ALMOST FAMOUS - # 28 - Voivod (prima parte)

03/04/2018 (624 letture) La nostra rubrica Almost Famous nel corso degli anni ha passato in rassegna numerosi nomi del mondo rock e metal che, per vari motivi, hanno ricevuto meno riconoscimenti rispetto a quanto meritato in carriera. Tra i tanti protagonisti di queste storie, i Voivod rappresentano, forse, il simbolo della malasorte, delle congiunzioni negative, di un pubblico e di addetti ai lavori, che, molte volte, non premiano chi veramente innovativo.

Ma i Voivod sono anche la tenacia e la forza di andare avanti, un gruppo da cui prendere esempio sotto tanti aspetti.



GUERRA E DOLORE

La storia dei Voivod inizia come tante altre, in un posto però diverso dagli altri, Jonquière, cittadina del Quebec francofono famosa sino a quel momento per essere sede degli impianti di estrazione dell'alluminio. I quattro ragazzi dei Voivod nascono qui, con un paesaggio simile a quello di un film di fantascienza ed una lingua (il francese) diversa da quella nazionale. Insomma, per la fervida immaginazione del piccolo Michel Langevin è una vera e propria ispirazione e servirà per la creazione dell'universo immaginario di Morgoth e del Voivod, spietato guerriero vampiro post-nucleare. La passione per la musica dura e questo universo finiranno per mischiarsi quando Langevin iniziò a suonare con altri tre amici, Denis Belanger, Denis D'amour e Jean-Yves Thériault nello scantinato della famiglia del primo.

I quattro erano giovani, irriverenti, vogliosi di far rumore emulando i loro idoli (tra i quali figuravano anche i Rush, influenza però non ancora evidente nella loro proposta musicale) e, nonostante una comprensibile approsimazione tecnica, i risultati cominciavano a farsi vedere. Il primo demo Anachronism del 1983 fu registrato dal vivo ed infarcito di cover delle loro muse (Motorhead, Venon, Judas Priest, Raven) oltre a qualche pezzo inedito, ma già con To The Death! del 1984 i Voivod riuscirono ad attirare l'attenzione dell'importante Metal Blade Records. La label di Brian Slagel riuscì ad intravedere del potenziale dietro a quel gruppo, i cui membri avevano adottato degli pseudonimi (Snake, Piggy, Blacky, Away) ed un abbigliamento "estremo" fatto di borchie, cartucciere, catene e magliette strappate. Un brano di quel demo (Condemned To The Gallows) fu scelto per la compilation Metal Massacre V, vero e proprio passaggio obbligato per la scena nordamericana di quel periodo e che in quella quinta edizione vedeva, oltre ai Voivod, anche nomi del calibro di Overkill, Omen, Attacker, Hellhammer, Metal Church e Fates Warning. La scelta del brano non fu molto gradita dalla band, che avrebbe preferito fosse selezionato un altro pezzo del suo repertorio, infatti Condemned To The Gallows fu l'unica composizione dei primi anni a non vedere mai la luce nella discografia ufficiale del gruppo.

Da lì a poco fu il momento del vero e proprio esordio discografico per i Voivod con War and Pain, primo album della band ed esordio internazionale del guerriero post-atomico in copertina, finanziato dalle famiglie dei quattro. Composto nella sua interezza dai brani di To The Death!, War and Pain faceva dell'irruenza la sua forza, a volte penalizzata da un'approssimazione tecnica generale che non passò inosservata, purtroppo. Sebbene le vendite non andarono male, sul loro capo pendeva la pesante bocciatura di Kerrang!, che proprio non digerì il loro esordio senza dar loro nessuna attenuante. Probabilmente le critiche negative ricevute dal alcuni magazine furono più importanti degli apprezzamenti per i vertici della Metal Blade Records, che li scaricarono presto, sospendendo i pagamenti dopo appena tre mesi dalla pubblicazione. Un comportamento che i quattro ricorderanno dedicando alla label la canzone Fuck Off & Die sul successivo album.



LA NOISE E BERLINO

Nonostante un esordio nel music business non proprio incoraggiante, i Voivod non si persero d'animo e si trasferirono a Montreal, città più importante del Quebec da dove la band canadese avrebbe dovuto (nelle intenzioni) prendere il volo col loro secondo album. Ma, come già si può intuire, le cose per i Voivod non sono mai state facili.

