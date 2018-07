Live Report

ROCK THE CASTLE - DAY 2, Castello Scaligero, Villafranca (VR),

05/07/2018 (161 letture) Il Rock the Castle mi ha incuriosito fin dal suo annuncio i quanto proponeva tre differenti giornate suddivise per generi. Il ventinove giugno si esibivano per lo più band death metal, il trenta (il giorno in cui ho partecipato io) si esibivano band thrash, mentre il primo luglio si concludeva in bellezza con gli A Perfect Circle. Un bill da paura specialmente perché si tratta della prima edizione di questo festival (e speriamo francamente non sia l’ultima). Poiché non abito tanto distante da Verona, sono potuto partire con comodo per poter prendere parcheggio, ma mi rendo conto che per coloro che venivano da lontano, complice anche la concomitanza della sagra parrocchiale, poteva davvero essere un'impresa trovarne. Per quanto riguarda i vari divieti, i ragazzi della sicurezza si sono dimostrati molto flessibili, in quanto era permesso portare all’interno gli zaini, chiaramente dopo i controlli. La location si è dimostrata fin da subito ampia, spettacolare e suggestiva. Vedere i propri beniamini circondati dalle mura del castello è stata un esperienza fantastica. Da lodare anche la varietà del cibo. I prezzi inoltre erano davvero contenuti per essere un festival e l’acqua era venduta a prezzi onesti (1 euro a bottiglia). Grave invece la mancanza di ombra, specialmente durante le ore più afose. Quella che c’era era poca, per fortuna l’elevata presenza di erba attutiva questa mancanza, specialmente verso sera.

Detto questo direi che è ora di iniziare con le band:



XAON

Il sole picchiava, era da poco passata l'una e mezza ma gli Xaon erano pronti ad intrattenere il pubblico. Nonostante il Sole la gente che si era raccolta attorno al palco era numerosa (anche se i numeri sono destinati ad aumentare più tardi). Il genere proposto dai nostri è un melodic death (il che è un po’ strano vista la giornata tematica). A parte questo la band si è presentata coesa e piena di energia fin dalla traccia d’apertura Terra Incognita. Il frontman Rob è stato essere carismatico e perfettamente a suo agio con gli altri membri del gruppo. I suoni inoltre, vera incognita si sono presentati potenti e puliti in grado di valorizzare ogni elemento, dalla voce alla chitarra alla batteria. Una scaletta breve, questo è vero, ma densa e suonata con il cuore. Che dire, un’ottima apertura prima dei nostrani Extrema.



SETLIST XAON

1. Terra incognita

2. On the Nature of Flights

3. Frozen Shroud

4. Zarathustra



EXTREMA

Ero curioso di vedere gli Extrema, in quanto precedentemente li avevo visti con un'altra formazione. Devo dire che la loro esibizione ha divertito molto il pubblico (che intanto rispetto agli Xaon era aumentato), me compreso. In alcuni tratti specialmente all’inizio li ho trovati poco coinvolgenti, sensazione che è andata a scemare man mano che il concerto è andato avanti. Riff travolgenti dal potente groove ci hanno mostatouna band che ha come obbiettivo quello divertire e coinvolgere, riuscendoci nonostante il caldo e l’afa facessero da padroni. Menzione d’onore ad un nuovo brano suonato per la prima volta: Headbanging forever, una traccia che come dice il titolo ha come scopo quello di scatenare nell’ascoltatore un headbanging forsennato. Promossi, anche se a differenza dei primi i suoni sono risultati un po’ impastati. Cosa che purtroppo succederà anche successivamente.



SETLIST EXTREMA

1. Between the Lines

2. Deep Infection

3. Secon Coming

4. Money Talks

5. Headbanging Forever

6. From The 80’s

7. This Toy

8. Life



EXHORDER

Mentre sono andato a prendermi una birra fresca per rinfrescarmi, hanno iniziato a suonare questi ragazzacci. Devo dire che avevo aspettative alte fin dal momento in cui hanno mostrato il design del logo dietro il palco. Tamarro e cattivo il punto giusto. Un po’ come la loro musica, un thrash granitico che davvero non sfigura rispetto anche alle band successive. Un sound cupo, violento e apocalittico in grado di aizzare e dare energia al pubblico stremato dal caldo presente nel sottopalco. L’ombra era infatti ancora un miraggio, ma ciò nonostante c'era chi aveva le energie per iniziare a pogare, il che è un bene. Gli non hanno mai avuto un calo sul palco e si sono presentati formissima. Divertenti e dotati di un groove eccezionale. Promossi assolutamente.



DESTRUCTION

Veniamo ai Destruction, primo grande nome presente al Rock the Castle in questa giornata thrash. Paradossalmente, veniamo anche alla prima delusione di questo festival in quanto i Destruction hanno semplicemente portato a casa il compitino. Niente da dire sull’esecuzione dei brani, ciò che critico a loro è lo scarso coinvolgimento verso il pubblico e il fatto che sembravano veramente esausti, ancora prima di cominciare. A compensare questo un set list praticamente perfetta che spaziava da classici contemporanei come Nailed to the Cross (unico guizzo) ad altri ormai imprescindibili per ogni thrasher che si rispetti come Bestial Invasion. Un'occasione semi sprecata dunque, il che è un peccato davvero.



SETLIST DESTRUCTION

1. Curse the Gods

2. Armageddonizer

3. Tormentor

4. Life Without Sense

5. Mad Butcher

6. Release From Agony

7. Nailed to the Cross

8. Thrash till Death

9. Bestial Invasion



SODOM

Una pugnalata al cuore credo fosse meno dolorosa. I Sodom hanno ritardato per problemi di ben venticinque minuti e per non far ritardare gli altri gruppi hanno subito un notevole taglio alla scaletta. Solamente cinque brani per appena venti minuti di concerto. Un vero peccato perché la band sembrava veramente in forma e in grado di coinvolgere il pubblico. Una scaletta quindi breve ma almeno intensa, che spazia da Sodomy and Lust a Christ Passion. Una medicina amara questo concerto dato che l’attesa di vederli era tanta ma la tristezza per averli visti così poco è stata anche maggiore. Sarà per la prossima.



SETLIST SODOM

1. My Atonement/The Conqueror

2. Sodomy and Lust

3. Christ Passion

4. Outbreak of Evil

5. The Saw is the Law



EXODUS

A non deludere le aspettative invece gli Exodus, in grado di suonare il concerto più violento del festival creando il pogo più violento fino a quel momento. Nonostante la mancanza di Holt la band si è dimostrata coesa e in forma, in particolar modo Zetro alla voce è risultato particolarmente convincente. Di gran livello anche la scaletta concentrata in particolar modo verso i primi album, basti pensare al trittico finale Bonded by Blood, The Toxic Waltz e Strike of the Beats. I suoni erano perfettamente calibrati ed ho potuto godere di ogni riff, specialmente quello di Funeral Hymn che ha mandato fuori di testa tutti quanti. Più che un concerto sono stati una vera e propria esperienza.



SETLIST EXODUS

1. Funeral Hymn

2. Blood In, Blood Out

3. Deliver Us to Evil

4. And Then There were None

5. Parasite

6. A Lession in Violence

7. Blacklist

8. Bonded by Blood

9. The Toxic Waltz

10. Strike of the Beast



TESTAMENT:

Sulla formazione attuale dei Testament non credo ci sia bisogno di discutere: Steve di Giorgio al basso e Gene Hoglan alla batteria tanto per dire due nomi. La resa live dei pezzi più vecchi sia dei nuovi è stata veramente di livello, anche se i suoni erano veramente troppo impastati, specialmente nella parte centrale della scaletta. Un vero peccato perché sono andati in parte a castrare dei musicisti eccellenti sotto ogni punto di vista. Pezzi come Brotherhood of the Snake oppure Low ma anche Into The Pit sono stati resi alla perfezione nonostante tutto. Chiaramente il pubblico ha risposto nella maniera più naturale possibile: pogando.



SETLIST TESTAMENT

1. Brotherhood of the Snake

2. Rise Up

3. More Than Meets the Eye

4. The Pale King

5. The Preacher

6. Low

7. Stronghold

8. Practice what you preach

9. Into the Pit

10. The New Order

11. Disciples of The Watch



MEGADETH

Veniamo ora agli headliner della serata. La band di Mustaine era attesissima e le aspettative molto alte, specialmente dopo il livello delle band precedenti. Fortunatamente i Megadeth si sono presentati in forma smagliante, specialmente dal punto di vista tecnico. La band è stata precisa al millimetro e con un sound veramente potente in grado di esaltare ogni nota dei duelli solistici di Mustaine e Kiko. A riportarci sulla terra ha provveduto la voce diMustaine, spenta in molte occasioni. Un peccato, perché la scaletta è stata spettacolare e si è concentrata specialmente su quel capolavoro che è Rust in Peace, si passa da Hangar 18 a Dawn Patrol, Tornado of Souls, pezzi immortali resi in maniera stratosferica. La band, insomma, è perfettamente in sintonia! Non delude dunque il gruppo capitanato da Mustaine, che ha catturato e rapito il Rock the Castle fino all’ultima nota.



