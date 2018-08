Live Report

NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE - Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018

04/08/2018 (354 letture) La Sicilia, come sappiamo, purtroppo non ha mai goduto della presenza continuativa di eventi metal se non all'interno di precisi periodi. Ad onor del vero, infatti, di tanto in tanto hanno avuto luogo delle stagioni che hanno portato gruppi importanti a calcare i palchi isolani, ma le difficoltà enormi nell'ottenere un responso di pubblico significativo hanno sempre determinato lo stop delle ostilità. A provare nuovamente ad avviare un certo discorso è ora l'organizzazione della Notte Rock di S. Lucia del Mela, oltretutto con l'importante appoggio dell'Amministrazione Comunale, con tanto di Assessore sul palco a testimoniarlo. Nonostante le buone premesse, più che altro considerando che si trattava di "un'edizione zero" tesa a preparare il terreno per avviare un lavoro che potesse protrarsi nel tempo facendola diventare un appuntamento fisso, a mancare è stato ancora una volta il pubblico.



600000 O 60 SULLE MOUNTAINS?

Si arriva in paese attorno alle 22,00 ed oltre a notare subito le luci del palco ed a sentire dei suoni che indicano inequivocabilmente quale sia il posto giusto dove fermare la macchina, i molti posti disponibili nell'ampio parcheggio suggeriscono chiaramente che non ci sarà il tutto esaurito; tutt'altro. La location a disposizione è spaziosa e si presterebbe ad eventi ben più grandi, con zone a disposizione per riposarsi, un chiosco per rifocillarsi, ed il discretamente grande palco allestito su un rialzo in cemento che evidentemente viene sfruttato continuativamente per altre manifestazioni, posizionato davanti ad uno spiazzo panoramico che potrebbe ospitare alcune centinaia di persone; che però non ci sono. Sparsi nell'area, infatti, saranno al massimo una cinquantina di appassionati o giù di lì i quali, considerando che si trattava di un evento completamente gratuito e dedicato alla memoria di Turbobobcat con in concittadini 600000 Mountains, ecco come sono andate le cose dal punto di vista musicale.



SATURN DATE

Trio di estrazione genericamente Garage/Stoner rock nato nel 2015 con già un paio di demo all'attivo, i Saturn Date hanno offerto una buona prova davanti ad uno spiazzo che, come detto, non offriva certo un colpo d'occhio particolarmente stimolante. Connotato dall'uso molto accorto dell'effettistica da parte del chitarrista cantante Gaetano Saturday e da una resa del suono altrettanto buona, hanno mostrato di possedere ottimi fondamentali ed un certo gusto al servizio della rielaborazione della lezione offerta a suo tempo dai gruppi di riferimento. Tanti riff catchy, un po' di psych e Serenade for a Witch e Light Man a risultare più piacevoli. Niente di nuovo sotto il sole, ma una certa solidità nella scrittura e buone capacità di riprodurla.



SETLIST SATURN DATE

1. Girl of the Moon

2. Burning in the Sun

3. Bloody Mary

4. Nuclear Winter

5. Serenade for a Witch

6. Light Man



600000 MOUNTAINS

Chiamati a sostituire i Turbobobcat quasi a ridosso della manifestazione, i catanesi si sono presentati sul palco di S. Lucia portando nella Valle del Mela il loro Stoner/Psych nato sull'Etna. Un po' Kyuss ed un po' Tool tanto per dare delle coordinate (molto) generali su di loro, hanno proposto un set interamente strumentale molto interessante. Quella dei 600000 Mountains è stata un'offerta musicale molto cerebrale, probabilmente molto più adatta ad un locale al chiuso e ad un'atmosfera meno dispersiva anche per la scelta di non inserire un cantante in formazione, ma la band è da annotare tra quelle da tenere d'occhio.



