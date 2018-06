Live Report

FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS - Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018

24/06/2018 (62 letture) PREFAZIONE

La quarta ed ultima giornata del Firenze Rocks prevedeva ben cinque artisti. I nomi forti messi sul piatto, quelli che hanno attirato i 30.000 del Visarno (peraltro totale di spettatori più basso delle quattro serate in programma) sono stati senza ombra di dubbio Judas Priest, Avenged Sevenfold e nientepopodimeno che Mr. Ozzy Osbourne. Una serata che si preannunciava esorbitante visto anche l’innesto dei Tremonti, i quali avevano l’arduo compito di aprire in un torrido pomeriggio di giugno.

Mi dirigo verso il Parco delle Cascine, luogo presso il quale si terrà l’evento, attorno alle 11, nonostante gli strascichi dovuti alla serata precedente al cospetto di Helloween e dell’esibizione memorabile degli Iron Maiden. Mi rilasso un po’ nel parco e ho la fortuna di sentire in lontananza il soundcheck di Ozzy sulle note di No More Tears. Non male il Madman alle prime ore del mattino, ma manterrà la stessa prestazione pure in tarda serata? Dovrò attendere per saperlo. Una volta entrato dai cancelli del PIT decido di riposarmi all’ombra assieme al mio impareggiabile compagno di avventure Andrea. Entrambi ascoltiamo parzialmente gli Amphitrium: non me ne voglia la band black/death metal del Canton Ticino, ma alle 15, sotto i 30 e passa gradi dell’Ippodromo delle Cascine e con le scorie pregresse è difficile stare sotto al palco, perciò me li osservo dal maxischermo posto al centro dell’Arena. Molto simpatico il singer, il quale fra una canzone e l’altra segnala problemi tecnici dovuti alla mancanza di birra, cercando in tutti i modi un buon samaritano che possa rifocillarlo. Parlando di musica, però, i nostri spaccano di brutto con un blast beat che avranno sentito pure i turisti americani presenti agli Uffizi e con un growl che avrà scompigliato i capelli pieni di gel a quei poveri ragazzi accorsi presto per gli Avenged Sevenfold. In ogni caso ci dirigiamo verso il PIT perché di lì a poco sarà il momento dei Tremonti.



TREMONTI

Mark Tremonti alla sei corde ci sa veramente fare. Ce lo ha dimostrato prima con i Creed, poi con gli Alter Bridge ed infine con la sua omonima band. Band che si presenta vestita come la squadra riserve di basket del college di Orlando, ma dimostra di meritarsi un posto da titolare sul palco offrendo uno show breve, ma di livello qualitativo alto. In sede live probabilmente necessitano di quei due-tre pezzi sopra le righe che li metterebbero in maggior evidenza, ciò non toglie che il livello medio dei brani sia ottimo, basta ascoltarsi a rotazione i nove pezzi della scaletta. Si va dalle recenti Bringer of War ed ovviamente A Dying Machine, la quale dà il titolo all’ultimo disco, per passare alla burrascosa Cauterize e alla martellante My Last Mistake. In ogni episodio la sezione ritmica picchia dannatamente con un Garrett Whitlock davvero scatenato dietro le pelli. Radical Change e soprattutto la conclusiva Wish You Well contribuiscono a riscaldare una platea già fumante a causa della temperatura proibitiva. La band perfetta per introdurre i mostri sacri dell’heavy metal.



SETLIST TREMONTI

1. Bringer of War

2. Another Heart

3. Cauterize

4. My Last Mistake

5. Betray Me

6. Flying Monkeys

7. Radical Change

8. A Dying Machine

9. Wish You Well



JUDAS PRIEST

Piccola premessa ma dall’importanza enorme. Non si può fare a meno di mettere in evidenza ciò che in parte era già stato detto nelle settimane precedenti riguardo questa giornata e che non andava incontro alle preferenze della stragrande maggioranza dei presenti: i Judas Priest dovevano essere posti nel bill prima di Ozzy. È la storia a parlare per loro: una carriera cinquantennale, diciotto album in studio, sei live, più di cinquanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, considerati a pieno titolo i padri fondatori del genere assieme al signore che si esibirà più tardi e a pochi altri eletti. È un preambolo fastidioso ma necessario poiché lo show dei Priest sarà fortemente penalizzato dal tempo assegnatogli dagli organizzatori dell’evento. Tornando all’esibizione, i nostri ovviamente mettono in mostra una coreografia che ricorda l’acclamato Firepower. In verità alla fine saranno solo due i brani estratti dall’ultima fatica, ovverosia la titletrack e Lightning Strike. Il resto sono perle di acciaio incastonate nei cuori di ogni appassionato di heavy metal. Travis e Hill mantengono inossidabile la sezione ritmica, forse l’unica ancora in circolazione in grado di ricordare il pure sound degli eighties. Richie Faulkner è un buon performer: a proprio agio col pubblico, dona rilevanza alle linee di chitarra dei brani che furono del grande K.K. Downing. Certo è risaputo che in questo tour manca Glenn Tipton a causa del Parkinson e si avverte un vuoto incolmabile su quel fronte, ma fortunatamente c’è ancora lui: l’uomo al quale madre natura ha donato l’ugola d’oro, per il quale il tempo pare essersi fermato. A 67 anni suonati Rob Halford regala (ed è veramente un dono il suo per noi fans) una prova coraggiosa e per certi versi stupefacente, fra gli sguardi esterrefatti dei presenti. Esegue acuti improvvidi sotto il sole cocente (fra l’altro nemmeno oggi il Metal God ha rinunciato alla sua giacca di pelle!), cullandoci sulle note di Sinner e Turbo Lover. La parte finale con annessa entrata in moto del singer e massiccia presenza di pubblico è da 10, con capolavori del calibro di You’ve Got Another Thin Comin’, Hell Bent for Leather e una Painkiller dove Rob sembra dare tutto quello che ha in corpo, quasi a scusarsi con i fans per l’oretta scarna di concerto.



