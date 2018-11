THE OTHERS - # 10 - In Nicaragua senza il surf

28/10/2018 (410 letture) Quando si parla di Paesi dalla storia e da una situazione attuale decisamente travagliata, il Nicaragua può tranquillamente essere inserito nel novero di quelli da citare ai primi posti. Tralasciando gli accadimenti precedenti, in ogni caso sempre caratterizzati da pesantissime ingerenze statunitensi almeno a partire dal primo 900. A partire dalla dittatura Somoza, passando dal governo Sandinista di cui anche i Clash cantarono nel loro triplo omonimo, al governo antisandinista di Violeta Chamorro ed allo pseudo-ritorno del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale con Daniel Ortega che tanti problemi sta procurando in questo periodo, una cosa è certa: se cercate la tranquillità e la stabilità, non è al Nicaragua che dovete rivolgervi in prima battuta. E come sempre in questi casi, quando la tensione avvolge la popolazione; quando non c'è alcuna certezza sulla propria sorte economica e politica, non manca mai una quota di giovani e non che cerca una valvola di sfogo alle proprie paure e frustrazioni dedicandosi visceralmente al metal, riflettendo in tal modo anche la società cui appartengono. Ecco quindi le solite venti realtà attive a Managua e non solo, ed una loro discografia consigliata. Come sempre, alcune altre considerazioni verranno fatte a chiusura del pezzo.



HEAVY/POWER

AGUIZOTES

Nati nel 2004 nella capitale ed autori di canzoni che parlano di occultismo e della vita, il sestetto degli Aguizotes (il riferimento è ad una festa tradizionale della città di Masaya in cui si mischiano religione e travestimenti horror) ha prodotto fin qui solo un EP del 2006 dai suoni un po' datati, con i Maiden sempre in sottofondo e voce femminile.



DISCOGRAFIA

Catalepsya - EP 2006



VORTEX

Molto classici nell'impostazione e con tratti Hard Rock, i Vortex sono noti per il fatto che il video di Tierra Virgen, pezzo dedicato al Nicaragua (altri testi di stampo patriottico sono presenti nelle loro canzoni a fianco di quelli più canonici su donne, battaglie, etc.) è stato prodotto da una nota TV del luogo dopo che il gruppo ha vinto un apposito contest nazionale. Con l'ultimo album hanno un po' svecchiato il suono e la produzione.



DISCOGRAFIA

Tierra Virgen, Parte 1 - 2012

Architects of Misfortune - 2017



DOOM e METALCORE

BLVVME

Doom con influenze Post Metal per questo gruppo del quale non si hanno molte notizie. Un breve album edito in forma digitale intitolato Myrddin è uscito nel 2017. Tanta atmosfera, suoni marci e distanti per un progetto strumentale abbastanza interessante.



DISCOGRAFIA

Myrddin - 2017



ZORDIDUS

E per quanto riguarda il Metalcore, citiamo almeno gli Zordidus. Nato nel 2006, il quintetto ha fatto uscire tre album non certo rivoluzionari, ma che si inseriscono con dignità in un settore molto inflazionato.



DISCOGRAFIA

Mi Arma es mi Voz - 2011

Memento - 2013

Intervallum - 2017



DEATH/GORE/BRUTAL

MALEFICIA

Tra i nomi più importanti della scena del Paese, i Maleficia (ex Maligno) si sono guadagnati questo status in ventidue anni di carriera conditi da svariati singoli, demo, partecipazioni a compilation, un EP, una raccolta e due album. Nel segno di Cannibal Corpse, Morbid Angel e compagnia, solo molto recentemente hanno ottenuto un contratto con una etichetta Russa.



DISCOGRAFIA

Malleus Maleficarum - 2012

Demonios de Blanco - EP 2013

20 Años Maleficamente Blasfemos Boxed Set - 2016

XVI - 2016



CORPUS MORS

Provenienti da Leon, dove operano dal 2005, i Corpus Mors avrebbero potuto essere inseriti in una delle due puntate della mini-serie 1 Millon de Canibales Devorando un Feto, un paio di split e un album completo.



DISCOGRAFIA

Abominables Espectros del Mórbido y Sádico Placer - 2010



DEVOURINGORE

Sempre da Leon ed anche se poi è seguito un trasferimento in Costa Rica e ugualmente a base di tematiche simili, arriva la one-man band denominata Devouringore. Anche in questo caso alcuni demo, uno split, un recente singolo e soprattutto un claustrofobico EP del 2012.



DISCOGRAFIA

Biodegradacion de las Indigeribles Purulencias Humanas - 2012



FLESH TORTURE

E indovinate un po' da dove? Si, sempre da Leon e sempre con una forte impronta Brutal/Gore arrivano anche i Flesh Torture. Dopo aver agito brevemente col moniker Necrocoprohaemorrhage, con quello attuale hanno inciso tre demo e due album. Proposta massiccia, BPM elevatissimi e voce in tema col genere sono le loro caratteristiche salienti.



