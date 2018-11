Intervista

MANES - Sequenze di morte al rallentatore

03/11/2018 (100 letture) Paolo Scattone “PZ:Pavl”: Ciao ragazzi, e benvenuti sulle pagine di Metallized.it per la prima volta! Come state? Iniziamo con il parlare del passato recente al fine di comprendere meglio il presente. I Manes hanno sospeso qualsiasi attività nel 2011 per poi decidere di riunirsi nel 2013. Quali sono state le ragioni di tale periodo di pausa? Torstein Parelius: Hey! Beh, non ci fu un vero e proprio split nel senso che quel termine ha in genere per le rockband. Non vi sono stati alcun lancio di bottiglia o rissa drammatica nel backstage. Ci siamo un semplicemente un po’ persi di vista con il passare del tempo, lavorando su altri progetti e cose simili. La nostra musica è sempre stata il risultato di una cottura a fuoco lento, per quanto riguarda le ultime release, e mai sgorgata da una sorta di cottura “al microonde”, in virtù della quale proviamo instancabilmente, entriamo in studio e pling! – ecco un altro disco. Credo che questa sorta di intervallo di cottura a fuoco lento tra How the World Came to an End e



Paolo: Prima dello “split” I Manes stavano lavorando su un nuovo album, dopo How the World Came to an End, che fu completato soltanto post “reunion” ed intitolato Manes siano evoluti nel corso degli anni? : Prima dello “split” Istavano lavorando su un nuovo album, dopo, che fu completato soltanto post “reunion” ed intitolato Be All End All . Si tratta di un prodotto finale diverso dall’idea originale, considerando che il processo di scrittura iniziò in un periodo differente? Come ritieni che isiano evoluti nel corso degli anni? Torstein: L’idea originaria era abbastanza approssimativa e basata sul dar vita ad un lavoro diametralmente opposto rispetto al precedente, How the World Came to an End. Tali idee (confuse, tematiche, concettuali) sono state l’ispirazione per diversi album, ma non si è mai trattato di qualcosa di dogmatico o strettamente osservato. Si tratta di direttrici che indirizzano in qualche maniera il nostro afflato, ma nulla di più. Ogni album è sempre stato una sorta di istantanea di un certo periodo con i suoi rispettivi stato d’animo, insieme di influenze o riferimenti. Non lo potrei immaginare in modo diverso da com'è diventato.

Per quello che riguarda la nostra evoluzione, cosa potrei dire? Probabilmente ci sono evoluti moltissimo. Cerco di evitare di considerare ogni release in maniera che si discosti dalla sua propria essenza. Non si tratta mai di una serie di trampolini di lancio o di processi evolutivi dal passato al presente o cose simili. Noi cerchiamo ogni volta di realizzare il miglior disco possibile, e non di conseguire il nostro pieno potenziale o cose simili.



Paolo: How the World Came to an End, Be All End All e, ora, Slow Motion Death Sequence . Sembrerebbe esservi una connessione logica tra questi titoli, implicante una visione apocalittica del mondo. Qual è il significato dei testi? Torstein: Certamente, c’è un filo conduttore, e immagino tu possa includere in essa anche [view] all’interno di esso. Credo che qualsiasi nostra composizione approcci il tema della fine nella maniera più nichilista possibile, probabilmente da diversi punti di vista. How the World Came to an End ha una sorta di matrice cognitiva di anticonformismo, mi verrebbe da dire. Abbiamo avuto molte recensioni positive del precedente disco, Vilosophe#2 in nessun modo. Alcuni di questi album hanno a che fare con lo stesso tema inteso in un determinato modo a seconda del disco in questione, ma ogni brano è una storia individuale che verte sui propri e personali lati oscuri. Con How the World Came to an End può esser considerato come un disco “senza vita”, mentre invece



Endetidstegn ha avuto un arrangiamento simile -anche se non totalmente uguale- per molto tempo, e ciò significa che percepivamo che avesse qualcosa di davvero valevole sin dal prime fasi. Abbiamo registrato molte line vocali per questo brano, ma ne abbiamo utilizzate soltanto una parte. Il brano ha avuto come titolo provvisorio The Golden Age of Taxidermy per qualche tempo, mentre ci lavoravamo.

Scion venne alla luce in una fase più ottimistica, ma aveva bisogno di essere trasportata in una dimensione più oscura (e credo siamo riusciti a farlo), ed è stata dominata da un afflato più elettronico per molto tempo.

Last Resort si basa un tema chitarristico al quale si era molto affezionato il nostro cantante Asgeir, il quale dunque ha insistito affinché lavorassimo sul brano durante il processo di registrazione. È diventata una composizione fantastica, ed è entrata a far parte del disco dopo molto lavoro sull’arrangiamento e le linee vocali.

L’idea alla base di Poison Enough for everyone fu del batterista Rune Homsnes, ed auspicabilmente nemmeno l’ultima.

Building the ship of Theseus è l’unico brano di Blastfest, tenutosi a Bergen, in Norvegia.



