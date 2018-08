Live Report

AGGLUTINATION FEST - Chiaromonte (PZ), 19/08/2018

24/08/2018 (1069 letture) Tempo incerto a salutare il consueto raduno in zona traghetti e soliti discorsi circa la possibilità di incontrare code per l'imbarco, ma soprattutto striscianti timori per le forti piogge annunciate sul percorso e su Chiaromonte a rendere sottotraccia la partenza un po' nervosa. Poca fila ai traghetti e tempo inizialmente abbastanza soleggiato sembrano invece offrire i migliori auspici, fino a quando l'acqua ci coglie avvicinandoci alla Basilicata. Per fortuna le nuvole si diradano dopo aver lasciato l'autostrada ed aver imboccato la Statale Sinnica e, nonostante una loro presenza continua su Chiaromonte fino al termine della manifestazione (apprenderemo poi che si è rischiato anche il suo annullamento, dato che i temporali ed un forte vento hanno imperversato su tutta la zona, ma senza poi arrivare sul paese), tutto si svolgerà senza nessun problema. Sbrigate come sempre in modo celere le formalità di accredito e dopo aver notato una presenza di pubblico più scarsa del solito all'esterno -ma a fine manifestazione il bilancio sarà positivo anche in questo senso- siamo dentro. Purtroppo, il problema di chi deve seguire il Festival sentendo cosa hanno da dire i vari gruppi e dovendo contemporaneamente vedere ed ascoltare i concerti che si susseguono, è che qualcosa si sovrappone per forza costringendo ogni volta a saltare una band almeno, ma è inevitabile. La manifestazione nel frattempo ha inizio ed primi ad esibirsi sono i Rome in Monochrome, dei quali leggerete le dichiarazioni a parte, così come quelle di Pestilence e Death SS.



ROME IN MONOCHROME

Già incontrati più volte sulle nostre pagine sia in occasione delle recensioni dei loro lavori, che dal vivo o tramite intervista, ai romani Rome in Monochrome era affidato il compito di aprire la manifestazione. Vincitori di un apposito contest per arrivare a calcare il palco dell'Agglutination, i Nostri hanno sfruttato al meglio il poco tempo a loro disposizione estrapolando tre pezzi pregiati dal loro



SETLIST ROME IN MONOCHROME

1. A Solitary King

2. Between The Dark and Shadows

3. Paranoia Pitch Black



CIRCLE OF WITCHES

Pochi minuti e spazio ai campani Circle of Witches. Forti di una nuova formazione e di un nuovo disco, i quattro hanno portato sul palco alcuni pezzi del loro ultimo album ed una presenza scenica adeguata. Prima di salirvi, però, il mastermind Mario Bove ci ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni:



Per quanto riguarda il concerto, grande carica e convinzione da parte di tutti unitamente a buona presenza scenica. Nonostante qualche sbilanciamento del suono, probabilmente troppo alto rispetto alla presenza di pubblico in quel momento presente nello spiazzo che ospitava la manifestazione, il metal aggressivo e molto carico dei Circle of Witches ha svolto il suo lavoro, lasciando una buona impressione complessiva con Giordano Bruno e The Oracle su tutte. Purtroppo, non è stato possibile seguire il set degli Ad Noctem Funeriis in quanto si è svolto parallelamente ad un'intervista a Patrick Mameli che leggerete in separata sede.



SETLIST CIRCLE OF WITCHES

1. Intro (Cult of Baphomet)

2. Tongue of Misery

3. Giordano Bruno

4. The Oracle

5. First Born Sinner



WITCHUNTER

Ero piuttosto curioso di vedere questi ragazzi, perché a parte il fatto che la loro proposta è naturalmente destinata a trovare la sua migliore resa dal vivo, volevo anche verificare se gli evidenti miglioramenti generali riscontrati tra Crystal Demons e Back on the Hunt fossero stati tradotti in una adeguata resa live. Il riscontro è stato positivo. I cinque pezzi presentati, che sono null'altro che la rielaborazione sincera di un modello standard quanto volete, ma fatto per scapocciare in allegria sopra e sotto un palco, hanno colto l'obiettivo in maniera adeguata. Studiate movenze demodé, un buon governo di quegli eccessi vocali che dal vivo possono essere anche valore aggiunto e, soprattutto, buone e convinte esecuzioni di canzoni vecchie e più recenti fatte, come detto, per far divertire la gente insieme al gruppo.



