Live Report

30/07/2018 (188 letture) Scorpions ho per la prima volta in vita mia la possibilità di visitare Verona e la sua celebre Arena, antecedente addirittura, sembra, al Colosseo. Le premesse erano state interlocutorie: a parte un rallentamento in autostrada dovuto a un incidente e a un nubifragio notturno che si è riversato sulla città la sera prima dello show scoprirò di aver mancato di poco l'incontro per le vie del centro con un paio di musicisti della band; forse era meglio non averlo saputo, ma tant'è. Lo spettacolo slitterà di circa un'ora rispetto al programma perché il temporale notturno ha rallentato le operazioni di montaggio del palco, quindi mi reco alla venue a pomeriggio inoltrato ed ecco alcune nuvole all'orizzonte avvicinarsi minacciose... diluvio per una mezz'ora buona, spazzato via da un bellissimo arcobaleno che fa da sfondo all'Arena. se non altro la temperatura si è abbassata: entro e mi accomodo in quarta fila, finché le luci si abbassano e inizia lo spettacolo...



Un video sui maxischermi ci introduce al Crazy World Tour e alla fine di esso irrompono sul palco gli Scorpions tra il tripudio generale. Devo ammettere che assistere a un concerto rock seduto su una poltroncina fa abbastanza strano, avevo già Klaus Meine ci mette un paio di brani scaldare le proprie corde vocali ma comunque tiene botta ottimamente, mentre Rudolf Schenker è il solito pazzo che continua a fare aventi e indietro sulla passerella centrale concedendo pose plastiche ai fotografi appostati sottopalco. Alla prima pausa Klaus sottolinea -incespicando su una frase ma riprendendosi con grande autoironia- come sia felice di suonare in una venue così bella e quindi lo show riprende con classici del calibro di Make It Real e The Zoo, sempre stupenda nel suo incedere cadenzato e caratterizzata dal vocoder di Jabs, protagonista anche sull'epica strumentale Coast to Coast. La gente apprezza, ogni tanto volgo lo sguardo e bisogna ammettere che il colpo d'occhio dell'anfiteatro è a dir poco incantevole, se poi la colonna sonora sono brani come l'acustica Send Me an Angel e Wind of Change... inutile sottolineare come questa sia cantata all'unisono da tutto il pubblico; radiofonica, inflazionata ecc. ecc. ma sentire migliaia di voci che la cantano in coro con la band ha il suo perché. Ero anche curioso di vedere Mikkey Dee in azione e devo dire che il suo stile si amalgama perfettamente con quello dei crucchi; inoltre c'è spazio per un omaggio al compianto Lemmy che appare sugli schermi, e così ho l'opportunità di ascoltare un inusuale Meine mentre si mette alla prova con Overkill, al termine della quale lo stesso batterista ex Klaus passeggia sul palco distribuendo bacchette che la gente raccoglie scalmanata per poi tornare a sedersi in maniera composta alla propria poltrona e anche questo è molto rock! Su Blackout -e relativa chitarra fumante del magnifico Schenker- è difficile non esaltarsi e Big City Nights chiude col botto questa prima parte di set; il gruppo si prende una breve pausa dietro le quinte e al ritorno on stage Klaus invita la gente ad alzarsi e venire alle transenne -e chi se lo fa ripetere due volte?- per cantare tutti insieme la ballatona Still Loving You, per poi scatenarsi del tutto con Rock You Like a Hurricane che pone fine allo show degli Scorpions tra saluti e lancio di plettri (uno dei quali mi è praticamente stato sottratto da sotto il piede da una bambina! Che tempi...). Gli Scorpions purtroppo non sono famosi per variare la propria scaletta ma nonostante sia stata quasi identica a quella del



SETLIST SCORPIONS

intro (Crazy World)

1. Going Out With a Bang

2. Make It Real

3. The Zoo

4. Coast to Coast

5. 70's Medley - Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy’s Coming / Catch Your Train

6. We Built This House

7. Delicate Dance

8. Send Me an Angel

9. Wind of Change

10. Tease Me, Please Me

11. Overkill (Motörhead cover)

12. Mikkey Dee Drum Solo

13. Blackout

14. Big City Nights

---Encore---

15. Still Loving You

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 4 Visti per l ennesima volta pure quest' anno a Lubiana a giugno, devastanti come sempre, macchine infallibili e precisi come Giotto. Impeccabili sotto ogni punto di vista. Una precisazione, scaletta molto molto simile al 2015, a non uguale. 3 Forse perché variare costa fatica e rischi quindi vanno sul sicuro un po' come fare la golf 2 ... band come gli scorpions hanno dato un grandissimo contributo alla causa dell' hard&heavy. Se ancora oggi, a quasi cinque decadi dal loro esordio, ne stiamo commentando, un motivo valido pur ci sarà. Ho letto la setlist, e sinceramente speravo di leggere altri titoli di song. Con tutti gli album belli che hanno realizzato, attingere sempre alle solite canzoni .... boh ... ma probabilmente sono fatto male io. (Imho) 1 Purtroppo dopo megadeth e maiden non me la sono sentita di andare anche a questo, però conosco la magia di una cornice come piazza bra e la sua magnifica arena, spettacolare. Il gruppo funziona ancora bene e sicuramente sarà stato un bello spettacolo. I tedeschi non hanno scelto a caso questo luogo e questo periodo dell’anno visto che i vicini lago di garda e il trentino sono tradizionalmente luogo prediletto dai vicini di oltrealpe, infatti sembra che sia stata una massiccia presenza di stranieri per l’evento. Giusto anche il paragone con la precisione teutonica, gli scorpions sono uno dei simboli della germania, più che i rammstein, addirittura il fratello di rudolf, michael shenker sembra abbia un tatuaggio con la stella a tre punte della mercedes…più teutonici di così.