Comincia oggi, con un articolo dedicato ad una foto dei Judas Priest che contribuì in maniera non certo secondaria a definire l'estetica del metal, la serie denominata Fotografie Segnanti . Quello che cercheremo di fare, senza con ciò pretendere di voler fare didattica fotografica -non è affatto quello il senso della serie- dato che la tecnica con la quale sono state ottenute le immagini non ci interessa in modo particolare, è isolare dei fotogrammi della nostra vita che hanno segnato alcuni momenti comuni a tutti. Magari, come nel caso di specie, contribuendo a definire uno stile, oppure proponendo per la prima volta le facce ed il look di band delle quali non avevamo mai visto le fattezze e, molte volte, nemmeno ascoltato una sola nota prima di vedere quella fotografia su una rivista, su una fanzine o altrove. Ove possibile, poi, racconteremo di qualche retroscena e daremo qualche cenno sugli autori degli scatti trattati. Di queste immagini cercheremo di raccontare l'impatto che ebbero sulla scena e più ancora sull'immaginario dei singoli, agendo in modo da creare una "coscienza collettiva metallica" della cui forza e persistenza, forse, ci siamo resi conto solo quando la rete ci ha messi tutti in contatto.



QUELL'AUTOSTRADA CHE PASSAVA IN CAMERA

L'argomento non è nuovo, dato che l'abbiamo citato/affrontato spesso durante le nostre discussioni e tramite i nostri scritti, sia per quanto riguarda le recensioni che, molto più diffusamente, gli articoli. Oggi come oggi è difficile, per la generazione dei "Millennials", rendersi conto di come una sola canzone, una copertina, una recensione letta su una fanzine o su una rivista ufficiale, potesse influenzare l'immaginario dei singoli. Il fatto è che non solo non c'erano internet e le sue infinite possibilità offerte in tempo reale; è che non c'era niente. Di molti gruppi, quindi, si conoscevano i nomi, si sapeva che avevano fatto uscire un certo disco, ma tante volte non si era ascoltata una sola loro nota. Quasi sempre non si conosceva che la copertina di un loro lavoro (magari vista di straforo in bianco e nero ed in bassa risoluzione) e qualche nome, sempre tramite qualche scritto o qualche notizia che circolava via telefono fisso e tramite lettera cartacea, ma spesso era tutto lì. E sono sicuro che molti di noi hanno potuto ascoltare certe uscite di quel tempo solo dopo l'avvento della rete. In questo quadro generale, è praticamente impossibile capire quanto e come una fotografia potesse impattare sulle nostre menti. Difficilissimo rendersi conto di quale immaginario nascosto scatenasse in noi il vedere le facce di quei musicisti dei quali non sapevamo nulla e/o il modo in cui si presentavano al pubblico. Al limite della speculazione pura, infatti, tentare di capire quali emozioni scatenasse la visione dell'abbigliamento dei musicisti, capace di catapultarci con la mente su un'autostrada o su un palco immaginario mentre, in realtà, eravamo confinati nei pochi metri quadri della nostra cameretta. Magari facente parte di un appartamento di uno sperduto paesino o di una città di provincia, isolati dal resto del modo ed aggiornati solo dalle poche pagine dell'inserto centrale di Rokerilla una volta al mese. O nemmeno quello. Uno dei pochi gruppi che era possibile trovare con relativa facilità anche nei normali negozi di dischi, ad ogni modo, era quello dei Judas Priest e quando i fortunati possessori di una copia di Screaming for Vengeance videro la foto del gruppo contenuta all'interno della copertina, a scatenarsi furono sensazioni che ancora oggi fanno parte di noi.



ERAVAMO TUTTI ROB FONZARELLI

Quella foto, guardata dagli occhi di chi aveva circa 15 anni all'epoca dell'uscita del disco mentre partivano le note di The Hellion, dopo che ci si era scossi dal torpore per la sorpresa della materializzazione in forma umana della musica che ci aveva già invaso l'anima, aveva il potere di ipnotizzarti, di renderti cosciente che esisteva una incarnazione nel mondo reale di quello che cominciavi a provare dentro. Quell'elettricità, quella voglia di ribellione, quell'insopprimibile voglia di correre e di riempirti ogni cellula di distorsione, di mandare il cervello in saturazione, era vissuta quasi esclusivamente come fatto privato, come qualcosa della quale non si era sicuri fino in fondo perché il mondo, in assenza della rete e di una stampa mainstream interessata al fenomeno, non proponeva alcun corrispettivo, alcun riferimento visuale che confermasse la propria natura come realmente nel pieno possesso del diritto di esistere. Specialmente per i molti i quali, in un Paese geograficamente conformato come l'Italia e per tradizione incredibilmente provinciale, abitava in qualche buco di paese alla periferia dell'impero. Quella foto comunicava proprio questo, invece. Tutto ciò che provavamo dentro, tutto quello che sentivamo era non solo condiviso da altri, ma quegli altri avevano capito ciò che provavi, ciò che volevi esprimere, ciò che ti agitava dall'interno e gli aveva dato forma esteriore, gridandolo in faccia a tutti. Rendendoci tutti dei Rob Halford in erba dentro, coi suoi occhiali scuri, con le sue polsiere borchiate (io le ho ancora), con il suo cappello con la visiera, mentre indossavano nella realtà i nostri patetici giubbottini di pelle alla Fonzie comprati ai grandi magazzini vicino casa. Tutto questo in quello scatto di Steve Joester che ritraeva cinque musicisti davanti ad un muro di spot. Ma chi è Steve Joester?



UN HOTEL CHE OSPITA OGNI GIORNO JAGGER, WARHOL, MARLEY, BLONDIE E ALTRI

Una foto che passa alla storia di solito o è frutto del caso, o delle mani di un grande fotografo. Il nostro è senz'altro il secondo caso. Steve Joester, il quale attualmente risiede in quel di NY, è un fotografo/artista britannico molto noto, le cui opere sono collezionate da numerose personalità (il designer John Varvatos; lo stilista Ralph Lauren e vari altri) il quale ha prodotto alcuni tra gli scatti più conosciuti del mondo del rock apparse su dischi, riviste o diventate dei poster. Le sue foto di Mick Jagger, Bob Marley, Neil Young, Sting, Sex Pistols, Clash, Bob Marley, Queen, Van Halen, The Who, Rolling Stones, Blondie, AC/DC, etc., spesso scattate nel "pit" dei concerti, sono delle vere icone. Sua è, per esempio, la documentazione della presenza di Andy Warhol nel backstage e nei camerini dei Judas Priest al Palladium di NY nel 1979, con Rob Halford ammanettato a Warhol. Joester è stato inoltre il primo "mixed media artist" ad essere incluso nella famosa Morrison Hotel Gallery e, come detto, fa parte di molte collezioni di livello internazionale, con quotazioni che hanno un minimo di tre zeri. Il suo modo di rendere gli artisti che ritrae prevede, a partire dal 2000 circa, l'unione delle fotografie scattate tra gli anni 70 ed 80 con varie altre tecniche e materiali fra i quali tele da imballaggio, foglia oro e smalto per unghie, portando ad un risultato finale di grande impatto. Sia dal punto di vista dell'aggressività del colore, che dell'impatto emotivo. Una tecnica usata anche in altri contesti, come ad esempio nella serie di sue fotografie scattate a Cuba.



SCREAMING FOR A PIC

Quante volte abbiamo visto pubblicate su giornali, riviste, in TV od in altri contesti, immagini passate alla storia? Ebbene, anche la musica ha dato e sta dando il suo contributo in questo campo e per sua stessa natura, magari senza la pretesa di farla in senso stretto, ed il metal è uno degli stili che più si presta ad essere ritratto. In studio, per gli artwork dei dischi, in vari altri contesti, ma più di tutto dal vivo, dove l'energia sprigionata dai presenti, sopra e sotto a palchi più o meno importanti, consente a chiunque abbia una macchina fotografica e sappia usarla di cristallizzare in un frame un'esplosione di potenza assoluta. Altre volte, invece, è la fierezza e l'affermazione della propria diversità ad essere immortalata. Proprio come nel caso di quello scatto contenuto all'interno di Screaming for Vengenace.

Bene, speriamo che questo esperimento possa risultare interessante per i lettori. Noi abbiamo già in mente una nuova foto di cui parlare per la puntata n. 2 di Fotografie Segnanti. Non manca che di leggere se anche voi siete legati a delle particolari foto, a quali e se vi piace discuterne. Magari potreste rivederle all'interno di questa rubrica.



Si ringrazia Steve Joester per averci concesso il permesso di riprodurre le sue fotografie nel presente articolo