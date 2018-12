THE SUBSTITUTE - # 7 - Intruso per sempre?

02/12/2018 (557 letture) Nonostante oggi il loro impatto sulla scena non sia e non possa essere più quello di una volta, è indubbio che l’importanza storica e musicale degli Iron Maiden sia semplicemente capitale. Avendo incarnato per lunghi anni l’essenza e l’immagine del metal nel mondo intero ed avendolo fatto in buona parte con una formazione stabile che è passata alla storia come quella più importante di sempre, ogni cambio è sempre stato giustamente vissuto come un piccolo dramma da parte degli appassionati. Dopo esserci occupati di quello molto singolare tra Bruce Dickinson e Blaze Bayley (vedi puntata numero 2 della collana), è adesso il turno dell’avvicendamento Murray/Gers alla chitarra. Un personaggio, il buon Janick, fin da subito mai completamente accettato dalla base dei fan che avevano seguito la band dall’esordio e fino a Seventh Son of a Seventh Son. Forse, anche perché la sua entrata coincise suo malgrado con l’uscita del primo album non eccelso dei Maiden. Eppure, le sue credenziali non erano affatto male.



IL PREDESTINATO

Anche se Janick Gers da adolescente non avrebbe di certo immaginato non solo di diventare uno dei chitarristi di uno dei gruppi rock più in vista del pianeta, ma di diventare un musicista, in realtà era probabilmente un predestinato. Molto più interessato al nuoto (figlio di un ufficiale della marina polacca) ed al calcio, sembra appunto orientato verso la carriera sportiva e nulla di concreto lascia presagire ciò che accadrà, al di là del fatto che gli piacesse la musica e suonasse già bene. Ascolti massicci di musicisti del calibro di Marc Bolan, Jimmy Page e Rory Gallagher lasceranno un’impronta ben ravvisabile nel suo stile. Inoltre, sembra portato anche per le materie umanistiche. La svolta avviene all’altezza del raggiungimento della maggiore età, quando decide di scambiare un “tesoretto” in tabacco con una Fender Strato; e scocca la scintilla definitiva. Fonda con Graeme Crallan, poi nei Tank (R.I.P.), i White Spirit coi quali si colloca tra i prime-movers della scena N.W.O.B.H.M. con il singolo del 1978 Back to the Grind prima e con l’album del 1980 White Spirit dopo. Ancora più HR che HM, ma parliamo dell’80. Il lavoro però non sfonda affatto e la band termina lì il suo cammino. La band, non Janick. Una grossa occasione capita in breve: Ian Gillan lo recluta per la sua carriera solista dopo averlo avuto di spalla in alcuni show. Sua, quindi, la chitarra nel doppio Double Trouble ed in Magic. La fine dell’attività solista di Gillan, (che riprenderà nel 1990 con Naked Thunder) lo costringe a fermarsi e lui ne approfitta per tornare agli studi, ottenendo una laurea in sociologia. Di fatto, dopo l’ottenimento del titolo di studio comincia per lui una vita contigua all’ambiente maideniano che avrà l’epilogo che tutti conosciamo. Entra infatti nel progetto Gogmagog, una super band che schiera in formazione tra gli altri Paul Di’Anno e Clive Burr, coi quali fa uscire l’EP Bruce Dickinson chiamarlo per suonare in Adrian Smith abbandona i Maiden, è proprio a lui che Steve Harris si rivolge.



