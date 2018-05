DONNE ROCCIOSE - # 42 - Joan Jett; The Girl With a Bad Reputation

23/05/2018 (160 letture) Tante sono le donne che sono già state inserite in questa rubrica e tante ancora, se continuerete a leggere ed a commehntare concedendoci quindi ancora fiducia, saranno trattate. Nel novero delle precedenti e di quelle che verranno, però, ben poche possono vantare una popolarità ed un palmares di risultati paragonabili a quelli di Joan Jett ; non solo nel campo musicale. Una carriera, la sua, partita ufficialmente nel 1975 e tutt'ora felicemente in corso, che si avvia a toccare il mezzo secolo di durata.



KIM I HA CHIAMATO JOAN E' UN FOWLEY

Nata il 22 Settembre del 1958 nei sobborghi di Philadelphia in una famiglia liberale e moderna, Joan Marie Larkin si trasferisce da piccola nel Maryland. Più esattamente in un paesino a circa 70 chilometri da Baltimora chiamato Rockville; quando si dice il destino. La famiglia si sposta però a Los Angeles quando lei ha ancora 14 anni e questo sarà decisivo nella sua vita. Lì, infatti, le viene regalata una chitarra per Natale, strumento che apprende molto velocemente dato che, appena quindicenne, fonda una rock band con la batterista Sandy West (la musicista è morta di cancro nel 2006), nata Pesavento. La sua formazione musicale avviene ascoltando artisti quali T. Rex, Gary Glitter, Slade, David Bowie, ma è soprattutto un'altra ragazza che non per nulla è già stata nostra ospite, la quale già aveva dimostrato di saperci fare col rock, ad essere il suo vero modello e la sua prima fonte di ispirazione: Runaways non fu esattamente Joan, ma una leggendaria figura molto chiacchierata per presunte questioni poco edificanti riguardanti "eccessive avances" nei confronti di Lita Ford e non solo: il manager e produttore: Kim Fowley. La storia narra di un party organizzato da tale Alice Cooper all'Hollywood's Starwood Club durante il quale il professionista rimase molto colpito dalle doti di una giovane musicista che era intervenuta. Non si trattava, tuttavia, di Joan Jett, ma della cantautrice Kari Krome. Fowley progetta di cucirle attorno una band al femminile e un'amica della Krome sembra proprio adatta ad essere il primo tassello dell'operazione. Stavolta sì, è proprio la 17enne Joan Jett l'interessata e dato che ha già una batterista al seguito, un trio è già insieme. Il destino ha però deciso diversamente e dato che la Krome si rivela molto meno brava di quanto Fowley avesse inizialmente supposto, viene presto avvicendata dalla bassista "Micki" Steele, un'ex allieva di Nick St.Nicholas degli Bangles. Di lì a poco si unisce al gruppo anche la sedicenne Cherie Currie al posto della Steele e Jackie Fox al basso, le Runaways e Joan Jett possono firmare un contratto discografico con la Mercury.