SETLIST WITCHUNTER

1. Intro

2. Crystal Demons

3. Witchunter

4. Maze of Darkness

5. Hell For Leather

6. Lucifer's Blade

7. Outro



NECRODEATH

E siamo alla parte alta del tabellone. Cosa dire ancora di una band come i Necrodeath? Affidabili, precisi, coinvolgenti e con una scaletta comprendente alcuni pezzi storici, affiancati da altri tratti da un album come The Age of Dead Christ, che segna un ritorno ad un certo modo di scrivere ed incidere che rende tutto estremamente adatto proprio ai concerti. Esattamente di questo, ma anche di molto altro, abbiamo parlato con loro prima dell'inizio delle ostilità:



Peso: Senza contare il fastidio che mi provoca sentire che certi usano sequencer e basi campionate per risultare perfetti dal vivo, ma che snaturano l'essenza di un gruppo metal. Noi suoniamo tutto live, errori compresi e continueremo sempre su questa linea. C'è la serata in cui suoniamo bene, quella in cui suoniamo male, ma questi siamo noi e la nostra attitudine sarà sempre questa.

Flegias: Quando tu andavi a vedere un concerto dei mostri sacri tipo Zeppelin o Deep Purple, infatti, i brani erano sempre diversi ogni sera, perché loro suonavano a sensazione, a pathos. E se un assolo durava di più che su disco tutti andavano dietro al musicista. Il bello del R'n'R e dell'Heavy Metal era questo, ossia la genuinità della proposta in sede live. Oggi o sei come i Dimmu Borgir e ti puoi permettere di portarti appresso tutti i coristi e l'orchestra dal vivo, oppure fa ridere sentire una chitarra sotto e vedere i musicisti fermi.



GL: Lì vedi la differenza tra chi è seguito in un certo modo e chi fa musica per il proprio ego.

Peso: A volte ci sono anche dei termini contrattuali per cui sotto i 40/45 minuti alcune case discografiche non ti prendono, ma secondo me oltre i 45 minuti è troppo. Per la verità per il nostro disco il discorso del 33 è venuto dopo, ma ci siamo resi conto che questo minutaggio è essenziale per apprezzare certe cose; e Raining Blood ce lo insegna. E lo stesso vale per i concerti: secondo me una band metal oltre l'ora -dipende, ovviamente- rischia di annoiare. Però è vero anche che se uno ha necessità di comporre ed ha una grande vena ispiratrice è giusto che faccia ciò che sente di fare senza guardare a regole di mercato oppure a quanto può annoiare, ma per il proprio piacere. Ciò che abbiamo sempre fatto noi.



Ma eccoci al concerto. Peso a pestare con la consueta precisione; GL efficace come di prammatica; Pier Gonella ad offrire la tradizionale classe alla chitarra ed un Flegias che governa tutto dalla parte centrale del palco con sicurezza, con lo show che si dipana tra vecchio e nuovo. Tra The Whore of Salem e Master of Morphine, tra The Triumph of Pain e Wrath, tanto per fare degli esempi e fino alla chiusura con la cover di Black Magic degli Slayer, tutto è stato crudo e sincero come atteso. Apprezzabili, inoltre, gli auguri rivolti da Flegias a Cadaveria, ai quali si associa peraltro la redazione di Metallized. Era la prima volta dei Necrodeath all'Aggutination? No. Era la mia prima volta ad un loro concerto? Nemmeno. C'era da aspettarsi qualcosa di diverso rispetto al normale dal loro spettacolo? Neanche per sogno; e proprio per quello valeva la pena di rivederli.



