Live Report

DIOCLETIAN - The Black Heart, Londra,14/08/18

01/09/2018 (185 letture) Nonostante l’improvviso annuncio di scioglimento poco dopo l’uscita del loro ultimo album, e a mio avviso capolavoro del gruppo, Gesundrian, i Diocletian sono tornati annunciando un tour europeo, che si compone di soli club show (scelta che mi azzarderei dire essere dipesa dalle capacità manageriali di chi ha gestito la cosa, essendo Agosto il mese dei festival) e le cui scalette sono anche arricchite dal alcuni pezzi nuovi, peraltro molto convincenti, che fanno prevedere un nuovo album nel prossimo futuro.



FIN

Trovandomi a Londra per una vacanza, ne approfitto per vedere il loro show nel piccolissimo The Black Heart, probabilmente molto sottodimensionato rispetto all’affluenza effettiva (oserei dire che entro fine serata sia stato dichiarato il sold out, lì dentro!), ma con suoni buoni e potenti e un’atmosfera adatta ad una situazione underground e così estrema, caotica. Certo, se avessi aspettato ancora un paio di minuti per mettermi davanti al palco, avrei solamente ascoltato senza vedere nulla. Il gruppo di apertura che accompagna i Diocletian in questo tour sono i Fin, gruppo statunitense che propone un black metal molto veloce (almeno dal punto di vista della batteria) e al contempo parecchio melodico. Si esibiscono come un duo ma riescono ad avere un buon impatto sonoro. Sebbene alle prime mi risultino abbastanza interessanti, cominciano a mostrarsi un po’ noiosi sulla durata del set, almeno per me – li trovo anche piuttosto distanti dalla proposta della band che accompagnano in tour.



DIOCLETIAN

Bardati come sono, quasi armati praticamente, i neozelandesi hanno veramente poco spazio utile per muoversi, e lo stesso si può dire per le prime file di astanti. Il concerto inizia e prosegue per un’ora (durata piuttosto notevole, data la proposta) senza che molte parole siano spese, o che vi siano delle pause consistenti: un plauso sicuramente va per questo al batterista, reclutato l’anno scorso, la cui prestazione ha reso il set dei Diocletian una vera carneficina di blast-beat. Della line-up originale della band rimane soltanto il chitarrista e compositore Brendan, mentre il resto è stato rinnovato – noto dai video in rete che per l’esibizione americana al California Deathfest, alla voce avevano il cantante dei Black Witchery, ma per questo tour è il bassista a coprire tale ruolo. In un genere in cui spesso si dà la priorità ad un approccio istintivo piuttosto che alla tecnica esecutiva, i neozelandesi ottengono a mani basse il primato per solidità ed efficacia della prestazione musicale, non solo incredibilmente furiosa (quasi difficile descriverlo a parole), ma anche inattaccabile sotto l’aspetto puramente strumentale. Squadrati, coesi, in modo che la proposta, pur essendo caotica, sia sempre d’impatto. Il serratissimo set propone pezzi da ogni momento della discografia della band, dalle più primitive Bullet Vomited o Antichrist Hammerfist (su cui l’influenza di band come i Conqueror era molto più sensibile), che scatenano una follia generale all’intero della gremita venue, fino alle tracce di pubblicazione più recente, più death metal – oriented. Così com’era iniziato, il concerto termina in maniera repentina, senza troppi convenevoli, dopo 60 minuti di carneficina sonora e temperature da forno.



SETLIST DIOCLETIAN

Nex Necis

Doom Cult

Nuclear Wolves

Bullet Vomited

Deathstrike Overkill

Invencibility through strife

Sect of Swords

The Iron Fist

Black Dominion

Berserker Rites

Wretched Sons

Infernos

Antichrist Hammerfist

Repel the Attack





Discutine con noi sul FORUM Nicolò Brambilla "Nicko" 1 Gruppo incredibile e contento si siano riformati anche perché Gesundrian é proprio una carneficina. Supporto totale!!!