CRYPTIC WRITINGS - # 71 - Guyana (Cult of the Damned) - Manowar

17/08/2018 (535 letture) I Manowar non sono certo conosciuti per la varietà – ed i più maligni diranno qualità – dei loro testi. Tra infinite e ridondanti odi al metallo, alla vita da biker, a battaglie e varie divinità nordiche, gli argomenti si esauriscono presto. Eppure, anche i nostri nerboruti eroi hanno scritto liriche il cui interesse supera la mera autocelebrazione, e che ci permettono pure di imparare qualcosa. È il caso di Guyana (Cult of the Damned), che dalle epiche battaglie alle porte del Valhalla ci riporta nella drammatica, cruda realtà. Come sempre più terrificante della fiction più sanguinolenta..



IL PIÙ GRANDE SUICIDIO DI MASSA DELLA STORIA MODERNA

Il brano, contenuto in Peoples Temple of the Disciples of Christ, stabilitasi in una comune agricola nella Guyana nordoccidentale, morirono in quello che è considerato come il più grosso suicidio di massa della storia moderna, secondo solo all’11 settembre per numero di civili statunitensi morti. All’origine di tutto ciò, la sulfurea figura del reverendo Jim Jones, leader del Peoples Temple. Pastore metodista, James Warren Jones fonda la propria chiesa negli anni ’50 a Indianapolis, come permesso dalla dottrina protestante. Al centro della sua predicazione, l’uguaglianza razziale – ricordiamo che all’epoca, negli Stati Uniti vigeva una severissima discriminazione – e l’integrazione di elementi socialisti. Jones sposta il culto in California e, mentre i suoi sermoni si fanno sempre più cupi e catastrofisti, il Peoples Temple si espande fino a raggiungere qualche migliaio di aderenti, che vivono in appartamenti comuni. Il pastore si attribuisce anche capacità taumaturgiche, che dimostra con trucchi e elaborate messe in scena. Nel ’74, Jones decide di spostare il movimento nella giungla della Guyana, in Sud America: là fonda la comune agricola nota come Jonestown. Negli Stati Uniti, intanto, il clima si fa difficile per il Peoples Temple. Iniziano infatti a circolare le prime testimonianze di ex-membri del culto, che parlano di un reverendo autoritario e paranoico. Chi mette in discussione i suoi miracoli è punito. A Jonestown, i residenti – circa un migliaio – sono sempre più isolati dal mondo esterno, le sole informazioni che arrivano sono deformate, fabbricate ad arte da Jones. Chi manifesta il desiderio di andarsene, è assegnato a squadre di rieducazione. Le denunce non tardano ad arrivare, e l’omicidio del deputato Leo Ryan da parte di alcuni membri del culto, arrivato in Guyana per indagare, fa precipitare definitivamente le cose…



GUYANA

La canzone parte con un possente riff di basso, che ci ricorda quanto Joey DeMaio fosse effettivamente un gran bassista. Dopo un virtuoso intermezzo, inizia un sognante arpeggio che presto si tramuta in un intenso terzinato, sul quale si aggiunge il granitico drumming di Scott Columbus. Ed ecco Eric Adams con la prima strofa.



Thank you for the Kool-Aid, reverend Jim

We’re glad to leave behind their world of sin

Our lifeless bodies fall on holy ground

Rotting flesh, a sacrificial mound.



Grazie per il Kool-Aid, reverendo Jim

Siamo lieti di lasciarci alle spalle il loro mondo peccaminoso

I nostri corpi senza vita cadono su di un terreno sacro

Carne putrefatta, un tumulo sacrificale.



Subito si capisce che il testo, scritto da DeMaio, non segue una narrazione cronologica, ma inizia anzi dalla fine o, per meglio dire, dall’attimo prima della fine. Adams, nei panni degli abitanti di Jonestown, esordisce ringraziando Jim Jones per il Kool-Aid, la famigerata bevanda alla frutta dove fu sciolto il cianuro. Quando Jones annunciò il suicidio di massa, raccontano i pochi superstiti, venne allestito un bidone con il letale preparato, dietro il quale si formarono lunghe file di abitanti della comune che ne bevvero da bicchieri di plastica, per poi stendersi a morire nel cortile. Chi non voleva o non era in grado di farlo, venne aiutato con delle siringhe. A mano a mano che la gente moriva, altri membri della comunità allineavano i cadaveri in file ordinate, fino a formare un gigantesco tumulo. La seconda frase della strofa rivela il carattere volontario del massacro: quasi tutti gli abitanti di Jonestown accettarono commossi il destino che Jones scelse per loro, anche convinti di lasciarsi alle spalle un mondo corrotto e peccaminoso, caratteristica comune di molti nuovi movimenti religiosi.



