Live Report

VINNY APPICE - Il Peocio, Trofarello (TO) - 12/05/2018

VINNY APPICE

Salgono quindi sulle assi del Peocio il cantante Piero Leporale e il chitarrista Lorenzo Carancini seguiti da un corpulento bassista i cui tratti non sembrano italiani, e infatti scopro con piacere che si tratta nientemeno di Barend Courbois, già al servizio dei Vinny Appice. Uno sguardo d’intesa con i compagni, quattro colpi sul charleston e la festa può cominciare: Turn Up the Night non fa che confermare le indubbie qualità di Leporale, a buon diritto la “versione nazionale” del compianto Ronnie James Dio sia per affinità fisiche che per l’ottima ugola che a più riprese si avvicina -senza ovviamente raggiungerla- a quella dell’elfo statunitense. La partecipazione della platea è palpabile fin dal primo coro della serata, Vinny prende la parola chiedendoci se ci piacciono i DIO, i Black Sabbath e gli Heaven & Hell e alla risposta affermativa ricevuta aggiunge un Me too! che gli vale un ulteriore applauso prima di continuare con lo show; i ragazzi sul palco se la cavano in maniera più che egregia, sfornando una prestazione degna delle band originali finché ad un certo punto a Carancini non salta una corda della chitarra: Lorenzo non batte ciglio e si adopera a sostituirla, mentre gli altri vanno avanti come nulla fosse e, anzi, Courbois prende in mano la situazione esibendosi in un riff al basso che ricalca le note che avrebbe dovuto suonare la sei corde... davvero eccezionale! Non mancano nemmeno delle piccole chicche, vedi la stupenda Country Girl o The Sign of the Southern Cross che, come Vinny ci ricorda, non vengono eseguite molto spesso e il pubblico apprezza decisamente il piccolo regalo. Naturalmente -nonostante la particolare attenzione verso molti brani dell’ottimo Holy Diver, Stand Up and Shout e Rainbow in the Dark che l’asticella del gradimento raggiunge i massimi livelli, con l’interazione degli astanti i quali non si fanno pregare a ritornelli e cori; a proposito di Rainbow in the Dark, è divertente come Leporale si sostituisca alla tastiera con la propria voce, mentre prima di questa Vinny Appice si prodiga in un articolato assolo di circa quattro minuti in cui dà prova delle proprie capacità deliziando la platea a colpi di crash, cassa e rullante assortiti. War Pigs è l’unica rappresentante dell’era-Ozzy, ma è incontrovertibilmente con Heaven and Hell che si raggiunge l’apoteosi per quanto riguarda il repertorio dei Sabs, e anche qui le voci dei presenti si fanno sentire con tutto l’entusiasmo possibile. Vinny ci chiede se vogliamo ancora un paio di canzoni ed ecco arrivare Neon Knights e il tributo all’amico di sempre Ronnie intitolato Monsters and Heroes, estratto dall’



Arriviamo così alla fine di questa bella serata a tinte hard’n’heavy e, dopo aver salutato i musicisti, rincaso compiaciuto per aver visto in azione un gruppo di grandi professionisti che hanno onorato un piccolo Grande uomo.



SETLIST VINNY APPICE

1. (intro) Heaven and Hell

2. Turn Up the Night

3. Holy Diver

4. The Mob Rules

5. Country Girl

6. Stand Up and Shout

7. Slipping Away

8. War Pigs

9. The Sign of the Southern Cross

10. We Rock

11. Drum Solo

12. Rainbow in the Dark

13. Heaven and Hell

---Encore---

14. Neon Knights