I quattro affittarono una saletta per lavorare sul nuovo materiale, situata in una zona non proprio ben frequentata ed i cui muri non erano molto resistenti. Infatti, come racconta lo stesso Away, una notte qualcuno sfondò una parete rubando parte del loro equipaggiamento, lasciando i Voivod senza attrezzatura, con un disco non finito e, soprattutto, senza il denaro necessario per continuare. La soluzione per uscire da questo impasse fu trovata dal loro management: organizzare un festival per raccogliere il denaro necessario. Così, il 30 novembre 1985 il festival World War III si svolse a Montreal ed il bill vedeva, oltre ai Voivod, anche Celtic Frost, Possessed, Destruction e Nasty Savage e fu sold out. Per i Voivod fu un successo e, oltre alla possibilità di finire il secondo disco, arrivò anche un'insperata mano da parte dei Celtic Frost. La band di Tom G. Warrior portò, infatti, il demo del nuovo album ai vertici della Noise Records, che propose un contratto di tre album al gruppo. Rrröööaaarrr arrivò nei negozi nel marzo del 1986 e riprendeva (estremizzandolo) il concept del precedente album. Il guerriero era oramai diventato tutt'uno con un carroarmato, trasformandosi in Korgüll, lo Sterminatore, schiacciando e distruggendo tutto quello che trova sul suo cammino nelle lande di Morgoth. Rrröööaaarrr era il disco più thrash che i Voivod potessero registrare in quel momento e fu anche l'ultimo puramente thrash metal. Sebbene ottimamente nascoste dagli evidenti strati di rumore, tra le pieghe di Rrröööaaarrr è possibile ascoltare alcune di quelle intuizioni che saranno poi il fulcro del successivo album, per il quale la band aveva già delle idee in cantiere.

Idee che furono supportate anche dai fatti di cronaca che stavano accadendo nel mondo: il disastro dello Space Shuttle Challenger, i fatti di Chernobyl ed il clima di corsa agli armamenti dell'amministrazione Reagan, portarono Snake ed Away a basare i testi del nuovo disco sulla tecnologia fuori controllo. Il Voivod aveva distrutto completamente Morgoth ed ora era pronto a conquistare lo spazio.

Anche il trasferimento a Berlino per le registrazioni aiutò molto da questo punto di vista, dato che gli studi Musiclab si trovavano nei pressi del Muro. Ma la vera svolta di Killing Technology fu soprattutto musicale, dato che, vedendo la struttura delle canzoni, pareva quasi di avere a che fare con un altro gruppo rispetto a quello degli esordi. I Voivod, maturati come uomini e musicisti, portarono la loro musica ad un livello superiore, disegnando trame articolate, inedite e personali. Una grossa mano venne loro data da Harris Johns che, nonostante le difficoltà linguistiche, insegnò loro diversi trucchi e li aiutò a crescere. Il gruppo realizzò anche il suo primo videoclip per il brano Ravenous Medicine, che però non ottenne molta considerazione da parte dei vertici di MTV.



UN'ALTRA DIMENSIONE

L'inizio della seconda metà degli anni 80 fu il periodo più prolifico per i Voivod, che scrissero il loro quarto disco durante il tour di supporto a Killing Technology, un'abitudine presa già in occasione del precedente album, dati i tempi ristretti imposti dal budget della Noise. Il nuovo album prometteva di essere ancora più ambizioso, un concept diviso in otto parti, con il Voivod ad entrare in una nuova dimensione, assorbendo energia e conoscenza dai suoi abitanti, fino alla distruzione totale finale. Il titolo Dimension Hatröss era, ovviamente, riferito a quello, con l'inglesizzazione del termine francese "atroce". Prima di tornare nei Musiclab per registrare, i Voivod lavorarono sul nuovo disco in una sala prove di Montreal che faceva loro anche da casa, vicino ad uno strip club aperto tutto il giorno e con frequenti discussioni con i biker delle delle vicinanze. Il sodalizio con Harris Johns si rinnovò nuovamente ed aiutò i quattro ad evolversi ancora come conoscenze musicali e tecniche, oppure proponendo bizzarre soluzioni, come Snake costretto a scendere in strada per cantare dal citofono. A tutto questo venne aggiunta una stravagante cover del tema di Batman nelle versioni in CD, anche se in un primo momento il gruppo pare volesse coverizzare Holiday in Cambodia dei Dead Kennedys, spesso suonata dal vivo in quel periodo. Dimension Hatröss era un enorme passo avanti per la musica metal, quasi come lo fu Into The Pandemonium dei Celtic Frost l'anno prima, anche se forse questo sarà più chiaro in seguito.