DISCOGRAFIA

Physical and Mental Intensity by the Torture - 2008

The Stench of Humanity - 2011



GOREPOFLESH

Ebbene si, ancora da Leon ("Scusino, hanno per caso istituito un centro di smistamento a Leon?", avrebbe detto Fantozzi) ed ancora Gore marcio per questo gruppo nato nel 1997 come Cabal e poi sulla scena come Gorepoflesh, appunto. Solito armamentario tematico e spunti Death/Thrash sono rintracciabili nelle loro produzioni, che assommano tre demo ed un full-lenght.



DISCOGRAFIA

Gore Fucking Corpses - 2009



MILF

Dotati di uno spirito che li porta spesso ben oltre il limite del demenziale (persino Tipitapa, loro città Natale, sembra un nome inventato) ed inseriti stabilmente nel filone del porn-metal, i MILF sono autori di Hit quali Vaginal Party e Zoophilic Dance, con l'ultimo che dura meno di un minuto. E già i titoli dovrebbero dire molto su di loro. Improbabilissimi i loro abiti di scena.



DISCOGRAFIA

Mom Vaginal Fluids



HELLRAIZER

Giovanissimi, di stanza stavolta a Managua, ma fedeli al verbo del Brutal Death, gli Hellraizer hanno fatto uscire un EP indipendente intitolato Abominaciones nel 2014. Influenze da parte di Monstrosity, Cannibal Corpse e gruppi simili, ma tanta strada ancora da percorrere per loro.



DISCOGRAFIA

Abominaciones - 2014



DYING INSIDE

Decisamente più digeribile la proposta di questo gruppo di impronta Melodic-Death. Insieme dal 2007, sono riusciti a mettere insieme dapprima un demo e poi un album completo uscito nel 2012 e basato su tematiche sociali, contenente anche una cover degli In Flames.



DISCOGRAFIA

Dystopia - 2012



INFERNO CAELESTIS

E sempre a proposito di Death melodico con accenti anche sinfonici, arrivano gli Inferno Caelestis, progetto scaturito da quello Abyss ex Agares. Proposta massiccia con ritmiche trasheggianti e voce non sempre all'altezza per una proposta anche questa abbastanza europea nel suo impianto.



DISCOGRAFIA

Tenebrae Caelum - 2011

Enochian - EP 2011

Divinity Underground - 2015



THRASH

NECROSIS

Tra le band più antiche in attività, i Necrosis presidiano la scena dal 1990, quando si chiamavano Raza Oculta, nome rapidamente abbandonato in favore dell'attuale. Thrash classico con molte influenze Heavy (potrebbero anche essere classificati sotto questa voce) e voce pulita piuttosto grezza a cantare in lingua madre ed a segnare una carriera che, oltre a vari singoli promozionali, vanta un album ed un EP.



DISCOGRAFIA

XX - 2013

Nacidos Para Morir - EP 2013



SCHIZOID

Da classificare tra i "calibri pesanti" del settore in Nicaragua, tra il 2002 ed oggi hanno messo assieme quattro album, un EP ed uno split basati su un Thrash cazzuto e serrato, ponendosi quindi come uno dei gruppi dal curriculum ufficiale più corposo. Uno degli album in questione, comunque, è solo la versione strumentale del precedente. Il bassista Romel Rivera suona anche negli Ancestral.



DISCOGRAFIA

Asylum - 2005

Liver - 2013

Liver (Instrumental) - 2017

ABCh (Acoustic Instrumentals) - EP 2017

Evil Incarnate - 2017



NEFILIM

Pienamente Thrash ed anzi decisamente a cavallo col Death -quindi più pesanti- i Nefilim da Managua. Temi sociali e tanta rabbia in corpo per questi quattro ragazzi, con il chitarrista Dani Lopez in comune con i colleghi Masakre. Anche loro cantano in lingua madre. Recentissimo il loro primo album.



DISCOGRAFIA

Cataclismo Social - 2018



MASAKRE

In pista dal 2012, suonano un Thrash cazzuto ed oltranzista, con qualche accento Death e Speed qua e là e con testi di genere. Il fiore all'occhiello della loro breve carriera -sono nati nel 2012- è per ora un album uscito nel 2014, corto come e più si usava fare un tempo e registrato clandestinamente in uno studio senza autorizzazioni.



DISCOGRAFIA

Genocido - 2014



PSICOSIS

Gruppo formato nel 2008 con l'obiettivo dichiarato di diventare l'emblema del Thrash/Groove Nicaraguense, i loro testi parlano di esperienze private, iniquità sociali, guerre senza ragione e "morti giustificate da divinità immaginarie e tutto quel groviglio di cose negative che esistono in questa esistenza". Un discreto album è uscito anche in questo caso da pochissimo.