MAIDEN GT 6.0, FUORISERIE FULL OPTIONAL

Da lì in poi una carriera nella “Iron Maiden S.p.A.” che si protrae fino ad oggi, i cui tratti essenziali rispetto a questo scritto sono due: l’essere stato mantenuto nella band al ritorno di Adrian Smith, facendola diventare un sestetto assolutamente impronosticabile prima del verificarsi dei fatti, ed il suo essere ancora considerato da molti se non dai più, non tanto come un componente del gruppo a tutti gli effetti, capace di dare un apporto concreto alla sua vita, ma come un semplice accessorio, un optional più o meno necessario montato sulla fuoriserie maideniana, la cui eventuale mancanza non pregiudicherebbe affatto la sua marcia su strada. Per quanto riguarda il primo aspetto, fatte salve eventuali e probabili pressioni da parte di Dickinson su Harris volte a fargli accettare la nuova situazione (non fatico affatto a pensare ad un: “Se adesso butti fuori Janick me ne vado anch’io di nuovo; prendere o lasciare” da parte di Bruce), resta il fatto che gli Iron Maiden si sono distinti in questa situazione, dato che gli episodi in cui il ritorno del figliol prodigo di turno non ha provocato il licenziamento del sostituto, non sono certo frequenti. Tanto più se modificano l’assetto del gruppo. Che si sia trattato di opportunità e convenienza o calore umano e rispetto per l’amico -probabilmente un 50 e 50- resta il fatto che la band ha operato una scelta inusuale e tutto sommato anche vantaggiosa dal punto di vista musicale. A prescindere da quanto la presenza scenica di Gers faccia talvolta a pugni con l’idea di gruppo che i fan dei primi anni si erano fatti degli show degli Iron e da quanto certe “coreografie” da parte di class="verde">Janick possano essere considerate fuori luogo, egli è comunque un chitarrista da rispettare.



IL TALISMANO DELLA VERGINE

Considerato appunto come “simpatico accessorio”, ma assolutamente fuori focus rispetto alla storia del gruppo in cui suona, l’uomo di Hartlepool ha invece parecchie frecce stipate nella sua faretra. A partire da una storia personale che lo pone tra i primi ad aver militato in un gruppo inquadrabile nella N.W.O.B.H.M. e che poi lo ha portato a suonare con degli ex membri deiMaiden, prima di essere assunto proprio da loro. A parte tutto questo, però, è forse proprio come chitarrista e compositore che un bel po’ di fan degli Iron lo sottovaluta. Musicista piuttosto tecnico e cresciuto guardando alla lezione dei colleghi citati in apertura di articolo -quindi certamente di stile classico- ha in tal modo acquisito peculiarità che lo rendono sicuramente diverso dai due colleghi alla sei corde. Diverso, appunto, ma non necessariamente inferiore. Le sue influenze più marcatamente blues ed il suo tocco più “raw” producono assoli decisamente più personali di quanto si sia spesso disposti ad ammettere ed anche dal punto di vista compositivo Gers ha molte cose da dire. Sia per quanto riguarda ancora gli assoli, dove le distorsioni sono usate in maniera più massiccia rispetto a quanto fanno i compagni d’arme, che le canzoni. Più marcatamente heavy e quindi di ambientazione forse meno raffinata rispetto ai Maiden contemporanei, più votato all’impatto e meno al controllo, Gers è forse quello che mantiene più viva quell’attitudine stradaiola che aveva caratterizzato gli inizi della vita della band. Ed è un fatto singolare, se pensiamo che lui non ne ha mai fatto parte. Ma, come detto, non si tratta esclusivamente di assoli di chitarra e riff immediati, ma anche di capacità di scrivere canzoni che si inseriscono a pieno titolo e con efficacia nella storia degli Iron Maiden seguenti alla sua entrata. Non ci si pensa molto spesso, ma titoli quali Montsegur, The Mercenary, Dream of Mirrors, Dance of Death, Gates of Tomorrow, Man on the Edge, The Legacy, The Talisman ed altre portano la sua firma. Ad esempio Bring Your Daughter to the Slaughter, scritta ai tempi del lavoro con Dickinson. Eppure, per molti Janick Gers resta un intruso, uno che ha coperto un buco per un periodo di tempo e poi è restato in formazione senza alcuna necessità reale.