La sfortuna, purtroppo, ci mise del suo, togliendo la possibilità ai Voivod di andare in tour negli Stati Uniti con Testament e Vio-Lence a promuovere il disco. Al chitarrista Piggy, fulcro compositivo del gruppo, venne infatti dignosticato un tumore molto vicino al cervello, la cui rimozione tramite intervento chirurgico sarebbe stata molto rischiosa. Un destino beffardo per chi aveva appena scritto Brain Scan, che però aveva in serbo una sorpresa: al chitarrista venne infatti somministrato un farmaco sperimentale che fece regredire il tumore, scongiurando la pericolosa operazione.

Purtroppo, come ben sappiamo, diciassette anni dopo le cose andarono maniera differente.



L'APPRODO ALLA MCA

A fine anni 80 i gruppi che suonavano thrash metal erano in cima agli indici di gradimento dei metallari e i numeri che portavano (in termini di vendite) facevano gola alle major, pronte ad accaparrarsi i nomi più importanti o promettenti.

Terminato il contratto con la Noise, la MCA/Mechanic Records (sotto etichetta della Universal) propose un accordo discografico ai Voivod che accettarono. Questo cambiamento non fu l'unico per il gruppo canadese, che per le registrazioni del quinto disco decise anche di rinunciare ad Harris Johns ed ai Musiclab (i quali nel frattempo avevano cambiato sede). Ma soprattutto, la strada che la band voleva percorrere era diversa, certamente prosecuzione del cammino di Dimension Hatröss, però sempre meno parente del thrash metal. E questo fu un punto di disaccordo col produttore Glen Robinson, il quale in fase di mixaggio fece suonare l'album più thrash rispetto alle intenzioni dei Voivod. Probabilmente però si tratta del classico caso di artista insoddisfatto del proprio capolavoro, dato che Nothingface formalmente non presenta difetti e viene considerato dai più come l'apice dei Voivod. Il Voivod, dopo la distruzione globale del precedente disco, è solamente un'entità che cerca di riprendere l'antica forma, così come i quattro riprendono in mano le loro radici, spostandosi però verso il prog rock, come testimonia la cover di Astronomy Domine dei Pink Floyd, probabilmente uno dei migliori risultati nel campo delle coverizzazioni metal. Un'apparente semplificazione della proposta (prima ancora che diventasse di moda) che rese Nothingface unico nel suo genere, tra i freddi scenari tecnologici descritti accuratamente dalla penna di Snake, i cupi disegni di Away ed il suono graffiante e schizoide dei tre musicisti.

L'etichetta avrebbe voluto anche inserire la loro cover di Search And Destroy dei The Stooges nella colonna sonora del film Pump Up The Volume (Alza il Volume) del 1990, ma alla fine della cosa non se ne fece niente. Difficile dire se fu un bene o un male, dato il non enorme risultato al botteghino, anche se indubbiamente i Voivod avrebbero ottenuto una visibilità superiore rispetto a quanto abituati solitamente.

Erano appena iniziati gli anni 90 e nessuno (benché meno loro) poteva immaginare quello che sarebbe successo alla scena metal che conoscevano.



Fine prima parte.





Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 26 Perche difficile? L'ho sempre considerato il loro lavoro più immediato. Per i loro standard s'intende... Difatti sono partito da NF e poi ho recuperato gli altri. Poi dipende sempre che cosa uno si aspetta. Anyway io adoro tutto di questa band. 25 Nothinghface..... È un disco difficile: difficile da ascoltare, difficile da capire e difficile da recensire, ma è, per quel che mi riguarda, è uno dei motivi per cui ascoltare musica è figo! 24 Nothingface è uno di quegli album che quando pensi di averlo fatto tuo, lo riascolti e ti sembra un altro disco: veramente affascinante e magnetico. Ho preso anche The Outer Limits (complice l'ennesima cover dei Pink Floyd), ma oltre questi due non ho proseguito. Forse quello che mi frena è quanto egregiamente precisato nella recensione: troppo schizoidi per i miei gusti 23 Trovo che i Voivod stiano avendo più successo (e facendo più tour) adesso che ai tempi dell'uscita dei loro classici. 22 ....aggiungerei anche nothingface..... 21 Bell'articolo per un gruppo straordinario..Killing technologicy e Dimension Hatross i loro capolavori..ma la restante discografia non è certo da buttare anzi.. 20 mi fa piacere che condividi e che abbia anche avuto le stesse impressioni all'epoca Ciao @rikmi fa piacere che condividi e che abbia anche avuto le stesse impressioni all'epoca 19 Per citare il celeberrimo allenatore del Nottingham Forest Brian Claugh: "Non lo so se sono il miglior allenatore del mondo, ma sono sicuramente nella Top One" 18 Che gruppo...ci misi un po' a metabolizzarli, ma poi solo amore per loro. Praticamente da War and pain a Negatron li amo tutti a prescindere da cosa suonassero, anche quelli dopo, ma comunque li ho ascoltati un po' meno. E stanno per registrare il nuovo. La voce di Snake dal vivo è una cosa speciale. 17 quoto il tuo post hai scritto tutto Tu !!! E come seguito del post di @Silvia, possiedo 'solo' i primi due album .... articolo veramente ben realizzato. (Imho) @Silvia #6quoto il tuo posthai scritto tutto Tu !!! E come seguito del post di @Silvia, possiedo 'solo' i primi due album.... articolo veramente ben realizzato. (Imho) 16 NF non ce l'ho. Non l'ho mai trovato. Negli anni 90 già non si trovava figuriamoci ora. E negozi e mercati ne ho girati in quantità in quasi 30 anni. Su web non compro, quindi non lo so... 15 Le due etichette dipendono dal fatto se e' stampa americana o europea, tanti albums metal uscivano negli Usa come Combat ed in Italia Roadrunner per fare un altro esempio. Per me i Voivod hanno in fin dei conti sempre fatto albums molto buoni se non storici. L unico dei primi che non mi ha mai convinto e' il secondo. Il primo periodo pero' per me rimane superiore 14 @Korgull: anche la mia versione è Noise, ma c'è anche scritto "under license of Mechanic Records", quindi immagino che ci sia stato qualche accordo tra le label per la distribuzione, lasciando comunque i diritti alla seconda. Infatti Nothingface non è stato ristampato lo scorso anno dalla Noise 13 Male, l'ultimo ma soprattutto katorz rasentano la perfezione. E comunque sono sempre meglio del 90% delle uscite discografiche odierne. 12 Grandissimo gruppo, per me da Killing a The outer space, apice assoluto, non ne hanno sbagliato uno. Poi sempre buoni album ma mai più al livello precedente. Gli ultimi dischi li ho pure un po' snobbati.... 11 Grandissimo gruppo, per me da Killing a The outer space, apice assoluto, non ne hanno sbagliato uno. Poi sempre buoni album ma mai più al livello precedente. Gli ultimi dischi li ho pure un po' snobbati.... 10 Ok,grazie per la precisazione! 9 @Korgull: a dire il vero tra vari formati, ristampe, ecc ecc ne esistono molti tra cui MCA e Noise 8 Una cosa che ho notato....la mia copia di Nothingface è uscita per Noise e non per la MCA...esistono per caso due versioni? 7 ***popolarissimo riferito alla scena ovviamente, non alle vendite 6 Gruppo che negli anni d’oro era popolarissimo (infatti mi sembra addirittura strano vederli in questa rubrica, ma forse si tratta unicamente della mia prospettiva) e incredibilmente apprezzato! Sicuramente molto avanti coi tempi ma io preferivo i gruppi col sound piu’ diretto come Exodus, Slayer, Anthrax etc etc. Articolo molto bello comunque 5 Dal vivo sono semplicemente il gruppo più simpatico che esista, coinvolgenti, disponibili, si vede proprio che amano quello che fanno e lo fanno amare al pubblico. 4 Nella mia fase thrash, tra la fine degli anni 80 e i primi 90, sono stati tra i miei gruppi preferiti. Però ho sempre detestato i primi due lavori (che sono gli unici che non ho mai posseduto) e per me questo gruppo comincia da killing technology in poi. Per anni ho scritto le cassette registrate con il loro lettering, bellissimo anche il logo e le copertine futuristiche, che away disegnava personalmente con il paint. Gruppo unico e sempre un passo avanti 3 Uno dei gruppi più geniali che abbiano mai calcato la scena heavy metal. In assoluto uno dei gruppi che in proporzione alle capacità ha ottenuto meno riconoscimento. Per me da Killing Technology fino a The Outer Limits sono solo capolavori, ognuno diverso dall'altro ... ma qualsiasi loro release è di altissimo livello e nasconde ben più di un motivo per essere ascoltata a fondo. Aspetto con ansia il loro nuovo disco !!! Unici !!! 2 Visti dal vivo l'anno scorso. Fenomenali dal punto di vista musicale, adorabili dal punto di vista umano. All'epoca conoscevo tre loro pezzi in croce, ma sono stati così coinvolgenti che ho subito iniziato ad approfondire la loro discografia. A proposito, pare che le registrazion del loro ultimo album siano appena terminate, non vedo l'ora di sentire cosa tireranno fuori stavolta 1 Il mio gruppo preferito. Articolo preparato in maniera fantastica