SETLIST MEGADETH

1. Hangar 18

2. The Threat is Real

3. The Conjuring

4. Wake Up Dead

5. In My Darkest Hour

6. Sweating Bullets

7. She Wolf

8. Dawn Patrol

9. Poison was The Cure

10. Tornado of Souls

11 Trust

12. My Last Words

13. A Tout Le Monde

14. Take no Prisoners

15. Symphony of Destruction

16. Dystopia

17. Mechanix

18. Peace sells

19. Holy Wars



CONCLUSIONI

Per essere una prima edizione devo dire che mi aspettavo di peggio, in termini organizzativi intendo, Anche se avrei messo più cestini sparsi e soprattutto più tendoni per il bere in modo da dividere le file che diventavano veramente eterne negli orari tardivi. Altra nota dolente il fatto che le bevande siano finite completamente alle 20.30, cosa impensabile se si tiene conto della mole di gente presente. Detto questo, le band hanno suonato puntuali (tranne i Sodom ahimé) e in maniera più che soddisfacente. Ci tornerei sicuramente se dovessero fare altre edizioni in futuro sperando correggano quei difetti organizzativi non di poco conto.





Discutine con noi sul FORUM Nicola Giacomazzi "Diamond" 7 Evidentemente la tanto sbandierata efficienza veneta ha qualcosa da imparare da altre realtà. Se al modena park con vasco l’anno scorso avessero finito l’acqua alle quattro con 250000 persone sarebbe stato il finimondo…questi non è il primo concerto che organizzano e sbagliano a prendere le misure con 7000 persone? Grave sbaglio. Poi le file chilometriche all’italiana per i rifornimenti (scontrino + fila per la bevanda) anche lì sono state frutto di errori logistici macroscopici. A parte questi errori grossolani la giornata è stata ottima, per motivi climatici ho seguito solo gli ultimi tre gruppi, tutti ottimi, ma con i megadeth si è visto veramente un gruppo di un altro pianeta, appena dieci anni fa sembravano un gruppo finito ma il musta è riuscito nell’impresa di costruire una macchina praticamente perfetta, tecnicamente e visivamente, una scaletta bellissima dove vengono ripescate perle come mechanix o my last words…semplicemente divini. 6 Ultimo appunto sui cestini, potevano metterne anche 1000 ma i coglioni (ed erano tanti) che non alzavano il culo dall'erba per fare 10 metri (15 se vogliamo esagerare) avrebbero ridotto lo stesso il prato un porcile. Per me a questi eventi dovrebbero far un test di educazione prima di entrare. 5 Commento giorno 2: arrivati per i Destruction ci siamo piazzati sul prato nel punto del giorno prima, tattico e bello. Destruction hanno spaccato, Sodom bestemmie a manetta perchè la scaletta prometteva bene, Exodus i soliti ottimi musicisti, Testament grandi come sempre. Menzione a parte per i Megadeth, mi aspettavo un ottimo concerto strumentale soprattutto vista l'assenza totale della voce nella prima canzone e invece Dave mi ha stupito. La sua voce è sempre stata poco incisiva ma almeno si è impegnato, dovrebbe imparare a cantare più attaccato al microfono o farsi mettere uno di quelli portatili. La scaletta impeccabile. 4 Parte extra musica: I controlli e le regole di venerdì erano molto differenti da quelli di sabato, se fai delle regole (di merda) almeno un pochino di coerenza. Punto cibo e acqua: vivo a Milano e quegli street food me li becco tutti i weekend, i prezzi erano tutti aumentati di quasi il 50% e per me è una cagata disumana. L'acqua nessun problema il venerdì ma il sabato è stato scandaloso che l'acqua finisse presto; meno male c'era un rubinetto in cui riempivamo le bottiglie. Ombra il sabato era praticamente tutto occupato. Finisco con il merch: zero prodotti di Unleashed, Napalm, Sodom, Destruction ed Exodus. 3 D'accordissimo con Antonino circa cibo e bevande...e acqua finita anche prima delle 18.30. Io mi sono sparato le due date death e thrash e ho goduto come un riccio. I Carcass e i Megadeth hanno mantenuto alla grande le attese e il resto dei gruppi erano di un livello eccezionale, a parte qualcuno un po' fuori forma ma di poco. Menzione specialissima per il cantante dei Napalm Death che mi ha fatto praticamente scapocciare e scompisciare come non mai! Gran bel festival! Io sono partito da Roma, ma l'anno prossimo lo rifarei volentieri...sono anche tornato abbronzato 2 Dico solo 2 cose che non condivido assolutamente, i prezzi del cibo erano tutt'altro che onesti, alla camionetta delle piadine ho pagato 21 euro per 2 patatine, 2 birre da 33 ed una coca(ditemi voi se questa è onestà), per non parlare dell'acqua che dopo le 18.30 era finita. Seconda cosa, i Destruction deludenti??????? Sono stati spettacolari ed hanno coinvolto tutti i presenti. 1 "Da lodare anche la varietà del cibo. I prezzi inoltre erano davvero contenuti per essere un festival e l’acqua era venduta a prezzi onesti (1 euro a bottiglia). Grave invece la mancanza di ombra, specialmente durante le ore più afose." Presente al sabato , questo tuo passaggio non lo condivido , cibo non saprei vado in fiducia , grave far pagare l'acqua , la mancanza di ombra una cazzata . Prezzi in generale secondo la mafia di turno .