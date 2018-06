Live Report

CONCERTI 22/06/18

22/06/2018 (257 letture) L’ARRIVO AL FESTIVAL

La terza giornata del Firenze Rocks è quella che personalmente più di tutte mi ha invogliato a percorrere gli oltre 400 km che separano Torino da Firenze. Certo, i Foo Fighters ancora mancano alla mia “collezione” di concerti visti, ma nella giornata del 14 sarebbero stati l’unico gruppo per me veramente interessante. I successivi Guns N’ Roses, Ozzy Osbourne e Judas Priest sono anch’essi tutti nomi che avrei fortemente voluto vedere, ma con la certezza che il prezzo del biglietto me lo avrebbero ripagato in termini di prestazione solo questi ultimi. Insomma, la presenza degli Iron Maiden, la grande “reunion” degli Helloween e non ultimo il nome di Jonathan Davis, ovvero uno dei cantanti e personaggi che più apprezzo da sempre, mi hanno indirizzato senza pensarci troppo sulla data del 16 giugno, che oltretutto sarebbe capitata in un giorno non lavorativo, altro elemento non secondario. Il lungo viaggio, compiuto in compagnia della mia ragazza, si sarebbe prospettato molto faticoso da compiere in auto, soprattutto col pensiero di dover percorrere tutti quei chilometri al ritorno, e non avendo potuto prenotare con molto anticipo il treno i prezzi erano già saliti eccessivamente. La soluzione è stata un viaggio organizzato in pullman con partenza da Torino alle 7.40 del mattino e arrivo a Firenze nel primo pomeriggio, poco dopo l’apertura dei cancelli.

Arrivati sul luogo dell’evento, ci dirigiamo verso l’ingresso giallo come scritto sul nostro biglietto e percorriamo il lungo tragitto che ci avrebbe portati all’interno dell’Ippodromo delle Cascine (altro nome della Visarno Arena), dopo aver passato i diversi controlli per la sicurezza, che ci hanno confermato la maleducazione dei soggetti preposti al controllo di borse e zaini, come già avevamo avuto modo di scoprire dai tanti commenti negativi letti sulle varie pagine e nei vari gruppi Facebook nei giorni precedenti. L’area concerti è davvero ampia, e il numero di stand presenti sembrerebbe di molto superiore a quello di cui avevo letto. Il primo stand che ci si palesa davanti affianco all’ingresso è quella dei tanto odiati tokens, gettoni utilizzati al posto di monete e banconote per l’acquisto di bevande e cibo all’interno della Visarno Arena. Il motivo di tale “odio” è presto detto: l’obbligo di acquistarne almeno cinque per la modica cifra di 15 euro è palesemente una truffa legalizzata, confermataci dai prezzi di bevande e cibo: acqua da mezzo litro a 2 euro, una birra normale alla spina (l’unica acquistabile ci è parso) a 6 euro e panini all’incirca allo stesso prezzo della birra o anche più. Si potrebbe ribattere che non è davvero un obbligo il loro acquisto, ma chi avrebbe resistito senza comprare almeno una bottiglietta d’acqua in tutta la giornata? Unica nota positiva la tanta scelta di cibo e le poche code che si formavano essendoci numerosi stand. Tanti anche i bagni chimici, seppur posti quasi tutti ai due estremi dell’area, con la presenza aggiuntiva di alcune toilettes a pagamento per i più esigenti. La nota più positiva è stata la zona “doccia”, ovvero una piccola postazione dove potersi rinfrescare in qualche momento e gratuitamente con getti leggeri di acqua fredda.

Al di là di un’organizzazione che potrebbe e dovrebbe migliorare sotto molti aspetti, la giornata si sarebbe prospettata parecchio interessante e nulla avrebbe compromesso la visione dei concerti previsti.



SHINEDOWN

I primi a salire sul palco poco dopo le 16.30 sono gli statunitensi Shinedown, gruppo sconosciuto a molti, ma con all’attivo già sei studio album pubblicati dal 2003 ad oggi. La loro proposta, caratterizzata da un tipo di rock commerciale e senza troppe pretese, è abbastanza innocua, ma l’ideale per iniziare a smuovere i presenti e farli avvicinare al palco. Forti di un nuovo album pubblicato da due mesi appena, gli Shinedown hanno saputo farsi valere, tra brani tratti proprio dall’ultimo Attention Attention e altri meno recenti, molto simili tra loro, ma sufficientemente apprezzabili. Gli applausi della Visarno Arena al termine della loro esibizione (durata esattamente quarantacinque minuti) sono quindi ampiamente meritati.