QUEENS OF TOKYO

Tra il 1975 ed il 1978 Joan Jett partecipa quindi ai tre album prodotti dalle Runaways: The Runaways; Queens of Noise e Waitin' for the Night, oltre ad un live intitolato Live in Japan che raccoglie materiale di tre concerti tenuti a Tokyo in rapida successione, ma senza riuscire a sfondare. Non negli U.S.A. almeno, mentre in Giappone spopolano letteralmente, tanto che il live esce solo per il mercato del Sol Levante. I motivi del mancato successo di massa in patria sono da ricercare nel pessimo biglietto di presentazione rappresentato dell'essere gestita da un manager come Fowley e nel tipico bigottismo statunitense che rifiuta l'idea che delle ragazze possano suonare in una rock band e cantare di tematiche "scabrose". Tutti fattori che limitano enormemente l'accesso all'airplay radiofonico, all'epoca basilare. Per quanto riguarda questo scritto, però, va notato che la band si ritagliò comunque uno spazio anche sulla scena punk e che la Jett viene maggiormente fuori in Queens of Noise, nel quale comincia a contendere alla Currie il ruolo di leader presso il pubblico, ruolo prima assegnato a tavolino dal manager. Le cose, però, vanno abbastanza male. La gestione poco accorta del gruppo crea problemi pratici e la vita delle quattro a base di eccessi che alimentano anche screzi interni, non aiuta. Nel bel mezzo dei tour in Giappone, come abbiamo visto l'unico Paese a tributare loro un chiaro successo, la bassista Jackie Fox abbandona ed è proprio Joan Jett a scalare al basso per tappare il buco e completare le date previste. Al ritorno a casa, però, anche la cantante abbandona ed a doverci mettere l'ennesima toppa è ancora la Nostra, che comincia ad occuparsi anche del canto prima dell'entrata di Vicki Blue. Il completo flop del terzo album decretò l'abbandono di Fowley. Joan Jett prova a prendere in mano le redini della situazione ed a fornire una direzione precisa al gruppo, ma è qui che emergono i limiti connaturati ad un'operazione basata sull'assemblaggio di elementi senza vere affinità musicali. Joan "tira" verso il punk/glam anni 70 che era la base della sua formazione, (è lei a produrre G.I. dei Germs), mentre Lita Ford e la West guardano invece all'ormai prossima esplosione dell'Heavy Metal. Alla fine del 1978 esce la raccolta And Now... The Runaways, inizialmente solo in Europa ed in Giappone, ma non c'è più molto da fare. La band è ormai troppo instabile e Joan Jett lascia nel 79. Poco dopo il gruppo si scioglie e solo a distanza di anni ne verrà riconosciuta l'importanza storica, ma per lei si prepara la carriera solista.



Le Runaways erano molto speciali. Eravamo più di un gruppo di ragazze che suonavano rock’n’roll. Imparai a seguire i miei sogni e a fare in modo che nessuno potesse dirmi come doveva essere la mia vita. Le ragazze, in generale, vedono chiaramente il proprio ruolo definito su come deve essere la loro vita, ma quando ero piccola i miei mi dissero che avrei potuto fare qualsiasi cosa.



