FOTOGRAFIE SEGNANTI - # 2 - Ramones: Tutti contro il muro

Viviamo nella civiltà delle immagini; e non da ora. Eppure, soltanto negli ultimi anni e dopo la diffusione capillare della rete che l'ha fatta diventare compagna giornaliera dell'esistenza di tutti noi, queste sono diventate davvero totalizzanti. In particolare con i vari social. C'è stato un tempo, però, quello precedente all'informatizzazione della società, in cui le immagini avevano paradossalmente una forza molto maggiore di quella di adesso. Ed è proprio questo, unitamente alla qualità di alcuni di quegli scatti, che le ha rese così importanti ed efficaci.



QUELLA PREMUROSA ZIA

Riprenderemo il discorso durante l'articolo, ma adesso prendiamo contatto con lo scatto oggetto di questa puntata: quello sulla copertina del disco d'esordio dei Ramones. Un'immagine che influenzerà la scena musicale, l'estetica e addirittura il modo di vivere di tanti degli anni a venire. Fino ad arrivare all'auto plagio ideale per la cover di Roberta Bayley, fotografa della quale, come da format della serie, parleremo in un apposito paragrafo, bisogna appunto tornare ad un'epoca in cui eravamo già civiltà delle immagini, ma in forma che oggi possiamo definire tranquillamente arcaica rispetto all'attuale, ed ammesso che ci sia stato un periodo storico in cui non lo siamo stati. Niente World Wide Web, niente Instagram, niente cellulari che permettono di scattare un numero illimitato di foto e di condividerle in tempo reale a tutti e senza alcun costo. Ed è anche questo uno dei punti più importanti da tenere presente per capire quanto e come una determinata foto abbia avuto un certo impatto su una o più generazioni. Ottenere un'immagine, prima, aveva un costo pre e post scatto sia in termini di tempo da investire, che economico. Dovevi comprare una macchina fotografica, un rullino, scattare il numero previsto di foto -dodici, ventiquattro o trentasei- senza danneggiare il rullino stesso facendogli prendere luce (e quante volte quella vecchia zia che girava per casa ci ha rovinato le foto delle indimenticabili vacanze estive per vedere se dentro la nostra Kodak Instamatic avevamo sistemato davvero il rullino) e poi portare tutto dal fotografo, aspettare che lui sviluppasse la pellicola stessa e pagare per tutte e trentasei nonostante il fatto che quelle non sovra o sottoesposte fossero al massimo tre o quattro. Senza contare quelle in cui, dopo che il classico amico molto spiritoso ci aveva sottratto l'apparecchio di soppiatto per fotografarsi il pene e metterci poi in imbarazzo col fotografo; un classicone dell'era della pellicola. L'immagine aveva dunque un valore venale e morale intrinseco -un discorso simile a quello dei vinili, volendo- e generava rispetto e stupore proprio per il suo essere il risultato finale di un processo che per essere efficace, doveva essere svolto da gente che sapeva il fatto suo, visto che per i motivi di cui sopra, non esistevano nemmeno tutorial più o meno validi che trasformassero in 15 minuti chiunque in Robert Capa. Quelle davvero, importanti, quindi, erano quasi sempre roba da professionisti con un preciso background tecnico ed artistico.



