BRUCE DICKINSON - A cosa serve questo pulsante? Autobiografia

15/04/2018 (178 letture) PREMESSA

Cantautore, scrittore, sceneggiatore, pilota di linea, conduttore radiofonico e televisivo, schermidore, ma anche attore di teatro da giovane e imprenditore in tempi più recenti. Un curriculum niente male per un personaggio che in molti conoscono solo grazie alla sua band di appartenenza, gli Bruce Dickinson, pubblicata dalla casa editrice Harper Collins e acquistabile in lingua inglese fin dallo scorso 19 ottobre. L’edizione italiana si presenta con una copertina rigida dal formato leggermente più piccolo rispetto a quella inglese, e con la differenza non da poco di poter leggere il nome dell’autore e il titolo del libro anche una volta tolta la sovracopertina. Il titolo, A cosa serve questo pulsante?, viene spesso ripetuto dall’autore nel corso del libro e vuole farci comprendere lo spirito di scoperta e la grande curiosità nei confronti del mondo che l’hanno accompagnato fin da bambino. Elementi che ne hanno forgiato la personalità e orientato il carattere negli anni. Discorso diverso invece per il sottotitolo, tradotto in italiano con Può contenere heavy metal in volo (dall’inglese May contain Flying Heavy Metal), ma facente riferimento al programma televisivo Flying Heavy Metal, prodotto nel 2005 da Discovery Channel e condotto proprio da Bruce Dickinson.



DELL’INFANZIA NULLA VA SPRECATO

Bruce Dickinson nacque il 7 agosto 1958 a Worksop, nella contea di Nottinghamshire, in Inghilterra. Nei primi cinque anni di vita venne cresciuto dai nonni materni, dal momento che i genitori erano troppo impegnati a cercare di portare a casa qualche soldo per potersi occupare di lui. La madre Sonia, ballerina mancata della Royal Ballet School, si era sposata in giovanissima età con un soldato più vecchio di lei di nome Bruce. La vita al 52 di Manson Crescent non era certo delle più entusiasmanti, ma il giovane Bruce Dickinson la ricorda con piacere e un velo di malinconia, grazie all’affetto trasmesso soprattutto da nonno Austin, che di lavoro faceva il minatore. Quest’ultimo fu colui che per primo gli insegnò a farsi valere a scuola, a difendersi dai ragazzi più prepotenti e soprattutto a non colpire mai le donne. Un ruolo fondamentale nei primi anni lo ebbe anche tale John Booker, amico di suo nonno ed appartenente alla Royal Air Force, presentatoci come lo zio John, colui che più di tutti instillò nel giovane Bruce l’amore per il mondo dell’aviazione. Nella casa in cui vivevano mancava praticamente tutto: niente telefono, frigo, riscaldamento e bagno interno. Ma un segno di modernità c’era ed era rappresentato dalla televisione. Una televisione a valvole che trasmetteva immagini in bianco e nero, con “bottoni misteriosi” e manopole per la sintonizzazione degli unici due canali disponibili. Un oggetto che divenne presto invidiato da tutto il vicinato. Gli anni della scuola non furono dei migliori, con compagni sempre pronti ad alzare le mani e sadici insegnanti che gli infliggevano punizioni corporali per ogni minima bravata. Era tornato a vivere coi suoi genitori e i traslochi erano all’ordine del giorno per la sua famiglia, così si ritrovava a cambiare spesso scuola, tanto quanto i suoi genitori cambiavano lavoro. Prese parte a delle recite teatrali e si appassionò alla lettura, ma non per questo allo studio. Sostenne la sua prima prova canora nel coro della chiesa, dove venne senza mezzi termini liquidato perché “non idoneo al canto”. A tredici anni iniziò un duro periodo in collegio dove, tra nuovi episodi di bullismo e notti di terrore trascorse in dormitori simili a caserme militari, riuscì finalmente a dare sfogo al suo estro artistico e a scoprire nuove “vie di fuga” grazie ad alcuni insegnanti virtuosi che riuscirono a fargli cambiare il modo di vedere il mondo. Iniziò poi ad imparare diverse arti manuali (anche se per molte non era proprio portato), scoprì la scherma, e continuò a recitare come attore teatrale. Perché, come lui stesso ci tiene a ripetere, dell’infanzia nulla va sprecato.



UN BATTERISTA MANCATO

Poi finalmente arrivò la musica. I primi concerti a cui Dickinson assistette nelle sue serate libere furono quelli dei Wild Turkey, dei String Driven Thing e dei Comus, ma la vera rivelazione fu sentire per la prima volta i Speed King e da lì, in un certo senso, tutto iniziò a prendere forma. Se per il canto non era idoneo, allora tanto valeva provare qualcos’altro. Gli venne allora l’idea di diventare un batterista, anche se per rendere effettiva la cosa mancava un elemento fondamentale: la batteria. Ciò su cui poteva contare era al massimo un paio di bonghi presi in prestito dall’aula di musica. Ma non ci volle molto per capire che, invece, era proprio il canto il suo destino. La scoperta avvenne in modo naturale: semplicemente era più bravo degli altri presunti cantanti. La prima vera band fu quella dei Paradox (successivamente rinominati Styx) ed era stata formata da altri studenti del collegio, che lo arruolarono dopo averlo sentito cantare una sola canzone; con loro arrivarono le prime esibizioni ed i primi “guadagni” (tre sterline, un hamburger stantio e una bottiglia di Newcastle Brown a testa). Il gruppo successivo sarebbero stati gli Speed, a Londra, dove Dickinson si era trasferito per frequentare l’università. In quegli anni avvennero incontri importanti, i primi incroci con Ian Gillan e le prime grandi occasioni per farsi notare. Conclusa la parentesi Speed e successivamente quella con gli Shots, l’incontro che cambiò tutto fu quello con Paul Samson, Chris Aylmer e Barry Purkis. Loro tre facevano parte di una band professionistica, con tanto di contratto, un disco alle spalle e un manager, ed erano alla ricerca di un cantante. Quelli coi



LA VERGINE DI FERRO

La causa si chiamava Rod Smallwood, che dei Dickinson la possibilità di avere un’audizione per loro. L’occasione propizia fu il festival di Reading dell’81, che andò alla grande per i Bruce Dickinson negli Dickinson visse alcune delle esperienze più interessanti e gratificanti, a partire dalle cento sterline a settimana che prima di allora non aveva mai visto. Quello che gli si parava davanti era un mondo tutto nuovo e pian piano negli anni la vita da rockstar iniziò a farsi pesante. I problemi derivavano non solo dall’incessante ritmo di lavoro che gli Indiana Jones, dettagli tecnici e curiosità sempre divertenti. Ovviamente c’è spazio anche per il racconto di come si è arrivati ad ideare l’Ed Force One, il maestoso Boeing 747 che oggi porta la band in tour in tutto il mondo, e per la spaventosa “prima volta” di Dickinson su un aereo da turismo pilotato da un Nicko McBrain ancora senza licenza da pilota. Nel frattempo la vita con i



GLI ANNI DA SOLISTA

Il 1990 aveva iniziato a smuovere le acque: dopo il primo album come solista, Bruce Dickinson iniziò a maturare l’idea di cambiare aria, di esplorare nuovi mondi e realizzare nuove idee a livello musicale, idee che non avrebbero potuto funzionare negli Roy Z, che al tempo una band già ce l’aveva. Proprio con alcuni membri di questo gruppo Dickinson iniziò una collaborazione che lo portò a pubblicare altri quattro studio album, ultimo dei quali Bruce Dickinson e di cui nel libro viene descritta la travagliata e lunghissima lavorazione. L’episodio più emozionante nei capitoli dedicati alla carriera solista è senza dubbio quello riguardante il concerto a Sarajevo del 1994. In quel momento la città era sotto assedio e la guerra nel territorio bosniaco nel pieno del suo svolgimento. L’esperienza, descritta visivamente anche dalle tante foto (alcune molto forti) presenti all’interno del libro, fu di quelle che potremmo definire “ai confini della realtà”, ma alla fine riuscirono ad esibirsi e tornare a casa senza lasciarci la pelle.