DISCOGRAFIA

Toska - 2018



BLACK

LUCIFUGE ROFOCALE

Ribadendo come a Leon deva esserci un centro di smistamento dell'estremo, parliamo adesso dei blackster Lucifuge Rofocale. Testi classicamente anti cristiani e satanisti (ma non solo), per la band nata dalle ceneri dei Demogorgon, altra realtà di genere attiva in precedenza e musica altrettanto classicamente Black. Un album su nastro edito in 100 copie ed un EP a spiccare nel loro CV.



DISCOGRAFIA

Demonic Transfixion - 2012

Serpent Insurrection - EP 2016



PROG/SYMPHO

EXCELSYUM

Insieme da circa sei anni, gli Excelsyum si inseriscono (senza spiccare) nel filone Power/Prog con elementi sinfonici e voce femminile di stampo europeo. A venire un po' fuori, comunque, è la voce di Lucia Espinoza, un po' grezza, ma dalle buone potenzialità. Dello scorso anno due nuovi singoli.



DISCOGRAFIA

Blue - EP 2014



FESTIVAL E BARACCHE

Come abbiamo già visto altre volte e come probabilmente vedremo anche per la parte principale degli articoli che seguiranno, quando le condizioni di un Paese precipitano in situazioni di limitata od assente libertà, con il corollario quasi sempre presente di instabili condizioni economiche e miseria diffusa, il metal prospera. Ed in particolare, a venire fuori sono i generi più estremi. Sia nella loro declinazione più "aberrante", come sistema per sfuggire ad una realtà insopportabile, che in quelle più legate alla ribellione, ed il Nicaragua non fa eccezione. Per capirci, il governo Ortega (e sempre senza sconfinare nella storiografia vera e propria, limitandoci al presente e non al come si è giunti a questo punto), è sempre al limite della dichiarazione dello stato di emergenza e non disdegna affatto l'uso della forza nelle strade. Lo scorso 3 Ottobre Bruxelles ha invitato "il governo del Nicaragua a porre fine all'uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, a porre fine agli arresti fondati su leggi che criminalizzano la protesta pacifica, a liberare i manifestanti pacifici e a ristabilire il pieno rispetto del giusto processo per tutti i detenuti" ed ha invitato "il governo del Nicaragua a dare seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (Cidh) e dell'Unohchr, in particolare a garantire che gli autori di violazioni dei diritti umani rispondano pienamente dei loro atti e che i gruppi armati siano disarmati e smantellati". Il 14 sono stati eseguiti una ventina di arresti durante una dimostrazione pacifica. Il 15 una protesta organizzata è stata stroncata ancor prima che iniziasse e altre decine di arresti sono stati eseguiti tra esponenti della società civile ed organizzatori della protesta stessa e fino a ieri campeggiavano su tutti i giornali altre notizie che ribadivano la situazione in essere. Dato quanto sopra, le band che operano a Managua operano in una realtà in cui la maggior parte della gente vive ancora in baracche costruite post terremoto del 72 (non stupitevi, ci sono posti in Italia dove esistono ancora quartieri simili alle favelas nati dopo un certo terremoto del 1908) e ricostruita senza criterio -ove fatto- dove essere rapinati è quasi normale. Insomma: la reazione musicale di chi decide di fare musica è comprensibilmente più che rabbiosa. O meglio: non può fare altro che reagire così.



IL NICARAGUA CHE RESISTE

Eppure, esiste anche un Nicaragua diverso, un Nicaragua che organizza l'Heavy Paint Fest, ad esempio. Un fest dove band Heavy si esibiscono in un contesto artistico completo, al fianco di pittori e scultori per merito del movimento Bajo Relieve, che promuove i nuovi artisti e dell'organizzatrice Edith Suárez. Il biglietto corrisponde a circa tre euro e la loro prossima iniziativa è prevista per il 2 Febbraio 2019 con il Blackened Holocaust, con Alastor Sanguinary; Embryo;Lucifuge Rofocal; Ancestral ed Ocultus. Inoltre, esiste dal 2015 anche il Fest Metal Nativo, organizzato dai Nefilim ed in particolare dal cantante Juan Carlos Hernández, aperto anche al punk. Più costoso il biglietto, che arriva a superare di qualche centesimo i 4,50 euro. Come al solito, per rispettare il nostro format e non diventare troppo citazionisti ad essere indicati in questo articolo non sono certo tutti i gruppi esistenti (potevano essere aggiunti ad esempio i Luxfero), ma non è questo il punto. Il punto è che per ciò che ci riguarda di questa situazione e come da "mission" di questa testata, il metal è ancora una volta un appiglio per giovani oppressi da condizioni di vita insopportabili. E su questo dovremmo per l'ennesima volta riflettere se vogliamo comprendere lo spirito più profondo della nostra passione. 