Were you our God or a man in a play

Who took our applause and forced us to stay?

Now all together, we lived as we died

On your command, by your side

Die by your side.



Tu eri il nostro Dio, o un uomo in una messa in scena,

Che ricevette i nostri applausi e ci obbligò a restare?

Ora tutti insieme, abbiamo vissuto come siamo morti

Al tuo comando, al tuo fianco

Morire al tuo fianco.



La canzone prosegue interrogandosi sul ruolo di Jim Jones, artefice e responsabile del massacro. Adams si chiede come il reverendo sia riuscito a convincere quasi mille cittadini americani a seguirlo nella giungla della Guyana e, soprattutto, ad accettare un così estremo destino. L’innegabile carisma di Jones ha sicuramente giocato un ruolo importante, anche alla luce della bontà della sua proposta iniziale. Una larga parte dei membri della setta erano infatti afroamericani. Ben presto però, la predicazione centrata sull’integrazione diventò un puro culto della persona. Jones arrivò a proclamarsi la reincarnazione di Gesù Cristo, prendendone progressivamente il ruolo durante i sermoni. I suoi finti miracoli e guarigioni illustrano bene la sottile linea tra la presunta divinità e il reale imbroglione. Poi subentrò la repressione dei “dissidenti”, ovvero coloro che mettevano in discussione l’autorità del reverendo. Un’ubbidienza, nutrita dalla disinformazione e dalla violenza simbolica esercitata da Jones, che spinse i membri della comune ad accettare la morte che fu loro imposta.

E intanto l’atmosfera cambia, si ritorna al sognante arpeggio, dove il basso e la voce conducono il brano in un crescendo da brividi, sospeso. La possente voce di Eric Adams squarcia il silenzio, primo climax di questa canzone. Pura magia.



Guyana, in the cult of the damned

Give us your word for the grand final stand

Guyana, in the cult of the damned

Give us your word for the grand final stand.



Guyana, nel culto dei dannati

Dacci la tua parola per la grande resistenza finale

Guyana, nel culto dei dannati

Dacci la tua parola per la grande resistenza finale.



Tutta la coralità e possanza dei Manowar esplodono in questo primo ritornello. Ultima ubbidienza al reverendo, l’ultimo atto di resistenza finale di una comunità traviata dall’inganno e dalla violenza. Stiamo parlando del “suicidio rivoluzionario”, come definito dallo stesso Jones. L’emozione di questo refrain ci fa anche chiudere un occhio su quel “culto dei dannati” che non centra nulla con la dottrina del Peoples Temple, presente per pura – e sacrosanta – esigenza drammaturgica.

Poi, a più di tre minuti dall’inizio del brano, esplode il primo vero riff di chitarra che, aumentando il ritmo della canzone, apre la seconda strofa.



In the cult of the damned, we all worked the land

Too afraid to look up, we all feared his hand

Hurry my children, there isn’t much time

But we’ll meet again on the other side

Be good to the children and old people

First hand them a drink, they’re dying of thirst.



Nel culto dei dannati, noi tutti lavorammo la terra

Troppo spaventati per alzare la testa, noi tutti temevamo la sua mano

Sbrigatevi miei bambini, non c’è molto tempo

Ma ci rincontreremo dall’altra parte

Siate buoni con i bambini e gli anziani

Dategli da bere, stanno morendo di sete.