UN PO’ DI SANGUE SUL PALCO E DOPO TUTTI AL PUB

Al tirar delle somme, invece, se si soppesano in maniera oggettiva la storia dell’interessato dai White Spirit in poi e le caratteristiche da musicista di Gers, ci si accorge che la sua presenza in seno ad uno dei gruppi rock di maggior successo della storia ha un suo perché, nonostante il carisma non sia tra le sue doti più spiccate. Responsabile in parte dell’iniziale ritorno all’heavy più basico con le sue esecuzioni su No Prayer for the Dying e “contraltare ignorante” di certi barocchismi eccessivi presenti in ogni album targato Maiden inciso nel nuovo millennio, anche lui ha reso la band ciò che è oggi; con i pro ed i contro della questione. Compreso un atteggiamento da clown sul palco che serve anche a rendere meno paludato uno show che vede all’opera altri due chitarristi che sono sempre stati abbastanza statici da questo punto di vista. E se pensiamo all’infortunio del 2000, possiamo dire che ha davvero dato il sangue per i Maiden. Certo, il soggetto è da un determinato punto di vista poco british nell’atteggiamento e quindi poco Iron Maiden, se vogliamo, ma decisamente molto heavy. Così come molto più heavy, oppure easy se preferite, è il suo atteggiamento nei confronti della vita da (non) personaggio pubblico, che prevedere puntatine al pub dietro l’angolo, una casa normale, qualche seduta presso la palestra del quartiere ed il totale disinteresse per la presenza sulle riviste, per gli eccessi e tutto il corredo connesso al “kit per la perfetta rockstar da prima pagina”.

Insomma: Janick uno di noi.



“Vincere un Grammy non è fra i miei obiettivi. Si tratta solamente di un premio. Ed è bello riceverne, ma non mi interessa, così come la Rock And Roll Hall of Fame. Voglio solo suonare bene e credere in ciò che faccio. E penso di poter dire lo stesso anche per i miei compagni di band.”

(Fonte: ladiesinrock.wordpress.com) Seventh Son of a Seventh SonAnche seda adolescente non avrebbe di certo immaginato non solo di diventare uno dei chitarristi di uno dei gruppi rock più in vista del pianeta, ma di diventare un musicista, in realtà era probabilmente un predestinato. Molto più interessato al nuoto (figlio di un ufficiale della marina polacca) ed al calcio, sembra appunto orientato verso la carriera sportiva e nulla di concreto lascia presagire ciò che accadrà, al di là del fatto che gli piacesse la musica e suonasse già bene. Ascolti massicci di musicisti del calibro dilasceranno un’impronta ben ravvisabile nel suo stile. Inoltre, sembra portato anche per le materie umanistiche. La svolta avviene all’altezza del raggiungimento della maggiore età, quando decide di scambiare un “tesoretto” in tabacco con una Fender Strato; e scocca la scintilla definitiva. Fonda con, poi nei(R.I.P.), icoi quali si colloca tra i prime-movers della scena N.W.O.B.H.M. con il singolo del 1978prima e con l’album del 1980dopo. Ancora più HR che HM, ma parliamo dell’80. Il lavoro però non sfonda affatto e la band termina lì il suo cammino. La band, non. Una grossa occasione capita in breve:lo recluta per la sua carriera solista dopo averlo avuto di spalla in alcuni show. Sua, quindi, la chitarra nel doppioed in. La fine dell’attività solista di, (che riprenderà nel 1990 con) lo costringe a fermarsi e lui ne approfitta per tornare agli studi, ottenendo una laurea in sociologia. Di fatto, dopo l’ottenimento del titolo di studio comincia per lui una vita contigua all’ambiente maideniano che avrà l’epilogo che tutti conosciamo. Entra infatti nel progetto, una super band che schiera in formazione tra gli altri, coi quali fa uscire l’EP I Will Be There . Quello che sembrava un gruppo