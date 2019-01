ALMOST FAMOUS - # 31 – Heavy Load, il Ruggito del Nord

09/01/2019 (346 letture) Una famiglia che incoraggia l’espressione artistica dei figli, l’appartenenza ad un periodo e ad un territorio incredibilmente favorevoli all’imporsi dell’Heavy Metal e ricettivo nei confronti delle novità e infine una passione irrefrenabile per il Rock. Questa la ricetta che mise i fratelli Wahlquist nelle condizioni di creare una band che avrebbe scritto un romantico capitolo della storia metallica del Continente: gli Heavy Load .



ARTISTI PER TRADIZIONE

Persone particolari, i fratelli Wahlquist. Nati al Nord, in una terra che di solito modella in un certo modo i suoi figli, si formano all’interno di una famiglia che provvede naturalmente a dargli una certa impostazione. I Wahlquist sono infatti artisti da generazioni ed in particolare si distinguono nel campo della musica, ma non solo, agendo anche come poeti ed in altri campi. In particolare, il nonno del loro nonno era un valente organista con all’attivo varie partiture di opere e proprio i loro nonni usavano riunire la famiglia -il capofamiglia era pianista, la nonna soprano e la coppia ebbe quatto figli- proprio per cantare opere. Uno dei loro pargoli, il maggiore, si chiamava Ingemar ed è proprio lui che ci interessa in quanto padre dei Wahlquist che diventeranno il nucleo degli Heavy Load. Già all’età di quattro anni canta diventando noto come "L’angelo biondo" ed in seguito diventerà buon pianista, ma soprattutto il primo tenore del famoso Orphei Drangar Choir. Una carriera promettente lasciata poi perdere in favore di quella più sicura da avvocato. La madre, dal canto suo, trasmette ai figli la sua passione per la poesia e la letteratura, in parte ravvisabile nei testi del gruppo. A completare il quadro generale, il padre era anche pittore, un suo cugino lo era professionalmente, la nonna creava ricami d’arte. Insomma: un humus che doveva per forza produrre qualche risultato; e così fu.



GIOCANDO TRA LE RUNE

Styrbjörn ricava la sua prima batteria da un set in ceramica presente in casa, Ragne comincia in tenera età a suonare una chitarrina acustica. Decidono subito di formare un gruppo chiamandosi The Horses, ma le loro esibizioni in cucina vengono solo moderatamente apprezzate dal vicinato. E’ durante le loro lunghe vacanze in una campagna zeppa di iscrizioni runiche sparse ovunque che cominciano a maturare il loro immaginario vichingo, giocando ad impersonare personaggi della mitologia del Nord tra lande pregne di storia del popolo dei drakkar che anche dal punto di vista naturalistico, stimolano stati d’animo di un certo tipo. I due fratelli, intanto, crescono ascoltando Deep Purple, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath e gruppi simili finché, nel 1974, aggiungendo Michael Bachler al basso (presto sostituito da Dan Molén e poi da altri elementi con formazione che viene portata a quattro elementi, con il cugino Torbjörn Ragnesjö alle quattro corde tanto per ribadire l’estrazione della famiglia, ed Eddy Malm dagli Highbrow alla chitarra) fondano una band Hard Rock. Tutto questo con l’intento di sfogare all’esterno quanto avevano accumulato durante la loro vita tramite la musica, il mezzo espressivo più naturale per loro. Nasce già qui il testo di Son of the Northern Light, poi eseguita per la prima volta in pubblico nel 1976 a Stoccolma ed inclusa nell’album d’esordio Full Speed at High Level del 1978.



CONQUISTATORI DAL NORD

L’album li impone già all’attenzione anche per la sua propensione ad evolvere il suono HR verso un HM molto moderno per l’epoca, anche se il loro nome circola in ambienti relativamente ristretti a causa della loro origine. All’epoca dei fatti ed anche se oggi è difficile da immaginare, il Nord Europa non ha ancora un grande appeal all’estero se si tratta di Rock duro. La situazione diventerà ben diversa in seguito, come sappiamo, in buona parte per merito loro. Il successivo EP Metal Conquest contiene solo quattro pezzi, ma sono autentici gioielli Heavy/Epic con Heavy Metal Heaven e Heathens from the North che sono ancora oggi punti fermi della storia del settore. L’album Death or Glory esce nell’Ottobre del 1982 ed è più maturo. Canzoni come Heavy Metal Angels (In Metal and Leather) e The Guitar Is My Sword, se fossero stati firmati da una band inglese li avrebbero proiettati direttamente nell’olimpo dei gruppi della N.W.O.B.H.M., ma questo accade invece solo in misura relativa. Nell’83, sempre ad Ottobre e preceduto da un live su VHS, esce Stronger Than Evil e la musica non cambia, in tutti i sensi. Sono stavolta Run With The Devil e Roar Of The North a lanciare un altro ottimo prodotto, ma è proprio qui, nel momento topico da sfruttare al meglio per imporli definitivamente all’estero che, classicamente, le cose si inceppano.