JONATHAN DAVIS

Inutile negarlo, la presenza di Jonathan Davis in veste di solista ha fin da subito destato la nostra curiosità e quella di chiunque abbia maturato un certo interesse nei confronti di quanto fatto dal cantante di Bakersfield coi Korn in tutti questi anni. L’album di debutto dello statunitense dalle molteplici origini (inglesi, tedesche, scozzesi e gallesi per l’esattezza) è stato pubblicato lo scorso 25 maggio e chi ha avuto l’occasione di ascoltarlo avrà notato la sua predominante indole sperimentale, tanto differente da quanto fatto da Davis nei Korn. La scaletta prevede quasi solo canzoni tratte da Black Labyrinth, fatta eccezione per qualcuna già pubblicata in occasioni precedenti e non inserita nel nuovo album. La voce di Davis è come sempre molto ispirata, e a livello interpretativo viene da chiedersi quanti al giorno d’oggi gli siano davvero superiori. La formazione è completata da strumenti tipici quali chitarra e batteria, ma anche atipici come contrabbasso e violino. Nell’insieme va detto che la resa di queste nuove canzoni non è il massimo in un contesto come quello di un festival all’aperto, soprattutto se in pieno pomeriggio e col sole ancora a picco, ma la prestazione dei musicisti è esemplare e come semplice “intermezzo” pomeridiano non potevamo certo chiedere di meglio. Curioso -ma ovvio considerando il materiale a disposizione- il fatto che la durata dell’esibizione di Jonathan Davis sia stata di appena quaranta minuti, quindi addirittura inferiore a quella degli Shinedown.



HELLOWEEN

Uno dei momenti più attesi dell’intero festival è senza ombra di dubbio quello che vedrà gli Helloween salire sul palco con una formazione allargata, che comprende gli ex componenti Michael Kiske e Kai Hansen. Il tour a riguardo, denominato non a caso Pumpkins United World Tour, è cominciato lo scorso ottobre in Messico e ora toccherà finalmente anche all’Italia assistervi. Sono da poco passate le 19 quando le luci si accendono e illuminano una scenografia sicuramente molto particolare che non lascia spazio a dubbi su chi sarebbe salito di lì a poco sul palco. La partenza di fuoco sulle note di Halloween, che lascia dopo poco spazio alla grandiosa ed attesissima Dr. Stein, è delle migliori. Vedere Andi Deris e Michael Kiske duettare sui pezzi più famosi della discografia degli Helloween è un momento che difficilmente non rimarrà impresso nella memoria dei presenti. I classici si sprecano e tra una I’m Alive e una Power c’è spazio per una sempre apprezzatissima If I Could Fly, che fa cantare anche il pubblico più restio. Lo show permette ovviamente agli ospiti d’onore di ritagliarsi un largo spazio nella scaletta: così Starlight, Ride the Sky, Judas e Heavy Metal (Is the Law) danno modo al sempreverde Kai Hansen di ricevere le lodi del pubblico. La sua prestazione al microfono non è delle migliori, ma poco importa, perché la sostanza non manca e certe cose passano addirittura in secondo piano. Kiske è invece protagonista assoluto su più pezzi e la sua ugola non perdona, mettendo per quanto ci riguarda in secondo piano lo stesso Andi Deris in occasione dei tanti duetti. La conclusione è affidata come sempre alla frizzante I Want Out, che coinvolge inevitabilmente il tanto pubblico accorso per questa occasione storica, sulle note della quale iniziano ad essere lanciati un gran numero di palloni arancioni con disegnati sopra occhi e denti “maligni” delle zucche di Amburgo.

Un’ora e un quarto di concerto intenso e incredibile tanto a livello di qualità che di quantità e di sostanza messa in mostra dagli Helloween. Operazione commerciale o no, poco importa se poi i risultati sono questi. Immortali.



