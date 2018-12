The mist rolling in from the lochs to the Spey

Will rise from the valleys as the dawn comes again

We stand here together and prepare for the fray

When today could leave our history in flames

I look on the faces that oppression has greyed

The scars deep within that mark a lifetime in chains

The stark legacies of a nation have changed

As the history book begins another page

The strong urge to fight that was never overcome

The spirit burning bright that we shielded from the huns

The lost mother tongue never spoken in the light

Will echo in their ears tonight

For now the last cry of battle has returned to the glens

The clan fires are burning in the highlands again

We'll fight 'till the flag of freedom flies overhead

'Till the evil-hearted tyranny is dead

And the colour of the battlefield is red

From east where the mountains meet the sea to the west

We are legion united by the cause from the rest

They won't find us wanting when our steel's to the test

I know every man and boy will give his best

We stare with defiance and our eyes are ablaze

We will kill every man who tries to stand in our way

We'll cut out their hearts and send them back where they came

For our claymores will send them to the grave

They can't turn the tide, now the battle has begun

The devil take the man, when his soul is on the run

The land will return to her long forgotten sons

To cherish in our hearts tonight

For now the last cry of battle has returned to the glens

The clan fires are burning in the highlands again

It's time for the million cast aside to be free

For we'll drive oppression back into the sea

We'll die for the children and the wives we defend

The lives and the memories of the proud-hearted man

We'll fight 'till the flag of freedom flies overhead

'Till the evil-hearted tyranny is dead

And the colour of the battlefield is red

Nell'ambito della musica hard 'n heavy, gli argomenti storici sono stati una cospicua e costante fonte di ispirazione per numerosi gruppi e artisti. Pensiamo ad esempio aglie al suo frontman, che forte di una laurea in storia ha sempre dedicato ampio spazio a episodi e personaggi più o meno conosciuti in brani comeoppure, per cambiare versante, ai, che hanno tratto le idee per i loro pezzi dall'antica storia egiziana. Altri gruppi ancora vi hanno costruito sopra una intera carriera, e mi riferisco in questo caso ai, specializzati in brani a sfondo guerresco. In tal senso è esemplare l'ultimo album The Last Stand , in cui ogni traccia è ispirata a una particolare battaglia. In tale disco appare il brano, che narra della battaglia più importante delle guerre di indipendenza scozzesi. I, tuttavia, non sono stati né i primi né gli unici ad ispirarsi a questo particolare episodio storico. Ben 18 anni prima, infatti, i già citatiavevano pubblicato all'interno del bistrattato Virtual XI il brano, opportunamente ripescato nel liveQuest'oggi parliamo però di un'altra band inglese che ha tratto ispirazione dallo stesso contesto storico, ovvero i. Guidati dal prolifico cantante, un personaggio che di certo non ama starsene con le mani in mano e che nel corso degli anni è stato coinvolto in numerosi progetti, sia come solista che a supporto di altri artisti, anche inon hanno saputo resistere al fascino delle vicende die dei suoi compatrioti. Un anno dopo, nel 1999, ipubblicano, quarto centro dopo una serie di album di hard rock melodico davvero notevoli e che all'epoca fecero guadagnare una discreta fama al gruppo. In tale album è contenuto il brano, certamente uno dei più emblematici del gruppo insieme a, contenuta nell'album omonimo. Come è facile intuire dall'introduzione, anchetrae ispirazione dalla guerra d'indipendenza di Scozia e comeè probabilmente un prodotto della scia lasciata da Braveheart, noto film di grande successo uscito qualche anno prima, nel 1995.Prima di analizzare il testo del brano, è necessario tuttavia fornire un minimo di contesto storico. Divisibili grosso modo in due periodi storici definiti, le cosiddette guerre d'indipendenza scozzesi hanno inizio nel 1292, in pieno medioevo, con l'incoronazione di John Balliol a re di Scozia, dopo una mediazione da parte di Edoardo Plantageneto, re d'Inghilterra, a causa dell'alto numero di pretendenti al trono. Nei suoi piani, Edoardo intendeva approfittarsi di Balliol e ottenere il suo appoggio e le sue truppe per iniziare una guerra contro i francesi. Balliol, però, strinse