco pubblicato il loro secondo album, intitolato; accade di frequente che l'esibizione del gruppo spalla costituisca tutt'al più un onesto diversivo per ingannare il tempo in attesa degli headliner, ma in questo caso devo dire che il quartetto fa decisamente di più: la proposta musicale, che si muove fra riff sabbathiani, echi blues e torbide suggestioni stoner (i musicisti la definiscono “tufo rock”), mi cattura infatti sin dalla prima nota e sono ben lieto di trattenermi sotto al palco per godermi l'esibizione. Il gruppo è infatti coeso e decisamente scatenato, benché la scena venga per forza di cose rubata dall'esibizione del cantante/chitarrista, abile sia al microfono, sia alle sei corde, sia nel dare spettacolo, con l'aiuto anche di theremin e talkbox! Fra i brani che più mi colpiscono segnalo senza ombra di dubbio la graffiante, la bluesye la scanzonata. La chiusura del concerto, affidata alla valida, che furbescamente i nostri introducono con una breve cover di, mi lascia con un po' di amaro in bocca, nel senso che avrei voluto sentire ancora qualche pezzo! Da notare che ad un certo punto, a godersi lo spettacolo, arriva anche, bassista degli headliner; se apprezza lui, figlio di cotanto padre e cresciuto con cotanta musica, perché non dovremmo farlo noi?Terminata l'ottima esibizione dei, l'attesa si fa palpabile per l'inizio del concerto degli headliner, il cui logo palesemente ispirato alla celebre serie TVcampeggia su tutti gli strumenti; nonostante i numeri siano tutto, tranne che esaltanti (credo che i partecipanti, alla fine, siano stati poco più di un centinaio), i presenti si fanno sentire ed accolgono con un boato l'ingresso dei musicisti., che durante l'intervista si è dimostrato un ragazzo di una tranquillità quasi disarmante, sul palco si trasforma in un animale del rock 'n' roll e non cessa un istante di saltare ed incitare il pubblico; la sua voce, che su disco mi era piaciuta fino ad un certo punto, guadagna decisamente punti dal vivo ed è ottimamente supportata da un comparto strumentale di tutto rispetto: benché gli occhi siano naturalmente tutti per il carismatico, sempre sorridente, sarebbe infatti ingiusto trattare i suoi tre ragazzi semplicemente come “figli di papà”, dal momento che si dimostrano eccellenti esecutori, soprattutto il chitarrista. La scaletta, come prevedibile, pesca tanto dal nuovo repertorio del gruppo, quanto da quello quasi infinito dei, con tanto di qualche chicca meno conosciuta come; naturalmente il cantante si trova più a suo agio con i brani che ha contribuito a scrivere, come l'energicae la graffiante, ma se la cava bene anche nell'interpretare i pezzi resi immortali dall'ugola rauca disono infatti ottimamente resi dalla band, con l'eccezione forse delle linee di basso di, non rivestite della stessa potenza del leggendario Rickenbacker di mister. Poco male, i presenti apprezzano ugualmente ed accolgono con favore anche le canzoni tratte da, come la tirata; particolarmente gradite, sempre dall'album pubblicato a gennaio, risultano la bellissimae, soprattutto, la bluesy, che è anche uno dei miei pezzi preferiti del gruppo; con un po' di disappunto da parte mia, inon eseguono, forse il pezzo più debitore deipresente sull'album ed un altro dei miei preferiti, ma si fanno “perdonare” con la micidiale doppietta, cantate entrambe a squarciagola. Il papà rock, a differenza di quanto era normale immaginare, lascia spesso la scena ai figli e soprattutto all'indiavolato cantante, limitandosi a poche parole di ringraziamento, a molti sorrisi e, naturalmente, a suonare divinamente come sa fare; il suo tocco, squisitamente tinteggiato da venature blues, è davvero splendido! Una delle poche eccezioni al suo scarso mettersi in mostra arriva a tre quarti dello show, quando prende brevemente la parola per annunciare un paio di pezzi espressamente dedicati al suo amico scomparso, tributato dai presenti con un applauso: il primo è, ottima cover degli, che su disco vede la presenza anche del leader del gruppo,; il secondo, invece viene annunciato da una delle più famose linee di basso della storia del metal...non occorre dirvi che susi raggiunge l'apice del concerto e si scatena un pogo di notevole entità, considerate le ridotte dimensioni del locale! Dopo il brano simbolo dei, il concerto si avvia verso la sua conclusione con un altro brano tratto da(l'interessante), ulteriori omaggi al fondatore dei, ma anche con uno meno scontato: isi esibiscono infatti in una strana, ma intrigante reinterpretazione hard 'n' heavy di, classico di, altro artista straordinario, peraltro scomparso pochi giorni dopo. Chissà che i due, da qualche parte lassù, non si siano goduti lo spettacolo.Terminato lo show sulle note die saccheggiato il banchetto del merchandising, mi dirigo all'esterno del locale, contento di aver assistito ad un ottimo concerto;si è confermato musicista splendido e personaggio gradevole,è stato autore di un'ottima performance ed i “Figli Bastardi” hanno dimostrato che il rock può davvero trasmettersi con i geni. L'unica critica che posso muovere allo loro esibizione riguarda la scaletta: per quanto io per primo desiderassi ascoltare dal vivo alcuni classici dei, trovo che occupare ben metà scaletta con cover del gruppo sia un po' eccessivo, specialmente quando si ha un validissimo album appena pubblicato da promuovere. Un paio di pezzi in meno die soci ed un paio in più dei, a mio modo di vedere, avrebbero reso la serata perfetta. Tuttavia, anche così, posso dire di essermi divertito moltissimo: dopo tanti concerti visti all'aperto, tornare a respirare l'aria di un piccolo club, recuperando una sorta di contatto “reale” con gli artisti, è un'esperienza che mi sento assolutamente di consigliare.





Discutine con noi sul FORUM Andrea Barricelli "Barry"