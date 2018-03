Live Report

FOLKSTONE - Alchemica Music Club, Bologna, 24/03/2018

27/03/2018 (355 letture) Allo scoccare del decennale della pubblicazione del loro primo e omonimo album, i Folkstone partono per un tour celebrativo che comprende sette date in tutta Italia, di cui l’ultima all'Alchemica di Bologna. Evento irrinunciabile per gli ardui sostenitori del combo folk metal bergamasco e per quella cospicua schiera di nostalgici, dato che metà dello show è dedicato proprio ai brani più datati del repertorio. Per l’ultimo appuntamento di questo tour speciale accorrono al locale bolognese fin dall'apertura porte molti sostenitori, quasi sfidando la capienza della location. Poco conta il fatto di aver già assistito ad innumerevoli concerti della band nel corso di tutti questi anni: uno in più non guasta mai, soprattutto a fronte della premessa di assistere ad un evento diverso e speciale.



Alle undici in punto, le luci e la musica di sottofondo che accompagna l’attesa in quel dell’Alchemica si spengono per lasciare spazio al set che i nostri Briganti orobici hanno pensato di regalare al pubblico questa sera. Sulle note dell’emozionante versione corale di Rocce Nere, il folto gruppo fa il suo ingresso sul palco (di dimensioni davvero contenute) distribuendosi in tutto lo spazio a disposizione, acclamato a gran voce dai presenti. Come da copione, spetta all’intero album Folkstone il compito di occupare la prima metà del concerto, soddisfando appieno l’entusiasmo di tutti. Oltre a brani spesso suonati dal vivo in altre occasioni, come Con Passo Pesante o la versione elettrica di Rocce Nere, fanno capolino nella setlist alcune rarità, come Oltre il Tempo, la strumentale Igni Gena (suonata da Roby, Teo e Maurizio) e Briganti di Montagna . Nelle precedenti dieci volte in cui ho assistito ad un live della band, è capitato raramente, se non addirittura mai, di sentirle dal vivo. Neanche a dirsi, la prima metà del concerto è quella che sicuramente trasmette maggiori emozioni e grinta al pubblico, scatenato fin dalle prime note e ben lontano da risparmiarsi poghi di massa, cori all'unisono e danze folkloristiche improvvisate. Nonostante le numerose tappe alle spalle, i Folkstone appaiono –chi più, chi meno– in splendida forma, con la giusta dose di carica per tutta la serata. Nonostante le dimensioni davvero contenute della scena, che sicuramente non vanno incontro alle esigenze di spazio dei nostri otto musicisti e relative strumentazioni, esibizioni più movimentate a cui ho assistito in passato lasciano qui il posto a pose talvolta più plastiche e defilate di alcuni componenti, andando ad impattare su parte dell’interazione col pubblico; mancanza non grave, comunque, considerando la resa complessiva del combo bergamasco. Ad ogni modo, oltre all'azzeccata resa dei brani in sé (fatta eccezione per i cori, non sempre udibili), giocano un ruolo centrale la simpatia e la voglia di divertirsi e far divertire: per tutta la durata del live, non mancano momenti decisamente easy e ironici, arricchendo così l’atmosfera folk. Oltre ai pezzi mai suonati prima, un’ulteriore sorpresa per me è vedere Roby impegnata attivamente più del solito sul palco, occupando abilmente stasera anche il posto dietro l’arpa (precedentemente affidato a Silvia, non più parte della band dal 2017). Lore, tra birrette e battute, dimostra di cavarsela ancora perfettamente coi brani più datati della discografia, personificando spontaneamente il lato più grezzo e baldanzoso della carriera. Le cornamuse prorompenti di Con Passo Pesante, gli acuti di Lore e il potentissimo coro del pubblico su tutti i ritornelli lasciano spazio alla seconda metà del set che, marcando nettamente la differenza con la prima in termini di stile (e di preferenze della sottoscritta), si apre con Pelle Nera e Rum, estratta dall'ultimo album Ossidiana. È proprio il recentissimo lavoro della band ad occupare ora il posto sotto ai riflettori, sia per il numero di tracce da qui estratte, sia per la curiosità di vedere come suonano dal vivo i pezzi nuovi: proprio come mi aspettavo dalla resa su disco, la differenza tra le tracce di Ossidiana e quelle più datate si percepisce eccome, non solo in termini di stile ma anche sul lato del mordente. Pur non mancando i fedelissimi fan che conoscono a memoria anche i testi nuovi, pare che gli ultimissimi brani (decisamente più rockeggianti e cantautorali) non riescano a lasciare lo stesso segno di quelli precedenti, come accade su di me. Gusti personali a parte, la serata scorre in maniera piacevole e si accinge al capolinea rispolverando pezzi tratti da Oltre…L’Abisso, Il Confine e Damnati ad Metalla (chissà che tra due anni non sia la volta di un tour celebrativo di quest’ultimo…). Spetta all'immancabile Un’Altra Volta Ancora il compito di congedare i presenti dopo una scaletta ricca e una performance ottima. Con dieci anni di storia e cambiamenti alle spalle, i nostri danno prova di essere ancora quei “soliti straccioni” che erano un tempo, mostrando fieramente che quello spirito tanto scanzonato, dopo tutto, non è andato perduto. Né per caso né per errore, ma per (debita) fortuna.