destinato a fare grandi cose, muore invece in culla, per così dire. Tocca allora all’amicochiamarlo per suonare in Tattooed Millionaire e quandoabbandona i, è proprio a lui chesi rivolge.Da lì in poi una carriera nella “” che si protrae fino ad oggi, i cui tratti essenziali rispetto a questo scritto sono due: l’essere stato mantenuto nella band al ritorno di, facendola diventare un sestetto assolutamente impronosticabile prima del verificarsi dei fatti, ed il suo essere ancora considerato da molti se non dai più, non tanto come un componente del gruppo a tutti gli effetti, capace di dare un apporto concreto alla sua vita, ma come un semplice accessorio, un optional più o meno necessario montato sulla fuoriserie maideniana, la cui eventuale mancanza non pregiudicherebbe affatto la sua marcia su strada. Per quanto riguarda il primo aspetto, fatte salve eventuali e probabili pressioni da parte disuvolte a fargli accettare la nuova situazione (non fatico affatto a pensare ad un: “Se adesso butti fuorime ne vado anch’io di nuovo; prendere o lasciare” da parte di), resta il fatto che glisi sono distinti in questa situazione, dato che gli episodi in cui il ritorno del figliol prodigo di turno non ha provocato il licenziamento del sostituto, non sono certo frequenti. Tanto più se modificano l’assetto del gruppo. Che si sia trattato di opportunità e convenienza o calore umano e rispetto per l’amico -probabilmente un 50 e 50- resta il fatto che la band ha operato una scelta inusuale e tutto sommato anche vantaggiosa dal punto di vista musicale. A prescindere da quanto la presenza scenica difaccia talvolta a pugni con l’idea di gruppo che i fan dei primi anni si erano fatti degli show deglie da quanto certe “coreografie” da parte dipossano essere considerate fuori luogo, egli è comunque un chitarrista da rispettare.Considerato appunto come “simpatico accessorio”, ma assolutamente fuori focus rispetto alla storia del gruppo in cui suona, l’uomo di Hartlepool ha invece parecchie frecce stipate nella sua faretra. A partire da una storia personale che lo pone tra i primi ad aver militato in un gruppo inquadrabile nella N.W.O.B.H.M. e che poi lo ha portato a suonare con degli ex membri dei, prima di essere assunto proprio da loro. A parte tutto questo, però, è forse proprio come chitarrista e compositore che un bel po’ di fan deglilo sottovaluta. Musicista piuttosto tecnico e cresciuto guardando alla lezione dei colleghi citati in apertura di articolo -quindi certamente di stile classico- ha in tal modo acquisito peculiarità che lo rendono sicuramente diverso dai due colleghi alla sei corde. Diverso, appunto, ma non necessariamente inferiore. Le sue influenze più marcatamente blues ed il suo tocco più “raw” producono assoli decisamente più personali di quanto si sia spesso disposti ad ammettere ed anche dal punto di vista compositivoha molte cose da dire. Sia per quanto riguarda ancora gli assoli, dove le distorsioni sono usate in maniera più massiccia rispetto a quanto fanno i compagni d’arme, che le canzoni. Più marcatamente heavy e quindi di ambientazione forse meno raffinata rispetto aicontemporanei, più votato all’impatto e meno al controllo,è forse quello che mantiene più viva quell’attitudine stradaiola che aveva caratterizzato gli inizi della vita della band. Ed è un fatto singolare, se pensiamo che lui non ne ha mai fatto parte. Ma, come detto, non si tratta esclusivamente di assoli di chitarra e riff immediati, ma anche di capacità di scrivere canzoni che si inseriscono a pieno titolo e con efficacia nella storia degliseguenti alla sua entrata. Non ci si pensa molto spesso, ma titoli qualied altre portano la sua