SLIDING PUNX

Quando ci si imbatteva in una foto che ti colpiva subito al cuore, quindi, lo capivi immediatamente che doveva essere tua e che stava comunicando un messaggio importante che solo tu, forse, potevi capire. E quando quell'immagine era anche la copertina di un disco, diventava doppiamente importante e sempre per gli stessi motivi di cui sopra. Nel caso di quella che presentava Ramones, dobbiamo pensare ad una situazione in cui la rivoluzione punk non era ancora conclamata in Gran Bretagna (il 77 inglese era di là da venire) e per gli appassionati a qualsiasi titolo di "alternativo", come sarebbe accaduto ancora per molti anni e fino all'avvento della rete, la musica era centellinata, quasi razionata da una disponibilità legata in massima parte all'acquisto fisico del vinile. E quell'acquisto, quell'esperienza mistica della quale abbiamo parlato prendendone in esame vari aspetti in altrettanti articoli -ad esempio ma da un'immagine. Una foto che vedevi su una rivista o, ben più spesso, direttamente sulla copertina di un disco del quale non avevi ascoltato una sola nota e di una band che non avevi mai sentito nominare, ma che ti chiamava, che ti sussurrava, che ti diceva che sì, quella era la "tua band" e quello sarebbe stato il "tuo disco". Quell'effigie assumeva quindi un valore che oggi è drasticamente abbattuto dalla sovrabbondanza di immagini e musica disponibili in qualsiasi momento. E non si può spiegare come e perché, ma aveva quasi sempre ragione. Quella foto firmata Roberta Bayley, assolutamente perfetta per comunicare nello spazio di una semplice occhiata cosa era il punk, dove sarebbe andato, persino quanto sarebbe durato bruciando velocemente e colpendo al cuore un paio di generazioni di giovani di tutto il mondo, racconta una storia. Anzi, tante storie: quella della fotografa, dello scatto e di come scelte poco più che casuali possano essere considerate come autentiche "sliding doors".



ROBERTA ED I SUOI AMICI

Roberta Bayley nasce a Pasadena, ma cresce in quella Bay Area che solo pochi anni dopo lo scatto che ci riguarda, darà i natali a tante delle thrash band che ci hanno svezzato le quali, a loro volta, devono qualcosa al punk. Lascia l'università nel 1971 e deve trovare un lavoro per mantenersi, fatto che si rivelerà decisivo per la sua vita. L'occupazione che riesce a rimediare dopo un po' è quella di addetta all'entrata di un locale nel Lower East Side che dopo aver cominciato con Country e Blues, lascia adesso spazio a strani gruppi: il CBGB's. Quelli che poi diventeranno i più in vista della scena passano tutti da lì e Roberta comincia ad intrattenere rapporti d'amicizia stabili con molti di loro, Ramones compresi. Inizia pure a scattare delle foto dei concerti e dei ritratti dei gruppi nel locale od in altri contesti e senza quasi che se ne renda conto, diventa un punto di riferimento in questo senso e, sempre col tempo, la fotografa che ha veicolato al mondo l'immagine del punk facendone cronaca per immagini. Ritrae tra gli altri, oltre ai Ramones, anche Iggy Pop, Blondie, Richard Hell, Elvis Costello, Sex Pistols, Johnny Thunders and The Heartbreakers, Nick Lowe, The Damned, The Clash, The Dead Boys, The New York Dolls tanto per citarne alcuni. Collabora con la storica rivista Punk Magazine (l'abbiamo già citata in occasione di un articolo della serie Donne Rocciose proprio su



CI VEDIAMO AL 6 DELLA EAST 2ND STREET

E' la stessa Bayley ad aver ripetutamente raccontato cosa accadde e perché. Nel Marzo del 1976 la Nostra era già diventata una professionista della macchina fotografica e si era trasferita a NY solo da pochi mesi, quando Punk Magazine la incaricò di un servizio fotografico per i Ramones, nonostante non fosse ancora molto conosciuta; anzi, quasi per niente. Il servizio, però, non aveva alcuna relazione col disco che stava per uscire, ma serviva solo ad essere inserito numero tre della rivista di John Holmstrom e Legs McNeil. Dato che sarebbe forse stato effettuato pure in esterno giorno, contrariamente a quanto alla Bayley capitava di fare di norma, decise di cambiare attrezzatura. In luogo della normale pellicola Tri-eX, decise di usare una Plus X B/N a grana fine. Di concerto con la band, decise preliminarmente di provare qualche scatto nel loft che oggi è conosciuto come Joey Ramone Place, al numero 6 della East 2nd Street e di proprietà di Arturo Vega, loro amico e persona facente parte del loro entourage come direttore artistico e addetto a varie incombenze. La cosa, come previsto, non funzionò e si decise di provare all'aperto. Una volta fuori e senza un'idea precisa in mente, rivolse lo sguardo ad un campetto che era nelle vicinanze del loft e la Bayley cominciò a fare qualche scatto in quel luogo in maniera molto rapida facendoli mettere contro un muro (non quindi quello del CBGB's come sostenuto da alcuni, ma una location non distante), posizionandosi a sua volta dietro una recinzione e contando sull'atmosfera molto "easy" che si era venuta a creare in tal modo. Dopo qualche scatto, l'episodio che avrebbe potuto mutare tutto e portare a domande escatologiche. Anzi: fisiologiche.