un'alleanza con questi ultimi, e questo diede alquanto fastidio a Edoardo, il quale, raccolta un'armata, nel 1296 invase la Scozia. Ebberò così inizio le prime battaglie contro gli invasori inglesi, battaglie che rinvigorirono il sentimento di nazione degli abitanti delle Highlands. Fino al 1306, la guerra vide assurgere a protagonista il già citato William Wallace, ma dopo la morte di quest'ultimo fu la volta di Robert Bruce, nominato Guardiano di Scozia e destinato poi a diventare re. Proprio Bruce fu l'artefice delle ribellioni che culminarono nella succitata battaglia di Bannockburn, nella quale l'esercito inglese, pur in netta maggioranza, fu sconfitto definitivamente dall'armata scozzese.Le prime due strofe di, in cui il brano inizia come una ballad sorretta dalla chitarra acustica, sono un fermo immagine sui luoghi caratteristici della Scozia (i laghi e il fiume Spey) e sugli uomini che si apprestano ad affrontare la battaglia imminente. Narrate dal punto di vista delle popolazioni scozzesi, esse pongono l'accento sull'importanza del momento e su ciò che ne seguirà, e questo si riflette in espressioni quali "La nuda eredità di una nazione è cambiata/mentre il libro di storia volta pagina".si erge quindi a narratore di un giorno che riscriverà la storia o che, al contrario, potrebbe lasciare la Scozia devastata.La terza strofa, che introduce il ritornello, è la prosecuzione della storia: descrive i sentimenti verso l'oppressione subita dal popolo scozzese nel corso dei secoli ed è un grido di liberazione e di volontà di rivalsa sull'invasore, dapprima gli unni, ora gli inglesi. Sebbene sia un testo decisamente esplicito, le immagini che evoca sono estremamente potenti, essendo incentrate sullo spirito combattivo delle truppe, e trasportano l'ascoltatore in un mondo passato, rendendolo parte di una realtà antica, tramandata grazie alle leggende.Il ritornello celebra la futura vittoria delle genti delle Highlands, con i fuochi che tornano a splendere sulle colline, nonché l'ostinazione del popolo scozzese, che combatterà fino a distruggere la malvagia tirannia che lo opprime. Si comprende a questo punto il titolo del brano,, colore del sangue dei nemici (ma anche degli stessi membri dei clan) caduti sul campo di battaglia. Musicalmente, il coro riflette le parole delle liriche, che da una tutto sommato pacata descrizione diventano una vera e propria dichiarazione di guerra, un inno al patriottismo ma anche alla libertà. Quando il titolo viene pronunciato, la canzone si trasforma in un incalzante up-tempo caratterizzato dalle sferzate di chitarra ad opera di. La spiccata orecchiabilità del ritornello è da ricercarsi, oltre che nella melodia, negli artifici linguistici utilizzati da. Sono da notare in particolare l'abbondanza di suoni liquidi (ast, gens, can, highands, ma anche di rotativi quali ovehead e evil-heated tyanny) e la loro contrapposizione con la riuscitissima allitterazione contenuta nel versoNelle due strofe che seguono, il narratore fa una panoramica sulle truppe che si preparano al conflitto, forti del loro coraggio e armate fino ai denti. Si passa da una dichiarazione di fratellanza di genti unite da una causa comune a cruente immagini guerresche, che minacciano un futuro decisamente poco roseo per il nemico. Il testo cita inoltre le tipiche spade a due mani, in uso tra i clan scozzesi nel tardo medioevo. Il nome, tuttavia, sembrerebbe essere stato introdotto intorno al 1700, molto dopo le battaglie descritte nel brano.Ormai la battaglia per cui le truppe si preparavano nelle strofe precedenti è cominciata, è troppo tardi per cambiare strada e darsi alla fuga. La figura del diavolo prende possesso degli uomini e il narratore descrive le sorti della terra che tornerà in possesso dei suoi figli, certo che la battaglia sarà vinta e la terra invasa dall'oppressore sarà liberata.L'ultimo ritornello, il cui testo si discosta leggermente dal primo, culmina con un break strumentale in cui a farla da padrona è nuovamente la chitarra di, chitarrista piuttosto sottovalutato ma dotato di notevole gusto e di una discreta personalità nello stile, per poi ripetersi un'ultima volta prima della fine del brano. Sebbene il titolo della rubrica sia Cryptic Writings e il testo dinon sia così criptico da prestarsi a differenti interpretazioni, essendo l'argomento e l'intento narrativo abbastanza palesi, il brano è senza dubbio uno dei più fulgidi esempi di come la potenza strumentale dell'hard rock è riuscita a coniugarsi magistralmente con la storia in esso narrata.