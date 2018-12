QUEEN - Bohemian Rhapsody - Il film

20/12/2018 (698 letture) Sono trascorsi ormai 27 anni dalla morte prematura di una delle più grandi voci della storia del rock e dopo tutto questo tempo possiamo finalmente goderci una pellicola nata appositamente per omaggiare il grande Freddie Mercury, un omaggio che condivide il titolo con la canzone più iconica e ambiziosa del gruppo britannico. Parliamo ovviamente di Bohemian Rhapsody. Ad interpretare i panni del celebre Farrokh Bulsara è stato selezionato Rami Malek, attore già conosciuto per il ruolo di protagonista nella serie tv Mr. Robot. Accettando l’incarico, Malek ha affermato che tutti conoscevano l’aspetto audace e impertinente di Freddie, ma pochi sapevano realmente qualcosa della sua parte più intima e personale. L'attore quindi non ha potuto fare a meno di raccogliere con orgoglio l'ardua sfida di interpretare uno dei mostri sacri della musica internazionale. La gestazione della realizzazione cinematografica è stata molto lunga, quasi decennale.

L'uscita nelle sale italiane è avvenuta lo scorso 29 novembre ma il progetto, in realtà, era partito ufficialmente già nel 2010 ed era stato rimandato a causa del rifiuto dell'attore Sacha Baron Cohen, designato inizialmente come candidato ideale per interpretare Freddie. Come accennato, la scelta definitiva è ricaduta poi su Rami Malek che con una leggera modifica all’impianto dentale, soprattutto agli incisivi, si può dire davvero molto somigliante all’originale. In una delle tante interviste l'attore ha inoltre espresso tutta la sua soddisfazione per il ruolo che ha interpretato, dichiarando che ci sono situazioni in cui bisogna accettare un incarico perché si hanno le bollette da pagare e altre in cui poter essere davvero orgogliosi del proprio lavoro, come in questo caso. Come artista ha sempre amato le sfide, e in particolar modo quella di vestire i panni di una persona che ha avuto una forte influenza su milioni di persone e che, oltre a essere stato un artista rivoluzionario, è stato un uomo alla ricerca di un senso di appartenenza riuscendo a trasmetterlo al pubblico. Ed è proprio con queste parole che Malek ha abbandonato la tenuta da hacker per indossare la canottiera bianca e il giubbotto di pelle che tutti noi conosciamo.



La pellicola narra i primi quindici anni del gruppo, dalla nascita, avvenuta nel 1970, fino al concerto Live Aid del 1985, evitando quindi di addentrarsi negli anni più difficili della vita del cantante e anticipando di conseguenza la data della scoperta della sua malattia. Molti spettatori, compreso il sottoscritto, hanno lasciato trasparire una certa delusione riguardo alla scelta di concludere il film qualche anno prima rispetto al rilascio di uno dei migliori album dei Queen, Innuendo. Riflettendoci, non sarebbe stata una bella immagine andare ad analizzare tutti gli aspetti della malattia di Freddie e dover assistere al suo lento declino. A posteriori, probabilmente è stata una scelta saggia mandare i titoli di coda dopo il loro maestoso concerto. Inoltre, sono state sollevate perplessità su alcuni falsi storici, nel senso che molti fan si sono accorti di alcune incongruenze tra finzione cinematografica e realtà. Volendo, si potrebbe incentrare un intero articolo sulle differenze tra ciò che accade nel film e ciò che realmente è accaduto ai componenti della band, ma non è l'obiettivo dell'articolo, perciò se ne farà solo un breve accenno. Intanto bisogna specificare che per rendere un film perfettamente fedele all’originale allora lo si dovrebbe trasformare in un documentario, mentre se si vuole mantenere l’adattamento sul grande schermo è normale incappare in alcune imprecisioni. Più che di imprecisioni, però, a volte si tratta di vere scelte stilistiche. Spesso durante la visione ci si rende conto che effettivamente il regista ha saputo romanzare con abilità alcuni passaggi fondamentali della carriera del gruppo. L’incontro tra Freddie, Brian e Roger, ad esempio, che avviene all’inizio della pellicola, oppure le varie discussioni con l’agente, senza dimenticare il rapporto con Mary dopo la loro rottura. Parlando della sua relazione con la persona che lui ha definito "Love of My Life", l'incontro con la donna che sarebbe diventata la sua compagna è stato