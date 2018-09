Intervista

Pestilence

Manca poco all'inizio del Meet&Greet del gruppo, quando un rilassato ed affabileapre la porta del suo camerino all'Agglutination per lasciarci entrare e con voce molto tranquilla ci invita a sedere per scambiare due chiacchiere. Un tavolino, due sedie ed il solito casino tipico di questi ambienti sono stati il contorno di una discussione che ha toccato temi anche extra-musicali, prendendo alla fine persino una piega da anziani seduti ad una panchina del parco intenti a rimpiangere i vecchi tempi. E senza avere torto, forse.

Francesco: Ciao Patrick e grazie per il tuo tempo. Vogliamo partire da Hadeon? Mi sembra un lavoro molto vecchia scuola. E' stato un processo naturale a riportarti verso queste cose dopo i precedenti esperimenti, o una scelta precisa?

: Non esattamente. Ho solo cercato come sempre di fare il miglior album possibile, ma forse ho chiuso un cerchio, in un certo senso. Mi è venuto spontaneo tornare alle mie radici e questo è ciò che ho prodotto. Ma ogni volta che incido un album, comunque, ho lo stesso approccio nel produrre musica ed alla fine è sempre anche una combinazione dell'apporto dei musicisti che sono con me. Per molto tempo la mia musica è stata definita anche dai musicisti con i quali ho lavorato, ma fondamentalmente è sempre la stessa, con lo stesso sviluppo strutturale. Quelli che sono stati interpretati come esperimenti sono in realtà solo l'uso di corde differenti e cose del genere. Ad ogni modo questa volta i ragazzi nella band sonoi migliori che abbia mai avuto in formazione e mi sono realmente sentito a mio agio con loro. Quello che voglio dire alla fine è che non è stato intenzionale tornare alle mie radici old school, ma è stata più una cosa naturale. Combinando il nostro modo di lavorare è venuto fuori questo album che sta piacendo molto al pubblico, anche se la, la nostra casa discografica, è una piccola compagnia e forse non è in grado di promuoverlo come potrebbe fare una più grande.

Francesco: Se non ricordo male la copertina originale è stata ritirata. Puoi raccontarmi cosa è successo?

: Bè, è andata che ci siamo affidati ai ragazzi che avevano già lavorato per la copertina died eravamo felici di lavorare ancora con loro. Ad una settimana dalla pubblicazione dell'album, però, si è scoperto che alcune parti di quella che avevano preparato erano rubate da altri lavori. Io voglio solo roba originale, non voglio essere certo accusato di plagio ed abbiamo quindi ritirato la copertina. Fortunatamente avevamo lavorato anche con altre persone perché ho sempre avuto in mente l'idea che potesse succedere una cosa del genere. Ho sempre avuto chiaro in testa come doveva essere la cover e ce n'erano quindi anche delle versioni alternative che oltretutto sono migliori di quella precedente ed abbiamo usato una di quelle.

Francesco: Ok, passiamo ad altro. Quando hai fatto musica più sperimentale ed anche se hai già accennato prima alla cosa, il pubblico ha reagito con meno entusiasmo. A prescindere dai tuoi dischi, io credo che quello del conservatorismo eccessivo sia un problema per l'intero mondo del metal. Quando una band cambia il suo modo di fare musica, magari semplicemente perché cresce ed evolve, la gente molto spesso non la segue più e questo è un problema in generale.

: Si e no, però è certamente vero che il mondo del metal è molto conservatore. Se io guardo a me stesso, quando faccio la mia musica penso solo a crearla e non a come verrà accolta, che è quello che è successo ad esempio con, con il quale non abbiamo pensato solo a restare al top. Ma se guardo dentro di me, se ascolto un album e noto che la band che sto ascoltando ha cambiato un po' il suo stile, anche io posso esserne confuso. Diciamo che il metal è conservatore nella misura in cui segue sempre certe regole, ma è sbagliato. Prendi ad esempio quando glihanno fattoe poi. La prima volta che l'ho ascoltato non mi è piaciuto, perché era diverso dalla furia di, con canzoni più "sagge" e strutturate. Ma loro sono cambiati fin dae lo stessoera già un cambiamento. Del resto è sicuramente difficile per un gruppo attenersi sempre allo stesso stile e non stufarsi delle sue stesse canzoni. Il conservatorismo nel metal comunque esiste. Per tornare aquell'album -e molte persone questo non lo sanno- lo abbiamo fatto anche per uscire dal contratto con la, perché per loro è stato un album negativo in quel momento, che non avrebbero voluto marchiare con la loro etichetta perché era qualcosa di nuovo, mentre loro si aspettavano un2. Una cosa che avremmo anche potuto fare, e così saremmo diventati una band grossa come i. Noi, però, volevamo uscire da quel contratto perché non guadagnavamo un soldo e questa è un'altra cosa che la gente deve realizzare. Se la tua passione è la musica e tu non ci ricavi nulla, chi pagherà i tuoi conti?