UN’ALLUVIONE METALLICA

Torbjörn si sposa e nel tempo avrà tre figli. La famiglia prende il sopravvento sul Rock ed il musicista lascia la band. Parte il The Monster Tour con Andreas Fritz come nuovo arrivato, ma anche lui dopo circa un anno e mezzo è costretto a lasciare per le classiche “divergenze musicali”, ma senza alcuna tensione, imitato poco dopo da Eddy Malm. Per inciso, il secondo ha continuato a suonare fino a pubblicare nel 2016 con la sua Eddy Malm Band un live ed un album in studio intitolato Northern Lights all’insegna dell’Heavy, contenente due cover degli Heavy Load: Saturday Night e Dark Nights. I fratelli Wahlquist però non si arrendono, ma quando non è destino non c’è nulla da fare. Allestiscono una formazione con Patrick Karlsson alla chitarra e con il bassista Paul Gray (ex UFO), ma poco dopo ambedue vengono assorbiti dai loro impegni precedenti; tutto si ferma fino alla mazzata definitiva. Una demo dell’87 con l’ultima formazione in previsione di un album mai uscito ed una compilation del 1991 non sono certo un sufficienti a salvarli. I fratelli lavorano per anni ad altri progetti in uno studio di loro proprietà dove conservavano tutto il materiale storico del gruppo, ma intorno al 2000 un’inondazione lo distrugge azzerando tutto il loro passato e privandoli della strumentazione e della possibilità di registrare. E’ qui che gli Heavy Load devono arrendersi formalmente, anche se l’attività era di fatto cessata da un pezzo e dopo essere stati tra i primi a definire il successo dell’Heavy Metal nel Nord Europa. Gli Heavy Load devono cedere il passo alla sfortuna, ai problemi di formazione e ad alcune vicissitudini private dei fratelli che avevano dato vita alla band. L’oblio, però, non calerà mai su di loro. Del 2018, infatti, la notizia della ristampa della discografia rimasterizzata dagli stessi fratelli direttamente dai nastri originali miracolosamente restaurati dopo l’inondazione di cui sopra e contenente diverse bonus tracks, accompagnata dall’EP The Unreleased Tracks con sei canzoni inedite escluse a loro tempo per motivi di spazio sulle facciate dei vinili. Questo consentirà a tutti di prendere contatto con un gruppo assolutamente da non dimenticare o da scoprire da parte dei più giovani. Sopra tutto, però, ad essere importante è il ritorno on stage con la formazione classica dopo lunghi anni lontani dalla musica allo Sweden Rock, all’Up The Hammers ed al Keep it True 2018 in attesa di un album che dovrebbe uscire quest’anno. Fuori tempo massimo?

Forse, ma in molti sono ancora disposti ad aspettarli all’arrivo.



PESANTEMENTE ATTREZZATI PER LA MUSICA

Basilari per la definizione dell’Epic Metal e della diffusione dell’Heavy Metal proveniente dal Nord Europa -la notizia del loro ritorno è stata data dalla TV nazionale, per dare la dimensione della loro fama in patria anche dopo così tanti anni di assenza dalle scene- gli Heavy Load hanno lasciato il segno, ma non hanno mai avuto i giusti riconoscimenti. Basti pensare che anche al culmine della loro popolarità e pur avendo imbastito contatti per suonare in vari Paesi, il gruppo si è esibito fuori dai confini nazionali solo per andare in Norvegia, senza mai suonare altrove. Un fatto che ha contribuito profondamente a non farli mai decollare realmente. Ciò anche a causa di un’attrezzatura di scena enorme, che per inciso diede il nome al gruppo, molto difficile da far viaggiare al completo. Tanto che all’epoca forse solo gli Abba potevano vantare uno spettacolo più grosso tra le band svedesi. Gli Heavy Load si rifiutarono sempre di renderla più “light” per viaggiare meglio ed ottenere ingaggi nel resto dell’Europa, per non tradire il loro atteggiamento e per rispetto verso i fan e questo dice molto su di loro. Nonostante ciò e pur essendo stati attivi in un periodo in cui suonare dal vivo era l’unico modo per far conoscere le proprie doti reali data l’assenza della rete e quindi di Youtube e di tutto il resto, gli Heavy Load ebbero sempre un seguito devoto ed appassionato. Anche nell’estremo Sud del Continente ed a dispetto dell’estrema “norditudine” della loro proposta. Eppure, anche se forse non sono mai stati davvero nella zona Champions del campionato del Metal, sono un po’ come il Torino della nostra serie A. Grande storia, grande tradizione, etica di un certo tipo e tifoseria in linea con questi valori. Un genere di società/band di cui al giorno d’oggi si sente sempre più il bisogno.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 8 band molto interessante ....da rivalutare e riscoprire assolutamente..... 7 e non Max 6 .."..the guitar is my sword..."....li risente sempre volentieri! 5 Grandi. L'essenza dell'epic heavy metal svedese. Stronger than evil è un classico, che chiunque sia un estimatore del genere deve recuperare 4 Fenomenali, ho i loro cd e sono bellissimi. Grande grande epic band semisconosciuta 3 HEAVY METAL ANGELS!!!! Uno dei gruppi basilari per il metal e l'epic, senza aver conosciuto il successo che avrebbero meritato. IL MITO🤘 2 Allora ha un "buco" da coprire necessariamente, perché questi sono stati davvero importanti e noti. Fammi sapere cosa ne pensi. 1 Che dire... mai sentiti nominare in 30 anni di ascolti, riviste prese, e quant'altro. Molto almost... darò sicuramente un ascolto al più presto per farmi un idea.