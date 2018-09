Intervista

CONCERTI 29/09/18

27/09/2018 (343 letture) Barry: Ciao Trevor e benvenuto su Metallized! Come stai? Trevor: Ciao ragazzi, grazie dello spazio. Io sto bene, sono sempre attivo su più fronti, questo mi tiene giovane. Il nostro è un mondo giovanile, passionale, non potrei mai farne a meno.