Francesco: Credo che una parte del problema sia rappresentato dal fatto che quando la gente ascolta un vecchio album non ascolta solo musica, ma pensa alla propria gioventù, ai momenti legati a quelle canzoni e non accetta i cambiamenti del gruppo perché significa in una certa misura cambiare l'idea che si ha di sé stessi e la percezione dei propri ricordi. Mentre noi ci pensiamo sempre giovani e sempre uguali.

: E' vero, anche io penso alla musica come ad un'immagine ferma nel tempo. Se tu guardi una foto in un album di ricordi la vedi sempre ferma e uguale, anche tu sei sempre giovane e ti senti ancora come quando è stata scattata. Quando ascolti un vecchio pezzo metal ricordi come eri quando lo ascoltavi ed il fatto che ci sei cresciuto e senti ancora dentro quelle sensazioni. Così alcune persone sono legate aoppure sono più vicine aperché è più vecchia scuola. Ma io penso che i miei album abbiano tutti lo stesso "diritto di esistenza" e penso che anchefosse un album molto buono; penso chefosse un album molto buono; e lo penso proprio perché ognuno è una fotografia di un certo momento fissato nel tempo.

Francesco: So infatti che sei davvero molto soddisfatto di Obsideo, specialmente dei suoi riff. Mi puoi parlare di questo aspetto?

: Si, il discorso è questo: ho sempre... (esita - NdA) ecco, alcuni amano, altriperché è più melodico, ma conho voluto creare un album che fosse il più brutale mai fatto daie tutti i riff di questo disco, che ho creato con una chitarra ad otto corde, sono davvero, ma davvero brutali. E' qualcosa che ho sempre sognato di realizzare: un album che contenesse tutta la brutalità che avevo dentro, anziché qualcosa di un po' più melodico ed a cui la gente era più abituata. Cercare nuovi modi per esternare la mia creatività ed essere quindi più creativo possibile, cercando di andare oltre il confine che c'è tra la melodia e il sound più tipico dei

Francesco: Ho sempre notato anche un certo lavoro sui testi in ogni album dei Pestilence. Puoi dirmi come nascono e quanto in realtà sono importanti per te?

: Posso parlare per me solo a partire da, da quando ho cominciato a scrivere tutti i testi, dato che in precedenza lo avevo fatto solo per una canzone. Penso che siano diventati davvero importanti a partire dal momento in cui ho realizzato quanto effettivamente lo fossero. Forse la maggior parte della gente apprezza più la musica che i testi e pensa che le parole siano solo parole e non capisce davvero ciò che canto. Anche perché, specialmente in ambito Death metal, le parole spesso non si capiscono perché è presente il growl. Io cerco di articolarle e collegarle meglio che posso e di farle sentire bene, ma in ogni caso la questione è secondaria rispetto alla musica, quindi anche se restano di complemento, alla fine va bene. Pensa per esempio al primo album degli, dove era più importante il "rumore" che facevano le parole, più che il loro significato.

Francesco: Abbiamo citato alcuni album del passato in questa conversazione, ma quanto è cambiato il contorno da quando sono usciti? Quando è cambiata la società da allora, specialmente negli ultimi tempi?

: Se non dobbiamo parlare solo del lato musicale della questione, sento che quando non c'era la rete la vita era più reale. Internet ha distrutto l'industria della musica, ma anche le relazioni umane ed ha abbastanza deteriorato ogni cosa. Guarda questo Smartphone (indica il suo che è sul tavolo - NdA), se io lo togliessi ai miei figli che hanno 13 ed 11 anni, la loro vita collasserebbe, non saprebbero cosa fare. Credo che sia molto pericoloso dare ai bambini uno Smartphone per farli stare quieti invece di dire loro "sta zitto" quando serve. Una volta in famiglia ci si metteva almeno davanti alla TV e si guardava tutti lo stesso programma, ora ognuno guarda da solo una cosa diversa. E prova da uscire la sera, magari per una cenetta romantica con tua moglie e guardati intorno. Guardati intorno e osserva quante lucette sono visibili. Sono tutti Smartphone accesi, con la gente confinata ognuno nel suo piccolo ambiente privato, nel suo piccolo mondo. La vita è lì dentro, ma deve essere anche fuori e mi piace pensare che deva essere il più creativa possibile. E' un po' come quando mi chiedono quali siano le mie band favorite. Non ci sono, mi interesso a tutta la musica.

Francesco: E per quanto riguarda l'uso che se ne fa per la musica, anche quello è un problema. Oggi i ragazzi con i loro Smartphone ascoltano e scaricano un pezzo da un album, due da un altro, ma così non conoscono la storia di un gruppo, cosa c'è dietro quelle canzoni; e spesso nemmeno gli interessa.

: Già, ed io capisco che sia più facile così, c'è troppa informazione disponibile ed il cervello umano non è in grado di gestirla tutta. E quando tu cominci a voler discriminare un po' è anche difficile capire cosa sia vero e cosa no. Molta gente crede a tutto ciò che è scritto su internet e non capisce che qualcosa può essere falsa.

Francesco: Questo porta anche ad un problema economico per i musicisti, presumo. In passato si poteva contare sulle vendite dei dischi, oggi credo si deva contare più sui concerti che su quelli, no?