firma. Ad esempio, scritta ai tempi del lavoro con. Eppure, per moltiresta un intruso, uno che ha coperto un buco per un periodo di tempo e poi è restato in formazione senza alcuna necessità reale.Al tirar delle somme, invece, se si soppesano in maniera oggettiva la storia dell’interessato daiin poi e le caratteristiche da musicista di, ci si accorge che la sua presenza in seno ad uno dei gruppi rock di maggior successo della storia ha un suo perché, nonostante il carisma non sia tra le sue doti più spiccate. Responsabile in parte dell’iniziale ritorno all’heavy più basico con le sue esecuzioni sue “contraltare ignorante” di certi barocchismi eccessivi presenti in ogni album targatoinciso nel nuovo millennio, anche lui ha reso la band ciò che è oggi; con i pro ed i contro della questione. Compreso un atteggiamento da clown sul palco che serve anche a rendere meno paludato uno show che vede all’opera altri due chitarristi che sono sempre stati abbastanza statici da questo punto di vista. E se pensiamo all’infortunio del 2000, possiamo dire che ha davvero dato il sangue per i. Certo, il soggetto è da un determinato punto di vista poco british nell’atteggiamento e quindi poco, se vogliamo, ma decisamente molto heavy. Così come molto più heavy, oppure easy se preferite, è il suo atteggiamento nei confronti della vita da (non) personaggio pubblico, che prevedere puntatine al pub dietro l’angolo, una casa normale, qualche seduta presso la palestra del quartiere ed il totale disinteresse per la presenza sulle riviste, per gli eccessi e tutto il corredo connesso al “kit per la perfetta rockstar da prima pagina”.Insomma:uno di noi.(Fonte: ladiesinrock.wordpress.com)





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 35 OK, Questione chiusa 34 @Raven: scusa ma quale sarebbe l'interesse personale?? Ma dai non sono così malizioso. E poi se proprio vuoi saperlo manco avevo letto chi aveva scritto l'articolo😉 Agli altri: lasciamo perdere... 33 per me ascoltare "solo" maiden o gruppi minori degli anni 80 è la stessa cosa, penso che sia importante sostenere gruppi giovani "che hanno le carte in regola" per portare avanti il genere nelle prossime decadi, ma questo non toglie che seguire e parlare dei grandi vecchi sia sempre un piacere al quale è molto difficile sottrarsi 32 Esatto Lisa, la penso come te. Esempio io i Maiden li ascolto sempre. 31 @Metal Shock, guarda che a livello di ascolti miei personali, i soliti quattro noti, non li ascolto quasi mai, in quanto ho decine di altre band (e relativi album) che mi danno molta più soddisfazione. Sono band degli eighties ovviamente, che non si fila (quasi) nessuno/a, ma che io apprezzo molto di più. Hanno realizzato album bellissimi (per me ovviamente 😉, e non devono essere considerati masterpiece. Questo per dirti che non c'è da stupirsi se trovi/leggi pochi post per le altre band. Grazie Silvia 😉😀 30 Secondo me c'è un ricambio generazionale..sono ottimista, se nessuna band attualmente non sovrasta ancora Iron, Metallica, non è per mancata qualità ma perché queste sono band ormai da decenni non sono più "di nicchia" e hanno un pubblico di tutte l'età non solo metal. Comunque io non ho problema a parlare ancora dei "mostri sacri" anzi mi piace, ormai fa parte della nostra "giovinezza" 29 Ah senza contare che spero facciate almeno un'altra puntata dei substitute nei Maiden 😁 28 Bravo rik quoto tutto (tanto x cambiare 😅 27 @Metal Shock, basta guardare i post sulle news o sulle reviews dei nuovi dischi delle band millennial, per capire che l'interesse dei metal head sia che siano giovanissimi o un po' meno (come noi 😉, e comunque sempre rivolto ai gruppi che hanno fatto la