20/11/2018 (104 letture) Legacy of the Beast, videogioco per smartphone e tablet in cui si possono vestire gli (s)comodi panni di Eddie the Head e voluto dagli inossidabili Iron Maiden. Il videogame non era poi così male, nonostante qualche difetto. I combattimenti a turni tendevano a diventare spesso ripetitivi e monotoni, ma il sottofondo era la musica dei Maiden (per l’occasione è stata anche rispolverata qualche chicca nascosta della gloriosa discografia della band), l’ambientazione direttamente ripresa dai testi e dalle copertine era veramente curata e ben fatta, immergendo il giocatore in un universo a sé stante e affascinante come può essere quello di videogiochi del calibro di un Warcraft, seppur privo della stessa profondità. Si parla di un prodotto chiaramente destinato ai fan e poco più, ma per un fan diventava semplicemente fantastico personificare Eddie e collezionare pietre dell’anima per sbloccarlo nella propria versione preferita, che fosse quella cyborg, quella faraone o quella albero. Tutto questo naturalmente al prezzo di ore e ore di alienazione, garantite da qualsiasi giochino per smartphone che crea dipendenza che si rispetti, che rischiano seriamente di compromettere la vita sociale già dura di un metal head, ma vi posso assicurare che eseguire la mossa finale con Soldier Eddie che arriva sul carro armato ordinandogli di fare fuoco è stato ogni volta di un godimento assurdo.

Ma non è questo il punto dell’articoletto in questione: Legacy of the Beast è infatti poi diventato il nome di un Heavy Metal tra l’autunno 2017 e la primavera 2018. Ogni numero presenta una ventina di pagine, per un totale quindi di un centinaio di tavole, in cui si segue la storyline del videogioco stesso, che sicuramente non era uno dei suoi principali punti di forza.



La storia si presenta comunque con un buon incipit: in un mondo uniformante e che tende a spersonalizzare l’individuo, Eddie è annunciato come la personificazione della creatività, della fantasia e della voglia di ribellione del genere umano che si oppone al conformismo,ed è proprio per questo che viene incatenato a un albero dal Diavolo, per il quale controllare l’umanità è molto più facile senza quelle caratteristiche qui rappresentate dal nostro Eddie. La mascotte verrà quindi liberata da una misteriosa “chiaroveggente” (vi ricorda qualcosa?) ma l’anima dello zombie è stata indebolita e lacerata e i suoi frammenti sono sparsi per i vari regni del mondo: ognuno di essi evoca naturalmente scenari maideniani, e ogni frammento rappresenta una delle numerose versioni del protagonista che abbiamo tutti imparato ad amare. Un plot forse non originalissimo (molto simile, ma rovesciato, a quello di una storia di Ghost Rider in cui il protagonista doveva fermare il Diavolo, la cui anima divisa in 666 frammenti si era sparpagliata in diversi angoli della terra), ma è comunque in grado di creare una buona aspettativa nel lettore, che non vede l’ora di seguire Eddie nel ritrovamento delle sue incarnazioni in un mondo evocativo disseminato di citazioni. Un’aspettativa concreta dunque, fatta di mazzate, riferimenti, e magari con una trama che riesca a risultare vagamente coinvolgente. Tuttavia, nessuno di questi tre aspetti trova un definitivo appagamento.

