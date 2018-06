Il Culto dell’Albero Porcospino – Storia, Sproloqui e Ricordi dei Porcupine Tree è il primo racconto mai scritto sui Porcupine Tree; e questo la dice lunga su quanto questa band, pur ormai da anni apprezzata e correttamente inserita nel quadro critico riguardante la scena rock internazionale, sia sottovalutato dal punto di vista mediatico ed editoriale. Magari anche per lo scarso interesse di Steven Wilson verso faccende di questo tipo. A colmare questa lacuna pensa adesso Enrico Rocci, un medico-scrittore torinese con altre pubblicazioni alle spalle (anche un romanzo intitolato Volevo Solo Uccidere i Porcupine Tree), ma soprattutto grandissimo appassionato dell'Albero Porcospino, il quale ci guida con linguaggio tutt'altro che paludato tra dischi, concerti, locali e ricordi personali riguardanti il gruppo di Signify



UN ALBERO PIANTATO NEL CESSO

Quando si ha che fare con uno scritto riguardante una band inquadrata nel filone progressive, per quanto questa definizione serva più a inserire i Porcupine Tree all'interno di una categoria ad uso e consumo di giornalisti e "incasellatori di professione" che altro, ci si aspetta automaticamente che sia scritto in un certo modo. Ampolloso, rigoroso, denso di date, elenchi, connessioni, citazioni, analisi profonde e assolutamente completo dal punto di vista della ricostruzione di una carriera. Magari con l'elenco completo di tutte le interviste radiofoniche con tanto di orari, concesse da un certo musicista per la promozione di un determinato album. Leggendo Il Culto Dell'Albero Porcospino, Storia, Sproloqui e Ricordi dei Porcupine Tree di Enrico Rocci, invece, ci si accorge che l'approccio utilizzato per raccontare la storia del gruppo e della propria passione è diverso. Molto diverso. Non che all'interno di un libro di 185 pagine come questo non si trovino precisi riferimenti ad eventi, scansioni temporali da rispettare e analisi della produzione discografica della band che costituiscono anche una guida all'ascolto, ma il racconto viene affrontato dall'autore in maniera differente rispetto alla normalità degli scritti riguardanti il prog. Il linguaggio è confidenziale, empatico, un po' quello che ti aspetteresti durante una serata a casa di vecchi amici rivolgendo all'autore la domanda: "Hey, Enrico. Raccontami un po' dei Porcupine come sai fare tu, dai...". C'è un mini-capitoletto introduttivo di appena due pagine ad inizio libro, intitolato Istruzioni per l'Uso/Libri da Cesso, nel quale si legge:



Il rischio dell'autoindulgenza, del cazzeggio, è dietro l'angolo. Quando ci cadrò, saprete come punirmi e andare oltre, o in alternativa potrete mollarmi da qualche parte. Ed ecco che scatta il suggerimento.

Libri da cesso, li chiamo.

Si possono tenere su un ripiano accanto al water. Spesso vicino c'è un termosifone, e così quando li afferri magari sono tiepidi, con la carta un po' ondulata. Li si consulta per tempi variabili da persona a persona. Fondamentale che i capitoli siano brevi, agili, e che sia presente qualche foto.

Clive Barker, i suoi, li chiamava libri di sangue. Indubbiamente peggio.



Ecco, queste poche righe descrivono molto bene l'approccio di Rocci alla scrittura ed al racconto della storia dei Porcupine Tree



E la vicenda del gruppo di Wilson prende vita attraverso quella di una passione personale condivisa con altri cultori/maniaci del gruppo citati nel libro, la cui storia si intreccia con quella dei musicisti. Spessissimo durante i loro passaggi in Italia. E ci si imbatte nei nomi di tanti locali, la maggior parte delle volte non più esistenti, in cui molti di noi hanno trascorso serate memorabili -Barrumba, Estragon, Tenax, Babylonia, Binario Zero ed altri- e date estere; nel passaggio progressivo da band assolutamente underground praticamente privata di Steven Wilson a gruppo di culto; nelle descrizioni/analisi dei loro album, delle singole canzoni e dei musicisti come persone, utilissime in particolare per entrare da neofiti nel mondo dell'Albero Porcospino; nei racconti dei tanti concerti vissuti in prima persona e delle persone che vi hanno partecipato vivendo il gruppo in maniera quasi religiosa; in alcuni nomi a noi molto familiari con quello degli Opeth su tutti e tanto altro. Tutto, però raccontato in modo romanticamente confidenziale e con una nota amara di fondo. Sia per la fine del gruppo, che più ancora per quella di un mondo. Un mondo fatto di locali che non ci sono più, di piccole etichette indipendenti, di una fratellanza che unisce nel nome della musica che, oltretutto, dovrebbe essere valore precipuo del nostro ambiente in particolare e, forse, di una giovinezza che non tornerà.



Se vi aspettate uno scritto scrupoloso, minuzioso e asettico, contenente una sequela di date e dati riguardanti i Porcupine Tree, pure presenti in maniera più massiccia di quanto piace forse far credere dallo stesso autore; bè, lasciate perdere. Se però amate la scrittura "da crooner della penna" ed i Porcupine, Il Culto dell’Albero Porcospino – Storia, Sproloqui e Ricordi dei Porcupine Tree potrebbe risultare un libro interessante.



Ricordo il conto alla rovescia sul sito ufficiale dei Porcupine Tree. Giorni, ore, muniti e secondi che mancavano all'uscita di The Incident.

Vertiginose, si susseguivano le immagini: la copertina, con quel palmo di mano aperto, a proteggere un viso sfuocato che sembrava davvero provenire da un'altra dimensione, visioni inquietanti di figure senza volto, disegni scarabocchiati, dimore spettrali, cieli minacciosi, dettagli di automobili...

Cazzo, eravamo tutti gasatissimi!

Dalla quarta di copertina del libro



Ps. Da buon nativo della Trinacria, mi corre l'obbligo segnalare una pecca di questa pubblicazione. A pagina 26, infatti, si legge una citazione in siciliano che contiene un errore grammaticale.

Davvero imperdonabile :-D



:::RIFERIMENTI:::

TITOLO: Il Culto Dell'Albero Porcospino. Storia, Sproloqui e Ricordi dei Porcupine Tree

AUTORE: Enrico Rocci

CASA EDITRICE: Chinaski Edizioni

FORMATO: Brossura

PAGINE: 240

COLLANA: Voices

CODICE ISBN: 88-99759-42-1

CODICE EAN: 9788899759421

PREZZO: Euro 18,00