storia del movimento heavy metal. Sono band come iron maiden, metallica, slayer, megadeth, per fare solo alcuni nomi, a fare ancora notizia. Ciò vuol dire che sono ancora loro che dettano le leggi (musicali) sia nel bene che nel male. Significa anche che al momento non c'è un ricambio generazionale di band. Sì, ci sono miliardi di gruppi, più o meno validi, ma nessuno che svetta su altri e nemmeno sui 'mamma santissima' odierni. Anche io conosco band millennial in ambito thrash, ma dire che possono competere con ad esempio gli Exodus, c'è ne vuole. Valide sì, ma finisce lì. Fintanto ché chi ha fatto la storia del genere resterà in attività sarà una goduria per i fan di vecchia data fare commenti. E mai si stancherà no, nemmeno io 😉. Comunque bello questo the substitute. 👏👏👏 26 Sì tino anche x me 😃! Metal Shock dai ci sono tanti altri spazi in cui parlare di altri gruppi 😉 Poi se abbiamo scritto circa una ventina di commenti pertinenti significa che è un hot topic e interessa 25 Non sono offeso, è solo che il post sembrava suggerire che ci fosse un interesse personale nello scrivere certe cose. Ci credi se ti dico che non avevo nemmeno fatto caso al fatto che il pezzo sarebbe uscito dopo quello sul videogame? 24 @Raven: beh mi spiace che ti sei offeso, ma visto che ci sono diecimila commenti sempre sulle solite tre o quattro band magari, come fate sia chiaro, parlare di altro e non di quei due gruppi (demo, libri, videogiochi substitute, che poi era partito coi cantanti ed adesso chitarristi, almeno vorrò vederne altri su mooolti altri gruppi) non sarebbe male. Sono trent'anni che leggo sempre le stesse cose....vabbè si vede che la gente non si stanca. passo e chiudo. 23 è troppo bello parlare di iron maiden 22 E pensa che nessuno dei due gruppi ci ha ancora fatto avere gli assegni di questo mese. Scandaloso; credo che annullero' lo special sulle mutande di Harris per rappresaglia. 21 Certo che per far parlare di Iron e Metallica tirate fuori di tutto.... 20 Silvia, d'accordo con te riguardo Murray, fuoriclasse delle sei corde! 19 @noncha, ok allora concordo e me lo ricordo 😉, è ciò che ho detto nel forum nel thread degli ascolti 😊 18 Anche per me, Silvia, Murray è il numero 1..da sempre! 🤘 Sul discorso "delusione", io parlavo in generale: chiunque ricordi quel periodo lì sa di cosa sto parlando. 17 Bisogna capire anche il periodo, il contesto che si muove con la scena musicale globale e come si muove. Janick se lo è portato dietro Dickinson nel suo progetto solista, detto questo dice la sua determinante utilità, ogni componente ha la sua più o meno di altri L'origine era ancora caratterizzato dagli anni '70 ancorato di quel periodo, poi andando verso a meta' ottanta era gia' piu' instaurato il suono '80 con ogni caratteristica e quello che ne consegue (compresi sinth, sinfonia, armonizzazioni, etc..). Van Halen docet. Inutile che l'ascoltatore dice vorrebbe questo, vorrebbe quello, la formazione primaria, piu' scarna...bisogna soltanto prendere e genuflettersi su quello che fanno i maestri dell'heavy metal. Tutti discendenti dalla scuola hard rock e rock classico non solo Gers, tutti, Dickinson, Harris, Murray etc, il percorso a ritroso di ognuno è quello, mica del cugino punkBisogna capire anche il periodo, il contesto che si muove con la scena musicale globale e come si muove. Janick se lo è portato dietro Dickinson nel suo progetto solista, detto questo dice la sua determinante utilità, ogni componente ha la sua più o meno di altri 16 la formazione che parte da piece of mind e arriva a seventh son è di una perfezione assoluta, i due chitarristi murray smith hanno eseguito riff e assoli memorabili oltre ad