I LOVE GOOD MUSIC

La musicista si trasferisce a New York, recita in We're All Crazy Now, un film sulle Runaways mai uscito che, però, la mette in contatto con Kenny Laguna, il quale sarà fondamentale nel resto della sua carriera. Già nel 1980 e nonostante una infezione ad una valvola cardiaca ed una polmonite con relativo ricovero ospedaliero con degenza di un mese e mezzo, riesce ad autoprodurre con lui e Ritchie Cordell un album solista intitolato Joan Jett, poco dopo ristampato ufficialmente col titolo Bad Reputation. Prima, però, prova a sfondare in Inghilterra, dove conosce Steve Jones e Paul Cook (coi quali produce un singolo per il mercato olandese: la prima versione della cover di I Love Rock 'n' Roll) e poi nel disco compaiono tra gli altri proprio i due ex Sex Pistols, ma anche Dee Dee e Marky Ramone, a testimoniare l'indole punk della cantante. Il disco, in realtà, era fatto per la maggior parte di cover, ma il discreto successo ottenuto nel giro underground prima ed il 51° posto raggiunto nelle charts dopo, la inducono a formare una band che prende il nome di Blackhearts per incidere il secondo album. I Love Rock 'n Roll esce nell'81 ed è un successone, anche se il materiale firmato Jett è un realtà minoritario. La stessa I Love Rock 'n Roll, canzone celeberrima, è in realtà una cover degli Arrows ripresa recentemente anche dagli L.A. Guns. Quella che la farà diventare famosa, poi, è addirittura la cover di una sua cover, dato che come abbiamo visto, aveva già affrontato il brano nel 79 con Cook e Jones. Cover o non cover, sia l'album che il singolo (anzi: i singoli estratti) ottengono grandissimo successo. Il terzo Album è dell'83 ed il successo è garantito ancora una volta in particolare dalla cover di Everyday People degli Sly & the Family Stone. Non così per quello di Glorious Results Of A Mispent Youth dell'84, con la cover di Cherry Bomb delle Runaways (che qui vengono in parte riscoperte dalla critica) che non ottiene particolare fortuna. Il materiale originale, comunque, è ormai preponderante. Di quel periodo la partecipazione al film Gotcha e una causa contro Playboy per delle foto rubate mentre era nella vasca da bagno, ritirata quando diviene chiaro che il soggetto degli scatti era invece Laurie MaCallister, poi deceduta nel 2011. Dell'86 è l'album Good Music ed oltre al materiale originale scritto come sempre col fido Ken Laguna, spiccano ancora alcune cover, tra le quali quelle di Fun, Fun, Fun dei (e con i) Beach Boys e You Got Me Floatin' di Hendrix. Non è un successo particolare ed anzi, è l'intera carriera solista della Jett che non ha ancora preso davvero il volo. Il momento glam/punk anni 70 è alle spalle e non per nulla ben più risonanza stanno avendo le gesta di Lita Ford, fin dall'inizio più votata a quell'HR/HM che in quegli anni viveva il suo momento migliore. Eppure, quel mondo non è affatto estraneo per lei. Lo dimostrano incursioni nel settore con i Keel di The Final Frontier dell'86; con l'Alice Cooper di Bangles. Ad ogni modo comincia anche a recitare (quello prima citato era un cameo da musicista) nel film Light Of Day dell'87, con Michael J. Fox e brano principale della colonna sonora firmato da Springsteen. A titolo di curiosità, durante questo stesso anno il furbo Kim Fowley tenta un colpo gobbo (o meglio: basso) producendo un'altra band tutta al femminile chiamata... The Runaways. Senza alcun successo; giustamente. Tornando a Joan, miglior sorte arride ad Up Your Alley dell'88, probabilmente per l'allargamento della base di ammessi alla scrittura dei brani (buono l'apporto del chitarrista Ricky Byrd), per il lavoro del produttore e musicista Desmond Child -c'è il suo zampino anche in Trash- e della riuscita versione di I Wanna Be Your Dog degli Stooges. Confermando così l'indole "settantiana" della Jett, ulteriormente ribadita dalla presenza tra i musicisti impiegati di Michael Kevin "Mick" Taylor, ex chitarrista dei Rolling Stones e dei John Mayall's Bluesbreakers. Il decennio si chiude con The Hit List, album completamente di cover (di AC/DC e Sex Pistols tra le altre) ed una collaborazione su Discipline di Desmond Child. Cominciano gli anni 90, ma cominciano male.



UNA RAGAZZA PURA E SEMPLICE; E' NOTORIO

Notorious è un flop e la sua figura, come molte altre, viene vista dall'industria come anacronistica rispetto ad un mercato in cui a tirare sono o il pop-rock da classifica costruito a tavolino, o il Grunge. La raccolta Flashback serve a parare un po' il colpo, compito assolto meglio dalla partecipazione come attrice alla serie Highlander. E' più o meno qui, però, che le quasi ignorate Runaways vengono riscoperte ed apertamente citate come fonte di ispirazione da una serie di musiciste che si affacciano organicamente sulla scena in quantità inusuale rispetto al passato. La popolarità di ritorno che ne consegue, che la vede coinvolta anche come produttrice di alcune di queste realtà come ad esempio le Bikini Kill, accendono molti riflettori su Pure and Simple del 94, la cui formazione annuncia un lavoro più solido, per quanto sempre con le classifiche U.S.A. presenti bene in mente in fase di scrittura. L'apporto alla chitarra di Tony Rey Bruno, presente su una moltitudine di lavori pop internazionali, ma anche su lavori firmati Saraya, Danger Danger pre Andy Timmons e Joe Lynn Turner, si fa sentire insieme a quella di Kenny Aaronson (Dust, Rick Derringer) al basso e Thommy Price (Blue Öyster Cult, Scandal, Atomic Playboys, Adam Bomb) alla batteria. Ma da annotare anche quella di gente come John Marshall e Mike Howe dei Metal Church tra gli altri. Del 1995 la "deviazione" col progetto Evil Stig insieme ai musicisti dei Gits col quale pubblica un live, al quale segue la raccolta Fit to Be Tied. Una scelta, quella di un live con una punk band la cui cantante era stata uccisa (approfondiremo in coda all'articolo), che da un lato conferma la sua lateralità rispetto al mercato, ma manda anche un segnale preciso alle case discografiche, qualificandola come poco gestibile rispetto ad un mercato da accontentare e non da formare; come sempre. Una nuova iniezione di popolarità la arriva per via indiretta dalla coverizzazione di Bad Reputation da parte dei punksters Electric Frankenstein. La parte finale degli anni 90 la vede partecipare ad un tributo ad Iggy Pop, cantare per le truppe alleate di stanza nei Balcani -per le truppe, senza minimamente sposare l'idea della giustificazione del conflitto- partecipare ad un allestimento a Broadway del Rocky Horror Picture Show e dividere il palco occasionalmente con band del calibro di Motorhead; Alice Cooper ed Aerosmith. Soprattutto, però, pubblica Fetish, un lavoro che vede una Joan con capelli corti, vestire panni sado-maso e cantare canzoni incentrate sul sesso. Ormai, però, è tempo di salutare la nascita del nuovo millennio.