: Guarda, una volta usavamo portare i nostri CD ai concerti ed ai Festival, ma adesso non lo facciamo più perché ci siamo accorti che non si vendono. Non si vende più niente. La gente si abbona a Spotify e con 10 euro ottiene tutto ciò che vuole. Non gli interessa più la qualità, se si tratta di un mp3 o di un altro formato in cui scaricano qualcosa. Anzi, non scaricano nemmeno più, è un ascolto streaming usa e getta, è tutto diventato così composito che la gente sente che perderebbe qualcosa senza tutto questo. Ha bisogno di essere lì e sapere tutto ed essere la prima a scoprire tutto, ma è una gara senza senso. Non c'è più la capacità di distinguere, ed è una cosa terribile.

Francesco: Ed un altro problema è che oggi tutti, ma davvero tutti possono incidere un album a casa propria. Magari senza nemmeno saper davvero suonare uno strumento. Questo ha ovviamente molto abbassato la qualità media delle uscite.

: Perché le persone non vanno più a scuola per diventare davvero ingegneri del suono, per capire tutto delle varie frequenze. Comprano quello che è necessario, allestiscono uno studio con un laptop e fanno i dischi schiacciando pulsanti. E questo spiega anche perché alcune band, al giorno d'oggi, quando suonano su un palco non suonano davvero i loro strumenti. Su disco sembrano a posto, ma quando devono suonare dal vivo non sanno cosa fare perché hanno sempre e solo programmato la musica al PC. Un tempo quando dovevi registrare un pezzo, dovevi registrare un pezzo. Adesso si registrano a malapena una o due takes, poi si fa copia-incolla e tutto suona perfetto. Quando poi devi suonare dal vivo, però, le cose possono anche diventare difficili.

Francesco: Ed è una cosa molto triste da pensare. Ma come vedi il futuro, allora? Il metal non è questo, cazzo, non deve essere così. Era una questione di ribellione, di fierezza, di libertà assoluta, di spontaneità...

: Non ci sarà più niente del genere, credimi. Credo che il metal abbia perso la sua forza e sia rimasto solo un piccolo gruppo di persone come noi a pensarla in questo modo (e se ripenso a quando ascoltavoa basso volume con mio figlio neonato nella stanza accanto, quel "persone come noi" mi suona davvero pazzesco - NdA) perché molta gente adesso ascolta musica "tecnologica", ipnotizzata ed interessata solo al cambio delle frequenze. E' rimasta solo una manciata di veri gruppi nella scena Punk, una manciata nella scena Metal, ma ci sono miliardi di gruppi là fuori e miliardi di informazioni disponibili, così non c'è nessuna identificazione con loro. Le grandi band comeo glisono ancora lì, ma quando saranno morte o quando altre grandi band come ismetteranno di fare musica, cosa succederà? Non ci sono altri gruppi del genere. Ci sono solo molte pop star che stanno generando molta nuova musica fatta a sua volta solo per generare molti soldi per le grandi compagnie, ma non c'è più quella vera. E' un segno dei tempi. Tornando con la mente al periodo in cui ero giovane, io passavo il mio tempo a salire sugli alberi e ci costruivo anche delle casette, andavo a giocare a pallone con gli amici, ora nessuno vuole più farlo e in 10 o 15 anni nessuno saprà più cosa vuole fare in generale. Vogliono solo stare dietro ad uno schermo e sembrano dei robot. In Giappone se tu vai in certi ristoranti sono dei robot che ti servono il tuo cibo. Abbiamo macchine che non hanno più bisogno di essere pilotate e la gente pensa che questa sia la direzione giusta, maha detto che è meglio stare davvero attenti, perché quando i robot prenderanno il sopravvento sarà la fine della razza umana. Non c'è futuro, stiamo andando verso la peggiore catastrofe e questo è davvero triste, specialmente per i ragazzi più giovani. Ci sono troppe persone al mondo e divise in modo che da un lato c'è un mondo ricco che dipende dalla tecnologia, dall'altro un mondo di poveri che può andare tranquillamente a farsi fottere.Purtroppo, è tempo perdi andare al Meet&Greet e, proprio quando la discussione stava diventando sempre più da matus... si stava facendo più interessante, è necessario interromperla. Almeno due, però, le ulteriori considerazioni da fare. La prima è che ogni volta che ho l'occasione di parlare con musicisti che hanno passato i quarant'anni, le valutazioni che si fanno a margine di quelle più "normali" riguardanti il loro ultimo disco o la loro band sono sempre dello stesso pessimistico tenore (lo vedremo anche in occasione della terza ed ultima intervista riguardante l'Agglutination 2018, che pubblicheremo fra qualche giorno) ed usando più o meno le stesse parole. Solo un normale avvicendarsi tra le generazioni che crea fratture che sono tutto sommato quelle di sempre, o c'è davvero qualcosa di cui preoccuparci? La seconda consiste nel rilevare per l'ennesima volta che i musicisti più importanti e con più storia alle spalle, sono di solito i più disponibili e gentili -con qualche eccezione, naturalmente- nel rispondere alle domande durante le interviste. E questa è una cosa che sarebbe utile fosse tenuta presente da tutti.