SETLIST HELLOWEEN

1. Halloween

2. Dr. Stein

3. I’m Alive

4. If I Could Fly

5. Starlight / Ride the Sky / Judas / Heavy Metal (Is the Law)

6. Power

7. How Many Tears

8. Eagle Fly Free

9. Keeper of the Seven Keys

10. Future World

11. I Want Out



IRON MAIDEN

Sono le 21.15 in punto quando l’immancabile intro Doctor Doctor fa urlare di gioia gli ormai 50.000 presenti (cifra stimata, ma non certa) alla Visarno Arena. Da anni gli Iron Maiden affidano a questo pezzo degli UFO l’introduzione dei loro concerti e c’è da dire che la scelta è ancora oggi molto apprezzata. Ma è ovviamente il discorso di Churchill a farci fremere più che mai per l’attesa ormai giunta al termine sapendo a quale pezzo avrebbe dato il via. Aces High, una delle migliori canzoni d’apertura possibili, è eseguita in maniera perfetta, con un Bruce Dickinson che si dimostra già in ottima forma anche sugli acuti più difficili e una sezione strumentale talmente impeccabile da far venire la pelle d’oca. La scenografia per questo tour è poi qualcosa di mai visto prima (almeno per il sottoscritto), con l’aereo che sovrasta il palco durante Aces High e le barriere di cespugli a coprire lo sfondo, anche se personalmente avrei preferito che la batteria non fosse coperta integralmente dato che così facendo ci hanno praticamente tolto la possibilità di vedere Nicko McBrain all’opera. Da Aces High si passa ad un altro pezzo da novanta come Where Eagles Dare, canzone a dir poco travolgente dal vivo ed ovviamente eseguita alla perfezione dalla band inglese. Dopo una classicissima e sempre presente 2 Minutes to Midnight è tempo di un pezzo più atipico, come The Clansman, capolavoro tratto dal periodo Blaze Bayley ed introdotto da Dickinson con un lungo discorso al pubblico. Il confronto tra la versione originale e quella live cantata da Bruce Dickinson ha poco senso, ma lasciatemi dire che quest’ultima sembrerebbe avere un qualcosa in più. The Trooper è un altro momento incredibile e sorprendente, in cui fa il suo ingresso anche Eddie che questa volta duella di spada con Bruce Dickinson. Oltre alla bandiera inglese vediamo poi svettare quella italiana, che viene usata dallo stesso Dickinson come fosse una pistola per sparare al suo nemico e finirlo. Sempre da Piece of Mind abbiamo poi la meravigliosa e tanto attesa Revelations, per la quale fa la sua comparsa una scenografia ancora più maestosa. Inutile dirlo, ma anche in questo caso la prestazione è delle migliori e la scelta di inserire questo brano nella scaletta si fa apprezzare. Il momento di minor coinvolgimento è rappresentato senz’altro da For the Greater Good of God, canzone che in pochi hanno cantato davvero e che, almeno nella zona da cui mi trovavo, è servita più come pausa per riprendere fiato che altro. Ma non siamo nemmeno a metà concerto e le perle a cui attingere sono ancora molte. Tra queste The Wicker Man (da Brave New World) e soprattutto Sign of the Cross, altra canzone del periodo Bayley, forse la più attesa tra il pubblico. L’atmosfera oscura, “maligna” e sacrale è perfetta: Bruce Dickinson, incappucciato e posizionato dietro a una croce praticamente della sua stessa altezza, canta in maniera sommessa le prime strofe, per poi scatenarsi come è solito fare e catalizzare letteralmente l’attenzione di tutti i presenti su di sé. Quando sembrerebbe che di meglio non si possa fare, ecco arrivare uno dopo l’altro altre perle e classici immancabili: s’inizia con Flight of Icarus, caratterizzata da un Icaro gigante al centro del palco e soprattutto da un Bruce Dickinson dotato di ben due lanciafiamme che usa come fossero la cosa più naturale del mondo. Dire che la sua prestazione è ottima anche in questo caso sarebbe riduttivo: da anni non lo sentivamo eseguire in tale maniera una scaletta così impegnativa. Fear of the Dark, The Number of the Beast e Iron Maiden si descrivono da sole, ma forse le parole più giuste sono quelle del gruppo di ragazzi al mio fianco (un po’ brilli, ma non poi così tanto) che, proprio sull’introduzione di The Number of the Beast si sono letteralmente “prostrati” urlando: “Non siamo degni, non siamo degni!”. Cose che accadono ai concerti degli Iron Maiden. Dopo qualche attimo di meritata pausa, è tempo di The Evil That Men Do, unico estratto da quel capolavoro che risponde al nome di Seventh Son of a Seventh Son e poi di un’altra immancabile come Halloweed Be Thy Name, cantata a squarciagola da chiunque, anche coloro -come il sottoscritto- che la voce l’avevano persa già nei primi minuti. Il finale è affidato a Run to the Hills e meglio non si poteva davvero pensare per quella che è diventata a tutti gli effetti una delle più immense “feste” alle quali io abbia mai avuto l’occasione di partecipare.