Gli anni Novanta stavano per giungere al termine e quello che tutti i fan dei Air Raid Siren.



IL COMEBACK E LA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Dopo un incontro chiarificatore a tu per tu con Steve Harris, la decisione era presa: Bruce Dickinson sarebbe rientrato a tutti gli effetti negli Dickinson era rientrato anche Adrian Smith, il che significava presentarsi con ben tre chitarristi, dato che Janick Gers era rimasto in formazione e Dave Murray era la colonna portante del gruppo per quanto riguardava le sei corde. Una soluzione che negli anni avrebbe dato i suoi frutti.

Un capitolo breve, ma importante a livello emotivo, è quello inerente all’11 settembre 2001, “il giorno in cui i cieli rimasero deserti”. Bruce Dickinson si trovava da poche ore proprio a New York per degli incontri con la stampa e sarebbe dovuto rientrare a Londra quella stessa fatidica mattina, ma ciò ovviamente non avvenne. Poté così assistere coi suoi stessi occhi al tremendo e surreale scenario di Ground Zero il giorno dopo gli attacchi. Da quel momento il mondo non fu più lo stesso, come dimostrato anche dalle nuove folli misure di sicurezza in termini aeroportuali che toccarono vette mai viste.

Pubblicato anche un ultimo album da solista nel 2005, la vita con la band era tornata quella d’un tempo, ma con ambizioni sempre maggiori. Tutto andava a gonfie vele, e anche le occasioni di fare nuove esperienze al di fuori dell’universo musicale continuavano a presentarsi: fu così che si arrivò alla realizzazione del documentario in episodi per Discovery Channel dal titolo Flying Heavy Metal, in cui Bruce Dickinson era il personaggio sotto i riflettori più ancora dei velivoli di cui si parlava; a quella della versione definitiva dell’Ed Force One; a quella di Chemical Wedding, il film che aveva richiesto tanti anni per vedere la luce; e non ultima a quella della birra Trooper, che portò gli

Dalla vita, però, non si può mai sapere cosa aspettarsi. Terminate le registrazioni del nuovo album Bruce Dickinson riceve una notizia da far gelare il sangue: la diagnosi di un tumore alla testa e alla gola. I mesi seguenti, descritti nei minimi dettagli, li trascorre per la maggior parte del tempo sotto stretta sorveglianza dei medici, tra radiazioni antitumorali e sensazioni fisiche mai provate prima, rendendosi anche conto per la prima volta, proprio a causa della spossatezza derivata dal cancro, cos’era veramente la stanchezza. La guarigione, tutto sommato, è stata veloce e già ad aprile ci sono stati i primi tentativi di tornare a una vita “normale”. Ma la voce non era più la stessa, e non lo sarebbe stata fino alla fine dell’anno secondo i medici. C’era anche il problema dell’idoneità medica per tornare a pilotare, cosa che comportò nuovi esami da affrontare e test da superare. Ma era nulla in confronto all’esperienza appena vissuta.



A COSA SERVE QUESTO PULSANTE?

Come detto nella premessa dell’articolo, tutta l’autobiografia ruota intorno alla frase A cosa serve questo pulsante?, con cui si chiude anche l’ultimo capitolo, un modo come un altro per comprendere più da vicino la sua personalità, quei tratti caratteriali che lo distinguono fin da bambino e l’hanno portato ad essere un uomo di successo sotto molteplici punti di vista. Il libro segue, salvo rari casi, la reale cronologia degli eventi e, come specificato nella postfazione, esclude aneddoti o vicende che l’autore ha deciso volontariamente di omettere, adducendo motivi di lunghezza eccessiva dell’opera, ma più probabilmente non volendo includerli per motivi ben diversi. Non sapremo quindi niente di più su matrimoni, divorzi, figli, e vicende ad essi correlati, ma è una mancanza che si può comprendere e che non toglie nulla al divertimento della lettura e all’interesse che ne può scaturire.