SETLIST 600000 MOUNTAINS

1. Take Care and Survive

2. 600000 Mountains

3. Pick me Up, I Got Stuck

4. Omelette Man

5. Horse Suplex

6. Get Off Motherfuckers



LIBERAZIONE

Nonostante non sia esattamente al centro del mondo, anche S. Lucia del Mela può contribuire alla causa del metal e lo fa con i LiberAzione. Heavy/Doom di stampo classico a cavallo tra Iron Maiden e Black Sabbath certamente non modernissimo, ma ancora un grado di dire la sua, se fatto con cuore e passione come in questo caso. Qualche passaggio vocale un po' fuori fuoco e setlist che scorre via gradevole prima dell'arrivo dei Lich. Da notare come il batterista sia il figlio di uno dei due chitarristi, un fatto che aggiunge argomenti a quelli relativi alla passione con cui si vive o si dovrebbe vivere il metal.



SETLIST LIBERAZIONE

1. In The Wind

2. Revolution

3. It's My Time

4. Listen to Me

5. Devil in the Church



LICH

E tocca infine al "Necrotomb Metal" dei Lich, una delle band in cui milita Damien Thorne dei Cryptic Stench. Il Nostro è coadiuvato in questo caso da un duo di accoliti nei quali spicca l'ex batterista degli Exhuman, storica band della scena Death/Thrash messinese presente nel nostro data base. Atmosfere marce alla Autopsy, Nihilist, Possessed, Bathory, Hellhammer, Celtic Frost, Sarcofago et similia, ma soprattutto una buona dose di umorismo che ha reso tutto più leggero e adatto ad una serata per pochi intimi. Tra battute, pezzi brevi e non certo "da salotto" (Putrid Coffin's Usurper e Nosferatu su tutte) e l'opportuna dedica allo scomparso Marc Shelton, chi c'era ha avuto comunque modo di divertirsi.



SETLIST LICH

1. The Gravecrawler

2. Putrid Coffin's Usurper

3. Nosferatu

4. Terreni K

5. Demongorgon

6. Aggressive Behaviour



MELA ROCKEGGIO NELLA VALLE

Tradizionalmente presente ai grandissimi eventi come a quelli locali che sono poi i più rispondenti allo spirito del metal, Metallized ha voluto seguire anche questa Notte Rock nella vallata del Mela. Una manifestazione divertente, che avrebbe potuto riservare qualche ora di relax e di metallo a molta gente, ma quasi completamente ignorata da parte del pubblico. Ed è un peccato, perché a prescindere da quanto attrattiva potesse risultare in generale, siamo sempre davanti al solito discorso: il disinteresse iniziale produce impossibilità di proseguire e di far crescere iniziative che, invece, possiedono le potenzialità per diventare negli anni appuntamenti fissi capaci di attirare in teoria gruppi sempre più interessanti. Questa edizione che potremmo definire di prova è stata sostanzialmente snobbata dal pubblico anche perché organizzata in fretta e poco pubblicizzata, ma potrebbe diventare un'opportunità nel tempo, visto il sostegno di un'amministrazione comunale locale intenzionata a far parlare del paese non solo per questioni legate all'inquinamento ambientale proveniente dalla raffineria di Milazzo come sempre accade, ma anche per il suo sostegno ad iniziative come questa. A patto di ottenere un riscontro che giustifichi gli investimenti; ovvio.



