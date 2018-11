Intervista

DANKO JONES - Parla John Calabrese

27/11/2018 (99 letture) Nic: Ciao e benvenuti su Metallized. Come state? John Calabrese : Bene, grazie. Non vediamo l’ora di tornare a suonare in Europa e di fare le tre date in Italia.



: Bene, grazie. Non vediamo l’ora di tornare a suonare in Europa e di fare le tre date in Italia. Nic: Da poco è uscito il primo singolo We’re Crazy . Cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo album? Sarà una cosa sempre nel vostro stile come il precedente Wild cat o dobbiamo prepararci ad ascoltare qualcosa di particolarmente innovativo? John Calabrese: Il producer del prossimo album è Gareth Richardson. Sono anni che abbiamo voluto lavorare con lui. Siamo un gruppo hard rock e nulla può cambiare sotto quell'aspetto, ma con Garth siamo stati fortunati nel creare un disco molto forte.



: Il producer del prossimo album è Gareth Richardson. Sono anni che abbiamo voluto lavorare con lui. Siamo un gruppo hard rock e nulla può cambiare sotto quell'aspetto, ma con Garth siamo stati fortunati nel creare un disco molto forte. Nic: Siete un gruppo che lavora con grande intensità: l'anno prossimo uscirà il vostro nuovo album e nel frattempo siete in tour in Europa. Artisticamente è il momento migliore della vostra carriera, iniziata più di venti anni fa? ohn Calabrese: Bisogna essere sempre impegnati a scrivere nuovi brani, andare in tournée e lavorare su altri progetti. Siamo molti fortunati di avere una carriera così lunga, ma devo dire che la tenacià che abbiamo avuto nel non fermaci ci ha aiutato tanto. Per noi questo è tutto ed è un lavoro che amiamo tanto.



: Bisogna essere sempre impegnati a scrivere nuovi brani, andare in tournée e lavorare su altri progetti. Siamo molti fortunati di avere una carriera così lunga, ma devo dire che la tenacià che abbiamo avuto nel non fermaci ci ha aiutato tanto. Per noi questo è tutto ed è un lavoro che amiamo tanto. Nic: Al di fuori della musica chi sono i Danko Jones? Cosa vi piace fare? Avete altri interessi oltre alla musica che magari vi danno ispirazione o che vi aiutano a staccare la spina? John Calabrese: Quest’anno Danko ha pubblicato un libro, “I’ve Got Soemthing to Say” ed ora ha anche il titolo di autore. Ha anche delle podcast che sono molto interessanti da ascolatre. Questo aiuta lui a staccare la spina. Per me invece essere attivo è essenziale e amo molto cucinare.



: Quest’annoha pubblicato un libro, “I’ve Got Soemthing to Say” ed ora ha anche il titolo di autore. Ha anche delle podcast che sono molto interessanti da ascolatre. Questo aiuta lui a staccare la spina. Per me invece essere attivo è essenziale e amo molto cucinare. Nic: I fan riconoscono nei Danko Jones un grande impegno e una grande onestà nel fare un rock divertente e puro. É stata una scalata al successo dura, in cui vi siete dovuti conquistare tutto. Siete contenti del vostro percorso? John Calabrese: Siamo felici della scalata fatta e siamo decisi di continuare a salire più che si può.



: Siamo felici della scalata fatta e siamo decisi di continuare a salire più che si può. Nic: Che consigli potreste dare alle giovani rock band per non perdersi nel frenetico mondo del rock John Calabrese: Ritornate a scuola.



: Ritornate a scuola. Nic: Oggi vi conosciamo come una rock band esplosiva, ma guardando un po' il passato, come vi siete avvicinati alla musica? Come è nato il gruppo e avreste mai pensato di riuscire a comporre un rock così esplosivo? John Calabrese: Ancora suoniamo dal vivo brani scritti più di 20 anni fa. Il gruppo è nato dall’amore per la musica hard rock e ci siamo dedicati tantissimo a lavorare sulle nostra performance dal vivo e la nostra musica.



: Ancora suoniamo dal vivo brani scritti più di 20 anni fa. Il gruppo è nato dall’amore per la musica hard rock e ci siamo dedicati tantissimo a lavorare sulle nostra performance dal vivo e la nostra musica. Nic: Che artisti vi hanno influenzato? Con chi vi piacerebbe collaborare? John Calabrese : Motörhead , Guns N' Roses, Bad Brains , Thin Lizzy, AC/DC , ZZ Top, Kiss e tantissimi altri. Come collaborazione direi che Danko perderebbe la testa se potesse fare un duetto con Kylie Minogue!



e tantissimi altri. Come collaborazione direi cheperderebbe la testa se potesse fare un duetto con Nic: Quali sono le vostre canzoni preferite? John Calabrese : C'è sempre Lovercall e come tutti gli altri artisti musicali, i nuovi pezzi sono fantastici.



: C'è sempree come tutti gli altri artisti musicali, i nuovi pezzi sono fantastici. Nic: Tra le vostre canzoni invece quali sono quelle quelle che ritenete le migliori o che preferite suonare? John Calabrese: Ci sono brani come First Date , Had Enough e Lovercall che suoniamo ogni sera.



: Ci sono brani comeche suoniamo ogni sera. Nic: Il punto forte dei Danko Jones sono sicuramente i concerti. A Novembre sarete in Italia. Siete contenti? Tu hai origini italiane, c'è un qualcosa di speciale nel suonare in Italia? John Calabrese : Tornare in Italia è sembre bello, per il paesaggio, il cibo e l’accoglienza. Per la prima volta facciamo una tappa a Roma e vedremo i nostri amici Giuda.



: Tornare in Italia è sembre bello, per il paesaggio, il cibo e l’accoglienza. Per la prima volta facciamo una tappa a Roma e vedremo i nostri amici Nic: Qualche anticipazione sul prossimo disco o su qualche vostra novità? John Calabrese: Uscirà nella primavera del 2019!



: Uscirà nella primavera del 2019! Nic: Vi saluto e vi ringrazio per la disponibilità. Per chiudere volete lasciare un messaggio ai nostri lettori e ai vostri fans? John Calabrese: Ci vediamo alle date in Italia!!! Ciao. : Ci vediamo alle date in Italia!!! Ciao.