SETLIST NECRODEATH

1. Mater Tenebrarum

2. The Whore of Salem

3. Forever Slaves

4. Master of Morphine

5. The Creature

6. The Triumph of Pain

7. Wrath

8. Process of Violation

9. Bridge the Age

10. Hate and Scorn

11. Black Magic (Slayer cover)



FOLKSTONE

Dopo l'esibizione "light" di qualche anno fa, l'edizione 2018 dell'Agglutination concede -giustamente- molto più spazio ai Folkstone, regalandogli un set che consente loro di eseguire una dozzina di pezzi. Reduci dalla pubblicazione di Ossidiana, che li ha proposti su registri un po' diversi da quelli per loro più canonici, la scaletta proposta dal collettivo ha presentato pezzi estratti in massima parte dalla parte precedente della loro carriera. Il tutto coerentemente con i festeggiamenti per il decennale dell'attività e nonostante, come detto anche sul palco da Lore, la band sia per strada da un tempo un po' maggiore. Difficile spiegare come e perché un concerto dei Folkstone sia sempre qualcosa di più e di diverso da un semplice concerto, ma credo che la cosa abbia a che fare col concetto di festa popolare che è dentro tutti noi, con l'ibridazione del Folk col Metal che è forse la sintesi più immediata delle sensazioni che questo produce e infine dall'uso di strumenti antichi che risvegliano vibrazioni ancestrali. Sta di fatto che chi non li ha mai visti suonare si è perso qualcosa. Frerì è un inno con pochi termini di paragone per effetto dal vivo, così come Prua Contro il Nulla; Anime Dannate o Con Passo Pesante. E canzoni del genere, accostate a quelle più "casinare" come In Taberna e Folkstone, pur eseguite da un gruppo palesemente più maturo, in un certo senso più un tutt'uno con gli strumenti e perfettamente in focus con un brano come Anna, sono semplicemente da sentire e vedere live almeno una volta. Finito il concerto, ecco cosa ha detto Lore letteralmente appena sceso dal palco:



: Stai parlando di politica?! Ma mi vuoi davvero far bestemmiare? Francesco: Ok, hai già risposto, eh eh.

SETLIST FOLKSTONE

1. Nella mia Fossa

2. Frerì

3. Nebbie

4. Prua Contro il Nulla

5. Anna

6. Anime Dannate

7. In Taberna

8. Omnia Fert Aetas

9. Folkstone

10. Mercanti Anonimi

11. Un'Altra Volta Ancora

12. Con Passo Pesante



PESTILENCE

A prescindere da qualche battuta a vuoto nella sua discografia, la band capitanata da Patrick Mameli ha scritto pagine importanti della storia del Death metal. La sua esibizione era dunque attesa con un certo fermento da una piazza ormai occupata da un buon numero di persone. Giunta a Chiaromonte sulla scia di un tour basato sul materiale storico del gruppo e tratto solo in minima parte dall'ultimo Hadeon, il gruppo di origine olandese non ha deluso le attese. Mameli ha portato sulle assi del palco i suoi muscoli, il suo latte e soprattutto un lotto di pezzi di alta qualità eseguiti in maniera quantomeno professionale suonati assieme a tre "compari" preparati e coesi. Precisione nelle esecuzioni, pochi fronzoli coreografici e tanta sostanza; queste, in sintesi, le caratteristiche principali dello show dei Pestilence. Con la sola concessione ad Hadeon consistente in Non Physical Existent, sono stati ovviamente i pezzi storici tratti da Malleus Maleficarum; Consuming Impulse e Testimony of the Ancients a costituire quasi completamente l'ossatura dello spettacolo. Sarà passato del tempo, i Pestilence saranno molto cambiati da quando quei pezzi furono pubblicati per la prima volta, la voce di Van Drunen non ci sarà più da tempo, la scelta di portare in giro un maliardo “Exclusive Old School Set” sarà sicuramente dettata almeno in parte dalla necessità di andare sul sicuro e, infine, Mameli baderà ben poco al contorno, ma ragazzi: che botta. Alla fine, discreta "maretta" sotto il palco e pubblico soddisfatto da una prestazione chirurgica ed appagante.



SETLIST UFFICIALE PESTILENCE

1. Non Phisical Existent

2. Antropomorphia

3. Subordinate to the Domination

4. Commandments

5. Dehydrated

6. The Process of Suffocation

7. Chrionic Infection

8. The Secrecies of Horror

9. Twisted Truth

10. Land of Tears

11. Prophetic Revelations

12. Out of the Body



DEATH SS

E siamo al clou della manifestazione. Con un ritardo di pochi minuti sul previsto, Steve Sylvester & (Horror) Company salgono sul palco dell'Aggutination. "Armati" di ben tre performers -Dhalila; Federica Serafini e Francesca Racanelli- del loro solito armamentario scenografico e pur considerando dei tagli finali alla scaletta prevista (particolarmente amaro quello di Let the Sabbath Begin), il concerto è stato del livello atteso. La batteria di Bozo e le tastiere di Freddy Delirio a dominare il palco dai due lati, le tre croci-microfono davanti al pubblico ed uno schermo sul fondo su cui venivano proiettate le immagini che accompagnavano ogni canzone eseguita sono stati parte essenziale del tutto, insieme ai consueti effetti pirotecnici. Il Release Party del nuovo nato Rock ‘n’ Roll Armageddon, dal quale è stata comunque tratta la sola titletrack, si è dunque svolto secondo la progressione prevista. Dopo l'intro Ave Satani la cerimonia musical/teatrale -perché di teatro si tratta- forse meno spinta del solito nei passaggi più "hard", è stata officiata da Steve Sylvester con la sicurezza del prete che canta la messa domenicale, anche se probabilmente il paragone è in questo caso quantomeno azzardato. Baron Samedi e Terror i momenti migliori prima di giungere a quello che è tradizionalmente a mio parere il più intenso, ossia Baphomet. Introdotta dalla consueta litania:



Veni, domine liberator

Dona nobis potestatem.

Te adoramus, veneramus

Dona nobis scientiam



la canzone ha infiammato gli astanti, così come Panic ed Hi-Tech Jesus, sempre più efficace dal vivo. Tutto molto fluido, strumentalmente più che godibile (specialmente Bozo Wolf, decisamente in palla, ma anche tutti gli altri hanno suonato molto bene, compresi i non ancora nominati Al De Noble e Glenn Strange), con Steve Sylvester sempre unico per il suo modo di stare sul palco e pubblico appagato dalla rappresentazione quando i riflettori si spengono definitivamente. Specialmente chi vedeva la band per la prima volta. Ora agli appassionati non resta che aspettare l'album di imminente uscita per salutare un nuovo capitolo della spettacolare liturgia dei Death SS.



SETLIST DEATH SS

1. Intro Ave Satani

2. Peace of Mind

3. Horrible Eyes

4. Cursed Mama

5. The Crimson Shrine

6. Where Have You Gone?

7. Baron Samedi

8. Scarlet Woman

9. Terror

10. R'n R' Armageddon

11. Baphomet

12. Dionysus

13. Panic

14. Hi-Tech Jesus

15. Vampire

16. Heavy Demons



AGGLUTINATI E FELICI

Ed anche l'edizione 24 dell'Aggutination passa così in archivio. I forti timori di annullamento causati dalle condizioni meteo nella zona di Chiaromonte si sono rivelati per fortuna infondati -il paese è stato forse l'unico risparmiato tra quelli potenzialmente interessati dalla perturbazione- ed il sollievo nel backstage, in particolare del buon Gerardo Cafaro, era infatti palese. Le previsioni in tal senso hanno forse scoraggiato alcuni dal mettersi in macchina verso la Basilicata, ma alla fine il bilancio riguardante le presenze è da ritenersi positivo. Qualche problema di settaggio per i primi gruppi (penalizzati in particolare i Rome in Monochrome), poi risolti col procedere delle esibizioni, grande partecipazione ai due Meet&Greet previsti, ossia con Pestilence e Death SS con particolare successo del secondo (simpatica in particolare una bambina piccolissima a fare le foto con la band e tantissima gente sorridente e felice, in barba a certi preconcetti sul gruppo e sulla musica), che probabilmente hanno in parte favorito il successo di pubblico e solita festosa atmosfera "agglutinata", che è poi il classico valore aggiunto di questo Festival. Tantissime facce conosciute, tanti abbracci e sorrisi per gli amici che si vedono una volta l'anno e per quelli nuovi coi quali ci si incontrerà d'ora in poi, famiglie rock con bambini piccoli al seguito ed atmosfera rilassata sono infatti i tratti tipici di un happening che vale la pena frequentare almeno una volta per evadere dal tran tran del parcheggio a duemila miglia dalla location dell'evento -qui i più sfortunati devono camminare per un minuto- e dallo stress da mega evento. Nessun intoppo all'entrata per quanto mi risulta e molti musicisti a spasso tra la gente ed a seguire i concerti degli altri hanno fatto da normale corollario al tutto. Ed anche stavolta mettersi in macchina per tornare a casa è sempre un piccolo dispiacere, mentre il conto alla rovescia per l'edizione numero 25, che come tale promette qualche nome di primo piano, è già iniziato.



