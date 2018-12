Shiny and Oh So Bright Vol. 1 - No Past. No Future. No Sun.

28/12/2018 (24 letture) Il 2018 ha indubbiamente rappresentato un anno decisamente florido per il doom in tutte le sue forme. Tra le uscite maggiormente significative sul suolo italico, riveste un ruolo particolare il terzo capitolo della storica band siciliana Sinoath, Anamnesis. Abbiamo dunque colto l’occasione per intervistare il drummer della formazione, Salvatore Fichera. Buona lettura!



PZ:Pavl: Ciao ragazzi, benvenuti su Metallized.it! Siete ospiti per la prima volta sulle nostre pagine digitali. Vi va di iniziare questa intervista con un sunto di presentazione della vostra longeva carriera? Qual è il bilancio che ne potete trarre? Salvatore: Ciao. Abbiamo iniziato nei primi anni ‘90 ed eravamo tutti ventenni. Ci piacevano l'heavy metal classico a tinte scure, il doom/epic e il death doom della prima ondata: Obituary, Morbid Angel, Grave e Immolation, ad esempio. La passione per un feeling oscuro e macabro ha sempre influenzato le nostre scelte musicali. Nascono così i brani che comporranno il primo demo, Forged in Blood che a quei tempi si fece notare anche per un certo uso delle tastiere (strumento da sempre visto con sospetto nel metal, ma che da lì a poco molti altri introdussero). Già da lì eravamo alla ricerca di un sound che fosse all'altezza delle band estere che ci piacevano. Non volevamo il classico suono all'italiana, realizzato in un garage con un registratore a cassette, quindi spendemmo circa 1.600.000 lire solo per registrare. Considera che oggi, con la stessa cifra, le band fanno i dischi. I successivi lavori, come Still in the Grey Diyng, ad esempio, o il primo full, Research, hanno segnato un'evoluzione di quella ricerca musicale, integrando nel corso del tempo altri elementi stilistici e rendendo così il Sinoath sound” mai ripetitivo ma sempre in costante crescita. La band non ha mai avuto una line-up stabile e quindi il risultato di tutti i nostri sforzi in questi ultimi anni è stato quello di dare continuità al progetto, cercando di offrire un contributo alla scena nel modo più genuino possibile. Non ci siamo mai curati del "successo" nel senso in cui questo termine viene inteso più comunemente. Arrivare a suonare quello che ci piace in totale libertà è di per sé un successo molto più concreto e soddisfacente. Non è mai stato facile portare avanti questo discorso musicale, registrare ed avere un’attività live costante, ma siamo comunque contenti. Centinaia di persone in tutto il mondo da anni ci seguono e non si sono mai dimenticati di noi. Questa cosa ci da una motivazione in più per continuare.



PZ:Pavl: Veniamo ora alla vostra nuova fatica in studio intitolata Black Widow Records. Quali sono i responsi ottenuti finora? Come state lavorando per promuovere il disco? : Veniamo ora alla vostra nuova fatica in studio intitolata Anamnesis , la prima sotto le effigi della storica. Quali sono i responsi ottenuti finora? Come state lavorando per promuovere il disco? Salvatore: Dopo tanti anni di sbattimento ci fa sicuramente piacere che un'etichetta storica come la Black Widow Records si sia interessata ai Sinoath. Fino ad ora Sinoathe si va scoprendo piano piano.



PZ:Pavl: Addentriamoci più nello specifico dell’opera. : Addentriamoci più nello specifico dell’opera. Anamnesis è un vocabolo facente parte della terminologia medica (in sintesi è il processo di raccolta delle informazioni per la redazione di una diagnosi, NdR). Qual è la chiave di lettura in questo contesto artistico? Salvatore: Nel caso del nostro album non ci riferiamo al termine medico, ma al Mito della Caverna di Platone. Per “anamnesis” si intende il ricordare interiormente la conoscenza perduta o dimenticata dall'uomo. Quindi una conoscenza che non viene dalla cultura assimilata dai libri, ma qualcosa di più profondo e strettamente correlato al proprio intimo vissuto quotidiano. Una presa di coscienza. Il liberarsi da determinati schemi mentali imposti da sempre dalla società e dal pensiero comune. Sfidare le paure personali per abbattere i muri dei propri limiti. Ridimensionarsi. Ognuno di noi è sempre stato interessato alla ricerca interiore, che è poi convogliata in una esposizione in musica. Abbiamo cercato di raccogliere tutto ciò che avevamo dentro, di sintetizzarlo in termini di sensazioni, di tradurlo in note, lo abbiamo osservato da fuori e il risultato è la nostra personale visione. Non è stato semplice arrivare al giusto equilibrio tra musica e concetti, poiché ognuno di noi ha un suo differente modo di vivere le cose ed esprimerle attraverso lo strumento. Abbiamo discusso molto e questo è stato stimolante.



In termini prettamente stilistici la nostra vena più doom ed heavy classica ha preso il sopravvento. Siamo tutti da sempre appassionati di esoterismo, filosofia ed arte in generale. Amiamo l'horror, il fantasy, le storie epiche e la letteratura gotica e romantica. Difficile che i Sinoath si allontanino da questo. Temi come la politica o il sociale non ci interessano, e, se mai dovessimo trattarli, lo faremmo secondo quello che è il registro tipico della formazione. Musicalmente parlando la parte death non ci interessa più molto perché in passato è stata ampiamente trattata e sviscerata. Restiamo sempre d'accordo con i concetti base espressi dal death, ma l'heavy classico, il doom e il dark/prog li sentiamo più vicini al nostro modo di essere, e ci danno possibilità di spaziare molto più profondamente sia musicalmente che tecnicamente.



PZ:Pavl: Come ho evidenziato in sede di recensione, Francesco Cucinotta. Condividete questa analisi preliminare? : Come ho evidenziato in sede di recensione, Anamnesis è un disco di lineare fruibilità ma intrinsecamente complesso. Il nuovo corso mantiene il carattere occulto e misterico che ha caratterizzato il sound sin dagli esordi e si arricchisce ora di influenze provenienti dal progressive, dall’hard rock, dallo stoner e, addirittura, dal grunge. A riguardo un ruolo fondamentale è giocato dalle bellissime e calzanti linee vocali dell’ultimo membro entrato in formazione, il cantante, chitarrista e tastierista. Condividete questa analisi preliminare? Salvatore: Cucinotta ha fatto un egregio lavoro, specie per quanto riguarda la componente tastieristica. Inoltre lui ha suonato nella stoner band Rhino e si dedica anche ad altri progetti musicali di diversa natura. Conosco Francesco sin dagli anni '90, ed entrambi amiamo i Black Sabbath e tutto il doom rock degli anni 70 e 80. Amiamo il dark prog di Metamorfosi, Biglietto per Inferno, Goblin, Black Widow, Coven, High Tide, così come la prima ondata NWOBHM dai toni oscuri come i primi Judas Priest o i Mercyful Fate. Tutto ciò influenza il continuo dei Sinoath . A parte questo, ci manteniamo comunque aperti a qualunque soluzione musicale ci vada a genio. Potremmo anche inserire un pezzo grind-core se la sceneggiatura di un album lo richiedesse. Dipende dal contesto.