Un’ora e cinquantacinque minuti di concerto ad alta intensità per degli over 50 e 60 che non sembrerebbero proprio avere nessuna intenzione di mollare la presa e che anzi sembrano anche più in forma rispetto agli ultimi anni, soprattutto se ci riferiamo alla tenuta vocale di Dickinson. Non c’è molto da aggiungere: se siete tra i pochi che ancora non hanno visto gli Iron Maiden dal vivo, fatelo. Ora e subito.



SETLIST IRON MAIDEN

Intro - Doctor Doctor (UFO)

Intro - Churchill’s Speech

1. Aces High

2. Where Eagles Dare

3. 2 Minutes to Midnight

4. The Clansman

5. The Trooper

6. Revelations

7. For the Greater Good of God

8. The Wicker Man

9. Sign of the Cross

10. Flight of Icarus

11. Fear of the Dark

12. The Number of the Beast

13. Iron Maiden

—Encore—

14. The Evil That Men Do

15. Halloweed Be Thy Name

16. Run to the Hills



CONCLUSIONI

Sono appena le 23.10 e la giornata è già giunta al termine. Ci apprestiamo ad indirizzarci verso l’uscita (ci eravamo già posizionati lì vicino verso gli ultimi minuti di live) ancora galvanizzati da ciò cui abbiamo appena assistito e consapevoli che il viaggio di ritorno, pur pesante, sarebbe stato allietato dal ricordo di questo concerto. Fortunatamente l’uscita dall’Ippodromo si è rivelata più facile del previsto, e in men che non si dica ci siamo ritrovati nella piazza in cui avremmo dovuto attendere l’arrivo del pullman.

Trascorso l’evento, gli spunti positivi, espressi in questo resoconto, si sono rivelati comunque molti, ma rimane il fatto che molte cose non hanno convinto. Una su tutte, su cui ancora non mi ero espresso, la questione “pit”. Oramai è inevitabile la presenza dei biglietti per il pit a eventi di questa portata, ovvero biglietti esclusivi a un prezzo maggiorato per chi vuole assistere al concerto dalla zona sottostante al palco. Peccato che la zona fosse in questo caso un po’ troppo ampia rispetto ai biglietti venduti, dato che durante la giornata e anche alla fine si potevano vedere zone vuote all’interno del pit quando al di fuori coloro che avevano acquistato il biglietto “standard” cercavano di avvicinarsi il più possibile alle transenne poste ad almeno un centinaio di metri dal palco. E la distanza è stata uno dei motivi per cui non sono riuscito a fare alcuna foto buona col mio semplice ed economico smartphone. Se poi ci mettiamo le strutture che impedivano la vista del palco in diverse zone centrali e/o laterali potrete ben capire che qualcosa di meglio dal punto di vista organizzativo poteva essere fatto. Il risultato è stato quindi l’impossibilità di avere una vista decente anche per i primi della fila al di fuori della zona pit, oltretutto con dei maxischermi che di maxi non avevano proprio niente e che servivano a ben poco anche per chi era abbastanza vicino. Detto questo, sarebbe bello poter assistere ad un concerto in modo più “umano” e sensato senza dover per forza di cose spendere quasi 30 euro in più solo per avere una posizione migliore e altre agevolazioni in stile “very important person”, definizione che stona parecchio con un concerto rock o metal. Anche perché ora, prima di tornare a questo festival il prossimo anno, sicuramente ci penserò su due volte.