essere anche esteticamente su un palco due aprtenr irresistibili, quindi anche un ottimo chitarrista come gers sarà sempre visto come un corpo estraneo, io lo rispetto come artista e come musicista, ma suonare al fianco di smith o murray sarebbe un probleme (per i fans) anche se ti chiami malmsteen o steve vai. 15 Se fate i paragoni non posso trattenermi dal dire che Dave è il mio preferito (non solo dei 3, rientra anche in una mia classifica dei chitarristi preferiti), soprattutto x l'eleganza del tocco che mostra oggi on stage 14 Ottimo chitarrista Gers, mi è sempre piaciuto. Non lo trovo inferiore agli altri due ( Murray -Smith) 13 "Iron Maiden S.p.a"....ahah evabeh Raven, il tuo pulpito da farfallone non lo riesci a tenere a freno. Non era la band che si conosce tutt'ora. Poi per lo statico forse Murray, ma è una caratteristica caratteriale come altri dei più grandi, e caratterialmente clownesco è sempre stato Nicko sia on stage che fuori, non bastano due salti di Gers per identificarlo così all'apparenza, stile stradaiolo quello si 12 @noncha, io non parlavo di delusione, intendevo dire semplicemente che le 3 chitarre potevano essere sfruttate di più. Secondo me alcuni pezzi recenti sono dei capolavori 11 Innanzitutto, a parte la coppia Dickinson/Smith (a volte in trio con Steve), quello che ha scritto più pezzi è proprio Janick! Ovviamente escluso il boss.. 😎 Dave Murray molto raramente viene accreditato..se, poi, partecipa in minima parte o meno lo sanno solo loro! La storia delle 3 chitarre in studio è nota a fin dall'inizio: anche se, non venivano utilizzate proprio in tutte le composizioni. La delusione sui dischi recenti, piuttosto, nasce dall'eccessivo "sbrodolamento"..oltre che dalla perdita di mordente delle origini! 10 Ragazzi non intendevo dire che nei Wishbone le chitarre siano 3, ma i loro pezzi (se penso ad Argus o all'omonimo) erano caratterizzati da incredibili intrecci di chitarre. Con 3 chitarristi e indirizzando il songwriting in quella direzione immaginate cosa potevano tirarne fuori i Maiden, armonizzazioni complesse, ritmiche particolari etc etc 9 Dico una banalità: però i Wishbone Ash (come i Thin Lizzy) di chitarre ne avevano due. Di gruppi a 3 chitarre conosco solo quelli che suonano Southern (Lynyrd, Outlaws, Marshall Tucker Band...). E anche lì due erano i solisti, il terzo o era all'acustica o faceva accompagnamento. Nei Maiden la terza chitarra è incomprensibile come, parere personalissimo, è incomprensibile ed inutile allungare le canzoni. Come se certi polpettoni fossero funzionali sono per il terzo chitarrista che sennò non si saprebbe come utilizzare. 8 Harris scelse come rimpiazzo/sostituto di Smith, gers, che piaccia o no. Harris si rivolse a gers, ed i motivi li conosce lui e forse Dickinson. Non penso che Harris non avesse 'contatti' o 'conoscenze' che gli avessero impedito di effettuare un'altra scelta. Anche, e come è già stato detto, gers è di scuola hard rock, più che heavy metal. Che il suo apporto musicale all' interno dei maiden sia minimo non credo sia difficile da comprendere, considerato che come songwriters ci sono Harris e Murray. Concordo con Silvia quando dice che i maiden avrebbero potuto osare di più nell' utilizzo delle tre guitars, tipo i wishbone ash 😉 7 Gers è lo stereotipo del musicista per stevie, un vassallo fedele, ubbidiente e che sa suonare, sa suonare, ma i riff efficaci gli hanno sfornati quegli altri due. 6 @rik, giusto comunque sottolineare il suo apporto compositivo x chi lo apprezza. Ultimamente Steve lascia più spazio che in passato 5 Janick Gers èil mio chitarrista dei Maiden preferito . 