velocizzato ed il loro amore un po' romanzato, senza mai fare cenno al fatto che Mary Austin avesse da poco frequentato Brian May. Il bassista John Deacon compare già nel concerto del 1970 anche se in realtà è entrato successivamente a far parte del gruppo. Il motivo per cui Deacon è la figura meno presente nel film rispetto agli altri componenti va ricollegato ad alcune discussioni avute negli anni con il chitarrista ed il batterista, non gli attori ma quelli reali. Secondo John, infatti, i Queen sono finiti con la morte di Freddie e per questo motivo è l’unico del trio a non essere più rimasto nella formazione della band, congedandosi nel 1997 e abbandonando oltre che il gruppo anche il mondo della musica. Forse, dei tre, è quello che è rimasto maggiormente segnato dalla morte di Freddie e ha dichiarato più volte di essere stato attanagliato dalla depressione dopo quell’infausto evento, senza mai riprendersi del tutto. Il personaggio di Ray Foster, il dirigente della casa discografica EMI, si rivela essere un insieme di più persone che hanno disapprovato alcune scelte del quartetto, ma che non sono mai giunte ad annullare il contratto stipulato. In realtà si può notare che la maggior parte dei conflitti che troviamo nel film è fittizia, soprattutto quelli che riguardano Paul Prenter e John Reid, rispettivamente agente di Freddie e manager dell’etichetta EMI. Per quanto riguarda la scena in cui il cantante prende la decisione di incidere un album da solista, nel film sembra che questa idea sia denigrata esageratamente dagli altri componenti del gruppo. Nella realtà, però, non fu affatto così. La scelta venne infatti fortemente caldeggiata dai membri della band e non si tratta per nulla di un momento di distacco netto come mostrato nel film. Anzi, Brian May era addirittura impegnato in un progetto simile. Quindi il Live Aid non segna un momento di rappacificamento vero e proprio perché i Queen avevano da poco inciso l'album The Works e intrapreso un tour in Giappone subito dopo il rilascio. Durante il concerto è possibile vedere che le donazioni raggiungono il picco in concomitanza con la loro esibizione: questo aspetto è stato leggermente ingigantito per enfatizzare l'impatto che ebbe sulla folla. La scena però è molto emozionante ed azzeccata e il risultato è molto coinvolgente e godibile. Inoltre, a differenza di quanto vediamo sul grande schermo Freddie non fece mai coming out con la famiglia e il compagno Jim Hutton era conosciuto, purtroppo, come il suo giardiniere. La loro relazione viene appena accennata, mentre le esperienze bisessuali del cantante dopo la rottura con Mary vengono completamente omesse, ma si tratta di scelte ed è giusto aver eliminato scene dai toni scandalosi, soprattutto trattandosi di eventi che all’epoca suscitarono non poco clamore.



Nonostante queste modifiche, il film è stato un successo planetario, sicuramente favorito dalla performance eccezionale di Rami e dallo sforzo compiuto per cercare di impersonare il cantante in maniera il più fedele possibile. Francamente non avrei potuto immaginare un candidato migliore. In primo luogo è possibile notare con immenso piacere che per le scene cantate al pianoforte non c'è stato bisogno di alcuna controfigura, questo perché Rami Malek ha preso lezioni di pianoforte per ben un anno e mezzo e ha seguito un lungo addestramento con un coach per assimilare le movenze e addirittura anche l’accento del suo personaggio. In ogni scena si può vedere come effettivamente cerchi di agire e pensare come avrebbe fatto Freddie, cercando punti in comune per identificarsi il più possibile con il soggetto della sua interpretazione. Dobbiamo pensare a lui come un giovane nato a Zanzibar, che ha frequentato la scuola in India, per poi tornare nuovamente in patria e da qui fuggire insieme alla famiglia a causa di una rivoluzione per approdare definitivamente in Inghilterra. Per Rami, americano di prima generazione con una famiglia proveniente dall’Egitto, è stato quindi più semplice entrare nella parte, si è trovato a suo agio a vestire i panni di una persona alla ricerca della propria identità, sia sociale che sessuale. Durante la narrazione assistiamo allo sviluppo della band e alla nascita di alcune canzoni iconiche che hanno segnato intere generazioni, tra cui We Will Rock You, Love of My Life e ovviamente l'omonima Bohemian Rhapsody.