I STILL LOVE MY BAD REPUTATION

Una versione di Bad Reputation si ascolta nella colonna sonora di Shrek e l'EP Unfinished Business la vede cantare il tema di Love Is All Around e chi ha qualche primavera sulle spalle ricorderà la serie Mary Tyler Moore, poi è addirittura Britney Spears a riproporre I Love Rock 'n' Roll. Poco congruo, forse, ma molto utile come veicolo pubblicitario. Molto più coerente la sua partecipazione ad un tributo ai Twisted Sister con una sua versione di We're Not Gonna Take It. Il suo essere contigua ad ambienti metal viene rafforzato dall'entrata nei ranghi di Sam Yaffa (Hanoi Rocks) e di David Zablidowsky (Trans-Siberian Orchestra) per le date live. Dopo un disco uscito solo in quel Giappone che aveva incensato le Runaways (Naked, poi ripubblicato nel 2006 per il resto del mondo col titolo Sinner) si inserisce in un altro progetto-tributo di spessore, stavolta ai Ramones. Tornando a Sinner, ne viene fuori un tour con gli Eagles of Death Metal, mentre Avril Lavigne nel 2008 canta Bad Reputation nel suo The Best Damn Tour, fatto ripreso anche nel relativo DVD. Nel 2010 riveste il ruolo di produttore esecutivo nel film The Runaways, in cui ad interpretarla è Kristen Stewart. Siamo già al 2014, quando Joan Jett introduce i Nirvana alla Rock and Roll Hall of Fame eseguendo una sua versione di Smells Like Teen Spirit, onore che toccherà a lei ed alla sua band nel 2015. Nello stesso anno collabora con la Happy Hippie Foundation di Miley Cyrus, che si occupa di giovani senza tetto con particolare occhio a quelli della comunità LGBTQ.



LA MIA RIVINCITA

Pacifista, vegetariana, veganista. Fortemente impegnata a favore della protezione degli animali insieme alla PETA ed a Farm Sanctuary con le quali si adopera anche in opera di volantinaggio per strada, scarsamente interessata ai pettegolezzi vuoti, stupidi e soprattutto inutili circa le sue inclinazioni sessuali come quelle che la volevano “vicina” a Carmen Electra), Joan Jett, pur essendosi spesso circondata di musicisti provenienti dall'area HR/HM è essenzialmente un'icona del glam/punk statunitense, fondamentale per lo sdoganamento della figura della donna all'interno del mondo del rock. Anche come solista, ma soprattutto con le Runaways e per quanto costruite a tavolino, dato che l'idea di una band tutta al femminile in un contesto simile era all'epoca a dir poco inusuale, pur essendoci già dei precedenti. Non è affatto un caso, del resto, che uno di questi sia da identificare in quelle Pleasure Seekers nelle quali militava il suo punto di riferimento principale: Suzi Quatro. Importante, infatti, fu comunicare alle più giovani e poco avvezze a certi suoni ed a certi comparti musicali, che si poteva essere donne, chitarriste, scrittrici di musica e front woman facendo rock e facendolo in maniera "cazzuta". Per quanto questa definizione sia probabilmente poco adatta. Come sempre, però, è la stessa interessata a raccontarci al meglio quella che era la situazione:



