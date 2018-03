HOLLYBLOOD - # 16 - La Cura del Benessere e Madre!

24/03/2018 (186 letture) Deviamo dal solco dell’horror standard, per questa nuova uscita della nostra rubrica Hollyblood . Lo facciamo scegliendo di occuparci di due film non certo semplici, entrambi caratterizzati da una certa ricerca estetica e da un tentativo di lavoro concettuale non standard, per i canoni del genere. Le nuove opere di Gore Verbinski e di Darren Aronofsky ci offrono spunti per riflettere su aspetti universali, sfruttando per certi passaggi e per alcune atmosfere gli stilemi del genere a noi tanto caro. L’impresa è stata centrata? Scopriamolo insieme.



LA CURA DEL BENESSERE

Il giovane broker di Wall Street Lockhart viene inviato dalla sua agenzia in Svizzera. Il suo compito è quello di portare indietro l’amministratore delegato, Pembroke, la cui presenza è necessaria per portare avanti una fusione di cruciale importanza. Lockhart raggiunge il centro benessere, un castello immerso in panorami montani da cartolina. Trova subito resistenze da parte dei gestori della struttura, che gli vietano di vedere Pembroke. I clienti del centro appaiono rilassati e l’atmosfera è sognante e rarefatta. L’elemento di disturbo, però, è chiaro da subito, ed emerge in prima battuta dallo strano comportamento di una delle ospiti. L’ingresso in scena del medico responsabile, il sinistramente garbato Heinrich Volmer, e della eterea Hannah, spingeranno Lockhart sempre più a fondo nelle meccaniche del centro, del quale si ritroverà paziente in seguito a un incidente. La sua degenza finisce per somigliare a una cattività ma, allo stesso tempo, gli consente di investigare a fondo per scoprire cosa succede davvero nel centro benessere e in cosa consista l’innovativo metodo di cura di cui Volmer parla. La Cura Del Benessere è un horror atipico, fin dalla durata, davvero lunga per il genere, a maggior ragione per un mainstream. Parte da un concetto di base semplice, che è la fuga da una vita stressante che colpisce in particolar modo uomini e donne in carriera, manager schiavi del proprio lavoro che in quello scenario naturale suggestivo e silenzioso trovano una tale pace da non volerlo più abbandonare. Data la premessa, risulta ben presto chiaro che queste soste prolungate non siano volontarie, ma siano figlie di ciò che avviene nella struttura e del tipo di trattamenti che il dottor Volmer esegue sui suoi pazienti. Dopo una parte introduttiva fatta di suggestioni e una centrale un po’ troppo lenta e rada di avvenimenti significativi, il film stenta a entrare nel vivo e a snocciolare i suoi veri meccanismi. Non rivelare è un’arma a doppio taglio: funziona molto bene quando si ha a disposizione un elemento di trama molto forte, oppure se si ha un finale talmente suggestivo e significativo da potersi permettere di lasciar fuori tanto. Non è questo il caso, però, e il film di Verbinski finisce per accartocciarsi su sé stesso, sulle sue bellissime panoramiche naturalistiche e sulla sua cinematografia ricercata, senza affondare mai. Quando ci prova tocca i suoi punti più bassi, che si esasperano in un finale che sfocia nel grottesco e risulta essere fuori registro rispetto alla struttura del film. I difetti principali della pellicola risiedono nella rarità di accadimenti significativi per lo sviluppo e nella poca empatia che si crea per i personaggi, poco profondi e il cui percorso non è delineato in modo chiaro. Non c’è un arco ricco e interessante, e a ciò si aggiunge una trama di superficie non così ricca ed evoluta da sostenere un film di due ore e mezza. Peccato, perché il tema è attuale e meritevole di essere trattato.



REGISTA: Gore Verbinski

CAST: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia Imrie

ANNO: 2016

DURATA: 146’

PAESE: USA, Germania

DATA DI USCITA ITALIANA: 23/03/2017



MADRE!

Darren Aronofsky, protagonista di un insano inizio di carriera (π – Il Teorema Del Delirio), torna con un film suggestivo e pretenzioso. Madre! affonda le proprie radici in concetti arcaici e biblici che fanno risuonare corde ben note a chiunque derivi da un’educazione di stampo occidentale e specificamente cattolica, ma il cui messaggio può essere esteso anche in altre maniere e misure. Lui e Madre – nessun altro nome viene fornito nel corso del film – sono interpretati da Javier Bardem e da Jennifer Lawrence. La coppia vive in una casa isolata nel mezzo di una foresta. La differenza di età è marcata, ma la cosa non sembra creare alcun tipo di conflitto. La ragazza accetta serenamente il suo ruolo di curatrice della casa, che ha recuperato in seguito a un incendio. Lui è un poeta in fase di blocco creativo. La loro quotidianità viene rotta dall’arrivo di un estraneo che cerca un luogo dove dormire. Lui decide di ospitarlo contro il parere di lei. L’ospite si dichiara un ammiratore del poeta e confessa di essere malato. Il suo ultimo desiderio è quello di conoscere il suo amato poeta, e la cose commuove quest’ultimo oltre ogni dire. Tra i due si instaura uno stretto legame, mentre lei ne rimane fuori e lo subisce. Le cose si esasperano quando l’uomo riceve la visita della propria moglie. Tuttavia, in questo scenario piuttosto strambo, tra il poeta e la ragazza si sblocca qualcosa: scoppia una passione che porta lei a rimanere incinta e lui a scrivere una poesia meravigliosa. Da questo punto in poi il film assume i contorni del sogno: si innescano complicazioni nella dinamica degli ospiti, che vengono raggiunti dai figli; nasce il bimbo del poeta e della sua compagna. La casa si riempie di persone che inneggiano al poeta, che ha ritrovato la sua vena in seguito alla notizia della gravidanza. Lui accoglie tutti con amore, lei è più timorosa e indifesa. Il finale è tragico e ciclico. La vicenda, nel suo incede bizzarro e surreale, può essere letta come una grande allegoria: quella del poeta/Dio e della sua compagna Natura. Lui accogliente e dedito al perdono; lei più debole e vulnerabile, prona all’essere distrutta. Molteplici elementi del film offrono appigli per leggere in maniera anche piuttosto chiara le velleità della trama che, in definitiva, si dimostra per quel che è: misera e pornografica. Madre! si presta a risvegliare l’entusiasmo intellettuale di chi si sforza per leggere il suo significato allegorico, che all’atto pratico è nullo, come il messaggio che reca. Per questi motivi, e per una eccessiva ridondanza, il film è stato accolto in maniera negativa sia al botteghino sia nei festival, stroncato dalla critica e in generale presto dimenticato. Vedendolo se ne possono comprendere i motivi. Piatte le interpretazioni dei due protagonisti; la migliore è la Pfeiffer.



REGISTA: Darren Aronofsky

CAST: Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Ed Harris, Michelle Pfeiffer

ANNO: 2017

DURATA: 121’

PAESE: USA

DATA DI USCITA ITALIANA: 28/09/2017



CONCLUSIONI

Nel chiedervi un parere sulle pellicole esaminate e sul nostro viaggio ai confini dell’horror, vi rimandiamo al prossimo episodio e, come ormai da tradizione, vi lasciamo il solito augurio: che la Paura sia con voi.