4 Forse l'equivoco, se si può usare questo termine, di come viene visto gers, nei maiden ma anche al di fuori di questa band, è che è stato sempre un 'rimpiazzo a tempo', vedi Gillan, Dickinson. Per quanto concerne Smith qui la cosa si complicata un po'. Perché poi smith fece ritorno nella band madre. Non consideriamo minimamente la presenza di gers nei gogmagog in quanto progetto nato senza speranza già da subito 😉. Quoto @Rob Fleming per quanto concerne la presenza di gers nella Gillan band (grande doppio double trouble). Il ritorno di Smith nei maiden forse non era prevedibile e quindi gers si è trovato di fatto come un 'sostituto' 'intruso' in un batter d'occhio. Se Dickinson ha fatto pressioni nei confronti di Harris per tenere gers, lo trovo un comportamento da signore, veramente. Certo vedere i maiden in 'sei' non è proprio cosa di tutti i giorni, in quanto chi ha conosciuto e seguito i Maiden dai loro esordi, fa un po' specie. Ma tant'è. Certo la sua presenza 'live' è un tantino fuori contesto. Si nota anche se non lo si segue. Forse il suo apporto compositivo nei maiden viene un po' sottovalutato o non messo in risalto a sufficienza, sappiamo bene tutti chi è il leader Maximo della Vergine, ma sicuramente il suo contributo lo dà. io non guardo se mi sta simpatico o no, ma ovunque è andato a fare il rimpiazzo, il buon gers, ha lasciato musicalmente un buon ricordo 😉 3 Apprezzo molto il gesto di amicizia - o ricatto a seconda dei punti di vista 😅 - di Bruce e non discuto le qualità di Gers comunque. Mi sarebbe piaciuto moltissimo invece che i Maiden avessero sfruttato di più le 3 chitarre, magari avvicinandosi un po' allo stile chitarristico dei Wishbone Ash che Steve amava tanto. Come dice Painkiller ci sono altre possibilità oltre ai 3 assoli alternati. (Beninteso che x me gli album del post reunion classica restano molto validi) "Eppure, per molti Janick Gers resta un intruso, uno che ha coperto un buco per un periodo di tempo e poi è restato in formazione senza alcuna necessità reale." Bravo Raven, inutile girarci intorno, io sono fra quelli!Apprezzo molto il gesto di amicizia - o ricatto a seconda dei punti di vista 😅 - di Bruce e non discuto le qualità di Gers comunque. Mi sarebbe piaciuto moltissimo invece che i Maiden avessero sfruttato di più le 3 chitarre, magari avvicinandosi un po' allo stile chitarristico dei Wishbone Ash che Steve amava tanto. Come dice Painkiller ci sono altre possibilità oltre ai 3 assoli alternati. (Beninteso che x me gli album del post reunion classica restano molto validi) 2 Mmmh.....simpatico. Un po’ come si dice di una ragazza quando è un cesso. Fatico ancora oggi a capire se è quanto sia importante nel gruppo. In studio e dal vivo la presenza della terza chitarra non si sente nelle trame, avere una terza chitarra es usarla solo per alternare i solos ha poco senso. È anche per questo probabilmente che Janick è ancora visto solo come “il ballerino”. Sarò strano ma Nonprayer mi è sempre piaciuto molto, anche se diverso da quanto fatto prima. Sarei curioso di ri-vederlo al di fuori dei Maiden. Smith però è il migliore dei tre imo. 1 A me Gers sta simpatico. I Maiden con lui alla chitarra li ho visti più volte e non ho mai avuto la sensazione che stesse esagerando, non l'ho mai vissuto come un "ballerino" o peggio "pagliaccio". Come ho già scritto altrove, incontrarlo a Firenze in pausa concerto per monumenti e chiese me lo fece piacere ancor di più. Per quanto riguarda le sue capacità mi limito a dire che se uno come Gillan ti prende con sé la chitarra la devi saper suonare, eccome. E poi l'album con i White Spirit è bellissimo e lui è molto blackmoriano (ps: all'ottava riga c'è un refuso: Murray al posto di Smth)