CHE FOTO DI M...A. E' PERFETTA

Mentre Roberta scatta il buon Dee Dee pone il piede su un tipico esempio di prodotto di scarto delle funzioni fisiologiche di quadrupede da compagnia (in termini appena un po' più prosaici: una cacca di cane) e, in maniera molto Punk, se ne disfa con pezzo di legno col quale poi comincia ad inseguire gli altri i quali, per ragioni assolutamente misteriose, cercano di evitare il contatto con un siffatto esempio di natura incontaminata in mezzo al cemento della metropoli, dimostrando peraltro scarsa sensibilità verso argomenti naturalistici. La Bayley, ovviamente, immortala tutto e poi sviluppa il rullino per scegliere le immagini per la pubblicazione. Sembra finita lì, e invece...

Dopo l'uscita del numero di Punk con le foto del servizio in quel campetto i capoccia della rivista ricevono una telefonata da Danny Fields, il manager della band. A quanto pare la Sire Records non ha idea di quale fosse lo spirito del gruppo da trasmettere al pubblico ed il portafoglio di foto molto "giuste" selezionate per la copertina non soddisfa nessuno della band e del suo entourage. Fields sta rastrellando foto dei Ramones da privati e da chiunque ne abbia scattate per vedere se qualcuna possa fare al caso loro. Quando chiede ed ottiene tutte le foto del servizio di Roberta Bayley non ha dubbi: due sono assolutamente perfette. Una verrà usata per la promozione; una diverrà la copertina di Ramones.



CHE AZIENDE DI M...AGLIERIA

Alla fotografa vanno la bellezza di 125 dollari, che lei accetta per il puro piacere di firmare la cover di un disco di amici e senza sapere di aver ceduto un'immagine iconica che alcuni indicano come una delle migliori della storia ed inserita al n. 58 nella lista delle 100 Greatest Cover stilata da Rolling Stone. L'immagine stessa di un nuovo stile musicale, di abbigliamento e, a posteriori, anche il ritratto struggente di quattro ragazzi che non ci sono più, che avrebbe potuto fruttarle cifre molto diverse. In tutto questo, dato che Fields scelse liberamente dall'intero set, la cover dell'album avrebbe anche potuto essere davvero tratta da una di quelle foto di m...a.

E sarebbe stato ancora più Punk.

Tristissimo vedere dall'anno di grazia 2018, come quella ed altre immagini così potenti siano state svilite e traghettate nel nuovo millennio da aziende come H&M e Bershka, per farle finire addosso a gente che, nella gran parte dei casi, non sa nulla della loro storia e nemmeno gliene importa.



il servizio era per "Punk", una rivista nuova, niente di che, non ci rendevamo conto che in quel momento fosse la più cool di tutta New York e forse del mondo!

Roberta Bayley



L'estetica povera, in bianco e nero, che riduce tutto all'essenziale, non è casuale. Così come non è casuale la scelta di un luogo all'apparenza così banale e scontato: la strada. Anzi, ancora meglio: un muro coperto di scritte in una periferia senza nome. E, naturalmente, quattro giubbotti di pelle. Quella foto diventa un'icona insuperata perché in uno scatto rivela uno stile di vita: nuovo, vero, intenso.