La rabbia delle donne nel mondo della musica, la mia rabbia, veniva dal fatto che ci dissero che una ragazza non poteva suonare la chitarra, quindi ti sedevi a scuola con ragazze che suonavano il violino e il violoncello, da Beethoven a Bach. La rabbia nasceva perché non esisteva neanche un'opportunità. Ti dicevano di stare zitta, di sederti e di comportarti come una dama. Quando tiri merda come questa, allora vuoi la guerra!



Molto brava come chitarrista e, in ogni caso, in grado di trovare anche lì una sua cifra stilistica derivante dall'uso di una Melody Maker della Gibson -casa che purtroppo è appena andata in concordato preventivo- e di un plettro da 1.0 mm. D’Andrea Delrex Sharkfin, capaci di rendere un suono distintivo, oggi sessantenne Joan Jett ha dato un piccolo esempio anche sul versante imprenditoriale. Quando nessuno si interessò a lei come solista, infatti, creò una sua etichetta personale, la Blackhearts Records, nome che prenderà anche la sua band. Ma non solo: la terza ondata del femminismo made in U.S.A. le deve qualcosa, dato che il movimento Riot Grrrl, che lottò anche contro la discriminazione della figura della donna nel punk e nella musica degli anni 90 che liberò la strada a molte delle donne che oggi ascoltiamo (le Bikini Kills ebbero a che fare con lei, come abbiamo visto), la vide capofila insieme a Lydia Lunch; Kim Gordon ed altre. Il tutto si connette e spiega la sua scelta di suonare nel progetto live con i membri superstiti dei The Gits, la cui cantante Mia Zapata fu violentata e uccisa nel 93. Una scelta chiaramente negativa per la carriera, ma dall'impatto fortissimo a livello umano e tristemente moderna, come tutti purtroppo possiamo rilevare leggendo la cronaca dello stillicidio quotidiano di episodi di violenza contro le donne. Quello che non ho scritto prima, infatti, è che i ricavi della vendita dell'album furono investiti nella ricerca dell'assassino. Ricerca che, dopo aver ampliato la base della raccolta fondi, diede i frutti sperati con l'arresto del colpevole nel 2004. Ed il suo impegno a favore delle donne e del rock non è venuto certo meno. Recentemente, riguardo agli spazi che le donne devono/possono ritagliarsi in un momento storico in cui la rete propone ed espone ad un mondo virtualmente illimitato, ha dichiarato:



Credo che stiamo tornando a un momento fertile in cui la gente ne ha abbastanza di come stanno le cose, lo posso sentire. Quelle ragazze sono lì, in ogni città, bussando alle porte. E quando riusciranno a trovare una via di fuga sarà come lo fu per me. Una nuova generazione armata di chitarre e batterie pronta a gridare "Siamo qui, stiamo arrivando!"

Guitars Exchange



Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 2 Grazie a nome di tutta la webzine 1 Bell'articolo, bell'esempio di una persona che vive per il rock n roll. Certo si dice che il rock è un'industria, che i dischi vanno venduti, che alla fine diventa un lavoro, tutto vero. Ma questo vale in ogni ambito della società. Il medico che fa il suo lavoro per passione deve fare i conti con l'industria ospedaliera e farmaceutica, il poeta con l'industria editoriale etc. Ma dietro e nonostante questo aspetto, ci sono vite vissute per queste passioni, e anche nel rock ci sono donne e uomini che riescono a dare carne e sudore alla musica, a vivere per questa e proprio per questo a far sì che non sia solo musica ma vita e impegno. Joan Jett è una di queste donne. Leggere di queste cose può dare tanto a chi comincia a fare musica. Da semplice ascoltatore e lettore non posso che provare ammirazione per Joan Jett ma anche per chi come Raven, nel lavoro per questa webzine, mostra che la musica può essere la passione di una vita.