L'apice di tutto il film viene toccato con la pazzesca ricostruzione del Live Aid grazie alla collaborazione di Brian May e Roger Taylor. Le riprese sono mozzafiato, soprattutto quelle in cui la telecamera vola sulla folla. La marea umana che è stata riprodotta fedelmente sembra essere reale, fremente, pulsante. Sicuramente è stato molto difficile ricreare il concerto nel modo più preciso possibile, ma a giudicare dal prodotto finale è stata raggiunta la perfezione o comunque qualcosa che la rasenta. Gli attori sono saliti sul palco iniziando a provare le varie canzoni e il concerto è stato girato tutto insieme, dall’inizio alla fine, senza sosta. Sono state imbastite diverse gru con tante macchine da presa, e, curiosità molto interessante, erano presenti numerosi veri fan della band britannica come comparse o figuranti. È stato inscenato tutto in sequenza come nella realtà, con un crescendo di energia, una carica che dallo schermo arriva dritta verso gli spettatori. Per chi, come me, non era ancora nato nell’anno del concerto, cioè il 1985, è davvero suggestivo poter rivivere quei momenti di eccitazione ed estasi soprattutto con gli occhi di chi si è esibito quel giorno, i mitici Queen con il compianto Freddie. Riuscirà Rami Malek a vincere l’ambito Oscar come attore protagonista grazie a questa fantastica interpretazione? Tutti noi che abbiamo amato questa riproduzione cinematografica faremo il tifo per lui nella magica notte della premiazione al Dolby Theatre di Los Angeles.







Discutine con noi sul FORUM Roberto "Vicarious" Di Gaudio 42 ...sorry...hanno scelto degli attori che assomigliano parecchio.... 41 sono da sempre fan della band.....bel film forse poco imparziale visto che come consulenza e' stato scelto brian may che nel film sembra perfetto....la verita' assoluta la conoscono solo loro 4.....forse hanno esagerato con la protesi dentaria di freddie....mi sembra esagerata....come gli attori assomigliano parecchio.... 40 @Blessed sono daccordo,non è il film in questione o un altro.potrei dire la stessa cosa di Control o di quello su John Lennon o sui Doors....ma si,secondo me dovrebbere essere "vero" per essere un tributo credibile e godibile,alla fine quello che mi si presenta sono degli attori che si spacciano per delle persone realmente esistite ripercorrendone la loro carriera e complessità,che però sono state reali,vissute e subite.Alla fine è un tributo falsato,e lo sa anche chi ha fatto il film,si munge la mucca e via.Ciascuno però è libero di apprezzarlo o meno,su questo non discuto,è e resta solo una mia impressione personale. 39 @lucignolo: ma perché un film dovrebbe essere vero per essere un tributo credibile e godibile? Allora solo i documentari girati in tempi reali funzionano a tuo avviso? I musicisti sono forse attori credibili? Io direi che alla fine i difetti del film sono evidenti, ma resta sempre un gran bel film. Secondo me eh... 38 non me ne vanto,solo non mi va,e non mi manca,è il principio di vedere qualcosa che è costruito "finto",con peronaggi che non sono "Loro" ma solo immagini che gli somigliano,allora meglio un cartone animato,sarebbe stato più vero. 37 @lucignolo: A parte che nessuno dei presenti può dire di aver apprezzato Mercury come persona, ma al massimo come artista o come personaggio, tu che il film non l’hai visto e ti vanti di non volerlo vedere, sulla base di cosa lo giudichi a parte il tuo pregiudizio? 36 Se apprezzate davvero quanto fatto dai Queen e Freddie Mercury come persona oltre che artista,non capisco davvero la necessità di vedere un film (fiction) come questo. Perchè di fiction TV si tratta,insomma ma di che si ragiona,dei Queen o di qualcuno truccato al loro posto??? 35 Grandissimo @Needles che ha citato uno dei miei film preferiti di sempre! Da non amante dei Queen - che rispetto ovviamente, ma non gradisco musicalmente, se non qualche sporadico episodio - ho dovuto guardare il film per recensirlo e penso che il suo scopo lo abbia raggiunto: ovvero una celebrazione "pop" (quindi generica) del mito Queen e soprattutto del mito Mercury. La drammatizzazione che serviva per rendere il film più romanzato rispetto a creare un reale biopic è ciò che ha inciso sugli errori cronologici, che da perfettino del piffero quale sono, non ho potuto/voluto ignorare. Quindi se ragiono in modo obiettivo non posso non promuovere il film, che sta ricevendo in media grandi consensi, ma personalmente non lo salvo per gli errori storici e per la messa in scena eccessivamente romanzata, che dona ai personaggi un'aura "mistica" che è decisamente sopra le righe. 34 E' vero 33 É la storia del mondo caro Tino, il linguaggio é vivo, si evolve e cambia. Del resto neanche film é una parola di origini italiane, ormai però entrata nel nostro vocabolario. Per cui a dire biopic o film biografico, in ogni caso si usano anglicismi. 32 tutti i giorni si imparano dei termini nuovi, ovviamente in inglese, biopic (sigh) 31 Non lo guarderò, perché. Non sono mai stato un fan dei Queen e non mi piacciono i film musicali; inoltre credo che un biopic debba essere quanto di più vicino ad un documentario e alla realtà possibile. Mi infastidiscono i film storici poco accurati, figuriamoci le ricostruzioni edulcorate per creare il perfetto film natalizio per famiglie e scolaresche. 30 Il film l'ho visto e anche di gusto. Pero' in effetti e' per famiglie, con dinamiche tipiche di mille altri film facili facili e personaggi piatti. Brian e' il papa', Roger il playboy, John e' Deacon 29 Freddie è stato scritto giusto..Bryan - alla prima - no!🧐_ Su chi ha "bisogno" di un cinema sovversivo, c'è sempre Ken Loach. Si è puntato più sullo spirito di gruppo che sullo scandalo (cit.), proprio perché Freddie ne ha subito abbastanza in vita. Non che non se la sia cercata..però, se lui ha voluto vivere in quel modo! Poi, che si atteggiava non viene nemmeno nascosto tanto. Anche io penso che l'Oscar per l'attore protagonista sia un tantino esagerato..basta il successo che sta avendo il film! Come sempre, poi: chi si vorrà appassionare alla VERA musica, imparerà strada facendo. 28 Non andrò a vederlo,molto semplicemente mi bastano i loro album e quello che anche grazie a Mercury riescono a trasmettere,Mercury come artista,personaggio e persona,quello reale per intenderci.Questi biopic che sanno di finto da lontano (non solo questo,c'è solo da scegliere) puzzano di mossa pubblicitaria per far qualche soldo e basta.Di reale non c'è nulla,c'è un attore che dovrebbe somigliare al vero Mercury per far sembrare al pubblico che sia reale e creare l'effetto empatia con la sua storia (anche qui ci sarebbe da dire) ....ma per favore,poi potete anche chiamarlo cinema se vi va. 27 @InvictuSteele, Hollywood ha premiato con l'oscar anche dei gran capolavori in questi ultimi 15 anni. Io comunque so che dovevano o volevano fare un film sui Queen con Sascha Baron Cohen nel ruolo di Freddie... beh però dovevano farlo prima quando lui era un po più giovane. Comunque ripeto io sto film non l'ho visto ma da questo film si formeranno nuovi fans dei Queen... anche se in realtà con o senza film sono un gruppo che sopravvive al tempo e a vendere sempre tantissimo anche alle nuove generazioni (le canzoni dei Queen sono usatissime un po dapperttutto) 26 @Testamatta, " Ruspetto " sembra un lapsus salviniano. Vorresti ruspettare chi non ha apprezzato il film 25 Control sui Joy Division è un gran film, ma lì parliamo di cinema vero e di gusto. Corbijn ha fatto un eccellente lavoro. Ma di biopic fatti bene ce ne sono tanti, anche lo stesso The Doors, che è molto romanzato, ma è un ottimo film, girato da un certo Oliver Stone, mica cazzi, e con un interprete pazzesco, Val Kilmer è praticamente identico a Morrison e che scava in profondità per evidenziare la.follia del cantante, i problemi con la band, le.droghe, il successo, ecc. Il film sui Queen è una barzelletta per famigliole, girato da uno che fa film sui supereroi, e che quindi è abituato al.filmetto veloce e superficiale per ragazzini. Comunque se questo serve ad attirare nuovi fans e ad avvicinare i bambini alla musica dei Queen e al rock ben venga. L'oscar però sarebbe ridicolo, vabbè che Hollywood premia sempre la merda commerciale e non è attendibile, però dai, qui siamo a livelli imbarazzanti. 24 Parto subito dicendo che per me “Bohemian Rhapsody” è un gran bel film, con pecche e difetti, ma anche con ricostruzioni fenomenali ed un parco attori all’altezza della sfida (impressionanti le somiglianze dei protagonisti, nel fisico e nelle movenze). I Queen sono stati una band straordinaria e atipica, formata da quattro musicisti/compositori di ottimo livello e soprattutto dotata di un frontman eccezionale, per non dire unico, e questo ulteriore successo postumo è tutto meritato e dovuto. La trama non è per certi versi quello che ci si aspetta, o meglio, che i fans più rigorosi si aspetterebbero; ci sono infatti parecchi ricostruzioni un po' così e forzature varie(strano, nessuno fa notare la errata collocazione temporale di “We Will Rock You”…) e il finale è volutamente mieloso e forzato, ma alla fine va bene lo stesso; si tratta di un film e non di un documentario e l’intrattenimento è assicurato. Se proprio devo fare un appunto non ho gradito la frettolosità con cui è stata affrontata la prima parte di film e quindi di carriera del gruppo; una decina di minuti in più sarebbero stati l’ideale, per meglio descrivere ed approfondire l’impatto psicologico dell’arrivo del successo all’interno della band. Detto questo, il messaggio secondo me ha comunque fatto centro, e me ne sono accorto vedendo mia figlia adolescente, che ultimamente va avanti a “Lady Gaga”, “Sam Smith”, “One Direction”, “Ed Sheeran” e compagnia varia (che comunque non sono male), uscire dal cinema con i lacrimoni agli occhi, estasiata dallo spettacolo, dalla storia in se e specialmente dal concerto del “Live Aid” (riproduzione stupefacente), e questo, devo ammetterlo, mi riempie di gioia. Quando ultimamente la sento dire “che bello Queen 1” o “forte A Day at the Races” capisco che la buona musica se ben proposta colpisce tutti; il film ha alla fine ha questo pregio, riavvicina la grande massa alla musica Rock e di questi tempi non è cosa da poco. Da applausi. 23 @Testamatta ride... Hai praticamente scritto una cosa che ho espresso pure io in alcuni post più giù. I Queen si sarebbero comunque fatti dei nuovi fans anche senza il film, perché é una band talmente tanto orrecchiabile e leggendaria che trascende sia il pubblico che le generazioni. Salvo che proprio uno vuol far il moderno e ti dice "Eh ma i Queen sono vecchi!". Io ad esempio a Queen mi ci sono avvicinato con "Living on my own" di Freddie Mercury e poi con "Bohemian Rhapsody" perché negli anni 90 era rispettivamente nello spot della Brail e l'altro nei titoli di coda di Mai Dire Banzai... io ero un bimbo delle elementari e grazie a sta cosa della pubblicità sono arrivato ad amare un gruppo storico. Quindi ben venga un "film per famiglie" su un gruppo leggendario non solo del Rock ma della Musica tutta. 22 Ruspetto chi non ha gradito purché sia una critica tecnica e non agli assurdi motivi di gelosia verso questa nuova ondata di Queen-mania (quello che successe nel 1991 con l'uscita di The Doors di Oliver Stone). Come si può pretendere di avere l'esclusiva subun gruppo di successo come i Queen proprio non lo comprendo. E poi a fare i sapientoni depositari delle verità sulla vita di Freddie Mercury in questo caso (ma comunque anche in generale) si rischiano solo figure di merda, perché ci sarà sempre qualcuno che ne sa più di te. Ma ormai la corsa all'ostentazione è partita. Godiamoci semplicemente la loro fantastica musica e il film, per chi l'ha apprezzato ovviamente. 21 Non ho visto il film ma in tantissimi ne parlano bene, soprattutto chi è un appassionato di questo mondo musicale. Ho letto un intervista a May , e lui è dannatamente soddisfatto. La critica dice che il film e un pò troppo romanzato e alcune parti importanti sono state saltate. Vabbè, è sempre la stessa storia. Anche con The Doors di stone il pubblico si spaccò a metà. Dipende sempre con che spirito lo si va a vedere. Da spettatore o da critico borioso che pensa di essere lo Stanley della situazione. 20 Un film per famiglie. Non credo serva aggiungere altro. 19 Quoto tutti i commenti sottostanti dal 14 al 18 18 Se veramente cercate un biopic musicale serio sceneggiato e girato in modo serio e orginale, guardate Control, non questa immondizia prodotta con i più banali stereotipi porcoddio 17 Un film di una bruttezza più unica che rara. 16 Film mediocre, uno dei peggiori film musicali mai visti, sceneggiatura scritta con i piedi, superficiale da fare schifo, personaggi appena abbozzati, errori cronologici grossolani e privi di senso. Un insulto a Freddie e ai Queen, poi bugie gravissime e sciocche: come spacciare bohemian rhapsody come primo singolo lungo della storia, certo, come se l'hard rock e il prog non fossero mai esistiti e non fossero mai apparsi in radio o in tv. Oppure lo risibile sceneggiata del Live AID, dove sono i Queen che salvano la baracca e Bob Geldof dalla figuraccia. Certo, come se fossero solo loro famosi, quando c'erano mille altre band più attese su quel palco. Malek è un bravissimo attore ma non c'entra nulla con Freddie, è basso e secco e gli hanno messo una dentiera ridicola. Cosa ci trova la gente in questo film è un mistero, pessimo, orrendo davvero, di una superficialità disarmante. Si salvano le musiche dei Queen, e grazie al cavolo, ma May e Taylor devono smettere di lucrare sulla band. Avreui voluto vedere il film basato sulla sceneggiatura iniziale, quella con Sasha Baron Coen, ben più profonda e scomoda, e invece hanno confezionato la commercialata natalizia. Uno scempio che non va mai a fondo, abbozza soltanto e tutto succede in fretta, per poi finire con la famigliola felice che approva l'omosessualità del figlio e accetta l'amore del compagno. E volemose tutti bene. Ridicoli. 15 Adoro i Queen ma questo film decisamente non voglio vederlo. Mi dice poco o niente perché non puoi condensare anni di storia in due ore o quanto dura ed ovviamente si sarà calcato la mano su tante cose. Poi il protagonista più che Freddie a me ricorda Mick Jagger..... 14 Questo film è veramente una stronzata pazzesca. Oltre alle noiosissime sequenze intermedie dove mostrano i pallosissimi e banali conflitti sessuali di Mercury, i soliti pallosissimi e scontati litigi con produttori e band (io sono io e voi non siete un cazzo!), le solite caricaturali movenze e parlantina da gay superstar, il solito scontato torno da voi che mi avete sempre voluto bene e tutto e bene ciò che finisce bene (ma veramente May e Taylor erano dei puritani santarellini e Mercury era caduto nel vortice dell'alcool e della droga perchè si sentiva incompreso e per colpa del compagno/manager/consigliere frocio che lo sfruttava?ho forti dubbi che sia andata veramente così), sono davvero patetiche le scene finali dove durante we are the champions il padre e il figlio presi a caso dal pubblico si abbracciano in lacrime mentre le chiamate le chiamate al centralino per donare soldi all'africa raggiungono il picco massimo sotto lo sguardo stupito di Geldof, qua si è davvero toccato il fondo. Un'americanata fatta con lo stampino. 13 Un bel film anche secondo me. Elettrizzante. 12 Sarà il caso di andarlo a vedere. Per me i Queen sono un qualcosa di indescrivibile. Nel mondo della Musica, nel modo di concepire la Musica, pur con tutti i distinguo del caso, per me solo i Beatles sono superiori (ma non sto facendo una classifica). Una capacità di destreggiarsi in tutti gli stili possibili con risultati splendidi è dono di pochi. E tre cantanti così con voci così particolari e distinguibili dove si trovano più? E Freddie? Per me giocava un campionato a parte: il più completo frontman di sempre 11 Io mi ricordo che 10 anni fa si diceva che Baron Cohen avrebbe dovuto fare Freddie... boh non ci credetti molto e infatti... 10 Per me hanno esagerato l'apparato boccale di Faruk 9 Essere invidiosi pure del picco di popolarità di un film della vita di una band leggendaria, oltre che solitamente esserlo della musica per ognuno che ci arrivi con serietà, credo che faccia alquanto sorridere. Ma non credo che tutti ragionino in tal modo, almeno io no. Lo devo vedere per forza. Queen forever. Per tutti. 8 parlo da superfan del gruppo. il film mi è piaciuto e molto (probabilmente tornerò a vederlo). unica pecca, se così si può dire, è che io avrei scelto di raccontare la fase post live aid, dove sono riusciti a tirare fuori grandissimi album e dove, la storia di Freddie, è (probabilmente giustamente) meno conosciuta. comunque bel film, io trovo pazzesche più la somiglianza di Brian May piuttosto che quella di Freddie, ma sono solo sciocchezze. 7 @lisablack, non credo che ai ragazzini facciano schifo i Queen... son talmente popolari che chiunque quasi li ama per inerzia. 6 Speriamo davvero che i giovani si avvicinino a questa band, ma la vedo dura, la voce di Mercury per me è inarrivabile, e come teneva il palco..in ambito rock miglior frontman di sempre, in ambito metal è un'altro discorso.. 5 Ah dimenticavo, anch'io vedo come positiva questa cosa che il film possa introdurre ulteriori nuovi fans ai Queen... non capisco questo atteggiamento di indignazione che quasi fa pensare che per questa gente l'ascolto dei Queen debba essere qualcosa di "esclusivo". Io l'ho sempre detto: Se riesci a piacere anche a chi non ascolta abitualmente la musica che proponi allora hai raggiunto il VERO successo. 4 Non l'ho ancora visto. Però so che ha fatto incazzare parecchie persone e fans di vecchia data perché sui social tutti ne parlano... Io ascolto i Queen da quando ero piccolo, ho praticamente tutta la discografia in CD di quando lui era ancora vivo (quindi fino a Innuendo) 3 Totalmente in linea con le parole qui sotto di Rino. Purtroppo oggi viviamo in una società di esaltati egocentrici e arroganti e non c'è spazio per una visione comune scevra di pregiudizi. 2 Condivido rino belle parole il film non l'ho visto ma sarà il caso di farlo 1 Anche a me il film è piaciuto moltissimo, mi ha toccato parecchio al di là dei falsi storici presenti, e di cui parla la recensione. Le scene dei concerti, le movenze e le somiglianze degli attori sono pazzesche. Il film pone l'accento sul lato umano di Freddie, sul fatto che desse di sè l'immagine forte e festaiola ma, dentro di sè, fosse fragile e bisognoso di vero amore. I fan più sfegatati del gruppo hanno criticato il tutto, si sono sentiti schifati pure per il picco di popolarità ricevuto dalla band grazie al film: 'Ora tutti si riscoprono fan dei Queen', hanno detto indignati. Per me, è solo una cosa positiva: per quanto possano essere tante le persone che si sono avvicinate alla band anche solo in modo superficiale, questo non è che un bene. Chi dice che uno debba essere per forza un super-espertone e conoscere tutto approfonditamente per poter apprezzare una canzone, un disco? Se dopo il film c'è anche soltanto una persona in più che scopre di amare i Queen, per me è cosa buona. La sala cinematografica era piena di ragazzini giovanissimi, e non mi sarei mai aspettato una cosa del genere: che anche le nuove generazioni si avvicinino alla grandezza dei Queen e di Freddie Mercury, la trovo una cosa meravigliosa...