SETLIST FOLKSTONE

1. Intro (Rocce Nere – choral version)

2. Rocce Nere

3. Folkstone

4. Lo Stendardo

5. Oltre il Tempo

6. Alza il Corno

7. Igni Gena (acoustic)

8. Briganti di Montagna

9. In Taberna (In Vino Veritas)

10. Con Passo Pesante

---

11. Intro

12. Pelle Nera e Rum

13. In Caduta Libera

14. Anna

15. Scintilla

16. Anime Dannate

17. Asia

18. Mercanti Anonimi

19. Il Confine

20. Frerì

21. Nebbie

22. Non Sarò Mai

23. Un’Altra Volta Ancora





Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 quoto MetalFlaz. anche io a bergamo e durante i pezzi nuovi ero fisso al bar... niente da fare non mi prendono proprio. soprattutto se confrontati con la prima parte del concerto e con i loro vecchi concerti. gli auguro ogni bene e tanta fortuna ma non spenderò più una lira per supportarli 2 anche se li ho visti il 10 a Bergamo, sono d'accordo con il succo della recensione.. per i miei gusti, i pezzi scelti da Ossidiana hanno smorzato un po' il ritmo del concerto, e mi ha un po' deluso la versione particolare di Anime Dannate, proprio stavolta che riuscivo a sentire bene il buon Luca. Gruppo comunque da supportare 1 ), quanto la resa dei pezzi recenti. Faccio un piccolo esempio: a fine anno, fecero un concertone della madonna, e dico DELLA MADONNA, all'Orion di Ciampino; lì non sò se era smistata meglio la tracklist, o se gli stessi brani di Ossidiana erano stati selezionati meglio (come Roby protagonista su "Dritto Al Petto", oppure l'intensa "Mare Dentro", o ancora la potente "E Vado Via"); fatto stà che nonostante non reggessero il confronto con certi pezzi del comunque recente Oltre... L'Abisso, tanto per dirne una, se la cavavano decisamente alla grande. Qua non sò perchè, ma hanno smorzato un pochino la seconda parte del concerto, ed è una sensazione strana che non ho mai provato ad un concerto dei Folkstone. Detto questo, che resta una piccolezza alla fin fine (mi sono comunque divertito come un dannato), vedere Lore che si lancia fra di noi con la panzetta al vento, e l'intera prima fila che sale sul palco per cantare il coro finale di "Un'Altra Volta Ancora" alla "Heaven Can Wait" non ha assolutamente prezzo!!!!!!! A mio avviso la migliore realtà di Musica, con la M debitamente maiuscola, che possiamo vantare sulla penisola al momento, per un particolare cocktail di fattori da bere tutto d'un fiato ;D \m/ Visti due settimane fà al Traffic di Roma, la peggior location tra tutti i loro concerti a cui ho assistito (lo stesso Alchemica, dove li vidi due annetti fà, è decisamente meglio!). Il concerto è stato stupendo, non posso davvero fare a meno di questa banda di scalmanati che mi accompagnano con le loro storie e la loro spensieratezza da 4 anni a questa parte in presa Live. Fanno gli spacconi, giocano con il pubblico, le canzoni storiche oramai hanno una loro vita propria anche per le pose (Fede è un'autentico spasso!!!); e l'acclamazione della "birretta" è d'obbligo ogni singola sera. Qualcosa però in questo mini-Tour è mancato, non tanto la staticità dei ragazzi in qualche brano (se continuano a metterli in questi posticini, io parlo perlomeno nel centro Italia, dato che li vado a vedere tra Bologna e Roma come distanza, non possiamo pretendere che corrano come gli Iron Maiden), quanto la resa dei pezzi recenti. Faccio un piccolo esempio: a fine anno, fecero un concertone della madonna, e dico DELLA MADONNA, all'Orion di Ciampino; lì non sò se era smistata meglio la tracklist, o se gli stessi brani di Ossidiana erano stati selezionati meglio (come Roby protagonista su "Dritto Al Petto", oppure l'intensa "Mare Dentro", o ancora la potente "E Vado Via"); fatto stà che nonostante non reggessero il confronto con certi pezzi del comunque recente Oltre... L'Abisso, tanto per dirne una, se la cavavano decisamente alla grande. Qua non sò perchè, ma hanno smorzato un pochino la seconda parte del concerto, ed è una sensazione strana che non ho mai provato ad un concerto dei Folkstone. Detto questo, che resta una piccolezza alla fin fine (mi sono comunque divertito come un dannato), vedere Lore che si lancia fra di noi con la panzetta al vento, e l'intera prima fila che sale sul palco per cantare il coro finale di "Un'Altra Volta Ancora" alla "Heaven Can Wait" non ha assolutamente prezzo!!!!!!! A mio avviso la migliore realtà di Musica, con la M debitamente maiuscola, che possiamo vantare sulla penisola al momento, per un particolare cocktail di fattori da bere tutto d'un fiato ;D \m/