Con la prima quartina, il testo ci fornisce qualche elemento in più sulla vita a Jonestown, comune agricola dove i membri del culto lavoravano la terra, un lavoro tra l’altro durissimo perché nel cuore della giungla. Nella comune regnava un clima di repressione: nessuno poteva lasciare la colonia, degli altoparlanti diffondevano fino a notte fonda i sermoni di Jones, sempre più catastrofici e incoerenti. Lo stesso reverendo era spesso distrutto dall’alcol e dalle droghe. Con l’ultima frase, il testo diventa ferocemente ironico: durante l’avvelenamento, i primi ad assumere il Kool-Aid furono proprio i vecchi e i bambini, su indicazione di Jones. Ecco spiegato perché questi starebbero “morendo di sete”…



Ed ecco ancora il fantastico refrain, che rende giustizia alle straordinarie doti di Adams, il quale si permette anche di modulare al secondo giro. Segue l’inevitabile guitar solo di Ross the Boss, invero alquanto gradevole. Un’altra doppietta di ritornelli ci porta sull’ultimo spezzone di testo, con un crescendo condito da spettrali cori in secondo piano.



Bigfoot, bigfoot, thrown in a well

Pulled under water, screaming like hell

He told us life was just a hotel

Time to check out when he rang the bell.



Bigfoot, bigfoot, gettato in una cisterna

Trascinato sott’acqua, urlando da morire

Ci disse che la vita è solo un hotel

Tempo di controllare, quando suonò la campana.



Quest’ultimo intervento rivela la shoccante testimonianza di una ex-seguace del culto. La donna racconta di una vera e propria tortura chiamata Bigfoot, inflitta ai bambini della comune accusati di aver fatto qualcosa di sbagliato agli occhi di Jones. Il piccolo colpevole veniva gettato in una cisterna buia dove due persone, che vi entravano prima per l’occasione, lo trascinavano sott’acqua. Il bambino doveva gridare il suo pentimento, e le sue grida riecheggiavano per tutta Jonestown. La violenza di questa pratica è amplificata dai potenti acuti di Adams. Con una referenza alle bugie del reverendo, la band infila gli ultimi due ritornelli e chiude nel miglior modo possibile i sette, sontuosi minuti di Guyana.



Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 6 Ottimo articolo Alberto, hai trattato un accadimento forse poco noto ma probabilmente uno dei più particolari e scioccanti casi di plagio mentale. La canzone rimane intoccabile, probabilmente è quella che preferisco di più della band di De Maio ed il motivo risiede anche nello splendido testo, perdipiù reale a differenza di altri di (molti) altri loro brani. Il crescendo finale con Adams che sembra urlare di dolore fino all'invocazione di "Mama" è da brividi, e le due frasi finali "He told us life was just a hotel Time to check out when he rang the bell." sono tra le mie preferite in assoluto, anche se interpreto "to check out" non come "controllare" ma come "lasciare" nel senso di morire. Che pezzo, che band, che intro pazzesca con il battito di mani. Meraviglia 5 Al di là dell'album e della canzone è proprio la storia da cui è tratta che fu assurda e raccapricciante. Ricordo che anni e anni fa Minoli ne trasmise uno speciale su Rai3 4 Finalmente posso leggere un articolo per me molto interessante essendo un metallaro medio o meglio “ignorante” “gran pregio secondo me” e si quegli anni li ho vissuti pure io mi piaceva il metallo i riff e tutto il resto ma di quello che cantavano capivo poco niente , mi ricordo ancora quando mi passarono questo album , non so quante volte l’ho sentito bello da morire hail Manowar , in quel periodo uscirono anche album del calibro di Last Commad degli Wasp ,Hell Awaits degli Slayer ,To Mega Therion dei mitici Celtic Frost ,Open the gates dei Manilla Road e il primo disco dei Metal Church se non ricordo male ,tanto per citarne altri. 3 Forse il miglior pezzo mai scritto dai Manowar, e un album fenomenale. Non capisco perché abbiano scelto la via della tamarraggine con testi da terza elementare al posto di osare un po'di più. Comunqur band che ho sempre amato, tra i miei miti. 2 Disco epocale, annata devastante, ogni mese un capolavoro, da Powerslave a Last in line, passando per Defenders of the faith. Ho avuto la fortuna di vivere l'Epoca d'oro del Metal, complimenti al recensore. 1 Uno dei pezzi che li rappresenta meglio imho. Un Adams devastante. Bell'articolo, bravi. Se uno mi chiedesse di ascoltare qualcosa dei Manowar, questo sarebbe uno dei primi pezzi.