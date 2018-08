DONNE ROCCIOSE - # 43 - Alissa White-Gluz

06/08/2018 (344 letture) A distanza di parecchio tempo dalla puntata in cui ci dedicammo ad Angela Gossow, risalente ormai al 2014, è quasi doveroso scrivere qualche riga anche per Alissa White-Gluz , "The Substitute", tanto per richiamare un'altra delle nostre serie attualmente in corso. La cantante canadese ha infatti tutte le carte in regola per essere considerata un donna decisamente rocciosa.



GUERRA E VEGANESIMO

Nata a Montreal il 31 Luglio del 1985, la ragazza proviene da una famiglia di ebrei costretti ad espatriare per le più che tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale. I nonni vissero la tremenda esperienza dei campi di concentramento e questo verrà fuori in una canzone intitolata First Day in Hell, contenuta nell'ultimo album degli Arch Enemy intitolato Will to Power. Già all'età di tredici anni la vediamo prendere posizioni decise circa la direzione che deve intraprendere la sua vita privata. Diventa un'atea convinta e si interessa di diritti umani. Sposa la filosofia vegana e poi quella straight edge, interessandosi ad argomenti relativi alla protezione degli animali. I suoi familiari sono già vegetariani, ma non la forzano affatto in questa direzione, che risulta quindi essere una sua libera scelta. Tanto per dare coordinate generali circa il suo carattere e la determinazione con cui abbraccia un certo modo di vivere, rispondendo alla domanda "E' duro essere vegana?" postale durante un'intervista di qualche tempo fa, ha risposto:



"Assolutamente no. E' duro non esserlo. [...] Sono stata vegana per quindici anni e devo ancora trovare un altro stile di vita che restituisca tanto al nostro pianeta. Per come la vedo io, sono fortunata ad essere viva e vegeta e desidero lo stesso per gli altri".



AGONISTA AGLI AGONIST

Anche la passione per il metal occupa fin da questi anni un ruolo nella sua vita. Appena diciannovenne la troviamo alle prese con i The Agonist, coi quali si segnala per le sue prestazioni vocali eclettiche, che la portano a passare dal growl al pulito utilizzando parecchie sfumature e per i testi tendenzialmente impegnati. Si spende anche nel settore promozione della band, diventando rapidamente un punto di riferimento per la scena locale e non solo. Con la band firma un contratto con la Century Media che li porta ad incidere nel 2007 Once Only Imagined, il loro esordio sulla scena internazionale. Il video di Business Suits and Combat Boots ottiene molto successo e serve anche per mostrare le sue qualità vocali ad un buon numero di persone. Il seguente Lullabies for the Dormant Mind è piuttosto diverso dal precedente ed a prescindere dalla qualità generali della realizzazione, per Alissa White-Gluz è la conferma delle sue doti, anche se è forse per le sue prestazioni sul palco che la sua fama comincia ad essere di notevole portata. Con Prisoners del 2012 il gruppo conferma di voler mettere sempre parecchia carne al fuoco, anche se non sempre appare in grado di cuocerla come si deve, ma ancora una volta il lavoro di Alissa spicca sul resto. Poco dopo, però, la collaborazione tra lei e la band si interrompe in maniera piuttosto brusca:



Avevo tutte le intenzioni (e avevo persino iniziato) a scrivere e registrare un altro album killer, ma i miei ex compagni di band hanno deciso di scegliere un percorso diverso. Vorrei poter cambiare la situazione, ma sfortunatamente la decisione è stata presa al di fuori del mio controllo, quindi posso solo augurargli buona fortuna ora che il nostro tempo di lavorare insieme si è concluso".



Tra le righe di questa dichiarazione e soprattutto in quelle più chiare rilasciate dopo, si intuisce come la separazione sia stata improvvisa e non amichevole, con la band impegnata a cercare una sostituta a sua insaputa già durante il tour europeo di quell'anno. Da un momento all'altro viene licenziata con comunicazione a domicilio e viene tagliata fuori da tutti gli account del gruppo. Vive la cosa come un vero tradimento, anche se la versione dei membri dei The Agonist è diversa, tanto da arrivare ad accusarla di "calunniare apertamente il loro nome e di cercare intenzionalmente di sabotarli all'interno dell'industria musicale in ogni occasione". La chiamata ufficiale degli Arch Enemy, però, serve a chiudere il capitolo senza troppi rimpianti. Almeno apparentemente.



