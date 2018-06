Live Report

TERZA ADUNATA - RADUNO IMPERIALE DI FEUDALESIMO E LIBERTÀ - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 26/05/2018

30/05/2018 (419 letture) Atroci e Nanowar of Steel. I primi hanno accompagnato l’adolescenza di almeno una generazione di metallari e negli anni (al di là del silenzio discografico) sono sempre rimasti relativamente parchi in termini di apparizioni dal vivo. I secondi invece continuano a cavalcare la cresta dell’onda garantendo sempre un gran livello qualitativo in show sempre numerosi e divertenti. Insomma: l’occasione era ghiotta. A far da cornice al tutto c’era la terza adunata ufficiale di Feudalesimo e Libertà, organizzazione parodistica (loro direbbero “partito politico”) che da sito ufficiale e pagina Facebook propugna il ritorno al potere “dello” imperatore, come solo dei veri ghibellini saprebbero fare. Parliamoci chiaro: in questi tempi di crisi lavorare sedici ore al giorno presso la gleba del feudatario locale rappresenta -quantomeno- una possibilità da non escludere a priori.



Arriviamo presso il Live Club alle 17, in ritardo di circa due ore rispetto all’inizio previsto della giornata. I concerti non inizieranno prima della serata e ciò ci dà il tempo di guardarci un po’ intorno. Il locale è stato sfruttato nella sua interezza: oltre al palco principale all’interno ne è stato allestito un altro più piccolo (dove si svolgerà peraltro il concorso per la Pulcella più Casta) e un altro ancora nella piccola area esterna, in prossimità dei tavoli della “hosteria”. In mezzo a tutto ciò troviamo un gran numero di bancarelle che vanno dal merch ufficiale dei gruppi e di FeL alla fumettistica, passando per il piccolo artigianato e i libri e l’oggettistica fantasy. Sempre all’esterno è stato ricavato uno spazio dove si tengono combattimenti simulati che rappresenteranno un’attrazione tutto sommato gradevole.

Il susseguirsi di eventi sui palchi è relativamente caotico, ma -nel complesso- pur rappresentando un antipasto alla parte “musicale” dell’evento permette agli accorsi di trascorrere il tempo, potendo peraltro incrociare personalità come Christian Ice (youtuber e fonico dei Nanowar) e Don Alemanno (autore del fumetto Jenus di Nazareth e cantante degli Holy Martyr). Tra approfondimenti goliardici sul cinema a tema medioevale con lo youtuber cinefilo Victorlaszlo88 e momenti “magici” con il mentalista Vanni de Luca e l’illusionista Tiziano Grigioni arriviamo alle prime -brevi- esibizioni musicali (quelle a cui abbiamo assistito almeno, perché ce ne sono state anche altre sui palchi secondari). Iniziano i Longobardeath, che hanno allietato i commensali dell’Hosteria con il loro hard rock “caciarone” cantato in milanese (la band è peraltro attiva da quasi trent’anni) e a quella dei Bardo Magno, super-gruppo composto da Don Alemanno, Mohammed Abdul dei Nanowar (per l’occasione convertitosi al cattolicesimo con il nuovo nome di Irene), Maurizio Cardullo (polistrumentista dei Folkstone) ed Edo Sala (batterista, sempre dei Folkstone). Questi ultimi reinterpretano classici della musica pop italiana in una chiave testuale adeguata al contesto. Ecco così avvicendarsi perle come Io Ghibellino che Son Io, Sotto il Sole di Avignone, Drakkar Special e Ius Primae Noctis (cantata sulla base di Certe Notti di Ligabue).

Poco dopo la conclusione della loro esibizione il palco viene approntato per il primo grande gruppo della serata: gli Atroci.



GLI ATROCI

Li aspettavamo con trepidazione, vuoi perché è sempre raro incrociarli su un palco e vuoi perché vederli suonare insieme ai Nanowar of Steel fa un certo effetto in noi amanti del metal più demenziale, e loro non ci hanno delusi. Gli Atroci, che solo il giorno prima avevano suonato in quel di Tregnago (VR), invadono la terza Adunata di Feudalesimo e Libertà con alcuni dei loro brani più conosciuti, correlati dalla solita carica umoristica che solo questo tipo di proposta può riuscire a trasmettere.

Un’ora è il tempo a loro disposizione, un’ora in cui veniamo travolti dal Sacro Metallo sprigionato dalla chitarra della Bestia Assatanata, dal basso dell’Oscuro Alchimista e dalla batteria dell’Orco Cattivo (questi ultimi due da poco entrati in formazione); ma non basta, perché non è un vero concerto degli Atroci senza i cori e le “coreografie” del Nano Merlino e del Boia Malefico e soprattutto senza la presenza centrale del Profeta, voce che da sempre ci guida sulla retta via del Metallo. Si spengono le luci e si accende la voce di una cara nonnina e del suo “tenero” gattino Fufi, prima dell’assalto di uno dei pezzi più cattivi della discografia della band bolognese: Ora basta. Tra il pubblico è subito fermento, e l’agitazione di massa sfocerà in un sacrosanto wall of death di lì a poco. Ma prima c’è spazio per diversi classici, come Volevo un taglio semplice e la “politicante” Fratelli nella fede che, così come I guerrieri del metallo e I dieci metallamenti, costituisce le pagine più importanti dei dettami metallici degli Atroci. Non mancano nemmeno quei brani che più di tutti fanno esplicito riferimento a gruppi a noi molto conosciuti, come Rhapsody o Rammstein, e stiamo ovviamente parlando di Il drago infuocato nel bosco incantato e l’attesissima Pennellen, cantata a squarciagola da tutti i sodali presenti. Dall’ultimo album (datato, ahimè, 2009) sono state eseguite anche Disinfestazione e Radiazioni, canzoni entrate meno di altre nel cuore degli appassionati, ma comunque assolutamente travolgenti dal vivo. Per non parlare poi della cattivissima Voglio vederti morire, di Curati la gotta, e di I tuoi amici atroci, vere e proprie chicche dal primo indimenticabile album pubblicato nel lontano 1999.

Un live degli Atroci non è mai un evento da considerarsi di secondaria importanza: la carica umoristica unita ad una proposta musicale tecnicamente ineccepibile rendono i loro concerti momenti indimenticabili per chi ha avuto la fortuna di parteciparvi. Unica nota negativa di quest’ora più che mai intensa di esibizione è stata la poca cura dei suoni, col microfono della voce principale che spesso rendeva impossibile capire le parole del Profeta.



NANOWAR OF STEEL

Dopo il grande show degli Atroci tocca ai romani prendere possesso dello stage principale del Live Club (che nel frattempo ha ospitato la breve parentesi acustica del duo The André). La posizione di headliner è ormai per loro un fatto consueto, anche alla luce della realizzazione dell’inno di FeL qualche anno fa.

Dopo un’intro -stranamente magniloquente- costruita creando una specie di versione sinfonica di Tricycles of Steel, i nostri attaccano con Bestie di Seitan, dedicata -probabilmente- ai vegani presenti in sala. I suoni appaiono da subito abbastanza bilanciati, con forse solo i microfoni in difetto di volume a favore di una batteria e un basso molto presenti (dettagli risolti poi in poco tempo da Christian Ice al mixer). Tutto il concerto dei Nanowar si è poi imperniato in maniera quasi esclusiva sull’EP Tour-Mentone 1 e in parte sull’ultimo album A Knight at the Opera. Questo per non allungare eccessivamente i tempi (il concerto è stato tutto sommato breve), pur proponendo comunque alcuni dei tormentoni che li caratterizzano. Dall’immancabile Giorgio Mastrota (The True Keeper of Inox Steel) introdotta da un’improvvisazione goliardica tra Potowotominimak e Mr. Baffo sulle note di Stairway to Heaven, al Cacciatore della Notte e il suo complicatissimo ritornello (in questo caso con tanto di Vanni de Luca travestito da barbagianni). A Cena da Gianni (immaginate voi l’argomento) viene bilanciata sul fronte “alimentare” da Ode al Cetriolo, Ortaggio Prestigioso, anche se è comunque da registrare l’uso improprio del suddetto ortaggio da parte del cantante Potowotominimak. Dopo l’episodio tangibilmente più imbarazzante di Tutte Cagne (che il pubblico femminile ha apprezzato solo in parte) si arriva poi ad uno dei momenti più attesi della serata. Pochi giorni fa era uscita infatti su Youtube una collaborazione tra Nanowar of Steel e Atroci, concretizzatasi nel brano Sottosegretari alla Presidenza della Repubblica del True Metal, ed era lecito aspettarsi -vista l’occasione- una sua esecuzione live. Ciò è avvenuto, con tutti gli Atroci che salgono sul palco a dare manforte ai Nanowar (tutti alla voce tranne La Bestia Assatanata, che ha comunque suonato la chitarra insieme al collega Mohammed Abdul). Uinona Rider alla batteria e Gatto Panceri 666 hanno fatto da sostituti dei loro colleghi occupandosi della sezione ritmica, mentre tutti gli altri si dedicavano a cantare. Inutile dire che si è trattato di un autentico momento storico per tutti gli amanti del metal demenziale italiano. La conclusione viene poi affidata -come prevedibile- all’inno ufficiale di FeL, eseguito con tutti gli ospiti del festival sul palco, chi a cantare (Don Alemanno o Vanni de Luca) e chi semplicemente a festeggiare la buona riuscita della serata. Un gran coronamento per una giornata piuttosto intensa.



Nel complesso si è trattata di una giornata riuscita. Fonti ufficiali parlano di circa 1800 spettatori e le impressioni a caldo sono state quelle di persone che abbiano gradito la manifestazione. Va sicuramente dato atto ai gestori di FeL di aver messo insieme una proposta variegata ed interessante, anche se forse si potrebbe ancora migliorare nella scelta di alcuni act minori e -in generale- cercare di limare un po’ i prezzi di cibo e bevande, nella media per un festival ma complessivamente alti per degli umili servi della gleba.

Appuntamento al 2019.



Introduzione e report dei Nanowar of Steel a cura di