Discutine con noi sul FORUM Arturo Zancato "Flight 666" 13 @Metalshock: ti piacerebbe essere andato eh? Invece di andare a vedere le caprette in alta valtellina 12 Ma Kiske aveva voce? Angus 77 per dire così evidentemente Kiske non prendeva gli acuti? Perché a livello di estensione e timbrica secondo me Kiske è 10 volte Deris...purtroppo non ho mai avuto occasione di sentirlo dal vivo...dai vari video in rete però parrebbe abbastanza performante anche dal vivo...chiedo così solo per curiosità sia chiaro... 11 Il problema del rancio nei grandi concerti italiani è un problema vecchio di trent’anni, sarebbe da mettere all’ordine del giorno nel famoso contratto di governo che va di moda oggi. Scherzi a parte, il problema è sempre il solito, prezzi gonfiati quindi bisogna farsene una ragione e mettere la cosa in conto. Io odio andare ai concerti con zainetti e altri impedimenti logistici, mi piace pure il rito sacro della birra (plurale) pre concerto, magari con una bella piadina carica, quindi me ne faccio una ragione. Il discorso pit, quest’anno per la prima volta a milano proverò questa esperienza e spero ne valga la pena soprattutto perché ogni volta che si vede uno di questi gruppi storici potrebbe essere l’ultima quindi godiamocela. La scaletta ne abbiamo già parlato, io sono un maideniano atipico, preferisco i brani tirati da 4 5 minuti alle lunghe suite quindi avrei lasciato la sola halloweed be thy name e avrei preferito roba più diretta e semplice tipo die with your boots on, flash of the blade, purgatory, prisoner…ma comunque va bene così tanto sono tutti capolavori. Gli helloween sono contento per chi se li è goduti, sono loro fan da trent’anni, ma non parliamo di co headliner, i maiden sono i maiden e gli helloween sono gli helloween, come si diceva a naja…scaglione? 10 Boh... sui Maiden direi concerto epico... nulla da dire se non che speravo alla 25° volta (credo) Alexander... ma è un di più... il resto... Davis bravo ma nel pit in pochi se lo son goduto diciamo... Helloween... non so, forse ho visto un concerto diverso... ma a parer mio Deris gli ha fatto il culo a kiske e di brutto... poi mi sbaglierò ma ero sotto e il confronto per me è stato come Green/Cavalera... ovvero sperando in Max ma con Derrick superiore... la loro scaletta? si son dilungati moltissimo su intermezzi e siparietti... ma già il tempo era ridotto... se li evitano o li facevano piu corti altre 2-3 canzoni ci stavano alla grande... evito il discorso token in quanto nell'area pit fortunatamente l'acqua la regalavano e ho preferito mangiare dopo... il PIT? scandaloso... sopratutto il fatto di mettere anche altre due aree supervip ai lati... caro organizzatore... sai che la gente poga, se metti le transenne ai lati crei un'imbuto e rischi che qualcuno si faccia male... 9 Sono contento di sentire da varie fonti che Bruce è in forma! Spero che regga e arrivi così a Milano il 9 !!!! 8 Ottimo concerto comunque Bruce canta sempre meglio scaletta di bei tempi mancava solo Powerslave e grandi Halloween 7 E poi, far fare poco più di un'ora agli helloween che potevano essere dei co-headliner.... con pezzi tagliati, ecc..... meno male sono rimasto col "ricordo" di Milano. 6 Pit uguale truffa... Sarebbe corretto dividere in settori piuttosto... 5 . Della data a Milano delle zucche se ne è parlato, con report e svariati commenti sul forum, magari è stato una dimenticanza del recensore, col quale invece concordo in pieno sulle considerazioni generali. Per me, da "vecchio" metallaro, è follia comprare un biglietto normale e avere le transenne a 100 metri dal palco.... :O. Non ho mai amato i festival, ma quelli di "adesso" men che meno. Il concerto l'ho sentito dal terrazzo di casa della mia consorte 4 Si infatti Painkiller. A Milano a novembre hanno fatto un concerto meraviglioso di 2 ore e passa ma qui non se ne sono accorti. Non mi meraviglio neanche più. 3 “Il tour a riguardo, denominato non a caso Pumpkins United World Tour, è cominciato lo scorso ottobre in Messico e ora toccherà finalmente anche all’Italia assistervi”. Quindi la data a Milano dello scorso anno non vale? Tra l’altro da headliner... 2 After me comes the flood.......3-2-1..... 1 "Sono appena le 23.10 e la giornata è già giunta al termine..." --> Appena??? è l'orario in cui TUTTI i concerti dovrebbero finire. IMMAGINI

