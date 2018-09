Live Report

SADISTIC INTENT - Boston Music Room, London, 14/08/18

04/09/2018 (118 letture) Non ci si può che rallegrare per la vistosa impennata che la carriera live (e non) dei californiani Sadistic Intent ha avuto negli ultimi anni, che sempre più spesso li sta portando sui palchi europei. Quest’estate, infatti, i leggendari fratelli Cortez tornano nel vecchio continente per un tour di festival, con alcune selezionate date nei club – tra queste quella londinese, accompagnata da un nome di primo livello come Grave Miasma, alla quale mi è stato giocoforza assistere dal momento che mi trovavo lì in vacanza.



GRAVE MIASMA

Le esibizioni in casa dei Grave Miasma sono piuttosto selezionate, generalmente accostate a band di cui loro stessi sono palesemente fan – ed è questo il caso. Rispetto al concerto dei Diocletian due giorni prima, raccontato nel precedente articolo, il locale in cui si esibiscono è molto più grande, con un palco effettivamente degno del nome (sebbene comunque senza transenne, e piuttosto intimo). Si ripete naturalmente la buona abitudine di iniziare molto presto (il gruppo londinese, infatti, pur essendo il secondo ad esibirsi, inizia poco dopo le 20), ma la sala è già gremita. I Grave Miasma sono un gruppo che definirei singolare all’interno di un filone che spesso manifesta molti più cliché che idee ben sviluppate, mentre loro, di queste ultime, ne hanno da vendere. Il lavoro chitarristico è estremamente raffinato, non si limita a soli pattern di accordi ma si arricchisce di lead, arpeggi, armonizzazioni e altri espedienti che rendono il black/death del gruppo estremamente più interessante, sebbene non manchino di seppellire tutto in una coltre di riverbero che, pur giovando estremamente al mood e all’atmosfera, rende decisamente meno decifrabile il tutto. Anche gli arrangiamenti di batteria sono sopra allo standard, nonostante la prestazione non ecceda per tecnica o velocità. Viene eseguito anche del materiale nuovo, che dicono sarà contenuto nel secondo album della band (che scherzando, dice sarà pubblicato assieme al full-length dei Sadistic Intent, ben noti per non averne mai pubblicato uno); l’impressione è estremamente convincente, ma naturalmente mi riservo di sentire il disco – anche se devo ammettere di aver riconosciuto che la loro vena stilistica che più mi affascina è stata perseguita.



SADISTIC INTENT

Vera leggenda del death metal underground, i Sadistic Intent sono noti per la qualità eccelsa delle selezionatissime release che hanno pubblicato nel corso di una carriera trentennale, in cui si sono giustamente guadagnati un nome di culto, lontano dalle luci del mainstream. Un death metal che fa pochi compromessi e che resta saldamente ancorato alle proprie radici ottantiane (Possessed, Slaughter…) pur contando sulla precisione esecutiva delle migliori formazioni novantiane. Le loro esibizioni dal vivo sono sinonimo di violenza, adrenalina e quanto altro strettamente necessario alla proposta cruda e diretta dei californiani. Nel caso dello show londinese, partirei col dire che i suoni, seppur ben mixati, erano fin fastidiosamente alti, ma ci si fa l’abitudine. La scelta della scaletta lascia naturalmente poco spazio all’indecisione, data l’estrema rarità delle release di questo gruppo: ricordo infatti che a Milano, due anni fa, suonarono la loro intera discografia, comprensiva dei quattro EP e i due split, cover escluse. In questo caso, data l’ora esatta concessa per il loro set, qualcuno dei pezzi classici è dimenticato ma complessivamente non ci si può non dire soddisfatti. Tra gli highlight compaiono sicuramente i tre pezzi di Ancient Black Earth, in cui il batterista ha modo di sfogare le proprie invidiabili capacità (particolarmente solido risulta infatti il suo blast, ad un piede singolo, con una dinamica sbalorditivamente costante). I riff tagliano i timpani pezzo dopo pezzo, mentre i fratelli Cortez si spartiscono, rispettivamente, le grida tormentate e gli assoli slayeriani. Richiesto a gran voce, anche un bis viene concesso ad una folla estremamente densa e movimentata.





Discutine con noi sul FORUM Nicolò Brambilla "Nicko" 4 Dovevano suonare anche i Salute, li straconsiglio, ascoltatevi il loro disco "The Underground"! 3 Avessero pubblicato un album intero sarebbero stati ricordati in modo diverso. Ripeto, cattivissimi ma con stile e umiltà. 2 Non hanno mai avuto il successo meritato.... non hanno niente in meno dei gruppi storici death metal... grandiosi 1 C'ero, come ho già scritto nell'unica loro recensione presente nel sito. Potentissimi e violenti come pochi. Ero davanti al palco. Orecchie distrutte dal suono ma non importa. Bay è stato di una gentilezza che mi ha preso in contropiede. Averne di gruppi così. Ottimi.