Vediamo infatti la trama che si riduce a Eddie che incontra i tre “miniboss” annunciati dalle copertine, ovvero lo Wicker Man infuocato, il dio Horus e uno scaltro (ma neanche tanto) generale dell’Asse, con il protagonista che in tutti i casi arriva al loro mondo, pesta qualche scagnozzo e sconfigge il boss senza alcuna difficoltà. L’ultima parte della storia si svolge invece all’Inferno, dove Eddie si appresterà (ovviamente) a sconfiggere la sua nemesi di sempre, la Bestia. I combattimenti e le zuffe sono numerose, ma sono sempre piuttosto fini a se stesse, tutte troppo facili per il protagonista, che non impiega nemmeno mai qualche colpo particolare per sconfiggerli: una volta sconfitto l’uomo di paglia, Eddie ne acquisisce naturalmente i poteri diventando in grado di trasformarsi nella sua versione Wicker Man (lo stesso vale per Horus e la capacità di trasformarsi in versione faraone), ma questo lo vediamo soltanto per un istante e non impiegherà mai qualche colpo “infuocato” per togliere di mezzo qualcuno dei nemici successivi. Da questo punto, anche le citazioni potevano essere rese meglio e meno forzate: un esempio è il cameo del Prisoner all’inferno, totalmente inutile ai fini della trama e utilizzato esclusivamente per mostrare il personaggio dell’omonima canzone da The Number of the Beast, mentre non viene mai mostrato un Eddie soldato che sadicamente prende a mitragliate orde di militari zombie, affidandosi sempre solo ed esclusivamente alla fidata accetta dell’iconica copertina di Killers. Più riuscito è invece il modo di parlare dei personaggi, che richiamano più volte termini noti nei titoli e nei testi della band inglese, dando esattamente l’idea di come il mondo che compare nel videogioco e nel fumetto scaturisca direttamente dall’immaginario maideniano. Apprezzabili sono anche alcune gag comiche che chiariscono come il prodotto non si prenda troppo sul serio, adeguatamente a un personaggio caricaturale come Eddie. A proposito di lui, non parla e si esprime con versi e grugniti che però la veggente è in grado di capire, un po’ come quando Luke Skywalker dialoga con R2-D2 nella trilogia classica di Star Wars. In questo senso, appare molto simpatica la descrizione che quest’ultima fa del nostro zombie teppista preferito: Potrà avere la stessa faccia di un bulldog che mastica una vespa, ma ha l’anima di un poeta… un poeta incazzato, violento e psicopatico, ma comunque un poeta!. Insomma, l’Eddie the Head di Legacy of the Beast è piuttosto simile a come l’abbiamo sempre immaginato prendere vita dalle sue copertine iconiche. Anche graficamente l’opera è ben realizzata, con uno stile di disegno che ricalca quello degli albi dei supereroi americani con un pesante tocco di dark fantasy, ma sono soprattutto i colori a fare bella figura, sempre molto vivi e che ricordano non poco quelli utilizzati nelle copertine classiche di Derek Riggs.



Insomma, pochi alti e tanti bassi in questo fumetto targato Iron Maiden. La tavole scorrono velocemente, fin troppo, e nonostante il buon confezionamento non riescono a lasciare assolutamente niente al lettore, se non qualche sorriso in occasione di una manciata di battute e un vago effetto nostalgico in occasione di qualche citazione. Certo, il personaggio di Eddie ha un potenziale immenso per diversi tipi di merchandise, e l’idea di un fumetto è sicuramente interessante, ma la resa poteva essere davvero mille volte migliore. La trama poteva essere accorciata, sarebbe stata una buona scelta quella di raccontare meno cose ma meglio (della serie, meglio tre scazzottate fatte bene che cinque sbrigative), visto anche che la storia non è conclusiva e presenta un colpo di scena finale che per quanto sia opinabile lascia presagire che ci potrà anche essere un seguito a questi cinque numeri, probabilmente dipenderà dal gradimento del pubblico.

Discutine con noi sul FORUM Damiano Fantuz "Sha" 2 Ci mancava solo questo..... 1 "l'unico difetto riscontrabile è probabilmente la presenza di quelle canzoni che ormai abbiamo sentito talmente tante volte che non si possono più sentire". Mai frase è stata più inutile. Caspita i vecchi fan dei maiden (quelli stagionati ovviamente, gli altri contano ben poco) non vedono l'ora ai concerti di ascoltare appunto "quelle canzoni che non si possono più sentire). Eviterei in una recensione di uscire con certe ridicole affermazioni, non ha luogo davvero. Per il resto, l'articolo mi ha incuriosito davvero, non ne ero a conoscenza e credo non mi deluderà