Live Report

BATUSHKA + DARKEND - Traffic Live Club, Roma, 18/09/2018

24/09/2018 (151 letture) La penuria estiva di eventi live metal -e non- in seno alla programmazione della capitale è stata rimpiazzata da un autunno denso di concerti interessanti. Ad ospitare uno degli appuntamenti immancabili della stagione per ogni amante del black che si rispetti, è ancora una volta l’amato Traffic, ormai punto di riferimento obbligato per chiunque sia appassionato di musica estrema. Ad esibirsi sono in questo caso i tanto chiacchierati Batushka , anonimi fautori di un full-length divenuto immediatamente di culto, sicché l’occasione era per la sottoscritta particolarmente ghiotta. A spiazzare, sin dalla lunga fila all’ingresso, è stato il numero di avventori accorsi per partecipare all’evento che, pur non comprendendo nomi non propriamente mainstream, ha goduto di un successo esorbitante data la peculiarità della proposta. Ripercorriamo dunque con ordine i momenti salienti del live.



DARKEND

A calcare, in veste di unici opener, il palco del locale sono i Darkend, fautori di un symphonic black metal a tinte esoteriche perfettamente adatto al peculiare mood della serata. La formazione tricolore ha alle spalle una pregevolissima discografia che ha toccato il proprio apice con il recente Darkend non può che rendere lieti data l’indiscussa bravura degli emiliani, dimostrata ampiamente ancora una volta in questa sede. L’interpretazione vocale di Animæ rasenta difatti la perfezione, così come le sue presenza scenica e gestualità, in grado di esaltare ancor di più il tono misticheggiante delle composizioni. Pur non essendo agevole rappresentare in sede live composizioni particolarmente lussureggianti ed articolate -quali sono quelle della combo- i blackster si dimostrano indubbiamente all’altezza della prova, dando luogo ad una performance incisiva ed assolutamente soddisfacente, sebbene l’impatto sinfonico sia ovviamente in parte sacrificato ad una resa più snella ed aggressiva. Ciò non inficia tuttavia minimamente l’impatto atmosferico dei brani, la cui vitalità palpitante non può che render grato sia il fan della formazione quanto l’avventore occasionale che non abbia mai avuto modo di metter le mani sui lavori in studio dei Darkend.



SETLIST DARKEND:

1. Il velo delle ombre

2. Clavicula Salomonis

3. A precipice Towards Abyssal Caves

4. The Seven Spectres Haunting Gethsemane

5. A Passage thorough Abysmal Caverns

6. Congressus



BATUSHKA

Dopo una lunga e concitata attesa, nugoli di fumi inaugurano la comparsa sulla scena dei musicisti polacchi abbigliati con i paramenti ortodosso-blasfemi impiegati solitamente in sede live. Candele, teschi, una sorta di altare e suppellettili ecclesiastici completano la scenografia, rendendo l’impatto atmosferico incisivo ed emozionante sin dal principio. Nonostante tale solerte lavorio, supportato dal velato divieto di scattare foto o girare video nel corso dell’esibizione, sin da subito numerosi partecipanti hanno messo immediatamente mano al proprio smartphone, vanificando in parte il tentativo di dare all’evento il tono ieratico che pervade l’opera dei Nostri. Sebbene per certi versi possa essere legittimo poter desiderare un ricordo visivo della serata -tentazione alla quale la scrivente stessa non è immune- sono state parimenti legittime le proteste di quanti aveva la visuale letteralmente occlusa da una folla di display luminescenti. Sono risultati ugualmente fastidiosi gli schiamazzi udibili nel corso della lunga introduzione con la quale i Batushka hanno “ritualisticamente” completato la preparazione dell’altare (s)-consacrato per la liturgia che sta per essere officiata, con un sottofondo di cori gregoriani. A fare immediatamente seguito è una dissonante introduzione strumentale dischiusa dalle chitarre in clean ed in seguito esaltata dal riffing elettrico e dalla sezione strumentale. La breve ouverture, nel corso della quale il vocalist si appresta a spargere incenso sul pubblico, viene posta come efficace transizione sino alle inconfondibili prime note di Ектения I:Очищение. L’esecuzione di cui benefica la stessa lascia presagire sin dal principio quale sarà il livello tecnico dei Nostri, mostratisi pressoché impeccabili nel corso dell’intera durata dell’esibizione. L’atmosfera solenne è enfatizzata dalle movenze rigide e studiate del vocalist, intervallate da istanti di assoluta immobilità. Quest’ultima pervade anche gli altri componenti della combo, impegnati ad eseguire soltanto quei pochi e netti movimenti necessari a far vibrare gli strumenti. Menzione meritoria meritano in questo caso i suoni, assolutamente adeguati alla portata nonché all’importanza dell’esibizione. Se i solismi affidati alle sei corde di Ектения II: Благословение infiammano il pubblico -che addirittura li declama con dei cori- lo scampanellio che apre Ектения III: Премудрость è accompagnato con calori applausi, ad ulteriore conferma di quanto la proposta dei polacchi abbia avuto notevole risonanza sul suono italico. I numerosi cori di Ектения IV: Милость giovano anch’essi di una realizzazione pressoché ottimale ed incredibilmente suggestiva, aggiungendo pathos allo spettacolo. Ектения VII: Истина e Ектения VIII: Спасение chiudono, come prevedibile, lo spettacolo che, nella sua rigida riproposizione di una liturgia non contempla encore o gesti di affetto nei confronti del pubblico. La band abbandona difatti lo stage subitaneamente attraverso quella stessa cortina di fumo che ne aveva inaugurato l’incedere in prima istanza. Sebbene tale atteggiamento possa aver ingenerato delusione in chiunque si aspettasse un maggior coinvolgimento del pubblico, risulta perfettamente iconico e coerente rispetto al carattere assunto dall’anonima formazione sin dalla release di Litourgiya. Tale afflato è presentato tuttavia unitamente ad una cura pressoché maniacale per la presentazione scenica e, non da ultimo, ad una resa pressoché perfetta dei brani che rendono il live un’esperienza coinvolgente da godere a tutto tondo. Con la speranza di veder tornare presto i Nostri in studio, consigliamo la fruizione dello spettacolo a chiunque abbia modo di parteciparvi.



SETLIST BATUSHKA:

1. Intro

2. Ектения I: Очищение

3. Ектения II: Благословение

4. Ектения III: Премудрость

5. Ектения IV: Милость

6. Ектения V: Святый вход

7. Ектения VI: Упование

8. Ектения VII: Истина

9. Ектения VIII: Спасение