Si ringrazia Eugenio Grillo per il materiale fotografico. Si arriva in paese attorno alle 22,00 ed oltre a notare subito le luci del palco ed a sentire dei suoni che indicano inequivocabilmente quale sia il posto giusto dove fermare la macchina, i molti posti disponibili nell'ampio parcheggio suggeriscono chiaramente che non ci sarà il tutto esaurito; tutt'altro. La location a disposizione è spaziosa e si presterebbe ad eventi ben più grandi, con zone a disposizione per riposarsi, un chiosco per rifocillarsi, ed il discretamente grande palco allestito su un rialzo in cemento che evidentemente viene sfruttato continuativamente per altre manifestazioni, posizionato davanti ad uno spiazzo panoramico che potrebbe ospitare alcune centinaia di persone; che però non ci sono. Sparsi nell'area, infatti, saranno al massimo una cinquantina di appassionati o giù di lì i quali, considerando che si trattava di un evento completamente gratuito e dedicato alla memoria di Mark Shelton , non costituiscono certo un numero particolarmente rilevante. Su questo, però, torneremo in chiusura. Preso atto della sostituzione dei catanesicon in concittadini, ecco come sono andate le cose dal punto di vista musicale.Trio di estrazione genericamente Garage/Stoner rock nato nel 2015 con già un paio di demo all'attivo, ihanno offerto una buona prova davanti ad uno spiazzo che, come detto, non offriva certo un colpo d'occhio particolarmente stimolante. Connotato dall'uso molto accorto dell'effettistica da parte del chitarrista cantantee da una resa del suono altrettanto buona, hanno mostrato di possedere ottimi fondamentali ed un certo gusto al servizio della rielaborazione della lezione offerta a suo tempo dai gruppi di riferimento. Tanti riff catchy, un po' di psych ea risultare più piacevoli. Niente di nuovo sotto il sole, ma una certa solidità nella scrittura e buone capacità di riprodurla.Chiamati a sostituire iquasi a ridosso della manifestazione, i catanesi si sono presentati sul palco di S. Lucia portando nella Valle del Mela il loro Stoner/Psych nato sull'Etna. Un po'ed un po'tanto per dare delle coordinate (molto) generali su di loro, hanno proposto un set interamente strumentale molto interessante. Quella deiè stata un'offerta musicale molto cerebrale, probabilmente molto più adatta ad un locale al chiuso e ad un'atmosfera meno dispersiva anche per la scelta di non inserire un cantante in formazione, ma la band è da annotare tra quelle da tenere d'occhio.Nonostante non sia esattamente al centro del mondo, anche S. Lucia del Mela può contribuire alla causa del metal e lo fa con i. Heavy/Doom di stampo classico a cavallo tracertamente non modernissimo, ma ancora un grado di dire la sua, se fatto con cuore e passione come in questo caso. Qualche passaggio vocale un po' fuori fuoco e setlist che scorre via gradevole prima dell'arrivo dei. Da notare come il batterista sia il figlio di uno dei due chitarristi, un fatto che aggiunge argomenti a quelli relativi alla passione con cui si vive o si dovrebbe vivere il metal.E tocca infine al "Necrotomb Metal" dei, una delle band in cui militadei Bunker 66 , fresca oltretutto della pubblicazione del CD. Il Nostro è coadiuvato in questo caso da un duo di accoliti nei quali spicca l'ex batterista degli, storica band della scena Death/Thrash messinese presente nel nostro data base. Atmosfere marce allaet similia, ma soprattutto una buona dose di umorismo che ha reso tutto più leggero e adatto ad una serata per pochi intimi. Tra battute, pezzi brevi e non certo "da salotto" (su tutte) e l'opportuna dedica allo scomparso, chi c'era ha avuto comunque modo di divertirsi.Tradizionalmente presente ai grandissimi eventi come a quelli locali che sono poi i più rispondenti allo spirito del metal,ha voluto seguire anche questanella vallata del Mela. Una manifestazione divertente, che avrebbe potuto riservare qualche ora di relax e di metallo a molta gente, ma quasi completamente ignorata da parte del pubblico. Ed è un peccato, perché a prescindere da quanto attrattiva potesse risultare in generale, siamo sempre davanti al solito discorso: il disinteresse iniziale produce impossibilità di proseguire e di far crescere iniziative che, invece, possiedono le potenzialità per diventare negli anni appuntamenti fissi capaci di attirare in teoria gruppi sempre più interessanti. Questa edizione che potremmo definire di prova è stata sostanzialmente snobbata dal pubblico anche perché organizzata in fretta e poco pubblicizzata, ma potrebbe diventare un'opportunità nel tempo, visto il sostegno di un'amministrazione comunale locale intenzionata a far parlare del paese non solo per questioni legate all'inquinamento ambientale proveniente dalla raffineria di Milazzo come sempre accade, ma anche per il suo sostegno ad iniziative come questa. A patto di ottenere un riscontro che giustifichi gli investimenti; ovvio.Si ringrazia Eugenio Grillo per il materiale fotografico.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven"