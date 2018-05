Live Report

È da una vita ormai che seguo gli Elio E Le Storie Tese e mentre mi dirigo alla volta di Torino non riesco ancora a realizzare quello che è scritto sul mio biglietto: Tour d'Addio. Viene da chiedersi perché la band abbia deciso di renderci orfani della propria bravura, ma non ho intenzione di farmi prendere dalla tristezza per cui raggiungo i cancelli pronto all'ennesima serata di musica live. Già la solerzia di un membro dello staff è di per sé tutto un programma, e coi suoi modi quasi militari il povero addetto ai lavori più che il rispetto della fila ottiene lo scherno della gente, ma del resto visto il nome in cartellone la situazione appare adeguata. Una volta entrati ci piazziamo in seconda fila e attendiamo con impazienza l'inizio del concerto, quand'ecco spegnersi le luci...



ELIO E LE STORIE TESE

Un'omelia funebre chiama in raccoglimento gli intervenuti alla data torinese del Tour d'Addio del complessino e -trattandosi appunto di Elio E Le Storie Tese- non possono mancare le risate nemmeno in un'occasione tanto triste: ma ecco che con la sempreverde Servi della Gleba ci lasciamo il velo di tristezza alle spalle per poter godere appieno del ritmo travolgente del brano, alla fine del quale Faso chiede alla ragazza immaginaria che lo ha "schiavizzato" se davvero dopo più di 20 anni pretenda ancora che lui le ramazzi la stanza con metodi poco ortodossi. Elio indossa un parruccone stile afro e sorseggia quello che scopriremo essere dell'ottimo barolo, e lo show continua con la stupenda Burattino Senza Fichi la cui esecuzione da parte della band è a dir poco magistrale, come ottime sono la complessa La Vendetta del Fantasma Formaggino e il tuffo nel passato di Cateto, in cui Paola Folli interpreta la fetida ragazza nativa di Erba. Una bellissima sorpresa per il sottoscritto proviene da La Follia della Donna estratta da Cicciput come anche Fossi Figo, altro pezzo storico degli Elii. Un temporale ci preannuncia le note della hit Essere Donna Oggi, in cui l'orgasmo viene riprodotto da Vittorio "Carmelo" Cosma come fosse la sirena di una nave che entra nel porto (e la definizione non è casuale): anche in questo caso le risate sia sopra che sotto il palco si sprecano: Cosma è ormai da qualche tempo sostituto di Rocco Tanica ed Elio chiede in maniera velatamente polemica se ci ricordiamo di lui, giustificandone l'assenza perché impegnato con una "zia" che però a quanto pare proviene dall'Europa dell'Est ed è piuttosto giovane e attraente... chissà, comunque gli dà i giusti meriti per aver composto moltissime canzoni storiche e "dolcissime". A questo punto segue un medley-dance apprezzabilissimo, sul quale spicca l'ottima Discomusic -sezione ritmica da paura come da copione- quindi le storiche Born to be Abramo e Pipppero® senza dimenticare il fondamentale apporto di un Mangoni-rapper su La Visione e il suo balletto da cubista sugli altri pezzi. Di nuovo Elio e la Folli protagonisti su T.V.U.M.D.B. (celebre brano in perfetto stile Earth Wind & Fire) mentre Mangoni recita da par suo nella saga de Il Vitello dai Piedi di Balsa inframezzata dal dj set di Christian Meyer accompagnato dal nipote del compianto Feiez e dalla rarità Luigi il Pugilista, una vera e propria chicca che manda in visibilio il pubblico del Pala Alpitour. Si riparte alla grande con la latineggiante El Pube, irresistibile pezzo che dimostra la bravura della band, a suo agio tanto con i lenti quanto con il rock, il prog e -appunto- la salsa... incredibile il loro talento! Uomini col Borsello e Parco Sempione precedono due brani portati a Sanremo -e tutti sappiamo che il gruppo lo aveva in realtà vinto con La Terra dei Cachi- finché non giunge la mitica smarmittata della Vespa di Supergiovane, in cui Mangoni dà il meglio di sé impersonando il noto supereroe; in precedenza lo stesso architetto era sceso nel parterre per guidare un festoso trenino umano dando il "cinque" a destra e a manca, e così posso dire di aver avuto anch'io la possibilità di toccare questo divo dei nostri tempi! La band si ritira e viene richiamata a gran voce sul palco; Elio confessa "devo ammettere che ce lo aspettavamo" e così possiamo apprezzare gli incantevoli assoli di Cesareo nel gran finale affidato come sempre a Tapparella, la quale sfuma nel corale "forza Panino!" gridato da tutti gli intervenuti. Gli Elii ci salutano e si congedano dai fan, ed è difficile accettare il fatto che il gruppo più talentuoso del nostro Paese decida di appendere gli strumenti al chiodo... nel profondo spero sia solo l'ennesima burla.



SETLIST ELIO E LE STORIE TESE

1. Servi della Gleba

2. Burattino Senza Fichi

3. La Vendetta del Fantasma Formaggino

4. Cateto

5. La Follia della Donna

6. Fossi Figo

7. Essere Donna Oggi

8. Pipppero® / La Visione / Vacanza Alternativa / Urna / Discomusic / Born to be Abramo

9. T.V.U.M.D.B.

10. Il Vitello dai Piedi di Balsa

11. Luigi il Pugilista

12. DJ Mendrisio set

13. Il Circo Discutibile

14. Il Vitello dai Piedi di Balsa Reprise

15. El Pube

16. Uomini col Borsello (Ragazza che Limoni Sola)

17. Parco Sempione

18. La Canzone Mononota

19. La Terra dei Cachi

20. Supergiovane

---Encore---

21. Tapparella

(outro) Arrivedorci