: Abbiamo lavorato con maggiore omogeneità nel corso di tutte le fasi di realizzazione di questo album, e credo che ciò abbia in qualche maniera “compresso” -non letteralmente, ovviamente- il sound in maniera più consistente rispetto a quanto sia avvenuto in BAEA , che è stato realizzato in maniera più frammentata ed attraverso sessioni di lavoro individuali. Non avevamo sin dal principio questa intenzione, si è trattato di qualcosa evolutosi in maniera piuttosto organica. Non riesco davvero a paragonare i diversi gradi di sperimentalismo tra un album e l’altro. Il nostro prossimo lavoro sarà probabilmente diverso sia per approccio che per struttura. Paolo: Trip hop, electro synth, pop, post rock. Lo stile musicale dei Manes è una combinazione di differenti approcci ed influenze, il che denota un’ampia competenza musicale. Quali sono le band e gli ascolti che influenzano più diffusamente la vostra arte? Torstein: Ci influenza tutto ciò che ascoltiamo, ma nulla in maniera diretta. Non scegliamo e decidiamo cosa ci influenza. Detto ciò, ascoltiamo moltissimi generi diversi all’interno della band. Di ciascuno dei generi che hai elencato vi sono una manciata (o meno, forse) di buone band ed artisti che potrebbero aver composto qualche buon brano. Per quanto mi riguarda, mi approccio alla musica senza star a guardare il genere, riesco a trovare buoni lavori qui e lì. Se ripenso a ciò che ho ascoltato recentemente, si tratta di un mix eclettico di Perturbator, Beyond Dawn, Årabrot, e la nuova colonna sonora di Susperia di Thom Yorke -non mi aveva convinto immediatamente al pirmo ascolto, tra l’altro- e qualcosa di vecchio degli Austra. Tutto ciò potrebbe non avere influenza su nulla, oppure magari, in qualche modo, potrebbe averne.



Paolo: Slow Motion Death Sequence può essere considerato un disco pieno di sensazioni mutevoli. Nel corso dell’ascolto è possibile ripercorrere diversi mood che conferiscono a ciascun brano la propria identità. Da dove traete l’ispirazione per il vostro songwriting? Torstein: Beh, il songwriting può essere qualsiasi cosa, a partire da 15 minuti di ispirazione che danno forma facilmente ad una traccia completa nel corso quattro anni o in differenti sessioni di registrazione, ri-arrangiamento, mix e re-mix. Ad esempio, due delle tracce presenti nel nostro disco precedente,



Paolo: In : In Slow Motion Death Sequence , le line vocali sono molto incisive, è un album nel quale il lavoro dei cantanti è uno degli aspetti più importanti. Alcuni degli ospiti dietro il microfono hanno dato un contributo importante nel corso delle sessioni di registrazione. Come avete scelto gli artisti che hanno collaborato con voi? Torstein: Credo che le linee vocali abbiamo avuto una sorta di immediatezza, almeno per quanto riguarda i primi due o tre album. Tutto ciò è a suo modo accattivante e scorre bene a livello superficiale. Cerchiamo tuttavia in genere di costruire una complessa corrente carsica alle spalle delle linee vocali, ma credo che siano importanti, sì.



: La cover di Slow Motion Death Sequence è stata realizzata da, il quale aveva disegnato anche la cover di BAEA , ma non si è dedicato molto a questa attività, in passato. Lavora molto con temi drammatici ed intricati livelli di significati e connessioni. La sua principale modalità operativa è il collage, mediante il quale taglia parti da vecchi libri creando nuove forme e contesti. Gli abbiamo dato piena libertà con la cover dopo avergli fatto ascoltare la musica ed aver in prima istanza parlato dei temi del lavoro. Credo che gli avessimo anche detto che avremmo voluto una cover diametralmente opposta rispetto a quella di BAEA . Non volevamo dare un senso di continuità. Ogni aspetto viene realizzato con massima cura, ma non possiamo dartene una spiegazione. Si tratta di qualcosa che puoi fare soltanto tu. Paolo: Per la prima volta nella loro carriera, i Manes hanno realizzato un videoclip per la opener, Endetidstegn, diretto da Guillherme Henriques. Puoi dirci qualcosa, in quanto musicista, su questa nuova esperienza che connette immagini, suoni e parole? Torstein: Non si è trattato di un grande cambio di paradigma per noi, no. Amiamo difatti da sempre aggiungere un livello visivo alla nostra musica (e questo riguarda anche le cover, come detto precedentemente), ma per i Manes la musica è la componente più importante. L’idea iniziale del video è stata mia, ed è qualcosa che mi è sembrata aderente con il tema (e con i testi) di questa canzone. Guilherme ha dato corpo e sangue all’idea, realizzandola in quanto direttore. L’esperimento è riuscito in maniera meravigliosa, e speriamo di aver la possibilità di realizzare più video in futuro.



Si ringrazia Roberto Tursi per la collaborazione. : Grazie moltissimo per l’intervista! Dal momento che la prima stampa di Slow Motion Death Sequence è andata sold out, sia in CD che in vinile, dopo qualche settimana dalla release, in questi giorni uscirà una nuova stampa in vinile giallo e nero con poster! Questa ristampa sarà limitata, dunque se avete intenzione di prenderlo…prendete quello! È meraviglioso! A presto!Si ringraziaper la collaborazione.