SETLIST JUDAS PRIEST

1. Firepower

2. Grinder

3. Sinner

4. Lightning Strike

5. Bloodstone

6. Turbo Lover

7. Tyrant

8. Freewheel Burning

9. You’ve Got Another Thing Comin’

10. Hell Bent for Leather

11. Painkiller



AVENGED SEVENFOLD

Dopo i Judas Priest preferisco prendermi un momento di pausa ascoltandomi gli Avenged Sevenfold fuori dal PIT. Che dire: i ragazzi fanno anche il loro mestiere ed è lo stesso frontman M. Shadows ad affermare di essere onorato di suonare nella stessa giornata di Priest e Ozzy, ma rimane comunque troppo grande il divario fra chi ha suonato prima di loro e chi suonerà dopo. Mettono subito sul piatto alcune delle loro hits: The Stage, Afterlife e Hail to the King, ma complice anche un audio imperfetto esse non rendono al massimo; decisamente meglio invece pezzi melodici come Buried Alive e soprattutto So Far Away. Un bel momento quest’ultimo poiché dedicato a The Rev, ex batterista del gruppo scomparso nel 2009. Sul maxi schermo viene passato un video e delle immagini che lo ricordano per poi proseguire con l’esecuzione di Nightmare, canzone scritta in sua memoria. All’encore sono affidate Shepherd of Fire e Unholy Confessions, che non modificano un’esibizione fondamentalmente di passaggio.



SETLIST AVENGED SEVENFOLD

1. The Stage

2. Afterlife

3. Hail to the King

4. Welcome to the Family

5. God Damn

6. Buried Alive

7. So Far Away

8. Nightmare

9. Bat Country

----ENCORE----

10. Shepherd of Fire

11. Unholy Confessions



OZZY OSBOURNE

Ed eccoci qua. Finalmente il momento dell’headliner è arrivato: l’ospite d’onore, il nonno al quale tutti vogliamo bene. Croce gigantesca a fare da scenografia, poi poco dopo le 21 parte un video sul maxischermo che cerca di riassumere la carriera del Madman con in sottofondo i classici di un’intera carriera. Ozzy fa il suo ingresso poco dopo con una maglietta nera a maniche lunghe un po’ troppo attillata (spesso la pancia farà capolino) con sopra stampato un immancabile pipistrello, sopra una giacchetta sfavillante, la quale verrà tolta subito dopo l’opentrack Bark at the Moon. A proposito, dettaglio non trascurabile: l’annunciata setlist sarà una vera bomba con praticamente tutti (o quasi) i successi del cantautore britannico. Seconda considerazione da fare: nessuno dei presenti si aspettava la perfezione tecnica dal singer il quale abilmente preferisce portare lo show sull’intrattenimento, coinvolgendo il pubblico attraverso siparietti alquanto divertenti fra boccacce improponibili e canzonature di varia natura, come l’avvio di Mr Crowley dove sbeffeggia tutti facendo cantare a squarciagola il famoso attacco per poi non proseguire nella song; o sulla fantastica esibizione di War Pigs, dove prende letteralmente tutti i 30.000 per i fondelli blaterando parole incomprensibili nel corso di una strofa, forse per sfottere i tanti che non conoscevano il testo di uno dei brani più famosi dei Black Sabbath. Sta di fatto che a contenuti goliardici si uniscono anche doti tecniche notevoli apportate da musicisti di caratura superiore, su tutti il fidato chitarrista Zakk Wylde al quale il pubblico non nega giuste ovazioni. Il chitarrista americano regala prestazioni esorbitanti durante il corso della serata, raggiungendo l’apice sullo splendido medley strumentale Miracle Man/Crazy Babies/Desire/Perry Mason esploso poi in un turbinio di assolo in cui il leader dei Black Label Society si dirige verso la prima fila raggiungendo la libidine, apparendo in volto fra l’estasi e l’agonia. Peraltro dopo il suo spettacolo personale seguirà un assolo di batteria interminabile da parte di un instancabile Tommy Clufetos. Tutto ciò garantirà un lungo, doveroso momento di riposo al frontman, il quale aveva già accusato grossi segni di cedimento, per quanto riguarda la tenuta dal punto di vista vocale, su Suicide Solution e soprattutto su No More Tears, canzone dove non prenderà una nota neanche per sbaglio (curioso, proprio la song che in mattinata mi aveva sorpreso). Poco importa al pubblico, che come anticipato non si aspettava certamente lezioni di tecnica canora, mai stata il punto forte del Principe delle Tenebre, soprattutto ora che sono quasi sopraggiunti i 70. Crazy Train è l’ultimo pezzo prima dell’encore, e manco a dirlo strappa applausi e cori a profusione inneggianti Ozzy. Rientro emozionante affidato alla ballata Mama I’m Coming Home ed infine c’è ancora spazio per il Sabba Nero con l’unica, inimitabile Paranoid. Il brano più giusto per concludere una giornata all’insegna dell’heavy metal.



SETLIST OZZY OSBOURNE

1. Bark at the Moon

2. Mr. Crowley

3. I Don’t Know

4. Fairies Wear Boots (Black Sabbath song)

5. Suicide Solution

6. No More Tears

7. Road to Nowhere

8. War Pigs (Black Sabbath Song)

9. Miracle Man / Crazy Babies / Desire / Perry Mason (Medley Strumentale + Assolo di Zakk Wylde)

10. Drum Solo

11. I Don’t Want to Change the World

12. Shot in the Dark

13. Crazy Train

---- ENCORE ----

14. Mama, I’m Coming Home

15. Paranoid



CONCLUSIONI

Una giornata lunga e stancante, piena di gioie ma anche di rimpianti. Uno su tutti? Il poco tempo riservato ai Judas Priest, i quali hanno dovuto rinunciare ad eseguire pezzi di importanza storica. La delusione fra i fans la si è notata sia a parole, sia nei fatti: a metà esibizione della band di West Bromwich l’arena era perlopiù gremita, infatti spesso l’inquadratura del maxischermo staccava proprio sul pubblico per far notare l’affluenza; mentre si è parzialmente svuotata successivamente per gli Avenged Sevenfold, esclusi i fedelissimi giovani accorsi appositamente per il gruppo californiano. Inoltre Rob Halford sembrava averne ancora nonostante il caldo pomeriggio fiorentino. Consoliamoci con la super setlist di Ozzy Osbourne, il quale di fatto ha eseguito tutti i suoi successi (seppur alcuni in versione medley e strumentale), anche se ha tralasciato una chicca come I Just Want You, sulla quale a modesto parere del sottoscritto si sarebbe difeso meglio rispetto ai succitati brani in cui invece è apparso in evidente difficoltà. Inoltre il Madman aveva dalla sua un sonoro pressoché perfetto rispetto alle band esibitesi precedentemente. Tuttavia, come accennato, l’immortale svitato di Birmingham ha divertito come solo lui sa fare, prendendoci e prendendosi in giro, riuscendo a creare quell’alchimia col pubblico derivante dall’innato affetto e rispetto che tutti i partecipanti avevano e continueranno ad avere nei suoi confronti. I ripetuti “God Bless You” e “Thank You” rivolti alla folla non hanno fatto altro che accrescere tale empatia. Infine riguardo l’organizzazione si è detto tanto delle noti dolenti, dei problemi riscontrati nella quattro giorni ed infatti non sto qui a ribadirli. Il Firenze Rocks deve migliorare su parecchi fronti, però fatemi spezzare una lancia a loro favore: riconosciamogli perlomeno il merito di aver portato nomi che, fino a qualche anno fa, non erano nemmeno pronunciabili nel capoluogo toscano. In un modo o nell’altro hanno contenuto l’afflusso di 210.000 persone e hanno garantito esibizioni discrete sia a livello scenografico sia a livello sonoro.





Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 2 Vabbe'..però il Firenze rock non è stato tutto quel male, dai. Io avessi le possibilità andrei al wacken.. 1 E mentre in italia si esaltano festival come questo, che attira gente solo con i soliti quattro nomi, in Francia in questo weekend c'è l'Hellfest a Clisson, festival nato da pochi anni ma già diventato uno dei più importanti d'Europa, con una varietà di band incredibile, e dove band come gli Avenged sono headliner ed esaltati, gli Stone Sour suonano per terzultimi e sono accolti alla grande, Joan Jett è tributata alla grande, per non parlare di quei gruppi più estremi che qui li vedrebbero in quattro gatti. Continuo a dire che siamo, in fatto di heavy Metal, una nazione arretrata alla grande, pure i nostri cugini francesi ci hanno sorpassato.....