WAR WILL BURN THE STAGES

Dell'uscita dal gruppo di Angela Gossow, "chiudendo una fase della propria vita, per dedicarsi al management del gruppo e ad altri interessi privati" abbiamo già parlato nell'Alissa White-Gluz negli Arch Enemy e proprio su precisa indicazione di Angela. Sostituita a sua volta da Vicky Psarakis nella band dalla quale è partita, la White-Gluz incide col nuovo gruppo War Eternal, un album in cui le sue doti vengono sfruttate solo in parte ed al servizio di una scrittura non trascendentale. Il live As the Stages Burn!, in cui le sue doti vocali, interpretative e di animale da palco vengono fuori in maniera notevole ed il recente Will to Power, un lavoro che segna una discreta ripresa per il gruppo pur all'interno di un quadro generale non certo esaltante, le rendono più giustizia. Alissa si dimostra così in grado di tirare fuori il massimo da materiale non destinato a passare alla storia, dote da non sottovalutare, in attesa di valutare il resto della sua carriera.



DEFENDER OF THE SEALS

Vocalist eclettica e ricercata dagli addetti ai lavori, tanto da poter vantare collaborazioni con Kamelot; Nightwish; Slaves on Dope; Angra; Blackguard; Never More Than Less; Metal Allegiance; Caliban; Tarja Turunen; And Then She Came; Aurelio Voltaire; Evesdroppers e Delain, ma in grado di produrre incursioni proficue in settori contigui (ha interpretato Pretty Lavinia in American Murder Song; ha partecipato a Karmaflow: The Rock Opera Videogame; è apparsa in Canadian Idol ed è stata coach in un episodio di MTV's Made), più volte trattata tra le pagine di varie riviste tra cui Revolver più per le doti fisiche che per il resto -citata come The Hottest Chicks in Metal, solito discorso riguardante le donne nel mondo Heavy e non solo- la trentatreenne del Quebec legata sentimentalmente a Doyle Wolfgang von Frankenstein dei Misfits sta per fare uscire anche un suo album solista ormai davvero imminente, che si annuncia come qualcosa di molto diverso dal materiale firmato con gli Arch Enemy. Nonostante sia alta 163 centimetri per meno di 50 chili, l'energia fisica che sprigiona sul palco ha davvero pochi termini di paragone tra le attuali colleghe. Portavoce dell'organizzazione animalista Peta2, assegnataria di un Libby Award per il suo lavoro nelle campagne internazionali contro la caccia alle foche canadesi, la sua forza come cantante risiede nella versatilità e nel controllo dei propri mezzi, unitamente ad una presenza estremamente fisica sul palco. Elementi che le permettono di passare efficacemente dal growl al clean passando per il "rasposo", arrivando a cimentarsi in una versione a cappella del Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Piacciano o non piacciano gli Arch Enemy, la White-Gluz è certamente una delle donne più in vista dell'attuale metalrama internazionale.



"Il veganismo è ciò che mi spinge a fare tutto nella vita. È il catalizzatore per la mia passione per la musica e la scrittura lirica e sento che aver raggiunto a un certo livello di notorietà è un grande dono, una piattaforma per condividere informazioni che non vengono condivise dai media più diffusi. I diritti degli animali sono di grande interesse per

me e così condivido ciò che mi interessa".



Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 6 La migliore di tutti!!! 5 Bravissima già con i The Agonist, molto carina e capace come frontwoman. Vista due volte dal vivo: in un centro sociale tedesco con i The Agonist agli inizi, a Torino con gli Archenemy. In entrambi i casi é stata un valore aggiunto. Davvero brava. 4 Masha Scream degli Arkona se la pappa a colazione secondo me....sarà che poi trovo gli Arch Enemy uno tra i gruppi più anonimi del pianeta. Si ok è un bel fighino, ma appunto finisce li, artisticamente non mi dice nulla. 3 silvia dai un'ascoltata a Tatiana Shmayluk, sia come growl che come clean, è straordinaria peccato la conoscano in pochi 2 Articolo interessante sebbene non riesca proprio ad accettare una donna che canti il growl; non ce la faccio proprio e quindi tutte le volte che ho ascoltato un loro brano (anche con Angela) mi sono trovato in difficoltà. Una domanda: se ho ben capito Alissa è tutt'ora vegana, quindi non è che la frase "Sono stata vegana per quindici anni" - che in italiano suona come "lo sono stata e ora non più" è la traduzione letterale dall'inglese di "I've been vegan for 15 years" che significa "sono vegana da 15 anni"? Chissà se nel suo album solista canterà con voce pulita. Potrebbe essere una sorpresa 1 ) Il viso d’angelo contrasta con l’energia pazzesca che ha sul palco, è molto seria ed impegnata, ha una bellissima presenza x me e la voce è incredibilmente versatile, pero’ non incontra i miei gusti, soprattutto il growl che io preferisco piu’ corposo o malefico del suo (Älvestam e Stanne x intenderci)... Invece le sue interviste sono molto interessanti, la trovo magnetica quando parla, con quel velo di malinconia (o timidezza, non so) che è la sua caratteristica, cosi’ diversa dalla grinta incredibile che sprigiona quando canta. Rocciosa davvero e x me simbolo della donna metal (con Doro e Sabina Classen ovviamente