THE OTHERS - # 8 - Le ex Repubbliche Socialiste: il Daghestan-yeni

01/04/2018 (224 letture) Lo abbiamo già detto e non ci stancheremo mai di ripeterlo: per quanto le condizioni possano sembrare sfavorevoli; per quanto la situazione socio-politica possa essere instabile; per quanto la cultura locale possa risultare lontana da quella rock, ovunque esista una comunità umana dotata dei mezzi tecnologici necessari per venirne in contatto, là esiste anche il metal. Magari confinato in numeri piccolissimi, scimmiottante i modelli Occidentali, incapace di rendersi emancipato da quanto fatto da altri per intraprendere una via propria, stantio, vecchio già da giovane; ma c'è. Ed il territorio che analizzeremo oggi, addirittura ufficialmente non ancora riconosciuto dalla comunità internazionale, non fa eccezione.



IO RUSSO, MA MIA MADRE NON VUOLE

Per chi ha qualche anno in più, quelli sufficienti per ricordarsi in proprio di cosa accadde all'U.R.S.S. dopo la caduta del muro di Berlino, i nomi di molte Repubbliche nate o venute alla ribalta internazionale dopo quegli accadimenti, non dovrebbero essere del tutto sconosciuti. Dopo lo sgretolamento del monolite rosso, infatti, alcune di queste decisero di restare sotto l'ala protettiva della grande madre Russia, altre di fare il contrario. Ed è da questa considerazione che si dipartono i temi affrontati in questa puntata. Certi Paesi, come ad esempio quelli del Baltico, tornarono ad essere autonomi, altri come Carelia, Tatarstan, Crimea, Mordovia, Cecenia, Buriazia, Inguscezia, Daghestan tanto per citarne alcuni, restarono "fedeli alla linea", in un certo senso. Altri ancora, non hanno mai ottenuto una autonomia riconosciuta dalla comunità internazionale e si battono tutt'ora per averla; e proprio uno di questi è l'oggetto di questa puntata. Senza addentrarci nelle conseguenze politiche di queste scelte (basta pensare alla situazione cecena per rendersi conto di quanto la questione sia spinosa da affrontare al di fuori delle sedi canoniche), per quanto attiene alla nostra sfera di interesse, la cosa ebbe delle conseguenze anche dal punto di vista musicale. Senza che vi sia una spiegazione realmente plausibile -o meglio, probabilmente esiste, ma bisognerebbe essere studiosi o nativi di quei luoghi per conoscerla- Repubbliche come Daghestan, Azerbijan e limitrofe, hanno sempre avuto sia una certa spinta autonomista, che una tradizione musicale radicata e, ovviamente, praticamente sconosciuta dalle nostre parti.



FERMA, SIAMO GIA' IN RISERVA

Esiste però un territorio chiamato Daghestan-yeni (Nuovo Daghestan in lingua azera), incastonato tra i territori dell'Azerbaijan del Nord e confinante col Daghestan del Sud e la Georgia, autoproclamatosi indipendente senza clamori, che è molto interessante per noi. La sua estensione nominale è compresa grosso modo tra la parte meridionale della riserva di Zagatala a Nord, le sue stesse montagne ad Est, la citta di Zaqatala a Sud e la piccola cittadina di Xalatala ad Ovest. Per avere un riferimento più chiaro, potete identificarla meglio ricorrendo a Google Maps per delimitare la zona partendo dal Sud del Daghestan o, ancora meglio, dal Nord dell'Azerbaijan, considerando che questa enclave ha deciso di procedere verso l'indipendenza sullo stile di quanto fatto dal Nagorno Karabakh. Fatto questo, potete prendere atto del fatto che, quasi a manifestare la propria voglia di ribellione pacifica, quelle terre hanno una scena metal forse decisamente ingenua, ma vera e vitale. Chiaramente, una sotto sotto-realtà come quella del Daghestan-yeni non può che rifarsi a modelli d'importazione provenienti innanzi tutto dai Paesi limitrofi. E quando questi modelli sono a loro volta di seconda o terza mano, non si può certo parlare di una scena innovativa e originale, ma in questo caso si tratta di fattori decisamente di secondo piano. I riferimenti di questi gruppi, i quali agiscono in un territorio complessivamente paragonabile forse a quello del Lazio come grandezza complessiva, sono quindi band quali Minimorum; Fatal Nation; Violet Cold; Zommn; Pyraweed dall'Azerbaijan, o Diabolus Sanctus; Heavy Cross; Signs; Tanelorm; Manticore; Im Nebel dalla Georgia. Non esattamente proposte di primissimo piano, ma ripeto: in questo caso è un fatto secondario pensando al rispetto che si deve a ragazzi che cercano di fare metal in un angolo di mondo... fuori dal mondo. Eccovi dunque le consuete venti proposte riassuntive che sono l'ossatura della rubrica e che in questo caso, esauriscono praticamente l'intera scena. E, forse, anche un'occhiata agli artwork delle loro opere può indicare quanto siano ancora in ritardo rispetto alla contemporaneità. Come nota inroduttiva finale, segnalo anche che per quanto riguarda le cittadine o i paesini di provenienza dei vari gruppi, Google Maps può essere un valido supporto alla lettura.



HARD ROCK

SISIAN

Attivi dal 2001 nell'omonima cittadina che conta circa 17.000 abitanti, i quattro ragazzi suonano un hard rock molto canonico nel segno di Scorpions ed affini. Come per tutti gli altri gruppi compresi in questa puntata, per loro enormi difficoltà di registrazione della loro musica e di accesso al web. Sia per caricare i loro pezzi che per segnalarsi in qualsiasi modo -ad esempio tramite FB- a causa del controllo esercitato su quella zona dalle autorità azere sulla rete, considerata potenziale veicolo di dissenso e di diffusione di notizie favorevoli alla secessione. Per tutti, quindi, tirature limitatissime e diffusione fuori dal Paese praticamente inesistente. Tanto che di tutti i gruppi che citeremo nell'articolo, siamo riusciti a trovare una sola foto che li riguardi.



DISCOGRAFIA

Sisian Rejime Qarsi - 2003

Sisian Schik



IAGORUK

Altro gruppo nato come i Sisian dopo l'ascolto di nastri e registrazioni varie provenienti chissà come dall'Occidente -un processo avvenuto in questa regione isolata ed in parte montagnosa con estremo ritardo rispetto anche alle realtà più arretrate cui siamo abituati- riguardanti i gruppi storici come Rainbow e Deep Purple, suonano un hard rock "amichevole" e per nulla originale. Ma dato il contesto, sono importanti anche loro.



DISCOGRAFIA

Birinci Albom - 2005

Ikinci Albom - 2011



TOTAL RED REVOLUTION

Gruppo vecchia scuola in tutti i sensi, dato che suona Hard Rock vecchio stampo e teorizza un'indipendenza basata sul ritorno ai valori comunisti, i Total Red Revolution sono la spina nel fianco dei governi delle Repubbliche interessate dalla possibile indipendenza del Daghestan-yeni. "Duri e Puri", hanno inciso tre album autoprodotti e molto politicizzati. Nei loro testi, anche citazioni degli scritti di Abdul Rachim Achverdov, uno dei maggiori autori azeri (vedi wikipedia per ulteriori notizie).



DISCOGRAFIA

We Are All Comrades - 2004

Lenin Bir Delilik Deyildi - 2008

Lenin Was not a Stupid (English Edition) - 2012



ISH TARAHK

Sempre nel segno della vecchissima scuola, gli Ish Tarahk da Qax sono una band giovanissima. Composta mediamente da diciottenni, vantano un batterista tredicenne che -suppongo- è nella band più per penuria di alternative che per meriti effettivi. Per loro solo un demo del 2016.



School's Out Party- 2016



HEAVY

HALLAH REVENGE

Suoni Heavy con accenti anche AOR, ma tematiche molto più pesanti della musica. Lo sfondo è chiaramente religioso, ma dato l'uso della lingua locale in grande prevalenza, è difficile stabilire se l'ottica sia fondamentalista o se l'approccio sia anti-religioso. Nel dubbio, meglio astenersi dal commentare e citare solo quanto da loro fatto, ossia un paio di album autoprodotti.



DISCOGRAFIA

Religion - 2007

Complex Systems - 2010



OFF LINE

Nativi di Maxiz, gli Off Line devono il loro nome ad un istinto di ribellione contro la negazione dell'accesso alla rete deciso dalle autorità, per non diffondere nel Paese "forme di espressioni contrarie alla linea ufficiale del Governo ed al normale sviluppo di una coscienza collettiva nei giovani, portando al possibile uso di droghe e adorazione del demonio". Suoni classici stile N.W.O.B.H.M., una buona dose di ingenuità e tanta passione a coprire uno stile decisamente poco originale.



DISCOGRAFIA

Off Line/On Line - 2013

No Signal - 2014



FUCK WEST

Nonostante un nome che rimanda a suoni thrash, anche in questo caso la proposta è molto classica. Un paio di demo semi-inascoltabili registrati in presa diretta, i soliti guai con le autorità per i loro suoni estremi (si fa -molto- per dire) ed alla fine, un album autoprodotto registrato in povertà, stampato in sole 100 copie e distribuito in maniera clandestina.



DISCOGRAFIA

No West, No Rest



THRASH

RED RISING FORCE

E passiamo al thrash, allora, con i Red Rising Force. Postulatori di un ritorno al comunismo russo degli anni 60, in grado di garantire almeno la sopravvivenza a tutti e di non far morire di fame nessuno, suonano il loro thrash derivativo su testi che glorificano l'era Breznev, giudicata la più fulgida della storia.



DISCOGRAFIA

Breznev Golden Years - 2007

Bread and Work - 2009



EXQUHKABRISH

Difficile da pronunciare con il suono originale, il nome del gruppo significa "vai a farti fottere" in dialetto azero. Un fatto molto disdicevole per le autorità locali. Ed allora visti negati per i concerti; sistematicamente interrotti quelli clandestini e ben poche notizie disponibili su di loro, se non che i Metallica degli esordi sono i loro ispiratori.



DISCOGRAFIA

Exquhkabriiiiish! - 2004

No Limits - 2006

Headquarter - 2010



G POINT

E se quello di prima era un nome scomodo da portare, figuratevi quanto può esserlo questo. Come conseguenza i G Point non hanno mai potuto suonare dal vivo e non si contano le "ammonizioni" della autorità per invitarli ad interrompere le attività. Solo qualche nastro pirata, per loro, non tutti conosciuti data la ridottissima circolazione riservata perlopiù alla ristrettissima cerchia del loro fan.



DISCOGRAFIA

In Search of the Point - 2013



ARMENIAN REBEL KORPS

Gruppo di ragazzi originari dell'Armenia, il loro nome si riallaccia alla storia dell'Armenian National Liberation Movement (ne trovate notizie in rete) con testi relativi alla questione nazionale, gli Armenian Rebels Korps suonano un thrash cazzuto e diretto, privo di fronzoli.



DISCOGRAFIA

Rebellion - 2011

No Power - 2014



INDUSTRIAL

TABRIZ CONNECTION

Anche in questo caso, la definizione di genere è da prendere con una certa generosità, dato che non solo si tratta di proposte estremamente derivative e datate, ma anche i mezzi per ottenere suoni effettivamente ascrivibili al settore sono quelli che sono. In pratica, per i Tabriz Connection si tratta più di una attitudine e una speranza, che di un vero risultato. Peraltro confinate in numeri che parlano di un album su nastro stampato in 50 copie.



DISCOGRAFIA

Tractor Sabri Tabriz - 2015



ONE NATION UNDERGROUND

Per i One Nation Underground vale un po' quanto detto per i Tabriz Connection, anche perché non solo vengono ambedue dallo stesso posto (Xalatala), ma molti membri delle due band sono in comune. L'unica differenza, in pratica, riguarda una maggiore presenza di tastiere per i secondi e la stampa dell'album su nastro che raggiunge la vertiginosa cifra di 100 unità.



DISCOGRAFIA

Underground and Hidden - 2016



DEATH

KLASH

Death lineare e chitarre in primo piano per i Klash, star locali del genere. Nemmeno a dirlo: tanta devozione per i gruppi principali del giro (mettete voi tre o quattro nomi a caso, tanto le influenze sono più o meno sempre quelle) e tanto ardore. Meno costrutto, magari, ma convinzione quanta ne volete.



DISCOGRAFIA

The Klash - 2013

Death or not Death



LAY DOWN IN CHAIN

Ancora Death, ma con influenze Gothic -a dire il vero rintracciabili praticamente solo nel nome ed in qualche intervento di tastiera, peraltro abbastanza scialbo- per un gruppo nato tra i banchi di scuola. Età media attorno ai vent'anni, come di prammatica passione a carrettate, ma una proposta... perfettibile sotto molti aspetti.



DISCOGRAFIA

In Chain - 2009

Break the Chain - 2014



OSHENKO OSHENKOVA

Duo costituito dai fratelli Oshenko (fratello e sorella), col primo a cantare e la seconda ad occuparsi di tutti gli strumenti, gli Oshenko Oshenkova sono necessariamente un progetto da studio. Suoni stile anni 80 e scrittura datata per questi due ragazzi, non si sa bene se per precisa scelta o per mancanza di stimoli esterni più moderni che possano farli evolvere verso la contemporaneità. Solo un album digitale all'attivo.



DISCOGRAFIA

Digital Death - 2015



BLACK

SAMIR BALIQ

Samir Baliq è un polistrumentista di origine daghestana che ha assorbito elementi black metal tramite una rete di conoscenze un po' in tutto il mondo. Anche se non ha che fare direttamente con la qualità della proposta, anche in questo caso non di primissimo piano, molto originale è invece il suo face painting. Questo, infatti, è modellato sulla bandiera dello Stato Islamico daghestano -quella con la "faccia" riportata anche tra le foto di accompagnamento a questo articolo- che sarebbe essa stessa una manifesto black, se non fosse... green.



DISCOGRAFIA

The Green Face Demon - 2015



TBILISI IN BLACK

Costituiti da elementi originari di Tbilisi (La Georgia confina con il possibile stato del Daghestan-yeni) residenti in loco per studiare all'Università del distretto di Balakan, i Tbilisi in Black sono forse i più moderni tra i gruppi citati nel presente articolo. Più adusi ad utilizzare la rete, mostrano influenze che vanno dai The Ruins of Beverast ai Wolves in the Throne Room.



DISCOGRAFIA

Tbilisi in Black - 2012



RAID

Black/Death senza fronzoli per questi ragazzi provenienti dalle zone montagnose ad Est del (presunto) Paese. Poche sofisticazioni, la ricerca evidente della sostanza e tanta, tanta strada ancora da percorrere prima di poter dire di aver trovato la propria. Un paio di demo circolati a livello scolastico ed un album su cassetta tirato in 99 copie nel loro CV.



DISCOGRAFIA

Bestial Raid - 2013



IKRSHVILI KARAK

E chiudiamo il nostro giro nel Paese che non c'è e forse ci sarà -ma rappresenta già una certa area geografica- con gli Ikrshvili Karak, quintetto di blackster tanto giovani, quanto entusiasti. Anche in questo caso la solita trafila dal liceo alla sala prove (una casa diroccata, a quanto pare), poca tecnica, meno originalità e tanta volontà. Un demo nel 2016 ed un album non ufficiale nel 2017 edito in pochissime copie, che trattava di un concept fantascientifico sugli Elohim, tratto dalle opere di Abdul Rachim Achverdov. Quest'ultimo, in quanto naturalizzato statunitense, dovrebbe essere uno scrittore relativamente conosciuto dagli appassionati di certi argomenti.



DISCOGRAFIA

Karak Kar Barakhsvia - 2017



IN MEZZORA. E SENZA L'ANNUNZIATA

Per quanto riguarda questa puntata e, più in generale, per il territorio scelto come soggetto, molto c'è da puntualizzare. Chi segue la scena da vero appassionato, probabilmente già conoscerà qualcuna delle band citate provenienti dai Paesi limitrofi a quello qui affrontato e, fermo restando che il soggetto trattato sarà realmente indipendente (forse) solo nei prossimi anni, è proprio come area di sintesi tra questi Stati che è stato scelto. La potenziale Repubblica del Dahestan-yeni, infatti, ci interessa solo molto relativamente in quanto tale, ma offre comunque molti spunti di discussione. La sua scelta, lo ribadisco, è stata fatta anche in modo da poter tirare in ballo band Azere, Georgiane e Daghestane, Paesi direttamente coinvolti nella nascita della nuova enclave, ma volendo, anche quelle Death Kristjan; gli azeri Silence Lies Fear od i georgiani Ruins of Faith non sono solo punti di riferimento per quelli citati nel nostro excursus tra le realtà del territorio misconosciuto che è stato l'oggetto di questa puntata, ma anche dei "cult" che riscuotono molto interesse dalle nostre parti. A patto di essere realmente appassionati e conoscitori della scena e di avere almeno una mezz'ora da dedicare all'approfondimento delle proprie passioni; ovvio.



